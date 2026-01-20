Dinamo și-a găsit atacantul care îi poate aduce titlul. „Potențial de Premier League”

08:10

Mihai Neșu (42 de ani) este nevoit să plătească un impozit uriaș în 2026, după noile decizii adoptate de Guvern. Fostul fotbalist se așteaptă ca activitatea centrului pe care îl administrează să fie afectată. Noua lege fiscală arată că fiecare primărie va avea posibilitatea să decidă dacă persoanele cu dizabilități vor mai beneficia de reduceri […]