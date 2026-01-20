Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun

10:00

Șeful Poliției iraniene a emis un ultimatum adresat liderilor protestatarilor, cerându-le să se predea în termen de trei zile sau să se confrunte cu legea. Guvernul din Iran s-a angajat, de asemenea, să abordeze dificultățile economice care au declanșat demonstrațiile. Cine va avea parte de „clemență” Protestele din Iran au fost întâmpinate cu o represiune […]