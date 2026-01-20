Revine în Liga 1? Fotbalistul vândut de Hagi pentru două milioane de euro, dorit de Dinamo și Rapid
Golazo.ro, 20 ianuarie 2026 12:20
Alexi Pitu (23 de ani) ar urma să o părăsească pe Vejle în această iarnă și ar putea reveni în prima ligă a României.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
12:40
Gorenje este partener oficial al EHF EURO Masculin 2026 . Elita handbalului european intră din nou în cursa pentru titlu # Golazo.ro
Luna ianuarie readuce în prim-plan una dintre cele mai puternice competiții ale sportului european.
12:40
Au pus ochii pe Julian Alvarez Colosul dispus să plătească 130 de milioane de euro pentru transferul fotbalistului de la Atletico Madrid # Golazo.ro
Julian Alvarez (25 de ani), atacantul celor de la Altetico Madrid este dorit cu insistență de Bayern Munchen.
Acum o oră
12:30
Au început demolările în „Ștefan cel Mare” FOTO: Ziua cea mare pentru Dinamo a sosit! Cât valorează întreaga investiție în noul stadion # Golazo.ro
Astăzi, 20 ianuarie, au început oficial demolările vechiului stadion Dinamo, în locul căruia se va construi o nouă arenă, de aproximativ 25.000 de locuri.
12:20
Revine în Liga 1? Fotbalistul vândut de Hagi pentru două milioane de euro, dorit de Dinamo și Rapid # Golazo.ro
Alexi Pitu (23 de ani) ar urma să o părăsească pe Vejle în această iarnă și ar putea reveni în prima ligă a României.
12:10
Drăgușin e în impas Fundașul lui Tottenham i-a cerut sfatul lui Edi Iordănescu: „I-am spus asta. Va face alegerile corecte” # Golazo.ro
Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin, care ar fi pe punctul de a pleca de la Tottenham.
12:10
Sorana Cîrstea, în turul 2 la AO Românca a învins-o pe Eva Lys la turneul de la Melbourne + Pe cine poate întâlni în faza următoare # Golazo.ro
Sorana Cîrstea - Eva Lys 3-6, 6-4, 6-3. Românca a câștigat deși jucătoarea germană a controlat prima parte a meciului.
Acum 2 ore
12:00
Chivu l-a „descifrat” pe Arteta Care sunt punctele forte ale „tunarilor”: „Încerc să învăț de la el” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a analizat jocul lui Arsenal și a identificat atuurile echipei lui Mikel Arteta (43 de ani).
11:50
Ofri Arad, prezentat la FCSB Ce număr va purta israelianul și când va face primul antrenament sub comanda lui Charalambous # Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani) a fost prezentat oficial de FCSB.
11:30
A doua ofertă pentru Blănuță Dinamo nu renunță la jucătorul de la Kiev: „Așteptăm un răspuns” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu noi detalii despre un posibil transfer al lui Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev.
11:10
„Le dau numai cu seen” Mihai Stoica, despre relația cu impresarii fotbaliștilor: „Dacă îi răspund unuia, el îi spune jucătorului că are ofertă” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre modul în care abordează discuțiile cu agenții de jucători.
Acum 4 ore
11:00
CFR Cluj ar urma să semneze cu Oucasse Mendy (24 de ani), extrema celor de la RAAL La Louviere.
10:50
Astăzi, printre altele, despre veniturile lui Gianni Infantino, președintele FIFA, averea lui Max Verstappen și campionatul din Europa care se va vedea în direct în România.
10:40
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit noi detalii despre transferul lui Matteo Duțu (20 de ani).
10:30
Dinamo Zagreb - FCSB „Roș-albaștrii” au pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Care este prețul # Golazo.ro
FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Dinamo Zagreb din Europa League, programată joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00.
10:20
L-au șters de pe site! Genoa a anunțat despărțirea de Nicolae Stanciu într-un mod atipic # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) nu mai e jucătorul formației Genoa. Rezilierea contractului era iminentă după ce „tricolorul” a fost exclus din lotul echipei, însă a surprins modul în care a fost făcut anunțul.
10:20
Inamic în 2018, aliat în 2026 Înaintea alegerilor pentru cel de-al 4-lea mandat la FRF, Răzvan Burleanu s-a împăcat cu cel mai vocal critic din AJF # Golazo.ro
Răzvan Burleanu își consolidează poziția înainte de alegerile pentru al patrulea mandat la FRF.
10:20
Transfer de top la CSM O jucătoare din naționala Suediei, la București din sezonul viitor # Golazo.ro
Tyra Axner (23 de ani), interul stânga din naționala Suediei, a semnat cu CSM București.
09:50
Ofertă pentru Karamoko Andrei Nicolescu explică de ce Dinamo a refuzat propunerea: „Valoarea lui se va dubla” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că formația pregătită de Zeljko Kopic a primit o ofertă pentru Mamoudou Karamoko.
09:10
„Nu ai cum să faci asta acum” Cristi Săpunaru crede că Gâlcă va avea probleme după transferul lui Moruțan: „Situație delicată” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al Rapidului, a vorbit despre transferul iminent în Giulești al lui Olimpiu Moruțan (26 de ani).
Acum 12 ore
04:10
A murit arbitrul care l-a propulsat pe Belodedici Romeo Stâncan s-a stins la 92 de ani. El i-a dat lui Belo la 17 ani bilețelul cu telefonul care i-a schimbat destinul # Golazo.ro
Romeo Stâncan, omul care l-a direcționat pe fostul internațional Miodrag Belodedici spre fotbalul mare, s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani în primele zile ale anului 2026. Anunțul a fost făcut de CCA.
Acum 24 ore
23:10
„A trecut luna cadourilor” Eugen Neagoe și-a pus la zid jucătorii după eșecul drastic cu U Craiova: „N-am lucrat pase la adversari la antrenament” # Golazo.ro
Petrolul - U Craiova 0-4. Eugen Neagoe, tehnicianul „lupilor”, s-a declarat complet dezamăgit de greșelile enorme făcute de elevii săi.
23:00
Al Arabi, formație condusă de Cosmin Contra (50 de ani), s-a impus categoric, scor 5-0, în duelul cu Al Sadd, echipă antrenată de Roberto Mancini (61 de ani), în etapa #10, ultima din faza grupelor Cupei Qatarului.
22:50
„Nu vreau FCSB în play-off!” Baiaram nu s-a ferit: „Va fi o bătălie mare, nu îi doresc acolo” + Ce spune despre plecarea de la Craiova # Golazo.ro
Petrolul - U Craiova 0-4. Ștefan Baiaram (23 de ani) a dezvăluit că are două dorințe clare pentru finalul de sezon: titlul cu Craiova și FCSB în afara play-off-ului.
22:40
„Va intra direct” Noul transfer de la FCSB , gata să joace cu CFR Cluj: „A făcut vizita medicală, îl va înlocui pe Șut” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația noului transfer al celor de la FCSB.
22:30
Marc-Andre ter Stegen (33 de ani) o va părăsi în această iarnă pe Barcelona.
22:00
„Discutăm ca să ne aflăm în treabă?” Reacție acidă după ce Ioan Becali a vorbit despre transferul lui Târnovanu: „Știm noi ce avem de făcut” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat după declarațiile lui Ioan Becali, în privința unui posibil transfer al lui Ștefan Târnovanu în străinătate.
22:00
21:40
„Hărțuire și prejudiciu instituțional” FRH a sunat la Poliție pentru a-i reclama pe cei care au cerut ca Tadici să fie sancționat după ultimele acuzații de abuz # Golazo.ro
Federația Română de Handbal (FRH) a emis un comunicat oficial cu privire la situația lui Gheorghe Tadici (73 de ani).
20:50
„Doar asta îl interesează” Andrei Nicolescu a explicat de ce întârzie transferul lui Blănuță » Clauza cerută de Dinamo Kiev # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu noi detalii despre posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță la Dinamo.
20:40
Ofri Arad, salariu de top Noul mijlocaș va câștiga bani grei la FCSB! Doar 5 jucători câștigă mai mult # Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani), noul mijlocaș al celor de la FCSB, va fi renumerat cu un salariu de 20.000 pe lună de campioana României.
20:10
„Mă doare inima, am eșuat” Brahim Diaz, primul mesaj după ce a ratat penalty-ul care a costat-o Cupa Africii pe Maroc # Golazo.ro
Senegal - Maroc 0-0 (1-0 d. prel). Brahim Diaz (26 de ani) a venit cu un mesaj pentru fanii marocani, după eșecul din finala Cupei Africii.
19:50
City a mai transferat un star VIDEO. Prima reacție după ce a semnat un contrat pe cinci ani cu Manchester City # Golazo.ro
Marc Guehi (25 de ani) a fost prezentat oficial de Manchester City.
19:40
Avertisment pentru FCSB Concluziile lui Edi Iordănescu după ce a văzut campioana: „Nu vreau să jignesc” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit despre situația celor de la FCSB, după eșecul din prima partidă a acestui an, scor 0-1, cu FC Argeș.
19:20
Daniel Stanciu (51 de ani), oficialul celor de la FC Argeș, a vorbit despre situația lui Mario Tudose (20 de ani), unul dintre cei mai în formă jucători ai piteștenilor.
19:00
„Am cheltuit tot” Ce a făcut CFR Cluj cu banii încasați pentru Louis Munteanu: „Dacă nu plăteam, eram suspendați!” # Golazo.ro
CFR Cluj s-a confruntat cu mari probleme financiare în această iarnă, clubul fiind în pericol să nu obțină licența UEFA.
18:20
„Dacă-l voiam eu, îl lua Șucu?” Patronul FCSB, „săgeți” către Moruțan: „FCSB e mai bună fără el” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a revenit în țară după vizita la Muntele Athos și a oferit câteva declarații pe aeroport, legate de mutarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid, dar și de duelul cu Dinamo Zagreb.
18:00
Senegal riscă sancțiuni drastice Prezența la CM 2026, în pericol! Reacția lui Gianni Infantino, după incidentele din finala Cupei Africii # Golazo.ro
Senegal - Maroc 1-0. Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a emis un comunicat cu privire la incidentele din finala Cupei Africii pe Națiuni.
17:10
Cupa României S-a stabilit programul etapei #3 » U Craiova - FCSB și CFR Cluj - Rapid, capetele de afiș » Cine transmite meciurile # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul ultimei etape a grupelor din Cupa României.
17:00
„Nu ne putem dezice de ei” Edi Iordănescu, despre Nicolae Stanciu și Răzvan Marin: „Exponențiali pentru națională! Trebuie susținuți” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre perioadele slabe prin care trec Nicolae Stanciu (32 de ani) și Răzvan Marin (29 de ani) în ultima perioadă.
16:50
FCSB, cât Dinamo și Rapid la un loc Prima etapă din 2026 confirmă cine domină topul audiențelor TV: meciul campioanei, mult peste cele cele ale rivalelor # Golazo.ro
Liga 1 s-a reluat după 3 săptămâni și jumătate de pauză, iar vineri, sâmbătă și duminică a programat meciuri în prime-time.
16:40
Planul pentru Europa League Darius Olaru știe ce trebuie să facă FCSB pentru pentru a spera la calificare: „Dacă facem asta, jucăm cu stadionul plin” # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani) și Mihai Toma (18 ani) au prefațat partida cu Dinamo Zagreb, din etapa #7 a Europa League.
16:40
Atac la „Air” Jordan Kevin Durant l-a întrecut pe idolul său, Dirk Nowitzki, în topul marcatorilor NBA » Urmează Michael Jordan! # Golazo.ro
În ritmul actual, Kevin Durant poate intra în Top 5 marcatori all-time până la finalul sezonului
16:30
Scene șocante la finala Cupei Africii FOTO. Portarul Senegalului, doborât de marocani în timpul meciului! Motivul e halucinant: au încercat să-i fure prosopul # Golazo.ro
Senegal - Maroc 1-0. Yehvann Diouf, portarul de rezervă al gazdelor, a fost protagonistul unor momente inedite în finala Cupei Africii.
15:40
Kovacs, delegat în Liga Campionilor „Centralul” din România va arbitra un meci de foc! Și fratele său face parte din brigadă # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la un meci important din Liga Campionilor, în această săptămână.
15:30
Pe cine mai transferă Dinamo Andrei Nicolescu, noi detalii despre Duțu și Blănuță » Ce se întâmplă cu Leam Eissat # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că Leam Eissat, fratele internaționalului român Lisav Eissat, nu va fi transferat la clubul din „Ștefan cel Mare”.
15:00
Portar nou la CFR Cluj Ardelenii se întăresc cu un jucător din Serie A » Transfer definitiv! # Golazo.ro
Mihai Popa (25 de ani) revine la CFR Cluj, după perioada petrecută în Italia, la Torino.
14:40
Moment istoric în București FOTO. Dinamo a primit o veste uriașă: „Ziua cea mare a sosit” » Investiție de 170 de milioane de euro # Golazo.ro
Astăzi, fanii clubului Dinamo au primit o mare veste: au început lucrările la noul stadion din „Ștefan cel Mare”.
14:20
Va plăti impozite de 36.000 de euro Fundația lui Mihai Neșu, grav afectată de deciziile Guvernului: „Vreau să cred că decizia asta i-a scăpat lui Bolojan” # Golazo.ro
Mihai Neșu, fostul fotbalist care administrează centrul de recuperare dedicat copiilor și adulților cu dizabilități, de la Oradea, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la noile decizii adoptate de Guvern.
14:00
„Steaua, cea mai mare problemă” Ministrul Apărării, asaltat cu mesaje pe tema promovării CSA în Liga 1 » A anunțat când va lua o decizie # Golazo.ro
Radu Miruță (40 de ani), Ministrul Apărării, a vorbit despre echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua.
13:20
Cadou inedit pentru „câini” Ce vor primi suporterii lui Dinamo care merg la stadion în ziua în care încep lucrările de demolare: „O amintire pe viață” # Golazo.ro
Fanii clubului Dinamo sunt așteptați, marți, la un eveniment care marchează startul lucrărilor la noul stadion din „Ștefan cel Mare”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.