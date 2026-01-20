„Le dau numai cu seen” Mihai Stoica, despre relația cu impresarii fotbaliștilor: „Dacă îi răspund unuia, el îi spune jucătorului că are ofertă”
Golazo.ro, 20 ianuarie 2026 11:10
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre modul în care abordează discuțiile cu agenții de jucători.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
11:30
A doua ofertă pentru Blănuță Dinamo nu renunță la jucătorul de la Kiev: „Așteptăm un răspuns” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu noi detalii despre un posibil transfer al lui Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev.
Acum 30 minute
11:10
„Le dau numai cu seen” Mihai Stoica, despre relația cu impresarii fotbaliștilor: „Dacă îi răspund unuia, el îi spune jucătorului că are ofertă” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre modul în care abordează discuțiile cu agenții de jucători.
11:00
CFR Cluj ar urma să semneze cu Oucasse Mendy (24 de ani), extrema celor de la RAAL La Louviere.
Acum o oră
10:50
Astăzi, printre altele, despre veniturile lui Gianni Infantino, președintele FIFA, averea lui Max Verstappen și campionatul din Europa care se va vedea în direct în România.
10:40
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit noi detalii despre transferul lui Matteo Duțu (20 de ani).
Acum 2 ore
10:30
Dinamo Zagreb - FCSB „Roș-albaștrii” au pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Care este prețul # Golazo.ro
FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Dinamo Zagreb din Europa League, programată joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00.
10:20
L-au șters de pe site! Genoa a anunțat despărțirea de Nicolae Stanciu într-un mod atipic # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) nu mai e jucătorul formației Genoa. Rezilierea contractului era iminentă după ce „tricolorul” a fost exclus din lotul echipei, însă a surprins modul în care a fost făcut anunțul.
10:20
Inamic în 2018, aliat în 2026 Înaintea alegerilor pentru cel de-al 4-lea mandat la FRF, Răzvan Burleanu s-a împăcat cu cel mai vocal critic din AJF # Golazo.ro
Răzvan Burleanu își consolidează poziția înainte de alegerile pentru al patrulea mandat la FRF.
10:20
Transfer de top la CSM O jucătoare din naționala Suediei, la București din sezonul viitor # Golazo.ro
Tyra Axner (23 de ani), interul stânga din naționala Suediei, a semnat cu CSM București.
09:50
Ofertă pentru Karamoko Andrei Nicolescu explică de ce Dinamo a refuzat propunerea: „Valoarea lui se va dubla” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că formația pregătită de Zeljko Kopic a primit o ofertă pentru Mamoudou Karamoko.
Acum 4 ore
09:10
„Nu ai cum să faci asta acum” Cristi Săpunaru crede că Gâlcă va avea probleme după transferul lui Moruțan: „Situație delicată” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al Rapidului, a vorbit despre transferul iminent în Giulești al lui Olimpiu Moruțan (26 de ani).
Acum 8 ore
04:10
A murit arbitrul care l-a propulsat pe Belodedici Romeo Stâncan s-a stins la 92 de ani. El i-a dat lui Belo la 17 ani bilețelul cu telefonul care i-a schimbat destinul # Golazo.ro
Romeo Stâncan, omul care l-a direcționat pe fostul internațional Miodrag Belodedici spre fotbalul mare, s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani în primele zile ale anului 2026. Anunțul a fost făcut de CCA.
Acum 12 ore
23:10
„A trecut luna cadourilor” Eugen Neagoe și-a pus la zid jucătorii după eșecul drastic cu U Craiova: „N-am lucrat pase la adversari la antrenament” # Golazo.ro
Petrolul - U Craiova 0-4. Eugen Neagoe, tehnicianul „lupilor”, s-a declarat complet dezamăgit de greșelile enorme făcute de elevii săi.
23:00
Al Arabi, formație condusă de Cosmin Contra (50 de ani), s-a impus categoric, scor 5-0, în duelul cu Al Sadd, echipă antrenată de Roberto Mancini (61 de ani), în etapa #10, ultima din faza grupelor Cupei Qatarului.
22:50
„Nu vreau FCSB în play-off!” Baiaram nu s-a ferit: „Va fi o bătălie mare, nu îi doresc acolo” + Ce spune despre plecarea de la Craiova # Golazo.ro
Petrolul - U Craiova 0-4. Ștefan Baiaram (23 de ani) a dezvăluit că are două dorințe clare pentru finalul de sezon: titlul cu Craiova și FCSB în afara play-off-ului.
22:40
„Va intra direct” Noul transfer de la FCSB , gata să joace cu CFR Cluj: „A făcut vizita medicală, îl va înlocui pe Șut” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația noului transfer al celor de la FCSB.
Acum 24 ore
22:30
Marc-Andre ter Stegen (33 de ani) o va părăsi în această iarnă pe Barcelona.
22:00
„Discutăm ca să ne aflăm în treabă?” Reacție acidă după ce Ioan Becali a vorbit despre transferul lui Târnovanu: „Știm noi ce avem de făcut” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat după declarațiile lui Ioan Becali, în privința unui posibil transfer al lui Ștefan Târnovanu în străinătate.
22:00
21:40
„Hărțuire și prejudiciu instituțional” FRH a sunat la Poliție pentru a-i reclama pe cei care au cerut ca Tadici să fie sancționat după ultimele acuzații de abuz # Golazo.ro
Federația Română de Handbal (FRH) a emis un comunicat oficial cu privire la situația lui Gheorghe Tadici (73 de ani).
20:50
„Doar asta îl interesează” Andrei Nicolescu a explicat de ce întârzie transferul lui Blănuță » Clauza cerută de Dinamo Kiev # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu noi detalii despre posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță la Dinamo.
20:40
Ofri Arad, salariu de top Noul mijlocaș va câștiga bani grei la FCSB! Doar 5 jucători câștigă mai mult # Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani), noul mijlocaș al celor de la FCSB, va fi renumerat cu un salariu de 20.000 pe lună de campioana României.
20:10
„Mă doare inima, am eșuat” Brahim Diaz, primul mesaj după ce a ratat penalty-ul care a costat-o Cupa Africii pe Maroc # Golazo.ro
Senegal - Maroc 0-0 (1-0 d. prel). Brahim Diaz (26 de ani) a venit cu un mesaj pentru fanii marocani, după eșecul din finala Cupei Africii.
19:50
City a mai transferat un star VIDEO. Prima reacție după ce a semnat un contrat pe cinci ani cu Manchester City # Golazo.ro
Marc Guehi (25 de ani) a fost prezentat oficial de Manchester City.
19:40
Avertisment pentru FCSB Concluziile lui Edi Iordănescu după ce a văzut campioana: „Nu vreau să jignesc” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit despre situația celor de la FCSB, după eșecul din prima partidă a acestui an, scor 0-1, cu FC Argeș.
19:20
Daniel Stanciu (51 de ani), oficialul celor de la FC Argeș, a vorbit despre situația lui Mario Tudose (20 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători ai piteștenilor.
19:00
„Am cheltuit tot” Ce a făcut CFR Cluj cu banii încasați pentru Louis Munteanu: „Dacă nu plăteam, eram suspendați!” # Golazo.ro
CFR Cluj s-a confruntat cu mari probleme financiare în această iarnă, clubul fiind în pericol să nu obțină licența UEFA.
18:20
„Dacă-l voiam eu, îl lua Șucu?” Patronul FCSB, „săgeți” către Moruțan: „FCSB e mai bună fără el” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a revenit în țară după vizita la Muntele Athos și a oferit câteva declarații pe aeroport, legate de mutarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid, dar și de duelul cu Dinamo Zagreb.
18:00
Senegal riscă sancțiuni drastice Prezența la CM 2026, în pericol! Reacția lui Gianni Infantino, după incidentele din finala Cupei Africii # Golazo.ro
Senegal - Maroc 1-0. Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a emis un comunicat cu privire la incidentele din finala Cupei Africii pe Națiuni.
17:10
Cupa României S-a stabilit programul etapei #3 » U Craiova - FCSB și CFR Cluj - Rapid, capetele de afiș » Cine transmite meciurile # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul ultimei etape a grupelor din Cupa României.
17:00
„Nu ne putem dezice de ei” Edi Iordănescu, despre Nicolae Stanciu și Răzvan Marin: „Exponențiali pentru națională! Trebuie susținuți” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre perioadele slabe prin care trec Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani) în ultima perioadă.
16:50
FCSB, cât Dinamo și Rapid la un loc Prima etapă din 2026 confirmă cine domină topul audiențelor TV: meciul campioanei, mult peste cele cele ale rivalelor # Golazo.ro
Liga 1 s-a reluat după 3 săptămâni și jumătate de pauză, iar vineri, sâmbătă și duminică a programat meciuri în prime-time.
16:40
Planul pentru Europa League Darius Olaru știe ce trebuie să facă FCSB pentru pentru a spera la calificare: „Dacă facem asta, jucăm cu stadionul plin” # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani) și Mihai Toma (18 ani) au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din etapa #7 a Europa League.
16:40
Atac la „Air” Jordan Kevin Durant l-a întrecut pe idolul său, Dirk Nowitzki, în topul marcatorilor NBA » Urmează Michael Jordan! # Golazo.ro
În ritmul actual, Kevin Durant poate intra în Top 5 marcatori all-time până la finalul sezonului
16:30
Scene șocante la finala Cupei Africii FOTO. Portarul Senegalului, doborât de marocani în timpul meciului! Motivul e halucinant: au încercat să-i fure prosopul # Golazo.ro
Senegal - Maroc 1-0. Yehvann Diouf, portarul de rezervă al gazdelor, a fost protagonistul unor momente inedite în finala Cupei Africii.
15:40
Kovacs, delegat în Liga Campionilor „Centralul” din România va arbitra un meci de foc! Și fratele său face parte din brigadă # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la un meci important din Liga Campionilor, în această săptămână.
15:30
Pe cine mai transferă Dinamo Andrei Nicolescu, noi detalii despre Duțu și Blănuță » Ce se întâmplă cu Leam Eissat # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că Leam Eissat, fratele internaționalului român Lisav Eissat, nu va fi transferat la clubul din „Ștefan cel Mare”.
15:00
Portar nou la CFR Cluj Ardelenii se întăresc cu un jucător din Serie A » Transfer definitiv! # Golazo.ro
Mihai Popa (25 de ani) revine la CFR Cluj, după perioada petrecută în Italia, la Torino.
14:40
Moment istoric în București FOTO. Dinamo a primit o veste uriașă: „Ziua cea mare a sosit” » Investiție de 170 de milioane de euro # Golazo.ro
Astăzi, fanii clubului Dinamo au primit o mare veste: au început lucrările la noul stadion din „Ștefan cel Mare”.
14:20
Va plăti impozite de 36.000 de euro Fundația lui Mihai Neșu, grav afectată de deciziile Guvernului: „Vreau să cred că decizia asta i-a scăpat lui Bolojan” # Golazo.ro
Mihai Neșu, fostul fotbalist care administrează centrul de recuperare dedicat copiilor și adulților cu dizabilități, de la Oradea, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la noile decizii adoptate de Guvern.
14:00
„Steaua, cea mai mare problemă” Ministrul Apărării, asaltat cu mesaje pe tema promovării CSA în Liga 1 » A anunțat când va lua o decizie # Golazo.ro
Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării, a vorbit despre echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua.
13:20
Cadou inedit pentru „câini” Ce vor primi suporterii lui Dinamo care merg la stadion în ziua în care încep lucrările de demolare: „O amintire pe viață” # Golazo.ro
Fanii clubului Dinamo sunt așteptați, marți, la un eveniment care marchează startul lucrărilor la noul stadion din „Ștefan cel Mare”.
13:10
„Ne-ați abandonat!” Scandal în Premier League, la revelația Angliei în 2025. Antrenorul i-a atacat pe șefii clubului # Golazo.ro
Oliver Glasner, antrenorul lui Crystal Palace, cel care cucerise anul trecut primele trofee din istoria roș-albaștrilor, i-a criticat pe liderii grupării după ce a aflat că i-a fost vândut și căpitanul
12:50
Nu renunță la Drăgușin AS Roma încă lucrează la transferul fundașului român » Anunțul făcut de presa din Italia: „Patronul investește!” # Golazo.ro
Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham, ar fi dorit în continuare de AS Roma, în ciuda interesului arătat și de Leipzig.
12:40
„E 99% aranjat” Transferul lui Moruțan la Rapid, ca și făcut: „A renunțat la bani” » De ce a fost implicată Galatasaray în negocieri # Golazo.ro
Ioan Becali (73 de ani), cel care a intermediat negocierile dintre Rapid și Olimpiu Moruțan (26 de ani), a anunțat că transferul mijlocașului în Giulești este iminent.
12:30
Furie la Barcelona Catalanii se dezlănțuie la adresa arbitrului meciului cu Sociedad: „Te privește de parcă ar fi mai presus de tine” # Golazo.ro
Real Sociedad - Barcelona 2-1. Frenkie de Jong, mijlocașul și căpitanul catalanilor, a lansat o serie de critici la adresa arbitrului Gil Manzano.
12:00
Moldovan, dorit de Șumudică Portarul deținut de Atletico Madrid ar urma să ajungă la Al-Okhdood » Toate detaliile # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani), portarul împrumutat de Atletico Madrid la Real Oviedo, ar putea ajunge la Al-Okhdood, formația antrenată de Marius Șumudică (54 de ani).
11:40
„E li-ber-ta-te! E Ca ieșirea din comunism” Omul care a ajutat-o pe Ana Barbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că alte două gimnaste pleacă la studii în SUA # Golazo.ro
GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Andrei Secuesu, cofondator Crazy Rich Athletes, ca să vedem dacă sunt și alte gimnaste care au semnat deja cu universități din SUA sau sunt pe cale să o facă.
Ieri
11:30
„Pierdem ca bărbații” Cum și-a convins Sadio Mane colegii să revină pe teren la finala Senegal - Maroc: „Fotbalul african nu merita un astfel de final” # Golazo.ro
Sadio Mane (33 de ani), liderul naționalei Senegalului, a vorbit despre incidentele de la finala Cupei Africii și a dezvăluit cum și-a convins colegii să revină pe teren.
11:20
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a pierdut în primul tur la Australian Open » Are un obiectiv clar în 2026: „O să fac tot posibilul să-l îndeplinesc” # Golazo.ro
Jaqueline Cristian a pierdut în fața Karolinei Muchova, scor 3-6, 6-7, în primul tur la Australian Open.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.