Ofri Arad, prezentat oficial la FCSB. Al doilea transfer al iernii pentru campioană

Ofri Arad (27 de ani) e aşteptat în România, pentru a face vizita medicală şi a semna contractul cu FCSB. El şi-a luat deja rămas-bun de la colegii de la Kairat Almaty. Ofri Arad vine la FCSB să îl înlocuiască pe Adrian Şut, plecat la Al Ain. Cotat la 1.2 milioane de euro de către […]