Ministrul Cseke Attila la RFI: Bugetul pe 2026 nu va fi unul de austeritate

Coaliţia de guvernare s-au reunit, luni, de la ora 13.00, pentru prima dată în acest an, liderii partidelor urmând să discute despre reforma administraţiei, proiectul bugetului pe 2026, dar şi controversele legate de acordul Mercosur, după ce PSD a anunţat că nu este de acord cu votul MAE pe acest document, pentru că reprezintă o trădare a intereselor fermierilor români. Partidele urmează să discute şi despre asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul de reformă din administraţie, Guvernul dorind ca săptămâna aceasta să adopte proiectul Ministerului Dezvoltării şi să îl trimită Parlamentului.