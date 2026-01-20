Paralela45 devine societate pe acțiuni, după fuziunea cu Rainbow Tours Polonia, și numește un nou board administrativ, cu un CEO de origine poloneză
Financial Intelligence, 20 ianuarie 2026 16:10
Paralela45 finalizează un proces de transformare organizațională, devenind societate pe acțiuni, Paralela45 Turism S.A., cu un capital social […]
• • •
Acum 30 minute
16:10
Paralela45 devine societate pe acțiuni, după fuziunea cu Rainbow Tours Polonia, și numește un nou board administrativ, cu un CEO de origine poloneză
Paralela45 finalizează un proces de transformare organizațională, devenind societate pe acțiuni, Paralela45 Turism S.A., cu un capital social […]
16:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că nu ştie încă dacă se va deplasa la Forumul economic de la Davos # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evitat să precizeze marţi dacă se va deplasa la Forumul Economic de la […]
Acum o oră
15:40
Gabriella Offeddu a fost numită General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria # Financial Intelligence
Începând din ianuarie 2026, Gabriella Offeddu a fost numită General Manager al JTI România, Moldova și Bulgaria, potrivit […]
15:30
Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR: Nu mai putem vorbi despre industrii „sigure”; În ultimii ani, observăm companii din domenii considerate stabile — energie, servicii, chiar anumite zone ale IT-ului — ajungând în dificultate # Financial Intelligence
Multe companii își supralicitează capacitatea de recuperare sau evită discuțiile dificile; Construcțiile, agricultura, energia și o parte din […]
Acum 2 ore
15:00
Serghei Lavrov: “Cred că Marea Britanie ar trebui să se numească pur şi simplu Britania, întrucât ‘Marea Britanie’ este singurul exemplu de ţară care îşi spune singură ‘Mare'” # Financial Intelligence
Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Marea Britanie nu ar trebui să se mai […]
14:40
Cupru Min Abrud, societate care exploatează zăcământul de la Roşia Poieni, unde se află 60% din rezervele de […]
14:40
Guvernul britanic a aprobat construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida temerilor privind spionajul # Financial Intelligence
Guvernul britanic a aprobat marţi construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida criticilor exprimate de unii […]
Acum 4 ore
14:20
Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Groenlanda nu este "o parte naturală" a Danemarcei […]
14:00
În timp ce discuțiile despre un război comercial SUA-Europa s-au intensificat marți, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, […]
14:00
Von der Leyen anunţă la Davos că răspunsul UE privind Groenlanda va fi ferm, unit şi proporţional # Financial Intelligence
Răspunsul Uniunii Europene la presiunea anexionistă exercitată de preşedintele american Donald Trump asupra Groenlandei va fi "ferm, unit […]
13:40
Secretarul general al ONU îşi anulează vizita la Davos din cauza unei “răceli puternice” # Financial Intelligence
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care sosise anterior în Elveţia, nu va putea participa la Forumul Economic […]
13:40
Davos 2026: Ministrul energiei Bogdan Ivan va fi speaker în panelul „Can Europe Compete on Clean Power?” # Financial Intelligence
Ministrul energiei Bogdan Ivan participă, pentru a doua oară, la World Economic Forum de la Davos, după ediția […]
13:20
Peskov: Este prea devreme să vorbim despre participarea Rusiei la „Consiliul pentru Pace” # Financial Intelligence
Rusia nu cunoaște încă toate detaliile inițiativei „Consiliul pentru Pace" și speră să obțină răspunsuri la întrebările sale […]
13:20
GRAFFITI PLUS deschide runda de plasament privat, în vederea listării pe piața AeRO # Financial Intelligence
GRAFFITI PLUS (GRF+), care operează pe piața de consultanță în comunicare și brand marketing din România, deschide joi, […]
13:10
Dragoș Pîslaru la Davos: România are nevoie de o reprezentare profesionistă și mă bucur că îmi pot folosi experiența internațională în acest sens # Financial Intelligence
România are nevoie de o reprezentare profesionistă la Forumul de la Davos și mă bucur că îmi pot […]
13:00
Raiffeisen Bank emite o nouă serie de obligațiuni denominate în euro, de 500 milioane eur # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank a plasat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip 'benchmark' cu o valoare nominală totală de […]
12:50
China a primit invitația SUA de a se alătura „Consiliului pentru pace” din Gaza # Financial Intelligence
China a primit invitația SUA de a se alătura „Consiliului pentru pace" din Gaza, potrivit purtătorului de cuvânt […]
12:40
Sondaj INSCOP: Peste 70 % dintre români nu au încredere în Justiție; votanții PSD și AUR au mai multă încredere # Financial Intelligence
Un sfert (25,5%) dintre români au încredere foarte multă sau destul de multă în Justiție (9,5% foarte multă, […]
12:30
Trump se va întâlni cu directorii executivi globali la Davos, politica SUA fiind în centrul atenției # Financial Intelligence
Trump invită directorii executivi globali la recepția de miercuri de la Davos Președintele SUA va ține un discurs […]
12:30
Grupul ceh de apărare CSG lansează o ofertă publică inițială de 3,8 miliarde de euro # Financial Intelligence
Firma de apărare cehă Czechoslovak Group (CSG) oferă până la 15,2% din companie într-o ofertă publică inițială, ceea […]
12:30
Fermierii români cer la Strasbourg redeschiderea negocierilor pe capitolul agricol al acordului UE-Mercosur # Financial Intelligence
Fermierii români cer amânarea intrării în vigoare a acordului Mercosur până la obţinerea unei forme acceptate de organizaţiile […]
Acum 6 ore
12:20
MOL a semnat acordul-cadru pentru achiziționarea pachetului majoritar în compania sârbă NIS # Financial Intelligence
Grupul MOL a semnat un acord-cadru cu caracter contractual cu Gazprom Neft pentru a achiziționa participația de 56,15% […]
12:10
PPC Renewables România a depășit 1,5 GW în capacități regenerabile instalate și continuă strategia sa de creștere # Financial Intelligence
PPC Renewables România a adăugat în 2025 aproximativ 200 MW în capacități de generare Compania continuă cu planul […]
11:20
Brooklyn Peltz Beckham: „Brand-ul Beckham este pe primul loc”; „Dragostea” de familie este decisă de cât de mult postezi pe rețelele de socializare” (BBC) # Financial Intelligence
„Nu vreau să mă împac cu familia", spune Brooklyn Peltz Beckham Sir David și Lady Victoria Beckham nu […]
11:20
Valoarea totală estimată a tranzacţiilor din fuziuni şi achiziţii (M&A) a atins, în România, 6,7 miliarde de dolari, […]
Acum 8 ore
09:50
Trump va organiza, joi, ceremonia de semnare a Consiliului Păcii la Davos; România nu a anunțat oficial dacă va da curs invitației președintelui Trump # Financial Intelligence
SUA intenționează să organizeze o ceremonie de semnare a Consiliului pentru Pace al președintelui Donald Trump la sfârșitul […]
09:30
Trump: Trebuie să avem Groenlanda; Discuțiile privind Groenlanda vor avea loc în Elveția # Financial Intelligence
Președintele SUA Donald Trump a repetat cererea de a prelua controlul asupra insulei daneze. În declarația făcută reporterilor […]
09:20
Trump divulgă mesaje text de la Macron și Rutte; Macron: „Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”; Rutte: “Mă angajez să găsesc o soluție pentru Groenlanda” # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a publicat, pe Social Truth, o captură de ecran a unui mesaj text de la […]
09:10
Trump: Decizia Regatului Unit de a ceda Insulele Chagos Mauritiusului – o „MARE STUPIDITATE”, un alt motiv din lunga listă de motive de securitate națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a criticat dur Regatul Unit în ultima sa postare pe Truth Social. Președintele SUA a […]
09:00
Trump amenință cu o taxă vamală de 200% asupra vinurilor franceze; Macron ar fi refuzat un loc în „Consiliul Păcii”; Trump, despre Macron: “Nimeni nu-l vrea, pentru că va părăsi funcția foarte curând” # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat marți că va impune tarife de 200% asupra vinurilor și șampaniei franceze, […]
08:40
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […]
08:40
China menține ratele dobânzilor de referință, în ciuda încetinirii creșterii economice # Financial Intelligence
Banca centrală a Chinei a menținut ratele dobânzilor de referință la credite neschimbate marți, deoarece autoritățile se concentrează […]
08:30
Importurile de gaz lichefiat din SUA cresc, iar Comisia Europeană minimizează riscurile de securitate energetică # Financial Intelligence
Comisia Europeană afirmă că majorarea importurilor de gaz natural lichefiat din SUA este parte a strategiei de diversificare […]
Acum 12 ore
08:20
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna noiembrie 2025 a fost de 9.371 lei, cu 219 […]
06:40
Kelemen Hunor: Rotativa guvernamentală este o problemă; se formează un blocaj # Financial Intelligence
Rotativa guvernamentală de anul viitor va fi o problemă, în condiţiile în care poate avea loc un blocaj, […]
06:40
Kelemen Hunor spune că UDMR, PSD şi USR nu ştiu despre comitetul privind reforma în justiţie # Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara că nu ştie despre un comitet pentru reforma în justiţie, […]
06:40
Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi schimbat ”lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan: Dacă va fi nevoie, da # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat "lăutarul", aluzie […]
06:40
Ameninţările lui Trump cu tarife împotriva Europei, pe fondul disputei privind Groenlanda, reaprind discuţiile despre strategia ”Sell America” # Financial Intelligence
Pieţele globale au început săptămâna sub presiune după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a relansat ameninţările cu […]
06:30
Kelemen Hunor despre pensiile magistraţilor: Decizia CCR nu se mai poate amâna mult timp # Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că decizia Curţii Constituţionale pe legea privind pensiile magistraţilor nu se mai poate […]
Acum 24 ore
21:00
Doi foști membri ai Directoratului Transelectrica au câștigat arbitrajul cu societatea, la Viena # Financial Intelligence
Doi foști membri ai Directoratului Transelectrica – Marcu Corneliu Bogdan și Miu Andreea Mihaela – au câștigat arbitrajul […]
21:00
PNL: Daniel Constantin – propus pentru funcția de președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior # Financial Intelligence
Membrii BPN ai PNL au aprobat două propuneri ale partidului pentru ocuparea unor funcții publice: Daniel Constantin pentru […]
20:50
PNL: Se are în vedere adoptarea bugetului de stat pe 2026 în a doua jumătate a lunii februarie; Grup de lucru în privința bugetelor locale și a transferurilor de sume pentru echilibrare bugetară de la nivel central la nivel local # Financial Intelligence
Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a întâlnit luni, 19 ianuarie 2026, în prima ședință din acest […]
20:40
Nazare: În a doua parte a lunii februarie, bugetul pe 2026 va intra în dezbatere şi la vot în Parlament # Financial Intelligence
Proiectul de buget pe anul 2026 urmează să fie publicat şi aprobat în Guvern la mijlocul lunii februarie, […]
20:40
Danemarca şi Groenlanda propun crearea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda # Financial Intelligence
Danemarca şi Groenlanda au propus crearea unei misiuni NATO de monitorizare în Groenlanda, a anunţat luni ministrul danez […]
19:50
Legenda modei italiene Valentino Garavani, ale cărui rochii de seară elegante au fost preferate timp de decenii de […]
19:40
Guvernul danez nu va fi reprezentat la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, care a început luni […]
19:30
Într-un discurs istoric adresat națiunii, președintele Rumen Radev a anunțat că va demisiona din funcție în fața Curții […]
19:20
Scrisoarea președintelui SUA, Donald Trump, către prim-ministrul Norvegiei, în care cere „controlul complet și total asupra Groenlandei", este […]
19:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează – relatează Reuters, potrivit Agerpres. Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev […]
19:10
Kristalina Georgieva (FMI): Tensiunile privind Groenlanda ar putea frâna creşterea economiei mondiale # Financial Intelligence
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a declarat luni că este prea devreme pentru a evalua […]
