„I-am dat toată puterea” Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție

14:30

Kairat Almaty și Club Brugge se întâlnesc astăzi, de la ora 17:30, în primul meci din etapa #7 din grupa XXL din Liga Campionilor. Toate partidele din Liga Campionilor pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele în direct pe Digi Sport și Prima Sport.