Refugiată din Basarabia furată de sovietici, urcă timp de un an Golgota închisorilor comuniste pentru „omisiune de denunț la crimă de înaltă trădare". Își crește singură fetițele, căci soțul, Ilie, îndură timp de 11 ani chinurile din închisorile bolșevice de la Gherla și Aiud.