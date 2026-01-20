Simona Halep, într-o nouă ipostază! Ce rol va avea la Transylvania Open 2026: “Va fi prezentă toată săptămâna”
Antena Sport, 20 ianuarie 2026 15:50
Fosta jucătoare de tenis Simona Halep va fi ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, urmând să înmâneze trofeul câştigătoarei ediţiei din 2026, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor remis, marţi, AGERPRES. "Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de
Simona Halep, într-o nouă ipostază! Ce rol va avea la Transylvania Open 2026: "Va fi prezentă toată săptămâna"
Fosta jucătoare de tenis Simona Halep va fi ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, urmând să înmâneze trofeul câştigătoarei ediţiei din 2026, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor remis, marţi, AGERPRES. "Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de
Alegerea unor cursuri de inot pentru copii reprezinta o decizie importanta pentru orice parinte care isi doreste siguranta, sanatate si o dezvoltare armonioasa pentru copilul sau. In zona de nord a Capitalei si in Ilfov, interesul pentru cursuri de inot bine organizate a crescut constant, iar acest lucru este pe deplin justificat. Locatiile din Otopeni
Andre Duarte e gata să debuteze la FCSB. Fundaşul de 28 de ani şi-a primit dreptul de joc din partea FIFA şi va putea bifa primele minute pentru campioană duminică, în duelul cu CFR Cluj. Andre Duarte a ratat meciul cu FC Argeş, pierdut de FCSB cu scorul de 0-1, din prima etapă din 2026.
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
S-a aflat din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu. Melek Minca a primit despăgubiri de 300.000 de euro, sumă pe care a investit-o în mai multe domenii. În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini
Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana. Primele imagini de la eveniment cu fundaşul român
Radu Drăguşin (23 de ani) s-a cununat civil cu Ioana Stan. Fericitul eveniment pentru fundaşul naţionalei a avut loc azi, în Bucureşti, în ziua în care Tottenham se duelează cu Borussia Dortmund în Champions League. Radu Drăguşin a "profitat" de faptul că nu este inclus în lotul de Champions League pentru a-şi uni destinele cu
Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open! Va juca împotriva unei duble câştigătoare la Melbourne
Sorana Cîrstea s-a calificat marţi dimineaţă în turul 2 de la Australian Open, după ce a reuşit să revină în partida cu Eva Lys (39 WTA), din Germania, scor 3-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 11 minute de joc. La câteva ore distanţă, românca de pe locul 41 WTA şi-a aflat şi următoarea adversară
UEFA a anunţat arbitrul care va conduce meciul Dinamo Zagreb – FCSB!Brigadă olandeză la partida din Europa League
Arbitrul olandez Sander van der Eijk va conduce meciul dintre Dinamo Zagreb şi FCSB, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Stadionul Maksimir din Zagreb, în etapa a şaptea a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenţi au fost delegaţi Rens Bluemink şi Stefan De Groot, iar al patrulea
Zi istorică pentru Dinamo: a început demolarea vechiului stadion. Legendele clubului, prezente la marele eveniment
A fost o zi istorică pentru Dinamo. Demolarea bătrânului stadion din Ştefan cel Mare a început, sub privirile fostelor glorii ale clubului. Marius Niculae, Ionel Dănciulescu, Ionel Augustin, Cornel Ţălnar, Ionuţ Lupescu sau Dumitru Moraru au fost prezenţi în Ştefan cel Mare, în ziua în care primele buldozere au intrat pe stadion. Zi istorică pentru
Naomi Osaka i-a lăsat mască pe toţi, la primul meci de la Australian Open 2026. Nipona a avut o intrare spectaculoasă pe arena Rod Laver, la duelul din primul tur cu Antonia Ruzic. Naomi Osaka, cea care a câştigat de două ori Australian Open (2019, 2021), se va duela cu Sorana Cîrstea, dacă va trece
Sorana Cîrstea, emoţionată după calificarea în turul doi la Australian Open: "E ultima oară când joc aici"
Sorana Cîrstea (35 de ani) a oferit prima reacţie, după ce s-a calificat în turul doi la Australian Open 2026. Sportiva de pe locul 41 WTA a învins-o pe Eva Lys (39 WTA) în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3. Sorana Cîrstea a dezvăluit că în primul set s-a gândit la faptul că aceasta va
Marius Şumudică a numit marea problemă de la Rapid, după transferul lui Olimpiu Moruţan: "Nu poate juca aşa"
Marius Şumudică a analizat transferul lui Olimpiu Moruţan (26 de ani) şi a transmis faptul că Rapid va avea o "problemă". Fostul antrenor din Giuleşti consideră că internaţionalul român nu poate fi număr 10. "Şumi" a mai transmis faptul că poziţia de bază a lui Moruţan este în banda dreaptă a atacului, acolo unde este
România a coborât în clasamentul FIFA! Locul ocupat înaintea semifinalei barajului cu Turcia
Echipa naţională a României se află pe poziţia 49, după o coborâre de 2 locuri, în clasamentul FIFA, dat publicităţii luni seară. Tricolorii au 1465.78 puncte. Adversara tricolorilor în barajul pentru World Cup 2026, Turcia, se menţine pe 25, cu 1582.69 puncte. Partida de la Istanbul va avea loc pe 26 martie. România a coborât
Ofrid Arad, prima reacţie după ce a semnat cu FCSB! Mesajul mijlocaşului israelian: "Club uriaş"
Ofrid Arad a fost prezentat oficial la FCSB. Fostul mijlocaş de la Kairat Almaty a semnat cu campioana României din postura de jucător liber de contract şi este pregătit să debuteze în tricoul roş-albaştrilor. Israelianul de 27 de ani s-a declarat entuziasmat şi abia aşteaptă să simtă atmosfera creată de fanii FCSB-ului, spunând despre noua
Vlad Chiricheş e OUT de la FCSB! Jucătorul şi-a dat acordul pentru rezilierea contractului
Vlad Chiricheş pleacă de la FCSB. Veteranul campioanei şi-a dat acordul pentru a semna rezilierea contractului cu campioana. Vlad Chiricheş a fost titular în primul meci al FCSB-ului din acest an, înfrângerea cu FC Argeş, scor 0-1. Mijlocaşul ajuns la 36 de ani a fost înlocuit de Octavian Popescu în minutul 76. Vlad Chiricheş pleacă
Legendarul LeBron James, de la Los Angeles Lakers, nu va fi în "cinci-ul" de bază la evenimentul All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), programat pe 15 februarie la Los Angeles, încheind astfel o serie de 21 de ani consecutivi în care a fost selectat ca titular, transmite
Schimbări la Rapid, după transferul lui Olimpiu Moruţan. Adrian Ilie s-a convins: "Vom vedea alt sistem"
Adrian Ilie a declarat că vor exista schimbări la Rapid, după transferul lui Olimpiu Moruţan. Fostul internaţional s-a declarat convins de faptul că giuleştenii vor evolua într-un nou sistem. Olimpiu Moruţan a bătut palma cu Rapid şi urmează să fie prezentat oficial la formaţia din Giuleşti. Internaţionalul român de 26 de ani se va despărţi
Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB. Mijlocaşul israelian de 27 de ani a semnat cu campioana, după despărţirea de Kairat Almaty. Alături de formaţia din Kazahstan, Ofri Arad a evoluat în Champions League, în acest sezon. Noul jucător al FCSB-ului a reuşit să marcheze şi un gol, în confruntarea cu Inter, din etapa
Germania, Spania, Suedia şi Croaţia, calificate în grupele principale de la Campionatul European
Patru echipe, Germania, Spania, Suedia şi Croaţia s-au calificat, luni, în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin – EHF EURO 2026, care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia. Germania, vicecampioana olimpică de la Paris, a învins Spania, dublă campioană europeană (2018, 2020), într-un meci decisiv, cu 34-32, după ce pierduse surprinzător în
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Australian Open 2026! Revenire de senzaţie a româncei cu Eva Lys
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea de la Australian Open după ce a învins-o pe Eva Lys din Germania, scor 3-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 11 minute de joc. Aceasta a fost prima victorie pentru Sorana Cîrstea în faţa jucătoarei din Germania, după ce precedenta întâlnire, din 2023, de la Cluj,
Suma uriaşă câştigată de Sorana Cîrstea, după calificarea spectaculoasă în turul doi la Australian Open
Sorana Cîrstea s-a calificat spectaculoas în turul doi la Australian Open 2026. Românca de 35 de ani a învins-o pe Eva
Scandal uriaş în familia Beckham. Fiul Brooklyn, mesaj fără precedent: “Vor să-mi distrugă relaţia” # Antena Sport
Brooklyn Peltz Beckham, fiul lui David şi al Victoriei Beckham, şi-a acuzat luni părinţii că încearcă să-i „distrugă” căsnicia, afirmând că exclude orice reconciliere cu ei. Într-un mesaj lung publicat pe reţelele de socializare, tânărul de 26 de ani a detaliat modul în care, în opinia lui, părinţii săi încearcă să-i saboteze relaţia cu soţia […] The post Scandal uriaş în familia Beckham. Fiul Brooklyn, mesaj fără precedent: “Vor să-mi distrugă relaţia” appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj transferă din prima ligă a Belgiei! Mijlocaşul cu care echipa din Gruia a bătut palma # Antena Sport
CFR Cluj este aproape de a realiza încă un transfer în această iarnă. Echipa lui Daniel Pancu i-a adus pe Alibek Aliev, Ilija Masic, Mihai Popa şi Christopher Braun, iar acum se pregăteşte să oficializeze o nouă mutare. Oucasse Mendy, mijlocaşul dreapta de 24 de ani de la La Louviere, echipă din prima ligă a […] The post CFR Cluj transferă din prima ligă a Belgiei! Mijlocaşul cu care echipa din Gruia a bătut palma appeared first on Antena Sport.
Primire spectaculoasă pentru jucătorii din Senegal, după succesul din Cupa Africii. Asaltaţi de fani încă de la aeroport # Antena Sport
Echipa de fotbal a Senegalului, care a câştigat titlul de campioană a Africii după victoria cu Marocul (1-0) duminică la Rabat, a aterizat, luni seara târziu, în ţara sa, fiind întâmpinată călduros la ieşirea din avion de către şeful statului senegalez. Leii de la Teranga, care au sosit cu un zbor special puţin înainte de […] The post Primire spectaculoasă pentru jucătorii din Senegal, după succesul din Cupa Africii. Asaltaţi de fani încă de la aeroport appeared first on Antena Sport.
Andrei Nicolescu a anunţat un nou transfer la Dinamo. Preşedintele “câinilor” a confirmat faptul că s-a ajuns la o înţelegere finală cu Matteo Duţu, jucător care urmează să se despartă de AC Milan. Fundaşul central a fost dorit şi de Universitatea Craiova, în această pauză de iarnă. În cele din urmă, “câinii” l-au convins să […] The post Un nou transfer la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat mutarea: “Îl urcăm în avion” appeared first on Antena Sport.
Kylian Mbappe a sărit în apărarea lui Vinicius! Mesajul categoric al francezului pentru fanii lui Real Madrid # Antena Sport
Atacantul francez Kylian Mbappe l-a apărat luni pe coechipierul său Vinicius Jr, care a fost huiduit de publicul de pe Santiago Bernabeu sâmbătă, în meciul jucat de Real Madrid împotriva lui Levante, într-un context tensionat pentru formaţia din capitala Spaniei, care a fost învinsă de două ori în decurs de 72 de ore săptămâna trecută, […] The post Kylian Mbappe a sărit în apărarea lui Vinicius! Mesajul categoric al francezului pentru fanii lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu, înaintea duelului “de foc” dintre Inter şi Arsenal, din Champions League # Antena Sport
Mikel Arteta a oferit declaraţii despre Cristi Chivu, înaintea confruntării “de foc” dintre Inter şi Arsenal, din penultima rundă a grupei de Champions League. Partida se va disputa azi, de la ora 22:00, la Milano. Mikel Arteta a declarat faptul că Cristi Chivu a adus o mentalitate nouă la Inter, după plecarea lui Simone Inzaghi. […] The post Ce a spus Mikel Arteta despre Cristi Chivu, înaintea duelului “de foc” dintre Inter şi Arsenal, din Champions League appeared first on Antena Sport.
“E gata, s-a terminat”. Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Cu ce probleme s-a confruntat jucătorul # Antena Sport
Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Oficialul campioanei a dezvăluit că mijlocaşul israelian de 27 de ani a efectuat vizita medicală şi urmează să fie prezentat oficial. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a dezvăluit şi faptul că Ofri Arad s-a confruntat cu o mică accidentare, înainte să ajungă la înţelegerea […] The post “E gata, s-a terminat”. Mihai Stoica a anunţat transferul lui Ofri Arad la FCSB. Cu ce probleme s-a confruntat jucătorul appeared first on Antena Sport.
Ce lovitură pentru FCSB! Verdictul specialiştilor despre şansele roş-albaştrilor de a prinde play-off-ul # Antena Sport
FCSB a început cum nu se putea mai rău anul 2026. Campioana României a disputat primul meci al etapei 22 din Liga 1 la Mioveni, pe care l-a pierdut, scor 0-1, în faţa lui FC Argeş. Echipa lui Charalambous a rămas astfel pe locul 9 în Liga 1 şi este la 4 puncte de locul […] The post Ce lovitură pentru FCSB! Verdictul specialiştilor despre şansele roş-albaştrilor de a prinde play-off-ul appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu, după prima etapă din 2026: “Arată foarte bine” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu, după prima etapă din 2026. Fostul internaţional o vede pe Universitatea Craiova ca fiind posibila campioană din acest sezon de Liga 1. Oltenii lui Filipe Coelho au învins-o pe Petrolul cu scorul categoric de 4-0. Steven Nsimba, Ştefan Baiaram şi Luca Băsceanu au marcat, iar Universitatea Craiova […] The post Ilie Dumitrescu a numit principala favorită la titlu, după prima etapă din 2026: “Arată foarte bine” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu a bătut palma cu jucătorul înainte de Dinamo Zagreb – FCSB. Transfer de 4,5 milioane de euro # Antena Sport
Cristi Chivu face un transfer de perspectivă la Inter. Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că Inter a ajuns la un acord cu croatului Leon Jakirovic (18 ani). Campioana Italiei l-a luat de la Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a celor de la FCSB din Europa League. Pentru această mutare, Dinamo Zagreb încasează 2,5 milioane de euro, […] The post Cristi Chivu a bătut palma cu jucătorul înainte de Dinamo Zagreb – FCSB. Transfer de 4,5 milioane de euro appeared first on Antena Sport.
“Ruşinos, usturător” Papp a refuzat un subiect după umilinţa cu Craiova: “Aş fi un idiot să vorbesc despre asta” # Antena Sport
Paul Papp nu s-a ferit de cuvinte după ce Petrolul a fost umilită de Universitatea Craiova în ultimul meci al etapei cu numărul 22. Oltenii s-au impus cu 4-0. Papp a refuzat să vorbească la zona mixtă despre problemele financiare de la Petrolul, după eşecul ruşinos cu Craiova. Ca în multe alte rânduri, jucătorul “lupilor […] The post “Ruşinos, usturător” Papp a refuzat un subiect după umilinţa cu Craiova: “Aş fi un idiot să vorbesc despre asta” appeared first on Antena Sport.
Ioan Becali a făcut o serie de declaraţii legate de Ștefan Târnovanu şi o eventuală plecare a lui de FCSB. Agentul a dezvăluit că portarul are șanse să plece în cele mai tari cinci campionate ale Europei pe o sumă mai mică decât cota sa de piață. Declaraţiile făcute de Ioan Becali l-au enervat pe […] The post Mihai Stoica, replică dură pentru Ioan Becali: „Discutăm ca să ne aflăm în treabă?” appeared first on Antena Sport.
Jurnalistul italian Gianluca di Marzio a anunţat că Nicolae Stanciu (32 de ani) şi-a reziliat contractul cu Genoa. Stanciu ar fi ajuns la un acord cu formaţia chineză Dalian Yingbo. El a mai evoluat în China, la Wuhan Three Towns. Nicolae Stanciu, OUT de la Genoa! „Genoa a reziliat contractul cu Stanciu”, a anunţat jurnalistul […] The post Nicolae Stanciu şi-a reziliat contractul cu Genoa! Anunţul venit din Italia appeared first on Antena Sport.
Mesajul lui Kylian Mbappe după tragedia feroviară din Spania, soldată cu cel puţin 39 de morţi! # Antena Sport
După coliziunea dintre două trenuri în apropiere de Cordoba, duminică seara, care a provocat până în prezent moartea a 39 de persoane, fotbalul spaniol şi-a multiplicat omagiile aduse victimelor şi manifestările de sprijin. Preşedintele guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a decretat luni după-amiază trei zile de doliu naţional după deraierea unui tren care a intrat în […] The post Mesajul lui Kylian Mbappe după tragedia feroviară din Spania, soldată cu cel puţin 39 de morţi! appeared first on Antena Sport.
Eugen Neagoe, ironii la adresa jucătorilor: “Când dai adversarului să bage mingea în poartă?! Asta nu am făcut la antrenament” # Antena Sport
Universitatea Craiova a învins, luni seară, în deplasare, scor 4-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a 22-a din Superligă. Victoria oltenilor nu i-a căzut bine lui Eugen Neagoe, care crede că echipa lui a făcut multe “cadouri”. “Când faci patru cadouri… Efectiv să-i dai pasă la adversar, să o bage în poartă. […] The post Eugen Neagoe, ironii la adresa jucătorilor: “Când dai adversarului să bage mingea în poartă?! Asta nu am făcut la antrenament” appeared first on Antena Sport.
Reacţia lui Steven Nsimba după ce a reuşit o “dublă” cu Petrolul, iar Craiova a revenit pe primul loc! # Antena Sport
Steven Nsimba (29 de ani) a reacţionat după ce a reuşit o “dublă” în victoria Universităţii Craiova, cu 4-0. Nsimba a marcat în minutele 16 şi 17, prima oară din penalty, a doua oară cu un şut plasat, după o eroare a apărării “lupilor galbeni”. Nsimba a rămas la Universitatea Craiova deşi era dat ca […] The post Reacţia lui Steven Nsimba după ce a reuşit o “dublă” cu Petrolul, iar Craiova a revenit pe primul loc! appeared first on Antena Sport.
Se ştie clar când se transferă Ștefan Baiaram! A anunţat, în direct: “Să plec liniştit” # Antena Sport
Ștefan Baiaram este în prezent cel mai important jucător de la Universitatea Craiova. Cum ofertele curg pentru jucător, Mihai Rotaru ţine la preţ şi vrea să-l vândă pe 10 milioane de euro! Steaua Roşie Belgrad, dar şi turcii de la Istanbul Bașakșehir, negociază pentru jucător. Ștefan Baiaram confirmă negocierile şi spune că nu pleacă în […] The post Se ştie clar când se transferă Ștefan Baiaram! A anunţat, în direct: “Să plec liniştit” appeared first on Antena Sport.
“Nu a fost uşor” Reacţia surprinzătoare a lui Filipe Coelho după ce Craiova a umilit Petrolul şi e iar lider! # Antena Sport
Filipe Coelho (45 de ani) a avut o reacţie surprinzătoare după ce echipa lui, Universitatea Craiova, a umilit-o pe Petrolul, învingând-o cu 4-0. Meciul a fost unul fără istoric, fiind decis încă din prima repriză, atunci când Nsimba a reuşit o “dublă”. Totuşi, Coelho a fost foarte diplomat şi a spus că nu a fost […] The post “Nu a fost uşor” Reacţia surprinzătoare a lui Filipe Coelho după ce Craiova a umilit Petrolul şi e iar lider! appeared first on Antena Sport.
Olimpiu Moruțan va deveni în curând jucătorul Rapidului, iar giuleștenii vor să urgenteze mutarea astfel încât Costel Gâlcă să îl aibă pe mijlocaș cât mai repede sub comanda sa. Giovanni Becali, cel care a intermediat mutarea sa la Rapid, a spus că afacerea e în proporție de 98-99 la sută aranjată. Vestea că Moruţan ajunge […] The post Adrian Ilie laudă transferul pregătit de Dan Șucu la Rapid: “De multă vreme…” appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Aproape de a semna în China, Băluţă i-a premiat pe campionii olteni de la minifotbal # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Aproape de a semna în China, Băluţă i-a premiat pe campionii olteni de la minifotbal appeared first on Antena Sport.
Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României! Când se decid echipele calificate în sferturi # Antena Sport
Jocurile din ultima rundă a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026, sunt programate în perioada 10-12 februarie. Grupa A Marţi, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid 1923 Marţi, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăviţa – Campionii FC Argeş Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina – FC Metaloglobus Grupa B Marţi, 10 februarie, ora 14:00: CS […] The post Programul meciurilor din ultima etapă a grupelor Cupei României! Când se decid echipele calificate în sferturi appeared first on Antena Sport.
Victorie mare pentru românul Cosmin Contra, care l-a învins pe Roberto Mancini cu un scor categoric. În Cupa Qatarului la fotbal, Al Arabi, formație pregătită de Cosmin Contra (50 de ani), a dispus cu 5-0 (4-0) de Al Sadd, echipă antrenată de Roberto Mancini (61 de ani), fost selecționer al Italiei, cu care a cucerit […] The post Roberto Mancini, umilit de Cosmin Contra în Cupa Qatarului appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Ofri Arad a trecut vizita medicală şi va juca la FCSB appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Căpitanul Dobre dă tonul şi la modă în Giuleşti appeared first on Antena Sport.
Andrei Nicolescu, înainte de FCSB – CFR Cluj: “Cine pierde ratează play-off-ul”! Reacţia lui Mihai Stoica # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, e de părere că cine va pierde derby-ul dintre FCSB şi CFR Cluj, care se va disputa duminică, va rata play-off-ul. Nicolescu a făcut această afirmaţie chiar de faţă cu preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica. Derby-ul FCSB – CFR Cluj, duelul campioanei şi vicecampioanei […] The post Andrei Nicolescu, înainte de FCSB – CFR Cluj: “Cine pierde ratează play-off-ul”! Reacţia lui Mihai Stoica appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Moruţan se lasă aşteptat de Rapid appeared first on Antena Sport.
Dinamo cunoaşte acum succesul în campionat, iar la stadionul din Ştefan cel Mare încep lucrările. Cosmin Contra anunţă că dinamovistul Cristi Borcea se va alătura echipei ca acţionar în momentul în care arena se va finaliza. „Eu am vorbit cu Cristi Borcea. Era unul dintre lucrurile (n.r. construirea stadionului) care trebuiau făcute pentru ca atât […] The post Cosmin Contra anunţă revenirea lui Cristi Borcea la Dinamo appeared first on Antena Sport.
FCSB a luat o decicie în privinţa lui Matyas Laszlo (18 ani). Gruparea bucureşeană a decis să-l readucă la echipă pe mijlocașul central defensiv, care a evoluat până acum sub formă de împrumut la ASA Târgu Mureș. “Matyas Laszlo revine la FCSB, după împrumutul la echipa noastră! Îi mulțumim jucătorului târgumureșean pentru implicarea și efortul […] The post Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” appeared first on Antena Sport.
Andre Duarte nu a evoluat în partida dintre FC Argeș și FCSB, deoarece încă nu a primit cartea verde din Ungaria, țară în care a evoluat ultima dată. FCSB s-a adresat FIFA pentru a soluţiona situaţia jucătorului, iar Meme Stoica anunţă că gruparea bucureşteană a avut câştig de cauză. „Vestea bună e că s-a schimbat […] The post Transferul la FCSB e oficial. Mihai Stoica a anunţat “vestea bună” appeared first on Antena Sport.
“Nu mi-aş fi dorit” Reacţia lui Edi Iordănescu după ce Olimpiu Moruţan a acceptat să vină la Rapid! # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), a recunoscut că şi-ar fi dorit ca Olimpiu Moruţan (26 de ani) să rămână să evolueze în străinătate. Având în vedere sezonul fără realizări la Aris Salonic, Moruţan a acceptat să se transfere la Rapid. El va fi mai întâi împrumutat, până la sfârşitul sezonului, urmând […] The post “Nu mi-aş fi dorit” Reacţia lui Edi Iordănescu după ce Olimpiu Moruţan a acceptat să vină la Rapid! appeared first on Antena Sport.
