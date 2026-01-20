Minor din Dolj, oprit la volan cu un permis fals care părea emis în SUA
Adevarul.ro, 20 ianuarie 2026 16:15
Un minor din județul Dolj a fost prins la volan de polițiștii de frontieră, după ce s-a legitimat cu un permis de conducere care părea eliberat de autoritățile din SUA.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
16:15
Un minor din județul Dolj a fost prins la volan de polițiștii de frontieră, după ce s-a legitimat cu un permis de conducere care părea eliberat de autoritățile din SUA.
16:15
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos. „Un act de mare prostie”, a scris președintele SUA # Adevarul.ro
Donald Trump l-a acuzat marți pe premierul britanic Keir Starmer că a „cedat” către Mauritius insula Diego Garcia „fără niciun motiv”, el calificând decizia un „act de mare prostie”, care ar justifica cu atât mai mult cererea sa de a avea Groenlanda, relatează Daily Mail.
Acum 30 minute
16:00
Orașul în care colectarea deșeurilor devine digitală: acces doar cu card sau aplicație. Cum funcționează sistemul # Adevarul.ro
Municipalitatea va schimba aproximativ 35% din punctele gospodărești din oraș, prin implementarea a 175 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor menajere.
16:00
Kim Jong Un demite public un vicepremier, după ce l-a comparat cu „o capră”. Atac dur la oficialii „incompetenți” # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a demis brusc un vicepremier și a lansat atacuri la adresa oficialilor de rang înalt, într-o rară mustrare publică. Vicepremierul Yang Sung Ho a fost destituit „pe loc”, Kim acuzându-l de incompetență și iresponsabilitate.
Acum o oră
15:45
Nazare: "Ținta de deficit pe 2026 este spre 6%. Pornim de la o bază de investiții foarte bună" # Adevarul.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat marți câteva date importante legate de bugetul de stat pe 2026, precizând că ținta de deficit este spre 6% și că se pleacă de la o bază credibilă, având în vedere că deficitul cash pe anul trecut este estimat la 7,7% din PIB
15:45
Parlamentul European vrea să grăbească acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Adevarul.ro
Eurodeputații au decis să aplice „procedura de urgență” pentru un nou pachet financiar al UE destinat Ucrainei.
15:45
Washingtonul, avertizat de UE că tarifele între aliați sunt „o greșeală”. Mesaj ferm legat de Groenlanda, înainte de sosirea lui Trump la Davos # Adevarul.ro
Președinta Comisiei Europene a transmis un mesaj ferm Statelor Unite în cadrul discursului susținut marți la Forumul Economic Mondial de la Davos: „Solidaritatea cu Groenlanda și Regatul Danemarcei este deplină, iar suveranitatea lor nu este nenegociabilă”.
15:30
În „Groapă” se ridică o arenă ultramodernă.
15:30
Ministrul Dragoș Pîslaru, la Davos: România își promovează agenda de modernizare și vrea să atragă investiții majore # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți că rolul delegației guvernamentale a României la Forumul Economic Mondial de la Davos este de a promova țara și agenda sa de modernizare.
15:30
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România” # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, cetățean indian, a fost externat recent după ce a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, pentru a salva o fetiță de 5 ani care căzuse accidental.
15:30
Companiile aeriene rusești vor primi în 2026 - 2027 aeronave sovietice și rusești scoase din uz pentru a menține traficul de pasageri, a declarat conglomeratul industrial de stat Rostec pentru cotidianul pro-Kremlin Izvestia.
15:30
Serghei Lavrov: Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei. Moscova respinge orice posibil interes privind preluarea insulei # Adevarul.ro
Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei şi a subliniat că problema fostelor teritorii coloniale devine tot mai acută, pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite şi Europa.
15:30
Cum influențează fenomenele meteo severe zborurile din România și ce măsuri iau piloții # Adevarul.ro
În contextul fenomenelor meteo severe care afectează în această perioadă România și multe alte state europene, Tarom a prezentat principalele condiții meteorologice cu impact asupra operării zborurilor și modul în care acestea sunt gestionate pentru menținerea siguranței.
Acum 2 ore
15:15
Momentul în care un TIR scăpat de sub control dărâmă casa unei bătrâne. Șoferul camionului era beat # Adevarul.ro
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc marți, 20 ianuarie, în comuna Smeeni din județul Buzău. Un TIR a părăsit carosabilul și a intrat în curtea și locuința unei femei, provocând pagube uriașe..
15:15
Un deţinut român, spaima gardienilor dintr-un penitenciar italian: și-a dat foc la saltea și a atacat personalul # Adevarul.ro
Un deținut român, recidivist, a provocat mai multe incidente grave în penitenciarul Vercelli, determinând sindicatul polițiștilor să ceară măsuri urgente pentru siguranța angajaților.
15:15
Centrala nucleară de la Cernobîl, fără electricitate externă în urma bombardamentelor rusești. Avertisment AIEA # Adevarul.ro
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut complet alimentarea cu energie electrică din exterior, în urma luptelor intense de marți dimineață.
15:00
Mai mulți tineri care petreceau într-un club de manele din centrul Iașului s-au luat la bătaie cu bodyguarzii, conflictul mutându-se ulterior în stradă, unde au fost rănite mai multe persoane.
15:00
Gerul îngreunează circulația feroviară. Un tren pe ruta Vatra Dornei - București a avut o întârziere de 6 ore # Adevarul.ro
Un tren pe ruta Vatra Dornei - București a avut o întârziere de aproximativ 6 ore, în noaptea de 19 spre 20 ianuarie. Cauza întârzierii, potrivit CFR Călători, a fost defectarea locomotivelor de remorcare, iar factorii agravanți au fost condițiile meteorologice extreme.
14:45
Rusia a fost descurajată să atace Alianța datorită pregătirii Armatei Române, spune șeful NATO # Adevarul.ro
Generalul Alexus G. Grynkewich a declarat marți, la Sibiu, că Rusia a fost descurajată să atace un stat membru NATO datorită nivelului ridicat de pregătire al Armatei Române.
14:45
Naomi Osaka a făcut senzație la Melbourne cu ținuta de meduză. Opelka, îmbrăcat cu 1.400 de dolari # Adevarul.ro
Nipona Naomi Osaka a trecut în turul secund și va da peste Sorana Cîrstea.
14:45
Înalta Curte judecă cererea de recurs în casaţie a fostului episcop de Huşi Cornel Onilă, condamnat pentru viol # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) judecă marţi, 20 ianuarie, cererea de recurs în casaţie a fostului episcop de Huşi Cornel Onilă, condamnat la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală şi şantaj.
14:45
Criză fără precedent în NATO: aliații restricționează accesul SUA la informații sensibile pe fondul amenințărilor lui Trump privind Groenlanda # Adevarul.ro
Tensiunile provocate de intențiile președintelui american Donald Trump privind preluarea Groenlandei au început să producă efecte grave în interiorul NATO, afectând unul dintre pilonii fundamentali ai Alianței: schimbul de informații.
14:45
Contrar afirmațiilor președintelui american Donald Trump, vicepreședintelui JD Vance și susținătorilor lor din mișcarea MAGA, Uniunea Europeană nu se află în declin, susține Alberto Alemanno, profesor de drept al Uniunii Europene la HEC Paris.
14:30
Congelarea pâinii, mai mult decât un truc de păstrare: beneficii pentru glicemie și digestie # Adevarul.ro
Congelarea pâinii nu doar că îi prelungește termenul de valabilitate, ci transformă o parte din amidon în amidon rezistent, cu beneficii pentru digestie, glicemie și sănătatea intestinală. Acest proces încetinește absorbția carbohidraților și sprijină bacteriile bune din colon.
Acum 4 ore
14:15
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării # Adevarul.ro
Conectivitatea sigură este esențială pentru apărarea și reziliența Europei și ar trebui tratată drept prioritate strategică, evidențiază un nou raport publicat de Vodafone.
14:15
Scandal în familia Beckham: Brooklyn o acuză pe Victoria că l-a umilit la propria nuntă. „Joacă rolul de victimă” # Adevarul.ro
Brooklyn Beckham a publicat o declarație dură în care își acuză părinții de control, manipularea presei și sabotarea relației cu Nicola Peltz. El spune că nu dorește reconciliere și că, după ani de anxietate, a găsit pace abia după căsătorie.
14:15
Cum au ajuns SUA și Europa în pragul unei crize diplomatice din cauza Groenlandei. Ce spunea Trump pe 4 ianuarie despre planurile sale # Adevarul.ro
Deși echipa lui Donald Trump este în mare parte aliniată viziunii lui cu privire la importanța strategică a controlului american asupra Groenlandei din motive de securitate națională, mulți dintre principalii săi consilieri nu sunt totuși pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește modalitatea.
14:15
Românul rănit în tragedia feroviară din Spania dezvăluie că un sfat de la bunicul său i-a salvat viața # Adevarul.ro
Unul dintre cei doi români răniți în gravul accident feroviar produs în sudul Spaniei, a declarat că a scăpat cu viață datorită unui sfat primit în copilărie de la bunicul său, fost mecanic de tren. Acesta a vorbit cu emoție despre momentul trăit.
14:00
Caz revoltător în Maramureș: fetiță de doi ani, filmată fumând o țigară electronică. A fost anunțată Protecția Copilului # Adevarul.ro
Un caz șocant a stârnit reacții puternice în mediul online, după ce o fetiță de doi ani și șapte luni din județul Maramureș a fost filmată în timp ce fumează o țigară electronică, imaginile fiind postate pe o rețea de socializare
14:00
Ilie Bolojan, discuții privind bugetul Educației cu rectorii universităților. Se caută soluții pentru diminuarea cheltuielilor, fără a afecta dezvoltarea educației # Adevarul.ro
Premierul ilie Bolojan a avut o întâlnire cu membri Biroului Consiliului Național al Rectorilor (CNR), cu care a discutat despre bugetul pe anul 2026, fiind înaintate soluții pentru alte diminuări de cheltuieli.
14:00
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România # Adevarul.ro
Fundația Vodafone finanțează cu 1,5 milioane de lei cea de-a patra etapă a programului Fondul Viață pentru Nou-Născuți, prin care secții și compartimente de neonatologie și terapie intensivă neonatală din România vor fi dotate cu aparatură medicală și...
14:00
Pariurile sportive au devenit un fenomen global, însă în România intensitatea cu care sunt practicate depășește media multor alte țări europene. Un indicator clar al acestei popularități este numarul mare de operatorilor licențiați.
13:45
Șeful armatei ucrainene, generalul Sîrskîi: Ucraina se pregătește pentru noi operațiuni ofensive, în timp ce Rusia își extinde masiv capacitățile militare # Adevarul.ro
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei avertizează că Rusia nu dă niciun semn că ar intenționa să oprească războiul în 2026 și se pregătește să lanseze până la 1.000 de drone pe zi.
13:45
Amenzi pentru șoferii care nu plătesc parcarea în București, de săptămâna aceasta. Anunțul primarului Ciucu # Adevarul.ro
Începând din această săptămână, cei care nu plătesc parcarea în Bucureşti vor fi amendaţi de Poliţia Locală, a anunţat primarul general Ciprian Ciucu.
13:45
Europa vs. SUA: Amenințările tarifare asupra aliaților zguduie bursele și relațiile comerciale # Adevarul.ro
Europa a intrat în 2026 cu o serie de incertitudini-cheie care continuă să planeze asupra piețelor, agravate acum și de temerile privind noile tarife impuse de SUA pe fondul aliaților care sprijină Groenlanda.
13:45
Grindeanu, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pentru pachetul de relansare economică: „Un gest logic și așteptat de tot mediul de afaceri” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, 20 ianuarie, că măsurile social-democraților „de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice”.
13:30
Gerul creează probleme la Priza de apă din județul Mureș. Intervenții de urgență ale autorităților # Adevarul.ro
Intervenții de urgență au loc la Priza de apă Gurghiu, din județul Mureș, după ce temperaturile scăzute au afectat sistemul de captare a apei brute. Alimentarea cu apă a populației nu este sistată, dau asigurări autoritățile.
13:30
Criză de încredere în Justiție: peste 70% din români cred că legea nu se aplică egal. Votanții PSD și AUR fac excepție - SONDAJ Inscop # Adevarul.ro
Potrivit unui sondaj INSCOP, doar un sfert dintre români au încredere foarte multă sau destul de multă în Justiție, în timp ce 70% declară că au destul de puțină, foarte puțină sau nu au deloc.
13:30
Șeful Armatei: România trebuie să-și pregătească populația pentru susținerea unui efort de război # Adevarul.ro
România trebuie să aibă populația pregătită atât pentru situații de criză, cât și pentru susținerea unui eventual efort de război, a declarat marți șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, în cadrul unei conferințe de presă.
13:30
Chișinăul se pregătește să iasă din CSI, organizație fondată de Kremlin. Reacția pro‑rușilor conduși de Igor Dodon # Adevarul.ro
Chișinăul se pregătește pe cale juridică să iasă din Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat șeful diplomației, Mihai Popșoi, subliniind că trebuie denunțate trei acorduri în acest sens. Anunțul este criticat de unele partide pro-ruse, printre care Partidul Socialiștilor din Republica Mol
13:15
Preşedintele Nicușor Dan nu se duce la Davos, dar participă joi la reuniunea Consiliului European din Belgia # Adevarul.ro
Nu este clar de ce până la ora la care scriu articolul singură informaţie despre această participare vine de la consilierul prezidenţial Valentin Naumescu pe Facebook, şi nu de la un comunicat oficial al Administraţiei Prezidenţiale.
13:00
AS Roma vrea s-o dea jos pe Inter de pe primul loc în Serie A cu doi jucători de la Tottenham # Adevarul.ro
AS Roma caută întăriri în pauza de iarnă.
12:45
Un an de la întoarcerea lui Donald Trump la Casa ALbă: o logică diferită și reguli noi ale jocului global # Adevarul.ro
La un an de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, politica externă a Statelor Unite pare să funcționeze după reguli diferite.
12:45
Cum își găsesc adolescenții încrederea în sine. Ghid practic cu Daniel Ifrim, psiholog # Adevarul.ro
Despre adolescenți și problemele lor, într-o nouă ediție din Interviurile Adevărul de parenting sănătos cu cu Daniel Ifrim, psiholog
12:45
O tânără din China, impresionată după ce a vizitat Salina Turda. „Nu este o planetă extraterestră” # Adevarul.ro
O tânără din China a rămas impresionată atunci când a mers la Salina Turda, descriind-o într-un videoclip publicat luni, 19 ianuarie, pe rețelele de socializare drept un „oraș subteran”.
12:45
Amenzi record pentru prostituție în Arad. Prostituatele nu plătesc și nici nu prestază muncă în folosul comunității. Care e cea mai mare datorie # Adevarul.ro
Primăria unui oraş din România are de recuperat aproape trei milioane de lei din amenzi aplicate pentru prostituție, însă femeile sancţionate reuşesc să se fofileze şi de la achitarea acestora şi de la munca în folosul comunităţii.
12:45
Un cuplu de români readuce la viață un sat din Spania după ce a preluat singurul bar din localitate # Adevarul.ro
Un sat din Spania, cu doar 56 de locuitori, a prins din nou viață după ce un tânăr cuplu de români s-a stabilit în localitate pentru a prelua administrarea singurului bar din comună, aflat anterior în proprietatea primăriei.
12:45
Gazprom vinde participația majoritară din industria petrolieră a Serbiei către compania maghiară MOL # Adevarul.ro
Compania rusă Gazprom Neft a ajuns la un acord pentru vânzarea participației sale majoritare în Naftna Industrija Srbije (NIS), cea mai mare companie de petrol și gaze din Serbia, către grupul energetic maghiar MOL, tranzacția fiind condiționată de aprobarea autorităților americane responsabile de
12:30
«L-ar accepta Trump în locul Groenlandei» Avalanșă de ironii la anunțul unui penthouse de 3 milioane de euro în București # Adevarul.ro
Un anunț imobiliar publicat recent pe un grup de Facebook dedicat pieței rezidențiale din București a stârnit reacții, ironii și suspiciuni. A fost scos la vânzare un apartament de tip penthouse, situat pe Șoseaua Fabrica de Glucoză, pentru suma de 3.000.000 de euro plus TVA.
Acum 6 ore
12:15
Ucraina construiește un „dom anti-dronă” pentru a face față noilor valuri de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice # Adevarul.ro
Ucraina își regândește fundamental sistemul de apărare aeriană, mizând tot mai mult pe drone interceptoare și pe echipe mobile de intervenție, într-un context marcat de intensificarea atacurilor aeriene rusești.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.