„Timpul linguşelilor s-a terminat. Trebuie să schimbăm strategia”. Fostul şef al NATO, atac la adresa lui Trump
Digi24.ro, 20 ianuarie 2026 18:50
Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, avertizează că Alianța Nord-Atlantică se confruntă cu cea mai gravă criză din istoria sa, pe fondul amenințărilor formulate de Donald Trump în legătură cu Groenlanda. El cere Europei să schimbe radical abordarea față de președintele american, susținând că a venit momentul să renunțe la „lingușeli”. „Singurul lucru pe care Trump îl respectă este forţa, fermitatea şi unitatea”, a declarat acesta.
• • •
Acum 5 minute
19:10
Primarul Vitali Kliciko a declarat marţi agenţiei France Presse că aproximativ 600.000 de locuitori s-au refugiat din Kiev, de frig, din 9 ianuarie, deoarece loviturile ruseşti asupra infrastructurii energetice i-au lăsat fără încălzire.
Acum 10 minute
19:00
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus” # Digi24.ro
Diana Șoșoacă a transmis Ambasadei Rusiei și ulterior a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare oficială de protest, manifestându-și indignarea față de declarațiile Mariei Zaharova pe tema suveranității Republicii Moldova. Totodată, ea a postat pe rețele sociale și un clip. În argumentația sa, Șoșoacă face apel chiar la citate din Vladimir Putin.
Acum 30 minute
18:50
Replica UE pentru Trump: Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial negociat anul trecut cu SUA # Digi24.ro
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial încheiat de UE cu Statele Unite ale Americii în iulie anul trecut, tranbsmite site-ul postului francez de televizune BFMTV. Președinta grupului S&D din legislativul european, Iratxe Garcia Perez, a declarat că grupurile politice din PE au ajuns la „acord majoritar”.
18:50
Ryanair, în vizorul lui Elon Musk după ce l-a numit pe șeful companiei „idiot”. Sondaj pe X: „Ar trebui să cumpăr?” # Digi24.ro
Elon Musk a lansat ideea de a cumpăra compania aeriană low-cost Ryanair, intensificând disputa publică cu șeful companiei aeriene irlandeze, Michael O'Leary, relatează The Guardian.
18:50
18:40
Acum o oră
18:20
Încep lucrările la noul stadion Dinamo. Fanii și-au luat „la revedere”. Care este cea mai frumoasă amintire pentru Ionel Dănciulescu # Digi24.ro
Încep lucrările pentru noul stadion Dinamo din Ștefan cel Mare. Vechea construcție va fi demolată, iar în locul ei va fi ridicată o arenă multifuncțională. Lucrările vor dura trei ani. Suporterii au mers marți să-și ia „la revedere” de la vechiul stadion și să ia cu ei un „suvenir”.
18:20
Cu amenințarea PSD de debarcare a premierului, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare de la PNL, a fost întrebat dacă i-ar putea lua locul în fruntea Executivului. Nazare a evitat răspunsul, în schimb a subliniat că rezultatele economice bune cu care s-a încheiat anul 2025 i se datorează lui Ilie Bolojan.
18:20
Metrorex a anunţat că scutul de forare „Sfânta Maria” a ajuns la Gara Băneasa. Tunelul realizat până acum a trecut de 2km # Digi24.ro
Metrorex a anunţat, marţi, că scutul de forare „Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei staţii de metrou Gara Băneasa, de pe aliniamentul viitoarei Magistrale 6 de metrou.
Acum 2 ore
18:10
(P) Cum faci un retur online? Iată ghidul pas cu pas pentru cea mai ușoară metodă disponibilă # Digi24.ro
18:00
Grindeanu critică lipsa lui Nicușor Dan de la Davos și spune că România trebuie să devină parte a Consiliului pentru Pace al lui Trump # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că e o greşeală că preşedintele nu a mers la Davos. Despre invitarea României, de către Trump, în Consiliul pentru Pace, el a afirmat că aici nu-i cu semne de întrebare şi cu altceva ci răspunsul trebuie să fie răspicat, da, adăugând că nu crede că a pus cineva în discuţie parteneriatul strategic şi faptul că Statele Unite sunt principalul furnizor de securitate, nu doar pentru România, ci pentru Europa.
18:00
Posturile radio din portofoliul DIGI, în topul preferințelor, cu peste 2 milioane de ascultători zilnic # Digi24.ro
Portofoliul radio Campus Media TV, ce cuprinde stațiile Digi FM, Pro FM, Dance FM și Digi24 FM, se bucură de rezultate solide la început de 2026. Potrivit studiului realizat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în perioada 1 septembrie - 14 decembrie 2025, peste 2 milioane de români, la nivel național, ascultă zilnic frecvențele trustului. Digi FM a avut parte de o majorare considerabilă a audienței, Digi24 FM și-a dublat cifrele pe segmentul său, Dance FM a continuat să atragă publicul pasionat de muzică electronică, iar Pro FM și-a menținut popularitatea în rândul fanilor săi.
18:00
Donald Trump este un „T-Rex”, iar liderii „patetici” trebuie să-l înfrunte, susține guvernatorul Californiei, Gavin Newsom # Digi24.ro
Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, i-a calificat marți pe liderii mondiali drept „patetici” pentru că nu l-au contestat pe președintele american Donald Trump, relatează Politico.
17:50
Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, iar creșterea economică este estimată la 1% # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, 10 ianuarie, că ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, aceasta urmând să fie stabilită în forma finală după încheierea discuțiilor privind elaborarea bugetului de stat și consultările cu Comisia Europeană. Totodată, a precizat că proiecția de creștere economică pentru 2026 este de aproximativ 1%, iar PIB-ul estimat se ridică la circa 2.045 de miliarde de lei.
17:40
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, într-un comunicat de presă, că salută inițiativa lui Donald Trump privind promovarea păcii și că în prezent analizează implicațiile Cartei acestui consiliu pentru a stabili compatibilitatea inițiativei cu obligațiile existente ale statului român.
17:30
„Nu poți băga duhul înapoi în lampă”. Un fond important de pensii din Danemarca face o mișcare economică importantă în SUA # Digi24.ro
Fondul danez de pensii AkademikerPension intenționează să se retragă din obligațiunile Trezoreriei SUA până la sfârșitul lunii, pe fondul îngrijorărilor că politicile președintelui Donald Trump au creat riscuri de credit prea mari pentru a fi ignorate, potrivit Bloomberg.
17:30
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu Reza Pahlavi. „Nu îndreptați armele spre popor” # Digi24.ro
Hackerii au întrerupt transmisiile prin satelit ale televiziunii de stat iraniene pentru a difuza imagini în sprijinul prințului moștenitor exilat al țării și pentru a solicita forțelor de securitate să nu „îndrepte armele către popor”, informează Politico.
17:20
Sorin Grindeanu spune că Nicușor Dan nu poate face referendum pe justiție: Probabil că îşi doreşte să ia un puls al magistraţilor # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că preşedintele Nicuşor Dan nu poate face referendum pe justiţie, el arătând că e mai degrabă „un soi de consultare” şi probabil că şeful statului îşi doreşte să ia pulsul magistraţilor, în acest moment.
17:20
Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că acțiunile desfășurate de ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, aceste venituri având un rol important în procesul de echilibrare bugetară. În acest context, oficialul a făcut referire și la controalele derulate în zona de ridesharing.
Acum 4 ore
17:10
Canada a simulat o invazie din partea SUA, pentru prima dată într-un secol. Concluziile militarilor # Digi24.ro
Pentru prima dată în ultimul secol, armata canadiană a simulat o invazie ipotetică a teritoriului țării de către Statele Unite. Informația a fost publicată de The Globe and Mail, citând surse guvernamentale de rang înalt care au dorit să rămână anonime. Sursele au subliniat că este vorba de un model teoretic, nu de un plan operațional real.
17:10
„Pleacă cât încă mai poți”: Kim Jong Un a demis un vicepremier și a lansat un atac virulent la adresa oficialilor „inutili” # Digi24.ro
Kim Jong-un a lansat o tiradă virulentă împotriva funcționarilor incompetenți și „buni de nimic”, destituind public un vicepremier din guvernul comunist al Coreei de Nord și îndemnându-l să „plece de bunăvoie, cât încă mai poate, înainte să fie prea târziu”, relatează The Times.
17:00
Emmanuel Macron, atac direct la adresa lui Donald Trump: „SUA încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa” # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a lansat, marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un atac direct la adresa administrației americane conduse de Donald Trump, acuzând Statele Unite că încearcă „să slăbească și să subordoneze Europa”, în contextul amenințărilor privind impunerea unor noi taxe vamale, relatează BFMTV, potrivit News.ro.
17:00
Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan, schimbarea premierului și colaborarea cu AUR: „Își dorește cineva anticipate?” # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment, iar PSD poate să iasă din guvernare şi să meargă spre anticipate, întrebându-se dacă îşi doreşte cineva anticipate. Despre relaţia cu Bolojan, liderul PSD a recunoscut că este grea, el arătând că este „un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee”. El a comentat şi o schimbare a premierului, afirmând că „nu suntem încă în acel moment”, iar despre o colaborare cu AUR a spus că în prezent „balanța e negativă”
17:00
Ministrul Finanțelor: „Bugetul pe 2026 nu prevede creșteri de TVA și nici modificări ale pensiilor magistraților” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, 20 ianuarie, că în procesul de elaborare a bugetului de stat nu sunt avute în vedere majorări ale taxei pe valoare adăugată, nici pentru sectorul HoReCa și nici pentru alte domenii economice.
16:50
Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Cine va lua decizia în cazul României # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în aşa-numitul Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump este „o sumă importantă”, el subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT.
16:40
Apariție de senzație a lui Emmanuel Macron. Președintele francez a purtat ochelari de soare în timp ce a susținut un discurs la Davos # Digi24.ro
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Emmanuel Macron a urcat pe scenă și și-a susținut discursul în fața liderilor mondiali purtând ochelari de soare, după ce cu câteva zile înainte apăruse în public cu un ochi roșu.
16:40
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite acceptă invitația lui Donald Trump privind „Consiliul pentru Pace” # Digi24.ro
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se va alătura „Consiliului pentru Pace” propus de preşedintele american Donald Trump pentru a contribui la soluţionarea conflictelor, a anunţat marţi Ministerul de Externe al EAU despre iniţiativa liderului de la Casa Albă, considerată de unii comentatori ca fiind mai degrabă o încercare de a crea o instituţie paralelă Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi menită să urmărească realizarea intereselor SUA, relatează agenţiile EFE şi AFP, citate de Agerpres.
16:20
Încă o țară europeană anunță că se alătură „Consiliului pentru Pace” propus de Trump, ca unul dintre „membrii fondatori” # Digi24.ro
Premierul socialist albanez Edi Rama a acceptat, marţi, invitaţia primită din partea preşedintelui american Donald Trump de a se alătura aşa-numitului „Consiliu pentru Pace" propus de liderul SUA, invitaţie transmisă şi altor circa 60 de lideri, dar care implică plata unei taxe de un miliard de dolari pentru statele care doresc să fie membre permanente ale organismului internațional.
16:20
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul statului vecin.
16:00
Ciucu anunță „o primă soluție” pentru căldură și apă caldă în București. „Vorbim de probleme care nu pot fi rezolvate peste noapte” # Digi24.ro
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că vor fi amplasate 24 de containere modulare care să producă apă caldă și căldură pentru bucureșteni în zonele în care nu ajunge agentul termic. Este „o primă soluție”, spune edilul, amintind că sunt în derulare investiții pentru CET Sud, CET Progresul, CET Grozăvești.
16:00
Parlamentul European a decis să grăbească procesul legislativ pentru un pachet financiar destinat Ucrainei și urmează ca eurodeputații să voteze propunerea unui împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro în cadrul unei sesiuni plenare viitoare.
15:40
Președintele Donald Trump pleacă marți spre Davos mai încrezător ca niciodată în propria sa putere de a influența evenimentele globale și mai dispus să intimideze și să mustre pe oricine îi stă în cale, consideră jurnaliștii de la Axios. În ultimele săptămâni, Trump a demonstrat că nu se mai mulțumește doar să domine SUA și ciclul știrilor — el vrea să domine lumea.
15:30
Minor din Dolj, prins la volan de polițiștii de frontieră cu un permis fals. Documentul părea eliberat de autorităţile din SUA # Digi24.ro
Poliţiştii de frontieră din Dolj au descoperit că un minor aflat la volanul unei maşini s-a legitimat cu un permis de conducere care părea eliberat de autorităţile din SUA, documentul dovedindu-se fals.
15:20
Universitățile, vizate de noi măsuri de austeritate. Rectorii au discutat cu Bolojan despre bugetul educației # Digi24.ro
Ilie Bolojan a discutat, marți la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor despre bugetul educației și cercetării pe 2026. Premierul, care deține interimar și funcția de ministru al Educației, a precizat că universitățile vor fi incluse în proiectul de lege pentru reducerea cheltuielilor publice, în contextul în care România trebuie să diminueze deficitul bugetar.
Acum 6 ore
15:00
Un nou regulament UE pentru pacienții care au nevoie de medicamente critice. Cum vor avea acces la tratamentul necesar # Digi24.ro
Uniunea Europeană a finalizat un nou regulament care vizează stoparea penuriilor de medicamente critice, prin reguli mai stricte de achiziție, stocuri obligatorii și mecanisme de solidaritate între statele membre. Vlad Voiculescu, negociator Renew Europe pe dosar și fost ministru al Sănătății, spune că noul cadru pune, pentru prima dată, siguranța pacientului înaintea prețului și extinde beneficiile inclusiv către Republica Moldova.
14:50
Mega-ambasada dorită de China la Londra a fost aprobată de guvernul britanic, după ani de așteptări și îngrijorări legate de spionaj # Digi24.ro
Guvernul britanic a aprobat marţi construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida criticilor exprimate de unii parlamentari care susţin că viitorul sediu al misiunii diplomatice chineze, care va avea şi încăperi subterane, ar putea fi folosit ca bază pentru operaţiuni de spionaj, informează Reuters.
14:50
China a pledat la Davos pentru apărarea liberului schimb și a cooperării internaționale, în contextul războiului comercial declanșat de administrația Trump. Vicepremierul He Lifeng a avertizat că revenirea la „legea junglei” ar avea consecințe grave pentru economia globală.
14:40
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul că locuitorii sunt obişnuiţi e altă chestiune # Digi24.ro
14:30
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare electrică externă. Anunțul AIEA # Digi24.ro
Centrala atomo-electrică de la Cernobîl, scena celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică externă, din afara amplasamentului, în urma acţiunilor militare intense de marţi dimineaţă, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) într-o postare pe platforma X.
14:30
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, şi-a înaintat demisia la Curtea Constituţională și aşteaptă acum decizia acesteia, a declarat marţi secretariatul de presă al şefului statului bulgar, potrivit agenției BTA.
14:20
Occidentul, în special liderii europeni, subminează negocierile de pace privind Ucraina, acuză ministrul rus de Externe Seghei Lavrov # Digi24.ro
Cu actualii lideri ai Europei, va fi imposibil să se ajungă la vreun acord, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, comentând un potențial acord de pace privind Ucraina, în cadrul conferinței de presă în care a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025, scrie protothema.gr.
14:10
Ursula von der Leyen avertizează SUA: Tarifele între aliați sunt „o greșeală”. UE promite un răspuns „ferm, unit și proporțional” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avertizat, marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, că impunerea unor tarife suplimentare între aliați ar fi „o greșeală” și a transmis că Uniunea Europeană va avea un răspuns „ferm, unit și proporțional” la presiunile anexioniste ale lui Donald Trump asupra Groenlandei. Ea a subliniat că UE și SUA au obiective comune privind securitatea Arcticii și că acordurile comerciale trebuie respectate.
13:50
Grindeanu: Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate prin angajarea răspunderii Guvernului # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, că măsurile de relansare economică propuse de partid vor fi adoptate de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament, împreună cu reforma administrației publice. Decizia a fost luată în unanimitate de Coaliția de guvernare, după luni de negocieri cu premierul Ilie Bolojan.
13:50
Tânăr din Constanța, reținut după ce și-a înjunghiat mama de 40 de ori. După crimă, s-a plimbat prin oraș și apoi s-a predat poliției # Digi24.ro
Tânărul de 20 de ani, reţinut după ce şi-a omorât mama prin înjunghiere, în apartamentul lor din municipiul Constanţa, i-a aplicat femeii 40 de lovituri de cuţit în timp ce victima dormea, agresorul comiţând fapta după ce băuse alcool, a declarat, marţi, procurorul criminalist Zafer Sadîc.
13:50
Pîslaru: „Voi folosi aceste zile de la Davos pentru a întări profilul României ca partener serios, care își face temele” # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a ajuns marți la Davos și a afirmat, într-o postare pe Facebook, că este esenţial ca România să ia parte activ la discuţiile în care se conturează marile direcţii de investiţii, tehnologie, securitate şi cooperare internaţională. El a arătat că rolul delegației guvernamentale este să promoveze România şi agenda sa de modernizare.
13:40
„Bine ați venit în iad”: Raport șocant despre abuzurile asupra palestinienilor aflați în închisorile israeliene # Digi24.ro
Tortura, abuzul sexual, privarea de somn, alimentația precară și lipsa îngrijirii medicale adecvate se numără printre practicile la care palestinienii sunt supuși în închisorile israeliene, potrivit unei actualizări a raportului „Bine ați venit în iad”, publicat de organizația israeliană pentru drepturile omului B’Tselem.
13:40
Programul Rabla este sub semnul întrebării în 2026. Şeful AFM: „Nu există o decizie finală. Suntem încă în analiză” # Digi24.ro
Programul Rabla nu are, nici în prezent, o decizie finală privind lansarea în 2026, a declarat marţi, 20 ianuarie, la Ploieşti, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Florin Bănică. Oficialul a precizat că subiectul se află încă în discuţie la nivelul Ministerului Mediului şi al Guvernului.
13:30
Trump anunţă o reuniune privind Groenlanda pe marginea Forumului de la Davos. „Trebuie să o avem” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi „o reuniune a diferitelor părţi” privind Groenlanda, pe marginea Forumului Economic Mondial de la Davos.
13:20
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război” # Digi24.ro
Șeful Armatei, Vlad Gheorghiță, a vorbit într-o conferință de presă alături de generalul SUA, Alexus Grynkewich, despre situația actuală din de la flancul estic al NATO și provocările privind securitatea. Gheorghiță a declarat că „populația României trebuie să fie pregătită să susțină un efort de război”.
Acum 8 ore
13:10
Fetiță de 2 ani din Maramureș, filmată în timp ce fumează. Poliţia a anunţat DGASPC, după ce imaginile au fost postate online # Digi24.ro
O fetiţă de doi ani şi şapte luni din judeţul Maramureş a fost filmată în timp ce fumează, imaginile fiind postate pe o reţea de socializare. În imagini, copila căreia i se dă să fumeze o ţigară electronică se află în braţele surorii sale mai mari, care este tot minoră. Poliţia a sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) cu privire la acest caz.
