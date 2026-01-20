Israelianul Ofri Arad a semnat cu FCSB! Cu ce CV se poate lăuda fotbalistul

09:20

Nicolae Păun, liderul Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa”, susține că nu este corect ca taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi să crească la fel ca în cele locuite de români. Acesta spune că a participat la şedinţa coaliţiei unde i-a transmis premierului Ilie Bolojan care sunt cele trei mari probleme ale comunităţii pe care […]