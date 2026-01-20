Asociații din Justiție critică lipsa transparenței la revizuirea legislației

06:30

Iranul se află sub o liniște impusă după reprimarea violentă a protestelor. Străzile Teheranului sunt patrulate de forțele de securitate, iar mesajele amenințătoare se aud din difuzoare. Cu un bilanț dramatic de morți și arestări, regimul încearcă să controleze nemulțumirea populației și să revină la normalitate. Străzile Teheranului sunt patrulate de forțele de securitate, iar … Articolul Iran sub vigilantă: soldați pe străzi și mesaje din difuzoare. Ce urmează? apare prima dată în Main News.