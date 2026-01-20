Rusia: Lavrov afirmă că Groenlanda nu este o “parte naturală” a Danemarcei
Financial Intelligence, 20 ianuarie 2026 14:20
Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Groenlanda nu este "o parte naturală" a Danemarcei
• • •
Acum 15 minute
14:40
Cupru Min Abrud, societate care exploatează zăcământul de la Roşia Poieni, unde se află 60% din rezervele de
14:40
Guvernul britanic a aprobat construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida temerilor privind spionajul # Financial Intelligence
Guvernul britanic a aprobat marţi construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida criticilor exprimate de unii
Acum o oră
14:20
Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Groenlanda nu este "o parte naturală" a Danemarcei
14:00
În timp ce discuțiile despre un război comercial SUA-Europa s-au intensificat marți, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva,
14:00
Von der Leyen anunţă la Davos că răspunsul UE privind Groenlanda va fi ferm, unit şi proporţional # Financial Intelligence
Răspunsul Uniunii Europene la presiunea anexionistă exercitată de preşedintele american Donald Trump asupra Groenlandei va fi "ferm, unit
Acum 2 ore
13:40
Secretarul general al ONU îşi anulează vizita la Davos din cauza unei “răceli puternice” # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care sosise anterior în Elveţia, nu va putea participa la Forumul Economic
13:40
Davos 2026: Ministrul energiei Bogdan Ivan va fi speaker în panelul „Can Europe Compete on Clean Power?” # Financial Intelligence
Ministrul energiei Bogdan Ivan participă, pentru a doua oară, la World Economic Forum de la Davos, după ediția
13:20
Peskov: Este prea devreme să vorbim despre participarea Rusiei la „Consiliul pentru Pace” # Financial Intelligence
Rusia nu cunoaște încă toate detaliile inițiativei „Consiliul pentru Pace" și speră să obțină răspunsuri la întrebările sale
13:20
GRAFFITI PLUS deschide runda de plasament privat, în vederea listării pe piața AeRO # Financial Intelligence
GRAFFITI PLUS (GRF+), care operează pe piața de consultanță în comunicare și brand marketing din România, deschide joi,
13:10
Dragoș Pîslaru la Davos: România are nevoie de o reprezentare profesionistă și mă bucur că îmi pot folosi experiența internațională în acest sens # Financial Intelligence
România are nevoie de o reprezentare profesionistă la Forumul de la Davos și mă bucur că îmi pot
13:00
Raiffeisen Bank emite o nouă serie de obligațiuni denominate în euro, de 500 milioane eur # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank a plasat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip 'benchmark' cu o valoare nominală totală de
Acum 4 ore
12:50
China a primit invitația SUA de a se alătura „Consiliului pentru pace” din Gaza # Financial Intelligence
China a primit invitația SUA de a se alătura „Consiliului pentru pace" din Gaza, potrivit purtătorului de cuvânt
12:40
Sondaj INSCOP: Peste 70 % dintre români nu au încredere în Justiție; votanții PSD și AUR au mai multă încredere # Financial Intelligence
Un sfert (25,5%) dintre români au încredere foarte multă sau destul de multă în Justiție (9,5% foarte multă,
12:30
Trump se va întâlni cu directorii executivi globali la Davos, politica SUA fiind în centrul atenției # Financial Intelligence
Trump invită directorii executivi globali la recepția de miercuri de la Davos Președintele SUA va ține un discurs
12:30
Grupul ceh de apărare CSG lansează o ofertă publică inițială de 3,8 miliarde de euro # Financial Intelligence
Firma de apărare cehă Czechoslovak Group (CSG) oferă până la 15,2% din companie într-o ofertă publică inițială, ceea
12:30
Fermierii români cer la Strasbourg redeschiderea negocierilor pe capitolul agricol al acordului UE-Mercosur # Financial Intelligence
Fermierii români cer amânarea intrării în vigoare a acordului Mercosur până la obţinerea unei forme acceptate de organizaţiile
12:20
MOL a semnat acordul-cadru pentru achiziționarea pachetului majoritar în compania sârbă NIS # Financial Intelligence
Grupul MOL a semnat un acord-cadru cu caracter contractual cu Gazprom Neft pentru a achiziționa participația de 56,15%
12:10
PPC Renewables România a depășit 1,5 GW în capacități regenerabile instalate și continuă strategia sa de creștere # Financial Intelligence
PPC Renewables România a adăugat în 2025 aproximativ 200 MW în capacități de generare Compania continuă cu planul
11:20
Brooklyn Peltz Beckham: „Brand-ul Beckham este pe primul loc”; „Dragostea” de familie este decisă de cât de mult postezi pe rețelele de socializare” (BBC) # Financial Intelligence
„Nu vreau să mă împac cu familia", spune Brooklyn Peltz Beckham Sir David și Lady Victoria Beckham nu
11:20
Valoarea totală estimată a tranzacţiilor din fuziuni şi achiziţii (M&A) a atins, în România, 6,7 miliarde de dolari,
Acum 6 ore
09:50
Trump va organiza, joi, ceremonia de semnare a Consiliului Păcii la Davos; România nu a anunțat oficial dacă va da curs invitației președintelui Trump # Financial Intelligence
SUA intenționează să organizeze o ceremonie de semnare a Consiliului pentru Pace al președintelui Donald Trump la sfârșitul
09:30
Trump: Trebuie să avem Groenlanda; Discuțiile privind Groenlanda vor avea loc în Elveția # Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a repetat cererea de a prelua controlul asupra insulei daneze. În declarația făcută reporterilor
09:20
Trump divulgă mesaje text de la Macron și Rutte; Macron: „Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”; Rutte: “Mă angajez să găsesc o soluție pentru Groenlanda” # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a publicat, pe Social Truth, o captură de ecran a unui mesaj text de la
09:10
Trump: Decizia Regatului Unit de a ceda Insulele Chagos Mauritiusului – o „MARE STUPIDITATE”, un alt motiv din lunga listă de motive de securitate națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a criticat dur Regatul Unit în ultima sa postare pe Truth Social. Președintele SUA a
09:00
Trump amenință cu o taxă vamală de 200% asupra vinurilor franceze; Macron ar fi refuzat un loc în „Consiliul Păcii”; Trump, despre Macron: “Nimeni nu-l vrea, pentru că va părăsi funcția foarte curând” # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat marți că va impune tarife de 200% asupra vinurilor și șampaniei franceze,
Acum 8 ore
08:40
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub
08:40
China menține ratele dobânzilor de referință, în ciuda încetinirii creșterii economice # Financial Intelligence
Banca centrală a Chinei a menținut ratele dobânzilor de referință la credite neschimbate marți, deoarece autoritățile se concentrează
08:30
Importurile de gaz lichefiat din SUA cresc, iar Comisia Europeană minimizează riscurile de securitate energetică # Financial Intelligence
Comisia Europeană afirmă că majorarea importurilor de gaz natural lichefiat din SUA este parte a strategiei de diversificare
08:20
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna noiembrie 2025 a fost de 9.371 lei, cu 219
Acum 12 ore
06:40
Kelemen Hunor: Rotativa guvernamentală este o problemă; se formează un blocaj # Financial Intelligence
Rotativa guvernamentală de anul viitor va fi o problemă, în condiţiile în care poate avea loc un blocaj,
06:40
Kelemen Hunor spune că UDMR, PSD şi USR nu ştiu despre comitetul privind reforma în justiţie # Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara că nu ştie despre un comitet pentru reforma în justiţie,
06:40
Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan: Dacă va fi nevoie, da # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat "lăutarul", aluzie
06:40
Ameninţările lui Trump cu tarife împotriva Europei, pe fondul disputei privind Groenlanda, reaprind discuţiile despre strategia ”Sell America” # Financial Intelligence
Pieţele globale au început săptămâna sub presiune după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a relansat ameninţările cu
06:30
Kelemen Hunor despre pensiile magistraţilor: Decizia CCR nu se mai poate amâna mult timp # Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că decizia Curţii Constituţionale pe legea privind pensiile magistraţilor nu se mai poate
Acum 24 ore
21:00
Doi foști membri ai Directoratului Transelectrica au câștigat arbitrajul cu societatea, la Viena # Financial Intelligence
Doi foști membri ai Directoratului Transelectrica – Marcu Corneliu Bogdan și Miu Andreea Mihaela – au câștigat arbitrajul
21:00
PNL: Daniel Constantin – propus pentru funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior # Financial Intelligence
Membrii BPN ai PNL au aprobat două propuneri ale partidului pentru ocuparea unor funcții publice: Daniel Constantin pentru
20:50
PNL: Se are în vedere adoptarea bugetului de stat pe 2026 în a doua jumătate a lunii februarie; Grup de lucru în privința bugetelor locale și a transferurilor de sume pentru echilibrare bugetară de la nivel central la nivel local # Financial Intelligence
Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a întâlnit luni, 19 ianuarie 2026, în prima ședință din acest
20:40
Nazare: În a doua parte a lunii februarie, bugetul pe 2026 va intra în dezbatere şi la vot în Parlament # Financial Intelligence
Proiectul de buget pe anul 2026 urmează să fie publicat şi aprobat în Guvern la mijlocul lunii februarie,
20:40
Danemarca şi Groenlanda propun crearea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda # Financial Intelligence
Danemarca şi Groenlanda au propus crearea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda, a anunţat luni ministrul danez
19:50
Legenda modei italiene Valentino Garavani, ale cărui rochii de seară elegante au fost preferate timp de decenii de
19:40
Guvernul danez nu va fi reprezentat la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, care a început luni
19:30
Într-un discurs istoric adresat națiunii, președintele Rumen Radev a anunțat că va demisiona din funcție în fața Curții
19:20
Scrisoarea președintelui SUA, Donald Trump, către prim-ministrul Norvegiei, în care cere „controlul complet și total asupra Groenlandei", este
19:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează – relatează Reuters, potrivit Agerpres. Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev
19:10
Kristalina Georgieva (FMI): Tensiunile privind Groenlanda ar putea frâna creşterea economiei mondiale # Financial Intelligence
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a declarat luni că este prea devreme pentru a evalua
19:10
Preşedintele belarus Lukaşenko, invitat şi el de Trump în “Consiliul de Pace” # Financial Intelligence
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a primit luni din partea omologului său american Donald Trump invitaţia să facă parte
19:10
Guvernul îşi angajează răspunderea pe reforma administraţiei la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD # Financial Intelligence
Partidele din coaliţia de guvernare au decis în şedinţa de luni că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe
19:00
Rareş Bogdan (PNL): Cer lămuriri conducerii partidului; Nu putem sfida oamenii; Cei care au vorbit au primit vizitele corpurilor de control ale primului ministru sau ale Curţii de Conturi, # Financial Intelligence
Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan a declarat, luni, că solicită conducerii PNL lămuriri privind strategia partidului pe relaţia cu
17:50
Răspunsul european la tarifele vamale ar fi „foarte nechibzuit”, afirmă secretarul Trezoreriei SUA # Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei lui Donald Trump a avertizat că răspunsul european la tarifele vamale impuse de președintele SUA ar
17:30
Ivan: Am cerut o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru cazane de apă fierbinte, la Craiova şi la Bucureşti # Financial Intelligence
Am solicitat o sumă din fondul de rezervă al primului-ministru pentru a găsi CAF-uri (cazane de apă fierbinte
