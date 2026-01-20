Cum să reaprinzi flacăra în căsnicia ta? Veți simți din nou pasiunea adolescenților la început de drum

Newsweek.ro, 20 ianuarie 2026 18:50

Specialiștii recomandă să redescoperiți bucuria momentelor simple și să vă dedicați timp unul altuia...

Acum 5 minute
19:10
Șepcile roșii „Make America Go Away” devin simbolul sfidării, în confruntarea privind Groenlanda Newsweek.ro
Șepcile roșii daneze „Make America Go Away” devin simbolul sfidării, în confruntarea privind control...
19:10
Rusia vizează navele din porturile Dunării de la granița cu România pentru a distruge economia Ucrainei Newsweek.ro
În timp ce, la Davos, liderii Europei acuză SUA că anulează Dreptul internațional și rupe o alianță ...
Acum 10 minute
19:00
O funcție a telefonului mobil, mereu activată, este o poartă pentru hackeri. Fură parole și date Newsweek.ro
O agenție federală emite un avertisment puternic împotriva funcții de pe telefonul mobil pe care o ț...
Acum 30 minute
18:50
Cum să reaprinzi flacăra în căsnicia ta? Veți simți din nou pasiunea adolescenților la început de drum Newsweek.ro
Specialiștii recomandă să redescoperiți bucuria momentelor simple și să vă dedicați timp unul altuia...
18:40
O ingineră de succes și-a dat demisia de la locul de muncă. Apoi a devenit milionară. Ce a ales? Newsweek.ro
O tănără care absolvise una dintre cele mai prestigioase universități din lume și avea în față o car...
Acum o oră
18:20
Horoscop Viața se îmbunătățește foarte mult pentru aceste 3 zodii în 2026. „Veți avea o karma perfectă” Newsweek.ro
Anul 2025 ne-a dat multora dintre noi o lovitură dură, dar, din fericire, viața va deveni mult mai u...
Acum 2 ore
18:10
S-a deschis un nou punct de trecere a frontierei între Bulgaria și Grecia. Scurtează drumul spre Thassos Newsweek.ro
Punctul de control Rudozem-Xanthi de la granița cu Grecia s-a deschis după o așteptare de 30 de ani....
18:10
Nicușor Dan, reacție la Consiliul pentru Pace al lui Trump. „Am demarat un aprofundat proces de analiză” Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, un comunicat de presă, că salută inițiativa lu...
17:50
Emmanuel Macron: Statele Unite „căută în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa” Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a adresat marți, forumului de la Davos, care se desfășoară ...
17:40
Ministrul de Interne din Spania spune că autoritățile exclud posibilitatea sabotajului în accidentul feroviar Newsweek.ro
Ministrul de Interne din Spania a declarat că autoritățile spaniole exclud posibilitatea sabotajului...
17:30
Auditorii UE „urechează” România. Autostrada A1, foarte puțin probabil să fie gata în 2030. 8 ani întârziere Newsweek.ro
Autostrada A1 este foarte puțin probabil să fie finalizată până în 2030, deoarece lucrările pe anumi...
17:20
Armata germană se retrage din Groenlanda pentru a evita să supere SUA? Au plecat la două zile de la sosire Newsweek.ro
Întoarcere surpriză: cincisprezece soldați germani au părăsit Groenlanda la bordul unui zbor civil s...
17:20
Fără subvenții pentru electricitate: FMI cere Ucrainei să implementeze reforme dureroase pentru populație Newsweek.ro
Fără subvenții pentru electricitate: FMI cere Ucrainei să implementeze reforme dureroase pentru popu...
Acum 4 ore
17:10
Nicușor Dan, prezent la Consiliul European. Participarea la Consiliul Păcii al lui Trump rămâne neclară Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va participa la Consiliul European de la Bruxelles. Nu se știe d...
17:00
Soluția găsită de Ciprian Ciucu pentru problema căldurii din București. Unde va fi preparat agentul termic? Newsweek.ro
Primarul Capitalei a anunțat că a găsit o primă soluție la problema căldurii care afectează o mare p...
17:00
România, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Rata, de aproape 3 ori mai mare ca în Bulgaria, Ungaria Newsweek.ro
Pentru al doilea an consecutiv, România a încheiat 2025 cu cea mai mare inflație din Uniunea Europea...
16:50
An decisiv pentru România: ministrul Finanțelor vorbește despre șanse foarte mari de aderare la OCDE Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se arată optimist în ceea ce priveşte perspectivele privind ...
16:40
Vreme extremă într-o singură zi: ger puternic la răsărit, temperaturi pozitive la amiază. În ce județ? Newsweek.ro
Vremea se încălzeşte uşor, temperaturile apropiindu-se de cele normale pentru această perioadă a anu...
16:20
Revoluție în salubritate la Iași: gunoiul se aruncă acum pe bază de cartelă și aplicație pe telefon Newsweek.ro
Municipalitatea va schimba aproximativ 35 la sută din punctele gospodăreşti din Iaşi, cu ajutorul a ...
16:10
Șeful Statului Major: „Trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război” Newsweek.ro
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat marţi, într-o conferinţă de ...
16:00
Camioanele din România, vânate de „ISCTR”-ul din Cehia. Sancțiuni de peste 200.000 €, în 6 luni Newsweek.ro
Între iulie și decembrie 2025, inspectorii INSID, noua autoritate de control rutier din Cehia (echiv...
15:50
Uleiui de măsline ieftin va invada rafturile supermarketurilor. Producătorii europeni, în pericol de faliment Newsweek.ro
Producătorii de ulei de măsline din Europa trag un semnal de alarmă: produsul ar putea fi mai ieftin...
15:30
Hackerii ne fură datele cu ajutorul electrocasnicelor: „Le pot intercepta cu un simplu aspirator”. Cum? Newsweek.ro
O escrocherie nouă și periculoasă pare că începe să ia amploare. Hackerii pot accesa datele utilizat...
15:20
Ministrul dezvoltării spune ce bani pentru pensie și salarii sunt în buget. O veste bună și una proastă Newsweek.ro
România nu are în acest moment un buget. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a dat primele indicii ...
Acum 6 ore
15:10
Piața de motociclete și scutere din România a explodat cu 26% în 2025. Ce „motoare” au preferat românii? Newsweek.ro
Românii și-au cumpărat 12.845 de motociclete și scutere noi în 2025, ceea ce se traduce printr-o exp...
15:00
5.600 de imobile locuite fără căldură la Kiev, la - 14°C, în urma unor atacuri ruseşti Newsweek.ro
Peste 5.600 de imobile locuite din Kiev au fost private din nou de încălzire, la o temperatură de - ...
14:50
Șefa Comisiei Europene, mesaj ferm la Davos: „Este timpul să construim o Europă nouă, independentă” Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis la Davos un mesaj ferm privind viitor...
14:40
Autostrada A8 în mare bucluc. Plouă cu contestații, termele amânate la nesfâștit Newsweek.ro
Toate cele patru loturi ale Autostrăzii Unirii de la Moțca la Prut sunt diferite etape de licitație....
14:40
Șeful IML lua mii de euro șpagă de la șoferii beți. La câți ani de pușcărie a fost condamnat? Newsweek.ro
Administratorul șpăgar de la Institutul de Medicină Legală va rămâne cu pedeapsa stabilită de prima ...
14:20
Bugetul de stat pe 2026 va fi gata la sfârșitul lunii viitoare. Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității Newsweek.ro
Bugetul de stat pe 2026 va fi gata la sfârșitul lunii viitoare, anunță ministrul Dezvoltării, Cseke ...
14:20
Sediul social în apartament: cum se stabilește dacă plătești impozit ca locuință sau ca spațiu de firmă? Newsweek.ro
Situația unui apartament folosit ca sediu social al unei firme, dar fără activitate economică efecti...
14:10
Ofensiva lui Trump împotriva Europei. Mesaje private de la Macron și hărți false, distribuite online Newsweek.ro
Donald Trump continuă ofensiva la adresa aliaților europeni publicând mesaje private atribuite lui E...
14:00
Premierul Bolojan, întrevedere cu Consiliului Naţional al Rectorilor pe tema bugetului Educației Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut marţi, la Palatul Victoria, consultări cu Biroul Permanent al Consiliu...
13:50
Ministrul Dragoş Pîslaru a ajuns la Forumul de la Davos: E esenţial ca România să ia parte activ la discuţii Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a ajuns la Davos, el afirmând că es...
13:40
Grindeanu, atac la adresa lui Bolojan: „Să nu se laude cu un deficit mai mic după ce a crescut taxe și impote” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a atras atenția guvernului condus de Ilie Bolojan să nu se împăuneze cu un deficit r...
13:20
Accidentul feroviar din Spania. Bilanţul victimelor creşte la 41 de morţi. 39 de persoane, spitalizate Newsweek.ro
Cel puţin 41 de persoane au murit duminică seara în coliziunea a două trenuri de mare viteză, în sud...
Acum 8 ore
13:10
Presa americană avertizează Washingtonul: Partidul AUR, acuzat de antisemitism, nu trebuie legitimat de Trump Newsweek.ro
Publicația americană The Algemeiner, una dintre vocile puternice care se concentrează masiv pe comba...
13:00
82% din camioanele din România sunt „rable” de peste 10 ani vechime. Cele mai vechi sunt, însă, în Grecia Newsweek.ro
În România, la sfârșitul anului 2025, erau înmatriculate 367.579 de camioane. Dintre acestea, însă, ...
12:50
Cine nu va putea cumula pensia cu salariul? Guvernul a relaxat mult condițiile Newsweek.ro
Guvernul nu va adopta o măsură radicală prin care să interzică cumulul pensiilor cu salariul. De fap...
12:50
Tenis: Jannik Sinner, victorie facilă în primul tur la Australian Open Newsweek.ro
Tenismanul italian Jannik Sinner, câştigătorul ultimelor două ediţii, a debutat cu o victorie facilă...
12:40
Când s-a invocat Articolul 5 al NATO. După 11 septembrie, Alianța a plecat la luptă. România, între combatanți Newsweek.ro
Articolul 5 al NATO este esențial pentru alianță. Membrii semnatari sunt de acord că „un atac armat ...
12:30
Gabriel Biriș desființează impozitul progresiv propus de ministrul muncii. Va aduce mai puțini bani la buget Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a anunțat că este pentru impozxitarea progresivă deoarece asta ar a...
12:20
Primarul Ciprian Ciucu îi trimite pe polițiști să taie amenzi pentru parcare. Din 12 ore, se încasează 2 ore Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu afirmă că „serviciul de parcări este o glumă” îi trimite pe polițiști...
12:10
Triplu atac ucrainean asupra Rusiei. O rafinărie, în flăcări. Depozite de combustibil și drone, distruse Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lansat noaptea trecută un atac coordonat asupra mai multor obiective din rusia,...
11:50
697.408 de șoferi au ales o mașină Dacia în 2025. Vânzările Renault Group au crescut cu 3,2% Newsweek.ro
În 2025, Renault Group a vândut 2.336.807 de vehicule la nivel mondial (+3,2% față de 2024). Dintre ...
11:40
Călin Georgescu, mesaj pentru fanii lui hipnotizați de propaganda Rusiei: Sunteți într-o manipulare prelungită Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar, î...
11:30
Bătaie generală, într-o sală de păcănele. 3 bărbați la spital, 3 reținuți de poliție. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
„Distrația” dintr-o sală de păcănele din Filiași a degenerat într-o bătaie generală. Trei bărbați au...
Acum 12 ore
11:10
BT Pay – economii, investiții și pensii private facultative, toate în buzunarul tău, integral online Newsweek.ro
Aplicația BT Pay, dezvoltată de Banca Transilvania (BT) cuprinde instrumentarul complet – disponibil...
11:00
Meteo. Gerul se întețește la nivelul întrregii țări. Vor fi temperaturi de -20 de grade Celsius. Newsweek.ro
Temperaturile vor fi deosebit de scăzute la nivelul întregii țări, pe parcursul zilei de marți, și v...
10:50
Escrocherie extrem de periculoasă. Hackerii creează site-uri clonă aproape identice cu cele reale. Fură tot Newsweek.ro
Escrocheriile online sunt din ce în ce mai periculoase. Hackerii au reușit să creeze site-uri clone ...
Mai multe ştiri
