Dinamo și-a găsit atacantul care îi poate aduce titlul. „Potențial de Premier League”
Gândul, 20 ianuarie 2026 12:20
Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Cluj în primul meci oficial pe 2026, dar nu victoria, cât jocul prestat de echipa bucureșteană a impresionat. Și nu puține sunt vocile care vorbesc spun că trupa „alb-roșie” este una dintre favoritele la câștigarea campionatului. Iar cel care poate aduce titlul este Mamoudou Karamoko, reprofilat în atacant […]
• • •
Acum 5 minute
13:00
Diana Șoșoacă s-a supărat pe Maria Zaharova și a protestat la Ambasada Rusiei. “Epoca imperiilor și a dictatelor asupra popoarelor a apus” # Gândul
Lidera SOS, Diana Şoşoacă, cunoscută pentru convingerile sale pro-ruse, revine cu o poziţie nouă la adresa Federaţiei Ruse în urma declaraţiilor purtătorului de cuvânt al guvernului de la Kremlin, Maria Zaharova, despre originile comune dintre români şi moldoveni. Aceasta transmite o scrisoare de protest adresată Ambasadei Federației Ruse în România, Excelenței Sale, Ambasadorul Federației Ruse […]
Acum 15 minute
12:50
Ofri Arad este a devenit oficial jucătorul echipei de fotbal FCSB, locul 9 în Superliga României. Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală şi a semnat contractul cu echipa campioană a României. Israelianul Ofri Arad a semnat cu FCSB! Cu ce CV se poate lăuda fotbalistul Mijlocaşul care are în […]
Acum 30 minute
12:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Haos la campioana României. Analizăm cu Victoraș Iacob ce se mai poate repara și cum arată ultimul transfer # Gândul
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. Victoraș Iacob, atacantul care a făcut parte din generația UEFAntastică a celor de la FCSB, este invitatul special din această seară. Alături de el va […]
12:40
Tragedia feroviară din Spania. Numărul morților a crescut la 41. Garda Civilă a confiscat vagonului 6 al trenului Iryo care a deraiat # Gândul
Echipele de salvare spaniole au lucrat neobosit, pe tot parcursul nopții, la kilometrul 318 al liniei Madrid-Andaluzia, pentru a recupera trupurile rămase și pentru a determina cauza accidentului feroviar din Adamuz (Córdoba), relatează Antena3 Noticias. Au fost utilizate macarale și utilaje grele, iar două echipamente noi au fost aduse marți pentru a accesa vagoanele. Cu […]
12:40
Cum sprijină Austria populația prin scăderi de TVA și energie mai ieftină, în timp ce Guvernul Bolojan crește impozitele și extinde povara fiscală # Gândul
În timp ce Austria reduce TVA la alimente și taie facturile la energie pentru ca oamenii să plătească mai puțin, România intră în 2026 cu taxe mai mari, impozite noi și costuri în creștere pentru locuințe, mașini, firme și cumpărături online. La începutul anului 2026, Austria și România se află într-o situație economică asemănătoare, cu […]
Acum o oră
12:30
Persoanele care stau în chirie au anumite obligații, potrivit legii. Personalizarea locuinței este posibilă, chiar și atunci când este vorba despre o chirie, dar poate fi efectuată în anumite limite. Iată mai jos, în articol, ce ai voie să schimbi în casă, în aceste condiții. Chiriașii au dreptul să efectueze câteva personalizări în locuința închiriată, […]
12:30
Strasboug, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE # Gândul
Mii de fermieri, inclusiv din România, protestează la Strasbourg împotriva acordului UE-Mercosur, semnat sâmbătă de Ursula von der Leyen în Paraguay. Fermierii și mai mulți eurodeputați vor ca acordul să fie trimis CJUE, pentru ca instanța să analizeze temeiul său juridic. Fermierii români cer amânarea intrării în vigoare a acordului UE-Mercosur până la obţinerea unei […]
12:30
Actrița Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre relația cu fiica sa, Ruxandra, dar și despre mariajul pe care îl are cu Cristi Pitulice. Ioana Ginghină a fost căsătorită prima oară cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol. Cu acesta […]
12:20
Președintele Turciei a jucat baschet cu Shaquille O’Neal, una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american # Gândul
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan s-a întâlnit cu legenda NBA, Shaquille O’Neal, la Istanbul, conform fotografiilor postate pe contul de X al președintelui turc. Întâlnirea dintre Recep Tayyip Erdoğan și vedeta baschetului american a avut loc la Centrul de Dezvoltare a Baschetului din Istanbul, inaugurat în urmă cu câteva luni. Cei doi au ieșit pe […]
12:20
12:10
Cod galben de ger în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade” # Gândul
Meteorologii ANM au emis o atenționare cod galben de ger pentru întreg teritoriul României, valabilă până mâine, 21 ianuarie, ora 10:00. Temperaturile ajung și la -21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 […]
12:10
Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană # Gândul
Primăria Cluj-Napoca caută avocați de 50.000 de euro care să aplaneze conflictul izbucnit între firmele care au câștigat licitația pentru centura metropolitană. Potrivit documentelor oficiale, disputa juridică se manifestă între liderul asocierii și unul dintre asociați, situație care riscă să afecteze derularea normală a contractului’. ”Solicitarea vizează derularea Acordului contractual nr. 498042/07.05.2025, care are ca […]
12:10
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării # Gândul
Conectivitatea sigură este esențială pentru apărarea și reziliența Europei și ar trebui tratată drept prioritate strategică, evidențiază un nou raport publicat de Vodafone. Raportul “Coloana vertebrală a Europei digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării” analizează modul în care securitatea europeană este acum inseparabilă de securitatea conectivității sale și cum Europa trebuie să adapteze […]
Acum 2 ore
12:00
Danemarca nu cedează presiunilor lui Trump: trimite mai multe trupe în Groenlanda. Președintele american vrea o întâlnire cu „părțile interesate“ la Davos # Gândul
Danemarca a trimis trupe suplimentare în Groenlanda, pe fondul amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom, relatează Al Jazeera. Potrivit sursei citate, șeful Armatei Regale Daneze, Peter Boysen, și un număr „semnificativ” de soldați au debarcat, luni seara, în Kangerlussuaq, în vestul Groenlandei. Caest lucru a fost transmis inițial […]
11:50
Agricultorii din România vor să mute protestele la Bucureşti, dacă semnalele de la Bruxelles şi de la Palatul Victoria nu le vor fi favorabile # Gândul
Din cauza Acordului Mercosur, mai mulţi fermieri din Suceava au ieşit cu tractoarele în stradă, au aruncat pe asfalt ceapă şi cartofi, sub formă de protest la adresa faptului că un camion de cereale este echivalent cu 2 tone de motorină. Fermierii români vor să mute protestul la Bucureşti, după ce vor avea un răspuns […]
11:40
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală. ”Mă bucur că am luat această decizie”, a mărturisit aceasta. Binecunoscutul medic nutriționist Mihaela Bilic a trecut printr-o operație de curând. Aceasta s-a lăsat pe mâna specialiștilor din cauză că avea probleme cu vederea. Mihaela Bilic a suferit o intervenție de schimbare a cristalinului. Pe […]
11:40
Locul unic din România care a lăsat-o uimită pe Valentina, o tânără din China. „Nu este o planetă extraterestră” # Gândul
Valentina, o tânără din China, a rămas uimită de unul dintre locurile unice din România. Într-o vizită la Salina Turda, tânăra a filmat câteva elemente unice din interior, arătându-și fascinația față de cel mai mare muzeu al salinei din lume. Turiștii rămân uimiți, de multe ori, de frumusețea multor locuri din România. Fiecare regiune din […]
11:30
Povestea diademei princiare de 765 de grame descoperite în fortăreața dacilor de la Bunești-Averești # Gândul
În județul Vaslui, nu departe de satul Bunești, o veche cetate geto-dacică, folosită ca mai degrabă ca o fortăreață, ascunde câteva povești interesante. Acolo, pe Dealul Bobului, începând cu anii ’70, un grup de arheologi a descoperit numeroase vestigii importante, inclusiv un întreg tezaur de artefacte, de la ceramică și unelte, până la podoabe prețioase […]
11:30
De ce preşedintele nu merge la Davos, dar merge la Consiliul European. Valentin Naumescu: „Avansul economic se datorează în mare parte UE” # Gândul
„România va rămâne o țară europeană, profund atașată Uniunii Europene” spune Valentin Naumescu, unul dintre consilierii prezidenţiali, care anunţă marţi că Nicuşor Dan se pregăteşte să meargă în Belgia, la Consiliul European. Naumescu justifică prezenţa preşdintelui Nicuşor Dan în Belgia cu motivaţia că „nu doar avansul economic, dar și cel instituțional, legislativ și de politici […]
11:20
Călin Georgescu, din nou în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar:”Adevărul nu a fost încă spus” # Gândul
Călin Georgescu s-a prezentat, marți, la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. Sute de susținători scandează „Călin Georgescu președinte” și „Libertate”. Fostul candidat la președinția României a fost pus sub control judiciar pentru prima dată în ianuarie 2025. Pe 21 ianuarie, la Curtea de Apel București, va avea loc o nouă […]
11:10
Trump numește planul Regatului Unit de a ceda Insulele Chagos către Mauritius un act de „mare prostie”. „Încă un motiv pentru care Groenlanda trebuie achiziționată“ # Gândul
Donald Trump a lansat, marți, un atac dur la adresa Marii Britanii. Președintele american a numit planul premierului Keir Starmer de a ceda Insulele Chagos către Mauritius drept „o mare prostie”. Pe platforma sa socială Truth Social, președintele SUA a scris că acordul este „un alt motiv din lunga listă de motive de securitate națională […]
11:10
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro pentru furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents # Gândul
Statul olandez a achitat 5,7 milioane de euro în urma furtului tezaurului dacic din Muzeul Drents. Printre artefactele furate, se numără și celebrul Coif de la Coțofenești, piesă importantă din patrimoniul României. Banii au fost plătiți către compania de asigurări AON. Aceasta despăgubise deja România cu aceeași sumă, după ce a stabilit valoarea celor patru […]
Acum 4 ore
11:00
Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan de la Davos? Pentru că e un pui de curcă chior pe plan internațional # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție faptul că Nicușor Dan nu este prezent la Davos. „Subiectul nr. 1 în dezbaterea publică din România îl reprezintă absența României de la marele moment istoric de la Davos. N-are niciun rost să explic de ce este un […]
11:00
Adrian Câciu îl dă de gol pe premier: „Minciuna grotescă a lui Bolojan. Ori habar nu are de buget, ori a minţit conştient” # Gândul
Deputatul Adrian Câciu dă publicităţii câteva cifre referitoare la „dezastrul lăsat de Guvernul Colacu II”. Social-democratul mai spune că premierul Ilie Bolojan, potrivit informaţiilor publice, „ori habar nu are de buget, ori a minţit conştient”. Câciu mai scrie marţi, pe facebook, că „datele ne arată minciuna grotescă a lui Bolojan cu privire la starea bugetului, […]
10:50
Transfer surprinzător făcut de FCSB. Ce jucător s-a întors la echipă, când nimeni nu mai credea # Gândul
FCSB face un transfer surprinzător în pauza de iarnă, scrie PROSPORT. Un jucător de perspectivă s-a întors la echipă, când nimeni nu mai credea că această mutare este posibilă. Și, totuși, s-a făcut: Matyas Laszlo, mijlocaș defensiv în vârstă de 18 ani, revine la FCSB după ce i s-a terminat împrumutul la ASA Târgu Mureș. […]
10:40
Al patrulea atac al rechinilor în 48 de ore o plajă exotică. Un surfer a trăit pe viu coșmarul din „Fălci”. Plajele, închise de urgență # Gândul
Un surfer în vârstă de 39 de ani a fost rănit, marți dimineață după ce a fost mușcat de un rechin pe coasta statului New South Wales, Australia. Aceste este cel de-al patrulea atac înregistrat în mai puțin de 48 de ore. Coșmarul din seria de filme „Fălci” a devenit noua realitate pe o plajă […]
10:40
Numărul cererilor de azil din România a scăzut la jumătate în 2025. Cele mai multe solicitări au venit din partea cetățenilor din Siria și Irak # Gândul
Inspectoratul General pentru Imigrări arată că, în anul 2025, în România au fost înregistrate 1.200 de cereri de azil. Numărul este cu 51,3% mai mic față de anul anterior, când autoritățile au primit 2.465 de solicitări. Cele mai multe cereri au venit din partea cetățenilor din Siria și Irak. Potrivit IGI, 300 de cereri au […]
10:30
Trump publică mesajele primite de la Macron: „Prietene… Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”. Ce măsuri va lua președintele american împotriva Franței # Gândul
Președintele american Donald Trump a distribuit, marți, pe contul său de Truth Social, capturi de ecran ale mesajelor primite de omologul său francez, Emmanuel Macron, care îi spunea că nu înțelege ce face în Groenlanda și îl invita la o cină la Paris joi, după Davos, relatează Anadolu Agency. „Prietene, suntem total de acord în […]
10:30
Eugen Neagoe și-a distrus jucătorii după ce Petrolul a fost ÎNVINSĂ cu 4-0 în Superliga. „Le-am dat pase să dea ei goluri” # Gândul
Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, și-a criticat jucătorii după ce „lupii” au fost învinși cu 4-0 de către Universitatea Craiova în etapa 22 din Superliga. A vorbit și despre alcătuirea primului 11 în partida cu Universitatea Craiova, în care l-a băgat titular pe Ignat, dar nu l-a inclus pe Andres Dumitrescu, cei doi sosind recent la […]
10:10
Peste 11.000 de proprietari din comuna Râu de Mori, din județul Hunedoara, primesc, gratuit, noile cărți funciare rezultate în urma finalizării înregistrării sistematice a imobilelor, cu fonduri europene. Până în prezent, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în 316 comune care au beneficiat de cadastrul […]
10:10
Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul LOC în Superliga. „Fereastra de transferuri este în continuare deschisă” # Gândul
Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în Superliga, după ce a învins Petrolul Ploiești, 4-0, în ultimul meci din etapa 22. Au marcat Steven Nsimba (16 – penalty, 17), Ștefan Baiaram (81) și Luca Băsceanu (90+6 – penalty). Oltenii au 43 de puncte și sunt pe primul loc în Superliga, iar Petrolul, 20 de […]
10:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 836. Poliția din Iran le-a dat ultimatum 3 zile liderilor revoltei să se predea # Gândul
Șeful Poliției iraniene a emis un ultimatum adresat liderilor protestatarilor, cerându-le să se predea în termen de trei zile sau să se confrunte cu legea. Guvernul din Iran s-a angajat, de asemenea, să abordeze dificultățile economice care au declanșat demonstrațiile. Cine va avea parte de „clemență” Protestele din Iran au fost întâmpinate cu o represiune […]
09:50
Imagini spectaculoase cu aurora boreală în România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani # Gândul
Aurora boreală a fost vizibilă luni seară pe cerul României, în urma celei mai puternice furtuni solare din ultimii peste 20 de ani. Fenomenul spectaculos a fost surprins și în mai multe zone din Europa și America de Nord. Seara trecută, cerul a oferit un spectacol rar pentru români, după ce aurora boreală a putut […]
09:50
Un incendiu de proporții a izbucnit la un restaurant din Craiova, marți, 20 ianuarie 2026. Pompierii intervin de urgență pentru a stinge flăcările. Misiunea este în dinamică, iar incidentul are loc în cartierul Rovine. Primele date arată că la fața locului au fost trimise 3 autospeciale cu apă și spumă. Incendiul are loc la un […]
09:30
Proces cu miză uriașă. Război între familia Simonei Halep și Primăria Constanța. Un teren și 330.000 de euro au ajuns „mărul discordiei” # Gândul
Un „război” are loc între familia Simonei Halep și Primăria Constanța, „mărul discordiei” fiind un teren din stațiunea Mamaia și 330.000 de euro. Procesul se desfășoară la Tribunalul Constanța, după ce compania deținută de unchiul celebrei tenismene a decis să acționeze în instanța municipalitatea. Costea Halep, unchiul tenismenei Simona Halep, a ajuns să se judece […]
09:20
Accident șocant în SUA, din cauza unei furtuni de zăpadă. Peste 100 de autovehicule, implicate într-un carambol pe o autostradă din Michigan # Gândul
Peste 100 de autovehicule au fost implicate într-un accident în lanț pe o autostradă din Michigan, după ce o furtună puternică de zăpadă a lovit nordul Statelor Unite. Zeci de persoane au fost rănite în urma carambolului. Peste 100 de vehicule s-au ciocnit sau au derapat luni pe o autostradă din Michigan, în urma unei […]
09:20
Nicolae Păun vrea ca etnicii romi să plătească taxe mai mici: „Impozitele locale trebuie să fie conforme cu condițiile de locuit” # Gândul
Nicolae Păun, liderul Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa”, susține că nu este corect ca taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi să crească la fel ca în cele locuite de români. Acesta spune că a participat la şedinţa coaliţiei unde i-a transmis premierului Ilie Bolojan care sunt cele trei mari probleme ale comunităţii pe care […]
09:20
În România, o localitate a devenit cunoscută drept „Raiul imobiliarelor”, dar nu pentru interesul manifestat de piață, ci datorită prețurilor practicate. Aici, un apartament cu 2 camere se vinde cu numai 8000 de euro, scrie CANCAN.RO. În pofida scumpirilor și a unui trai tot mai dificil, prețurile locuințelor continuă să fie ridicate, deși puterea de […]
Acum 6 ore
09:00
Senatorul Paul Ciprian Pintea a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni # Gândul
La mijlocul lunii iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe senatorul Paul Ciprian Pintea la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare. Luni, instanţa a respins atât apelul făcut de Pintea, cât și cel făcut de Parchet, iar decizia a rămas definitivă. Senatorul, devenit cunoscut în spaţiul public pentru […]
08:50
Meteorologii ANM anunță când scăpăm de frig și ninsori în România? Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Gândul
Vremea începe să se încălzească în românia începând de săptămâna viitoare, când temperaturile medii vor depăși valorile normale ale perioadei, potrivit prognozei meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii anunță o schimbare treptată a regimului termic în România, cu o creștere a temperaturilor peste mediile obișnuite ale perioadei, începând din a doua parte a intervalului analizat. […]
08:50
Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. Ce scrisori au primit de la armată # Gândul
Mii de norvegieni sunt avertizați că proprietățile le pot fi rechiziționate în caz de război. O parte dintre cetățeni au primit, deja, scrisori din partea armatei prin intermediul cărora sunt înștiințați despre acest aspect, în cursul zilei de luni, 19 ianuarie 2026. Clădirile, terenurile, precum și utilajele și ambarcațiunile reprezintă bunurile care pot fi rechiziționate, […]
08:50
Un senator a primit de 3 ori închisoare cu suspendare pentru că a condus fără permis. Ultima condamnare a primit-o luni # Gândul
La mijlocul lunii iunie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe senatorul Paul Ciprian Pintea la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare. Luni, instanţa a respins atât apelul făcut de Pintea, cât și cel făcut de Parchet, iar decizia a rămas definitivă. Senatorul, devenit cunoscut în spaţiul public pentru […]
08:50
Război în Ucraina, ziua 1.426. Kievul, fără apă și energie electrică, după un atac rusesc cu drone și rachete # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 20 ianuarie 2026, în a 1.426-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Forțele ruse au lansat un atac combinat cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene Kiev, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă, a declarat primarul orașului. Un depozit, lovit de ruși […]
08:40
Vești deloc bune pentru persoanele care se pregătesc de pensionare. Începând cu 1 iulie 2026, achiziționarea anilor de vechime în muncă va deveni mai costisitoare, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Astfel, persoanele care intenționează să își completeze stagiul de cotizare ar fi bine să țină cont și de această modificare. Pensiile […]
08:30
Comoara din târgul de vechituri. Ce bijuterie rară a descoperit o femeie care a cumpărat o pereche de cercei vechi cu doar 5 lei # Gândul
O femeie a descoperit o adevărată comoară după ce a cumpărat o pereche de cercei cu doar 74 de pence (aproximativ 4,5 lei) dintr-un târg de vechituri din Marea Britanie. Abia ajunsă acasă a realizat că bijuteriile fac parte dintr-o colecție rară și ar putea valora mii de lire euro. O femeie a rămas fără […]
08:10
Mihai Neșu, adus la sapă de lemn de Bolojan. Ce impozit uriaș trebuie să plătească în 2026 și cum a reacționat când a aflat # Gândul
Mihai Neșu (42 de ani) este nevoit să plătească un impozit uriaș în 2026, după noile decizii adoptate de Guvern. Fostul fotbalist se așteaptă ca activitatea centrului pe care îl administrează să fie afectată. Noua lege fiscală arată că fiecare primărie va avea posibilitatea să decidă dacă persoanele cu dizabilități vor mai beneficia de reduceri […]
07:40
Orașul din România cu cei mai sănătoși oameni în 2026. Locuitorii trăiesc cel mai mult aici + ce alte localități apar în TOP 10 # Gândul
Te-ai întrebat vreodată care este orașul din România cu cei mai sănătoși oameni? Gândul.ro a întocmit un top în 2026 în care este reliefată urbea în care locuitorii trăiesc cel mai mult. De altfel, mai jos se regăsește clasamentul cu cele 10 centre urbane din țară, precum și motivul pentru care există o speranță de […]
07:40
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a vorbit deschis despre numirea unui nou șef la conducerea Serviciului Român de Informații. El a transmis un mesaj categoric legat de speculațiile privind numirea sa în această funcție. Luni seara, 19 ianuarie, la România TV, președintele PSD a analizat ultimele speculații apărute privind numirea sa în funcția de conducere a […]
07:20
20 Ianuarie, calendarul zilei: Paul Stanley împlinește 74 de ani, Lorenzo Lamas 68. Gary Barlow face 55 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 20 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Paul Stanley este un muzician, cântăreț și compozitor american, cunoscut mai ales ca solist vocal și chitarist ritmic al trupei rock KISS, una dintre cele mai influente formații din istoria rockului. Născut […]
07:10
Valentin Stan: Trebuie să avem oameni capabili care să construiască zone de siguranță ale României și să nu vulnerabilizeze securitatea națională # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 19 ianuarie 2026, cu invitat prof. univ. dr. Valentin Stan, s-a discutat despre proiectul Neptun Deep din zona economică exclusivă a României. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan explică faptul că Neptun Deep se află în zona economică exclusivă (ZEE), unde statul costier poate stabili zone […]
