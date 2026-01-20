„Un miracol printre epave”: fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare a familiei din accidentul feroviar din Spania
Adevarul.ro, 20 ianuarie 2026 17:30
Cristina, o fetiță de șase ani, este singura supraviețuitoare a unei familii care se afla într-unul dintre trenurile care s-au ciocnit lângă Cordoba, în localitatea Adamuz, scrie El Mundo.
