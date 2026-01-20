Primire spectaculoasă pentru jucătorii din Senegal, după succesul din Cupa Africii. Asaltaţi de fani încă de la aeroport

16:20

Cristi Chivu se pregăteşte de al treilea duel tare din Champions League, meciul dintre Inter şi Arsemal, din etapa a şaptea din grupa Ligii. Înainte de duelul cu Arteta, antrenorul român susţine că Arsenal şi Bayern Munchen sunt cele mai în formă echipe din Europa. Cele două şi ocupă primele două locuri în clasamentul grupei […]