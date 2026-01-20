Avertismentul Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susţinerea unui efort de război”

11:30

Guvernul a crescut alocația zilnică de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. De la 1 februarie, alocația zilnică de hrană pentru elevii cu cerințe educaționale speciale va fi 32 de lei pe zi și 48 de lei pe zi, dacă copilul are și certificat de încadrare în grad de handicap. Cuantumul alocației de hrană [...]