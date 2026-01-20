Armata germană se retrage din Groenlanda pentru a evita să supere SUA? Au plecat la două zile de la sosire

Newsweek.ro, 20 ianuarie 2026 17:20

Întoarcere surpriză: cincisprezece soldați germani au părăsit Groenlanda la bordul unui zbor civil s...

Acum 10 minute
17:30
Auditorii UE „urechează” România. Autostrada A1, foarte puțin probabil să fie gata în 2030. 8 ani întârziere Newsweek.ro
Autostrada A1 este foarte puțin probabil să fie finalizată până în 2030, deoarece lucrările pe anumi...
Acum 30 minute
17:20
17:20
Fără subvenții pentru electricitate: FMI cere Ucrainei să implementeze reforme dureroase pentru populație Newsweek.ro
Fără subvenții pentru electricitate: FMI cere Ucrainei să implementeze reforme dureroase pentru popu...
17:10
Nicușor Dan, prezent la Consiliul European. Participarea la Consiliul Păcii al lui Trump rămâne neclară Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va participa la Consiliul European de la Bruxelles. Nu se știe d...
Acum o oră
17:00
Soluția găsită de Ciprian Ciucu pentru problema căldurii din București. Unde va fi preparat agentul termic? Newsweek.ro
Primarul Capitalei a anunțat că a găsit o primă soluție la problema căldurii care afectează o mare p...
17:00
România, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Rata, de aproape 3 ori mai mare ca în Bulgaria, Ungaria Newsweek.ro
Pentru al doilea an consecutiv, România a încheiat 2025 cu cea mai mare inflație din Uniunea Europea...
16:50
An decisiv pentru România: ministrul Finanțelor vorbește despre șanse foarte mari de aderare la OCDE Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se arată optimist în ceea ce priveşte perspectivele privind ...
16:40
Vreme extremă într-o singură zi: ger puternic la răsărit, temperaturi pozitive la amiază. În ce județ? Newsweek.ro
Vremea se încălzeşte uşor, temperaturile apropiindu-se de cele normale pentru această perioadă a anu...
Acum 2 ore
16:20
Revoluție în salubritate la Iași: gunoiul se aruncă acum pe bază de cartelă și aplicație pe telefon Newsweek.ro
Municipalitatea va schimba aproximativ 35 la sută din punctele gospodăreşti din Iaşi, cu ajutorul a ...
16:10
Șeful Statului Major: „Trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război” Newsweek.ro
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat marţi, într-o conferinţă de ...
16:00
Camioanele din România, vânate de „ISCTR”-ul din Cehia. Sancțiuni de peste 200.000 €, în 6 luni Newsweek.ro
Între iulie și decembrie 2025, inspectorii INSID, noua autoritate de control rutier din Cehia (echiv...
15:50
Uleiui de măsline ieftin va invada rafturile supermarketurilor. Producătorii europeni, în pericol de faliment Newsweek.ro
Producătorii de ulei de măsline din Europa trag un semnal de alarmă: produsul ar putea fi mai ieftin...
Acum 4 ore
15:30
Hackerii ne fură datele cu ajutorul electrocasnicelor: „Le pot intercepta cu un simplu aspirator”. Cum? Newsweek.ro
O escrocherie nouă și periculoasă pare că începe să ia amploare. Hackerii pot accesa datele utilizat...
15:20
Ministrul dezvoltării spune ce bani pentru pensie și salarii sunt în buget. O veste bună și una proastă Newsweek.ro
România nu are în acest moment un buget. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a dat primele indicii ...
15:10
Piața de motociclete și scutere din România a explodat cu 26% în 2025. Ce „motoare” au preferat românii? Newsweek.ro
Românii și-au cumpărat 12.845 de motociclete și scutere noi în 2025, ceea ce se traduce printr-o exp...
15:00
5.600 de imobile locuite fără căldură la Kiev, la - 14°C, în urma unor atacuri ruseşti Newsweek.ro
Peste 5.600 de imobile locuite din Kiev au fost private din nou de încălzire, la o temperatură de - ...
14:50
Șefa Comisiei Europene, mesaj ferm la Davos: „Este timpul să construim o Europă nouă, independentă” Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la Davos un mesaj ferm privind viitor...
14:40
Autostrada A8 în mare bucluc. Plouă cu contestații, termele amânate la nesfâștit Newsweek.ro
Toate cele patru loturi ale Autostrăzii Unirii de la Moțca la Prut sunt diferite etape de licitație....
14:40
Șeful IML lua mii de euro șpagă de la șoferii beți. La câți ani de pușcărie a fost condamnat? Newsweek.ro
Administratorul șpăgar de la Institutul de Medicină Legală va rămâne cu pedeapsa stabilită de prima ...
14:20
Bugetul de stat pe 2026 va fi gata la sfârșitul lunii viitoare. Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității Newsweek.ro
Bugetul de stat pe 2026 va fi gata la sfârșitul lunii viitoare, anunță ministrul Dezvoltării, Cseke ...
14:20
Sediul social în apartament: cum se stabilește dacă plătești impozit ca locuință sau ca spațiu de firmă? Newsweek.ro
Situația unui apartament folosit ca sediu social al unei firme, dar fără activitate economică efecti...
14:10
Ofensiva lui Trump împotriva Europei. Mesaje private de la Macron și hărți false, distribuite online Newsweek.ro
Donald Trump continuă ofensiva la adresa aliaților europeni publicând mesaje private atribuite lui E...
14:00
Premierul Bolojan, întrevedere cu Consiliului Naţional al Rectorilor pe tema bugetului Educației Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, la Palatul Victoria, consultări cu Biroul Permanent al Consiliu...
13:50
Ministrul Dragoş Pîslaru a ajuns la Forumul de la Davos: E esenţial ca România să ia parte activ la discuţii Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a ajuns la Davos, el afirmând că es...
13:40
Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Să nu se laude cu un deficit mai mic după ce a crescut taxe și impote” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a atras atenția guvernului condus de Ilie Bolojan să nu se împăuneze cu un deficit r...
Acum 6 ore
13:20
Accidentul feroviar din Spania. Bilanţul victimelor creşte la 41 de morţi. 39 de persoane, spitalizate Newsweek.ro
Cel puţin 41 de persoane au murit duminică seara în coliziunea a două trenuri de mare viteză, în sud...
13:10
Presa americană avertizează Washingtonul: Partidul AUR, acuzat de antisemitism, nu trebuie legitimat de Trump Newsweek.ro
Publicația americană The Algemeiner, una dintre vocile puternice care se concentrează masiv pe comba...
13:00
82% din camioanele din România sunt „rable” de peste 10 ani vechime. Cele mai vechi sunt, însă, în Grecia Newsweek.ro
În România, la sfârșitul anului 2025, erau înmatriculate 367.579 de camioane. Dintre acestea, însă, ...
12:50
Cine nu va putea cumula pensia cu salariul? Guvernul a relaxat mult condițiile Newsweek.ro
Guvernul nu va adopta o măsură radicală prin care să interzică cumulul pensiilor cu salariul. De fap...
12:50
Tenis: Jannik Sinner, victorie facilă în primul tur la Australian Open Newsweek.ro
Tenismanul italian Jannik Sinner, câştigătorul ultimelor două ediţii, a debutat cu o victorie facilă...
12:40
Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți Newsweek.ro
Articolul 5 al NATO este esențial pentru alianță. Membrii semnatari sunt de acord că „un atac armat ...
12:30
Gabriel Biriș desființează impozitul progresiv propus de ministrul muncii. Va aduce mai puțini bani la buget Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că este pentru impozxitarea progresivă deoarece asta ar a...
12:20
Primarul Ciprian Ciucu îi trimite pe polițiști să taie amenzi pentru parcare. Din 12 ore, se încasează 2 ore Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu afirmă că „serviciul de parcări este o glumă” îi trimite pe polițiști...
12:10
Triplu atac ucrainean asupra Rusiei. O rafinărie, în flăcări. Depozite de combustibil și drone, distruse Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lansat noaptea trecută un atac coordonat asupra mai multor obiective din rusia,...
11:50
697.408 de șoferi au ales o mașină Dacia în 2025. Vânzările Renault Group au crescut cu 3,2% Newsweek.ro
În 2025, Renault Group a vândut 2.336.807 de vehicule la nivel mondial (+3,2% față de 2024). Dintre ...
11:40
Călin Georgescu, mesaj pentru fanii lui hipnotizați de propaganda Rusiei: Sunteți într-o manipulare prelungită Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar, î...
Acum 8 ore
11:30
Bătaie generală, într-o sală de păcănele. 3 bărbați la spital, 3 reținuți de poliție. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
„Distrația” dintr-o sală de păcănele din Filiași a degenerat într-o bătaie generală. Trei bărbați au...
11:10
BT Pay – economii, investiții și pensii private facultative, toate în buzunarul tău, integral online Newsweek.ro
Aplicația BT Pay, dezvoltată de Banca Transilvania (BT) cuprinde instrumentarul complet – disponibil...
11:00
Meteo. Gerul se întețește la nivelul întrregii țări. Vor fi temperaturi de -20 de grade Celsius. Newsweek.ro
Temperaturile vor fi deosebit de scăzute la nivelul întregii țări, pe parcursul zilei de marți, și v...
10:50
Escrocherie extrem de periculoasă. Hackerii creează site-uri clonă aproape identice cu cele reale. Fură tot Newsweek.ro
Escrocheriile online sunt din ce în ce mai periculoase. Hackerii au reușit să creeze site-uri clone ...
10:40
Guvernul olandez a plătit asigurarea pentru furtul tezaurului dacic de la de la Muzeul Drents: 5.700.000 € Newsweek.ro
5,7 milioane de euro a plătit guvernul olandez pentru furtul pentru tezaurul dacic expus la Muzeul D...
10:20
Salariu de 5.393 € în Germania. Cine sunt străinii care câștigă acești bani lunar? Cu ce se ocupă? Newsweek.ro
Salariu de 5.393 € / lunar este peste media salarială din Germania. Cu toate acestea, unii străini c...
10:20
Românii au construit masiv, anul trecut. Clădirile rezidențiale au avut cele mai mari creșteri: 21,4% Newsweek.ro
Un raport publicat de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în România, volumul construc...
10:10
România trece printr-un val de concedieri. Fabrici mari, la un pas de faliment. Ce le-a distrus? Newsweek.ro
Mai multe fabrici cunoscute din România sunt la un pas de faliment. Recent au anunțat disponibilizăr...
10:00
Securitatea Arcticii, prioritate pentru NATO. Mark Rutte: „Întărim cooperarea cu Danemarca și Groenlanda” Newsweek.ro
NATO va continua cooperarea strânsă cu Danemarca și Groenlanda pentru securitatea Arctică, a declara...
09:50
VIDEO Atenție, „sticlă” pe drum! Carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, pe o autostradă din Michigan Newsweek.ro
Mașini, camioane, camionete, dubițe... Un carambol uriaș, între peste 100 de vehicule, a avut loc pe...
Acum 12 ore
09:30
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii? Newsweek.ro
Liderul PSD spune că vor începe discuții pentru ca unii pensionari să primească bani în plus la pens...
09:30
Rusia profită de ruptura dintre Trump și Europa pe tema Groenlandei. Are Moscova are motive de îngrijorare? Newsweek.ro
Rusia privește cu satisfacție tensiunile dintre donald trump și europa privind groenlanda, însă aver...
09:20
Coaliția de guvernare, la un pas să se destrame. PSD ia în calcul schimbarea lui Bolojan: „Dacă va fi nevoie” Newsweek.ro
Președintele psd, Sorin Grindeanu, afirmă că schimbarea premierului Ilie Bolojan este posibilă, dacă...
09:10
Groenlanda, miza strategică a SUA. UE, avertizată să evite represaliile comerciale: „Ar fi foarte neinspirate” Newsweek.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, avertizează că eventualele măsuri de retorsiune ale ue îm...
