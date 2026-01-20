Armata germană se retrage din Groenlanda pentru a evita să supere SUA? Au plecat la două zile de la sosire
Newsweek.ro, 20 ianuarie 2026 17:20
Întoarcere surpriză: cincisprezece soldați germani au părăsit Groenlanda la bordul unui zbor civil s...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
17:30
Auditorii UE „urechează” România. Autostrada A1, foarte puțin probabil să fie gata în 2030. 8 ani întârziere # Newsweek.ro
Autostrada A1 este foarte puțin probabil să fie finalizată până în 2030, deoarece lucrările pe anumi...
Acum 30 minute
17:20
Armata germană se retrage din Groenlanda pentru a evita să supere SUA? Au plecat la două zile de la sosire # Newsweek.ro
Întoarcere surpriză: cincisprezece soldați germani au părăsit Groenlanda la bordul unui zbor civil s...
17:20
Fără subvenții pentru electricitate: FMI cere Ucrainei să implementeze reforme dureroase pentru populație # Newsweek.ro
Fără subvenții pentru electricitate: FMI cere Ucrainei să implementeze reforme dureroase pentru popu...
17:10
Nicușor Dan, prezent la Consiliul European. Participarea la Consiliul Păcii al lui Trump rămâne neclară # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va participa la Consiliul European de la Bruxelles. Nu se știe d...
Acum o oră
17:00
Soluția găsită de Ciprian Ciucu pentru problema căldurii din București. Unde va fi preparat agentul termic? # Newsweek.ro
Primarul Capitalei a anunțat că a găsit o primă soluție la problema căldurii care afectează o mare p...
17:00
România, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Rata, de aproape 3 ori mai mare ca în Bulgaria, Ungaria # Newsweek.ro
Pentru al doilea an consecutiv, România a încheiat 2025 cu cea mai mare inflație din Uniunea Europea...
16:50
An decisiv pentru România: ministrul Finanțelor vorbește despre șanse foarte mari de aderare la OCDE # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se arată optimist în ceea ce priveşte perspectivele privind ...
16:40
Vreme extremă într-o singură zi: ger puternic la răsărit, temperaturi pozitive la amiază. În ce județ? # Newsweek.ro
Vremea se încălzeşte uşor, temperaturile apropiindu-se de cele normale pentru această perioadă a anu...
Acum 2 ore
16:20
Revoluție în salubritate la Iași: gunoiul se aruncă acum pe bază de cartelă și aplicație pe telefon # Newsweek.ro
Municipalitatea va schimba aproximativ 35 la sută din punctele gospodăreşti din Iaşi, cu ajutorul a ...
16:10
Șeful Statului Major: „Trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război” # Newsweek.ro
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat marţi, într-o conferinţă de ...
16:00
Camioanele din România, vânate de „ISCTR”-ul din Cehia. Sancțiuni de peste 200.000 €, în 6 luni # Newsweek.ro
Între iulie și decembrie 2025, inspectorii INSID, noua autoritate de control rutier din Cehia (echiv...
15:50
Uleiui de măsline ieftin va invada rafturile supermarketurilor. Producătorii europeni, în pericol de faliment # Newsweek.ro
Producătorii de ulei de măsline din Europa trag un semnal de alarmă: produsul ar putea fi mai ieftin...
Acum 4 ore
15:30
Hackerii ne fură datele cu ajutorul electrocasnicelor: „Le pot intercepta cu un simplu aspirator”. Cum? # Newsweek.ro
O escrocherie nouă și periculoasă pare că începe să ia amploare. Hackerii pot accesa datele utilizat...
15:20
Ministrul dezvoltării spune ce bani pentru pensie și salarii sunt în buget. O veste bună și una proastă # Newsweek.ro
România nu are în acest moment un buget. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a dat primele indicii ...
15:10
Piața de motociclete și scutere din România a explodat cu 26% în 2025. Ce „motoare” au preferat românii? # Newsweek.ro
Românii și-au cumpărat 12.845 de motociclete și scutere noi în 2025, ceea ce se traduce printr-o exp...
15:00
5.600 de imobile locuite fără căldură la Kiev, la - 14°C, în urma unor atacuri ruseşti # Newsweek.ro
Peste 5.600 de imobile locuite din Kiev au fost private din nou de încălzire, la o temperatură de - ...
14:50
Șefa Comisiei Europene, mesaj ferm la Davos: „Este timpul să construim o Europă nouă, independentă” # Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la Davos un mesaj ferm privind viitor...
14:40
Toate cele patru loturi ale Autostrăzii Unirii de la Moțca la Prut sunt diferite etape de licitație....
14:40
Șeful IML lua mii de euro șpagă de la șoferii beți. La câți ani de pușcărie a fost condamnat? # Newsweek.ro
Administratorul șpăgar de la Institutul de Medicină Legală va rămâne cu pedeapsa stabilită de prima ...
14:20
Bugetul de stat pe 2026 va fi gata la sfârșitul lunii viitoare. Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității # Newsweek.ro
Bugetul de stat pe 2026 va fi gata la sfârșitul lunii viitoare, anunță ministrul Dezvoltării, Cseke ...
14:20
Sediul social în apartament: cum se stabilește dacă plătești impozit ca locuință sau ca spațiu de firmă? # Newsweek.ro
Situația unui apartament folosit ca sediu social al unei firme, dar fără activitate economică efecti...
14:10
Ofensiva lui Trump împotriva Europei. Mesaje private de la Macron și hărți false, distribuite online # Newsweek.ro
Donald Trump continuă ofensiva la adresa aliaților europeni publicând mesaje private atribuite lui E...
14:00
Premierul Bolojan, întrevedere cu Consiliului Naţional al Rectorilor pe tema bugetului Educației # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, la Palatul Victoria, consultări cu Biroul Permanent al Consiliu...
13:50
Ministrul Dragoş Pîslaru a ajuns la Forumul de la Davos: E esenţial ca România să ia parte activ la discuţii # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a ajuns la Davos, el afirmând că es...
13:40
Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Să nu se laude cu un deficit mai mic după ce a crescut taxe și impote” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a atras atenția guvernului condus de Ilie Bolojan să nu se împăuneze cu un deficit r...
Acum 6 ore
13:20
Accidentul feroviar din Spania. Bilanţul victimelor creşte la 41 de morţi. 39 de persoane, spitalizate # Newsweek.ro
Cel puţin 41 de persoane au murit duminică seara în coliziunea a două trenuri de mare viteză, în sud...
13:10
Presa americană avertizează Washingtonul: Partidul AUR, acuzat de antisemitism, nu trebuie legitimat de Trump # Newsweek.ro
Publicația americană The Algemeiner, una dintre vocile puternice care se concentrează masiv pe comba...
13:00
82% din camioanele din România sunt „rable” de peste 10 ani vechime. Cele mai vechi sunt, însă, în Grecia # Newsweek.ro
În România, la sfârșitul anului 2025, erau înmatriculate 367.579 de camioane. Dintre acestea, însă, ...
12:50
Guvernul nu va adopta o măsură radicală prin care să interzică cumulul pensiilor cu salariul. De fap...
12:50
Tenismanul italian Jannik Sinner, câştigătorul ultimelor două ediţii, a debutat cu o victorie facilă...
12:40
Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți # Newsweek.ro
Articolul 5 al NATO este esențial pentru alianță. Membrii semnatari sunt de acord că „un atac armat ...
12:30
Gabriel Biriș desființează impozitul progresiv propus de ministrul muncii. Va aduce mai puțini bani la buget # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că este pentru impozxitarea progresivă deoarece asta ar a...
12:20
Primarul Ciprian Ciucu îi trimite pe polițiști să taie amenzi pentru parcare. Din 12 ore, se încasează 2 ore # Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu afirmă că „serviciul de parcări este o glumă” îi trimite pe polițiști...
12:10
Triplu atac ucrainean asupra Rusiei. O rafinărie, în flăcări. Depozite de combustibil și drone, distruse # Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lansat noaptea trecută un atac coordonat asupra mai multor obiective din rusia,...
11:50
697.408 de șoferi au ales o mașină Dacia în 2025. Vânzările Renault Group au crescut cu 3,2% # Newsweek.ro
În 2025, Renault Group a vândut 2.336.807 de vehicule la nivel mondial (+3,2% față de 2024). Dintre ...
11:40
Călin Georgescu, mesaj pentru fanii lui hipnotizați de propaganda Rusiei: Sunteți într-o manipulare prelungită # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar, î...
Acum 8 ore
11:30
Bătaie generală, într-o sală de păcănele. 3 bărbați la spital, 3 reținuți de poliție. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
„Distrația” dintr-o sală de păcănele din Filiași a degenerat într-o bătaie generală. Trei bărbați au...
11:10
BT Pay – economii, investiții și pensii private facultative, toate în buzunarul tău, integral online # Newsweek.ro
Aplicația BT Pay, dezvoltată de Banca Transilvania (BT) cuprinde instrumentarul complet – disponibil...
11:00
Meteo. Gerul se întețește la nivelul întrregii țări. Vor fi temperaturi de -20 de grade Celsius. # Newsweek.ro
Temperaturile vor fi deosebit de scăzute la nivelul întregii țări, pe parcursul zilei de marți, și v...
10:50
Escrocherie extrem de periculoasă. Hackerii creează site-uri clonă aproape identice cu cele reale. Fură tot # Newsweek.ro
Escrocheriile online sunt din ce în ce mai periculoase. Hackerii au reușit să creeze site-uri clone ...
10:40
Guvernul olandez a plătit asigurarea pentru furtul tezaurului dacic de la de la Muzeul Drents: 5.700.000 € # Newsweek.ro
5,7 milioane de euro a plătit guvernul olandez pentru furtul pentru tezaurul dacic expus la Muzeul D...
10:20
Salariu de 5.393 € în Germania. Cine sunt străinii care câștigă acești bani lunar? Cu ce se ocupă? # Newsweek.ro
Salariu de 5.393 € / lunar este peste media salarială din Germania. Cu toate acestea, unii străini c...
10:20
Românii au construit masiv, anul trecut. Clădirile rezidențiale au avut cele mai mari creșteri: 21,4% # Newsweek.ro
Un raport publicat de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în România, volumul construc...
10:10
România trece printr-un val de concedieri. Fabrici mari, la un pas de faliment. Ce le-a distrus? # Newsweek.ro
Mai multe fabrici cunoscute din România sunt la un pas de faliment. Recent au anunțat disponibilizăr...
10:00
Securitatea Arcticii, prioritate pentru NATO. Mark Rutte: „Întărim cooperarea cu Danemarca și Groenlanda” # Newsweek.ro
NATO va continua cooperarea strânsă cu Danemarca și Groenlanda pentru securitatea Arctică, a declara...
09:50
VIDEO Atenție, „sticlă” pe drum! Carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, pe o autostradă din Michigan # Newsweek.ro
Mașini, camioane, camionete, dubițe... Un carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, a avut loc pe...
Acum 12 ore
09:30
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii? # Newsweek.ro
Liderul PSD spune că vor începe discuții pentru ca unii pensionari să primească bani în plus la pens...
09:30
Rusia profită de ruptura dintre Trump și Europa pe tema Groenlandei. Are Moscova are motive de îngrijorare? # Newsweek.ro
Rusia privește cu satisfacție tensiunile dintre donald trump și europa privind groenlanda, însă aver...
09:20
Coaliția de guvernare, la un pas să se destrame. PSD ia în calcul schimbarea lui Bolojan: „Dacă va fi nevoie” # Newsweek.ro
Președintele psd, Sorin Grindeanu, afirmă că schimbarea premierului Ilie Bolojan este posibilă, dacă...
09:10
Groenlanda, miza strategică a SUA. UE, avertizată să evite represaliile comerciale: „Ar fi foarte neinspirate” # Newsweek.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, avertizează că eventualele măsuri de retorsiune ale ue îm...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.