Șefa FMI i-a cerut lui Zelenski să anuleze subvențiile la electricitate și căldură - Iar ucrainenilor să URLE dimineața când se scoală în frig
ActiveNews.ro, 20 ianuarie 2026 15:50
În Ucraina, mai rău ca înRomânia, e un ger de crapă pietrele, iar rețeaua energetică e în mare partedistrusă de bombardamentele rusești. Ucrainenii dârdâie pe întuneric. FMI punebomboana pe colivă.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
15:50
Șefa FMI i-a cerut lui Zelenski să anuleze subvențiile la electricitate și căldură - Iar ucrainenilor să URLE dimineața când se scoală în frig # ActiveNews.ro
În Ucraina, mai rău ca înRomânia, e un ger de crapă pietrele, iar rețeaua energetică e în mare partedistrusă de bombardamentele rusești. Ucrainenii dârdâie pe întuneric. FMI punebomboana pe colivă.
Acum o oră
15:10
O profesoară de română foarte iubită de elevi și colegi și-a dat ultima suflare cu o zi înainte de a împlini 44 de ani # ActiveNews.ro
Învățământul bihorean este îndoliat după pierderea Dianei, o îndrăgită profesoară de limba română. Una din cele mai iubite profesoare de la Școala „Dacia”, Simina Diana a încetat din viață. Pe 20 ianuarie ar fi împlinit 44 de ani.
Acum 2 ore
14:20
Agricultorii români se alătură fermierilor din mai multe țări UE la un protest masiv anti-Mercosur. Peste 10.000 de fermieri sunt așteptați la Strasbourg. Parlamentul European, pichetat cu tractoare VIDEO # ActiveNews.ro
Un protest de amploare are loc, marți, în fața Parlamentului European, față de semnarea acordului comercial UE–Mercosur. Peste 200 de fermieri români sunt alături de miile de agricultori din alte state europene.
Acum 4 ore
13:40
Călin Georgescu, mesaj pentru români la Poliția Buftea: Sunteți ținuți de prea mult timp într-o stare de dezamăgire, menținută prin mecanisme de manipulare – VIDEO # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns, marți, din nou, în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale se află de un an sub măsura preventivă.
13:20
Coincidență ciudată: În aceeași zi cu moartea subită a ziaristei Monica Tripon a decedat, tot la Cluj, judecătoarea Ioana Tripon, în vârstă de 50 de ani # ActiveNews.ro
Coincidență ciudată la Cluj. În ziua în care presa anunța dispariția prematură a unei cunoscute jurnaliste clujence, Monica Tripon, tot la Cluj a murit și o fostă judecătoare, Ioana Tripon, în vârstă de 50 de ani
13:00
Patriarhia Română reafirmă: Participarea copiilor și a tinerilor la orele de Religie este un drept constituțional. Religia a fost prima disciplină în catalog, până la regimul comunist ateu # ActiveNews.ro
În urma apariției unor materiale jurnalistice care aduc în discuție o pretinsă predare „ilegală” a disciplinei Religie, Patriarhia Română aduce câteva precizări.
12:30
Steagul verde legionar a fost instalat pe Capitoliu încă de pe 6 ianuarie. Avem dovada! Trump, un Ceaușescu încă neexecutat # ActiveNews.ro
De la 18 februarie 1990 până la 13 - 15 iunie 1990, momentul pe care îl trăiesc azi americanii din Capitala SUA, nu a mai fost decât un pas. De altfel, chiar noi am observat și prezentăm dovada că pe Capitoliu trumpiștii au ridicat steagul verde legionar. Doar minerii mai lipsesc.
12:20
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește la 20 ianuarie pe Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare. Cuviosul nostru Părinte Eftimie era de neam din cetatea Melitina Armeniei și s-a născut în anul 377 din părinți binecredincioși, Pavel și Dionisia, fiind
12:20
Fără a avea pretenția acoperirii tuturor resorturilor care au stat în spatele evenimentelor violente, pe fondul cărora s-a desfășurat lovitura de stat prin care a fost înlăturat președintele Donald Trump, haideți să privim situața din SUA și dintr-o altă perspectivă, mai puțin sau aproape deloc abordată.
Acum 6 ore
11:20
TAXA & PALMA: Macron își dă importanță și primește o scatoalcă răsunătoare de la Trump – Care sunt statele invitate să facă parte din Consiliul de Pace # ActiveNews.ro
Donald Trump a răspuns durși sec refuzului lui Emmanuel Macron de a se alătura așa-zisului Consiliu pentruPace în Gaza.
Acum 24 ore
01:00
Sărbătoarea Botezului Domnului la Biserica Sfântului Mormânt: Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a slujit alături de Patriarhul Ierusalimului. IORDANUL S-A ÎNTORS! # ActiveNews.ro
Botezul Domnului a fost sărbătorit luni, conform calendarului nerevizuit, în Patriarhia Ierusalimului. Alături de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a slujit Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului.
00:30
Ion Cristoiu spulberă auto-suficiența cotrocenistă: Potrivit lui Nicușor Dan, liderii care merg la Davos umblă teleleu prin lume. România este izolată... - VIDEO # ActiveNews.ro
Marius Lazurca: Nicușor Dan nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul ”Nu umblu teleleu prin lume...”. Vocea Internetului: ”Măh, ce-i cu țara asta, noi ai cui suntem și încotro mergem?”
00:20
Ion Cristoiu spulberă auto-suficiența cotrocenistă: Potrivit lui Nicușor Dan, liderii care merg la Davos umblă teleleu prin lume - VIDEO # ActiveNews.ro
Marius Lazurca: Nicușor Dan nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul ”Nu umblu teleleu prin lume...”. Vocea Internetului: ”Măh, ce-i cu țara asta, noi ai cui suntem și încotro mergem?”
19 ianuarie 2026
23:20
Moscova atacă Biserica Ortodoxă Română și drepturile românești în Basarabia: Derapaj fără precedent # ActiveNews.ro
Declarația purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, potrivit căreia „continuă expansiunea religioasă agresivă a Mitropoliei Basarabiei schismatice a Bisericii Ortodoxe Române
23:10
BTI: ”Performanță” diplomatică: la Davos, trimisa lui Nicușor Dan, ministra Oana Țoiu vorbește la rubrica ”ETC” # ActiveNews.ro
Revelație: Oana Țoiu reprezintă România și glăsuiește, conform siteului oficial al reuniunii, în cadrul Open Forum Davos. Care, atenție mare, este o platformă de dezbatere publică ce are loc ÎN PARALEL cu sesiunile oficiale ale Forumului.
20:40
Dezvăluirea unei statistici recente: Credința în rândul americanilor, în creștere semnificativă. Peste 80% dintre aceștia își păstrează credința în Dumnezeu și în existența sufletului # ActiveNews.ro
Pe măsură ce ideologia „woke” își pierde din influență, tot mai mulți americani își redescoperă moștenirea spirituală și se întorc la credință, văzută ca fundament al libertății și al valorilor morale.
20:30
Sărbătoarea Botezului Domnului la Biserica Sfântului Mormânt: Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului a slujit alături de Patriarhul Ierusalimului # ActiveNews.ro
Botezul Domnului a fost sărbătorit luni, conform calendarului nerevizuit, în Patriarhia Ierusalimului. Alături de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a slujit Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului.
20:10
După protestele masive de la finele anului trecut, astăzi președintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a anunțat demisia.
20:00
Deci se poate! Președintele Bulgariei a demisionat! Criză fără precedent la Sofia. Urmează alegeri anticipate # ActiveNews.ro
Criză fără precedent la Sofia. După protestele masive de la finele anului trecut, astăzi președintele Bulgariei, Rumen Radev, și-a anunțat demisia.
19:20
Ateii vor să dea jos icoanele din sălile de judecată. Grecia își apără icoanele în instanță: Este un act ostil de „epurare seculară” # ActiveNews.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) se pregătește să emită o hotărâre istorică în cazul Uniunea Ateilor vs. Grecia.
19:10
Asociație a judecătorilor: „Predoiu este un promotor de fake news, manipulări și dezinformări cu privire la SIIJ. Reînvie o practică Serviciului “D” – Dezinformare din cadrul fostei Securități comuniste” # ActiveNews.ro
Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) arată, într-un comunicat, transmis duminică, faptul că ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, este un „promotor de fakenews, manipulări și dezinformări cu privire la SIIJ”.
19:00
Călin Georgescu, mesaj înainte de sărbătorirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române: ”România se face și se reface prin unire, cultură și patriotism. Atât!” Hora Unirii la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a transmis românilor un mesaj, înainte de celebrarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, anunțând că, sâmbătă. 24 ianuarie, la ora 12.00, va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, București.
19:00
Un studiu spaniol publicat recent, în care au fost implicați 2,7 milioane de copii confirmă: Zero decese în rândul copiilor cauzate de Covid # ActiveNews.ro
Un studiu spaniol evaluat de colegi, publicat recent în revista Pediatric Infectious Disease Journal, în care au fost implicați 2,7 milioane de copii și adolescenți spanioli, a dezvăluit că în cazul copiilor din grupa de vârstă 6-17 ani „nu au avut loc decese atribuite covid-19”
18:50
Călin Georgescu, mesaj înainte de la sărbătorirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române: ”România se face și se reface prin unire, cultură și patriotism. Atât!” Hora Unirii la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a transmis românilor un mesaj, înainte de celebrarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, anunțând că, sâmbătă. 24 ianuarie, la ora 12.00, va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, București.
18:50
Asociație a judecătorilor: „Predoiu este un promotor de fakenews, manipulări și dezinformări cu privire la SIIJ. Reînvie o practică Serviciului “D” – Dezinformare din cadrul fostei Securități comuniste, # ActiveNews.ro
Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) arată, într-un comunicat, transmis duminică, faptul că ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, este un „promotor de fakenews, manipulări și dezinformări cu privire la SIIJ”.
18:00
Călin Georgescu, mesaj înainte de la sărbătorirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române: România se face și se reface prin unire, cultură și patriotism. Atât! # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a transmis românilor un mesaj, înainte de celebrarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, anunțând că, sâmbătă. 24 ianuarie, la ora 12.00, va depune o coroană de flori
17:40
EFECTUL TRUMP: Jurnalist de dreapta achitat după ce fusese condamnat pentru o satiră la adresa ministrului de Interne din Germania și a LEGII CENZURII sub pretextul URII # ActiveNews.ro
Efectul Trump într-un caz de libertate a presei. David Bendels, redactor-șef al ziarului german Deutschland-Kurier, a fost achitat de Tribunalul Regional Bamberg într-un caz istoric privind libertatea de exprimare.
17:40
Jurnalista clujeancă Monica Tripon s-a stins din viață în mod fulgerător. Anunțul decesului a fost făcut de Făclia de Cluj, ziarul la care activa în prezent jurnalista.
17:30
Moscova atacă Biserica Ortodoxă Română și drepturile românești în Basatabia: Derapaj fără precedent # ActiveNews.ro
Declarația purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, potrivit căreia „continuă expansiunea religioasă agresivă a Mitropoliei Basarabiei schismatice a Bisericii Ortodoxe Române
17:20
Declarația purtătoarei de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, potrivit căreia „continuă expansiunea religioasă agresivă a Mitropoliei Basarabiei schismatice a Bisericii Ortodoxe Române
17:10
EFECTUL TRUMP: Jurnalist de dreapta achitat după ce fusese condamnat pentru o satriră la adresa ministrului de Interne din Germania și a LEGII CENZURII prin pretextul URII # ActiveNews.ro
Efectul Trump într-un caz de libertate a presei. David Bendels, redactor-șef al ziarului german Deutschland-Kurier, a fost achitat de Tribunalul Regional Bamberg într-un caz istoric privind libertatea de exprimare.
17:10
Jurnalista clujeancă Monica Tripon s-a stins din viață în mod fulgerător. Anunțul decesului a fost făcut de Făclia de Cluj, ziarul la care activa în prezent jurnalista.
17:00
Efectul Trump: Jurnalist achitat după ce fusese condamnat pentru o satiră la adresa unui ministru din Germania # ActiveNews.ro
Efectul Trump într-un caz de libertate a presei. David Bendels, redactor-șef al ziarului german Deutschland-Kurier, a fost achitat de Tribunalul Regional Bamberg într-un caz istoric privind libertatea de exprimare.
16:50
Deshumarea moaștelor Cuvioasei Mucenițe Evloghia de la Samurcășești, în ziua în care ActiveNews și Familia Ortodoxă au lansat Calendarul ”Mărturisitoare și Sfinte Românce - 2026”. VIDEO # ActiveNews.ro
Moaștele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești au fost readuse la lumină pe 15 ianuarie, în prezența unei comisii desemnate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
16:30
Efectul Trump: Jurnalist achitat după ce fusese condamnat pentru o satriră la adresa unui ministru din Germania # ActiveNews.ro
Efectul Trump într-un caz de libertate a presei. David Bendels, redactor-șef al ziarului german Deutschland-Kurier, a fost achitat de Tribunalul Regional Bamberg într-un caz istoric privind libertatea de exprimare.
Ieri
16:00
Deshumarea osemintelor Cuvioasei Mucenițe Evloghia de la Samurcășești, în ziua în care ActiveNews și Familia Ortodoxă au lansat Calendarul ”Mărturisitoare și Sfinte Românce - 2026” VIDEO # ActiveNews.ro
Osemintele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești au fost readuse la lumină pe 15 ianuarie, în prezența unei comisii desemnate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
15:00
Fundația lui Mihai Neșu, care sprijină copiii aflați în grea suferință, lovită de austeritatea Guvernului Bolojan. Va plăti statului impozite de 36.000 de euro în plus pe an # ActiveNews.ro
Fostul fotbalist Mihai Neșu, care conduce un centru de recuperare dedicat copiilor și adulților cu dizabilități din Oradea, avertizează că organizația sa trece printr-o perioadă grea din cauza ultimelor schimbări de lege. R
14:10
Guvernul Bolojan a pus gând rău celor mai necăjiți români. Execută silit ajutoarele sociale și indemnizațiile persoanelor cu handicap grav și ale însoțitorilor acestora # ActiveNews.ro
Primarii vor putea executa silit indemnizațiile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Și persoanele care încasează venitul minim de incluziune nu scapă de recuperatori.
13:50
Discrepanțe în diplomele de doctorat ale lui Daniel Funeriu și Nicușor Dan, analizate de Horea Bădău # ActiveNews.ro
Domnule Daniel Funeriu, domnule Nicusor Dan, ati facut o teza de doctorat sau un ansamblu de lucrari? Ca pe diploma lui Funeriu care e identica cu a dumneavoastra (si el a facut doctorat tot la Invatamant Universitar Tehnic)...
13:40
Putin, invitat să se alăture Consiliului pentru Pace în Gaza. Ce spune despre Groenlanda - VIDEO # ActiveNews.ro
Bomba momentului: Președintele rus, Vladimir Putin, a primit o invitație de a se alătura Consiliului pentru Pace în Gaza, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
13:30
După Maduro, era rândul regimului de la Teheran să fiedecapitat. Trump o numea cu entuziasm o intervenție „in-boom-out”. Fusesepregătită minuțios de CIA și Mossad, potrivit patentului cunoscut al„revoluțiilor colorate”. Ce putea merge prost?
13:20
Discrepanțe în diplomele de doctorat ale lui Funeriu și Nicușor Dan, analizate de Horea Bădău # ActiveNews.ro
Domnule Daniel Funeriu, domnule Nicusor Dan, ati facut o teza de doctorat sau un ansamblu de lucrari? Ca pe diploma lui Funeriu care e identica cu a dumneavoastra (si el a facut doctorat tot la Invatamant Universitar Tehnic)...
12:40
O comisie secretă a ONU vrea să rescrie drepturile copiilor și să-i întoarcă împotriva părinților # ActiveNews.ro
În spatele ușilor închise, o comisie a ONU ia măsuri pentru a redefini radical sensul „drepturilor copilului”. Noile reglementări elaborate de Națiunile Unite, dacă vor fi aprobate, ar permite minorilor să conteste deciziile părinților în instanță.
12:30
Valul Democrației: Apel Public – Joi, 22 Ianuarie 2026, între 10:00 și 12:00, reluăm depunerea plângerilor penale # ActiveNews.ro
Anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024 nu a fost un simplu episod procedural. A fost un act profund nedemocratic, de ignorare și anulare a voinței populare, cu efecte politice, economice și externe care se resimt...
12:00
AUR a îmbrățișat în mod deschis ceea ce poate fi definit ca „lumea lui Trump”, și anume o viziune politică bazată pe valorile care au generat mișcarea MAGA și au contribuit la regenerarea Partidului Republican din Statele Unite.
11:40
Revoltă totală în MApN. Militarii români au transmis SUA că vor refuza să lupte în Groenlanda # ActiveNews.ro
Militarii români au transmis Ambasadei SUA la București, prin Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), că sub nicio formă nu vor lupta în Groenlanda împotriva armatei americane.
11:30
Mii de fermieri din România și UE protestează la Strasbourg împotriva acordului Mercosur # ActiveNews.ro
Pe 20 ianuarie 2026, mii de fermieri din România și din alte state membre ale Uniunii Europene se pregătesc să participe la un protest de amploare în fața Parlamentului European de la Strasbourg pentru a-și arăta opoziția față...
11:00
Cei 15 militari germani și-au încheiat excursia în Groenlanda în mai puțin de două zile # ActiveNews.ro
Retragere după doar 44 de ore: Duminică, la prânz, echipa de recunoaștere a Forțelor Armate Germane a plecat din Groenlanda! BILD i-a observat pe cei 15 soldați, conduși de contraamiralul Stefan Pauly (61), cu puțin timp înainte...
10:10
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că cei 37 de ani de conducere ai ayatollahului Ali Khamenei ar trebui să se încheie și că Iranul are nevoie de o nouă conducere.
09:40
Ion Cristoiu: Conflictul Europa - America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie # ActiveNews.ro
Conflictul Europa -America escaladează cu o rapiditate rar întâlnită în Istorie, consideră ziaristul Ion Cristoiu, în cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul. Analistul este sigur că America va pune mâna pe...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.