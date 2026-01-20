Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat”
Digi24.ro, 20 ianuarie 2026 17:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că acțiunile desfășurate de ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, aceste venituri având un rol important în procesul de echilibrare bugetară. În acest context, oficialul a făcut referire și la controalele derulate în zona de ridesharing.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
17:30
„Nu poți băga duhul înapoi în lampă”. Un fond important de pensii din Danemarca face o mișcare economică importantă în SUA # Digi24.ro
Fondul danez de pensii AkademikerPension intenționează să se retragă din obligațiunile Trezoreriei SUA până la sfârșitul lunii, pe fondul îngrijorărilor că politicile președintelui Donald Trump au creat riscuri de credit prea mari pentru a fi ignorate, potrivit Bloomberg.
17:30
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu Reza Pahlavi. „Nu îndreptați armele spre popor” # Digi24.ro
Hackerii au întrerupt transmisiile prin satelit ale televiziunii de stat iraniene pentru a difuza imagini în sprijinul prințului moștenitor exilat al țării și pentru a solicita forțelor de securitate să nu „îndrepte armele către popor”, informează Politico.
Acum 30 minute
17:20
Sorin Grindeanu spune că Nicușor Dan nu poate face referendum pe justiție: Probabil că îşi doreşte să ia un puls al magistraţilor # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că preşedintele Nicuşor Dan nu poate face referendum pe justiţie, el arătând că e mai degrabă „un soi de consultare” şi probabil că şeful statului îşi doreşte să ia pulsul magistraţilor, în acest moment.
17:20
Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că acțiunile desfășurate de ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, aceste venituri având un rol important în procesul de echilibrare bugetară. În acest context, oficialul a făcut referire și la controalele derulate în zona de ridesharing.
17:10
Canada a simulat o invazie din partea SUA, pentru prima dată într-un secol. Concluziile militarilor # Digi24.ro
Pentru prima dată în ultimul secol, armata canadiană a simulat o invazie ipotetică a teritoriului țării de către Statele Unite. Informația a fost publicată de The Globe and Mail, citând surse guvernamentale de rang înalt care au dorit să rămână anonime. Sursele au subliniat că este vorba de un model teoretic, nu de un plan operațional real.
17:10
„Pleacă cât încă mai poți”: Kim Jong Un a demis un vicepremier și a lansat un atac virulent la adresa oficialilor „inutili” # Digi24.ro
Kim Jong-un a lansat o tiradă virulentă împotriva funcționarilor incompetenți și „buni de nimic”, destituind public un vicepremier din guvernul comunist al Coreei de Nord și îndemnându-l să „plece de bunăvoie, cât încă mai poate, înainte să fie prea târziu”, relatează The Times.
Acum o oră
17:00
Emmanuel Macron, atac direct la adresa lui Donald Trump: „SUA încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa” # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a lansat, marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un atac direct la adresa administrației americane conduse de Donald Trump, acuzând Statele Unite că încearcă „să slăbească și să subordoneze Europa”, în contextul amenințărilor privind impunerea unor noi taxe vamale, relatează BFMTV, potrivit News.ro.
17:00
Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan, schimbarea premierului și colaborarea cu AUR: „Își dorește cineva anticipate?” # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment, iar PSD poate să iasă din guvernare şi să meargă spre anticipate, întrebându-se dacă îşi doreşte cineva anticipate. Despre relaţia cu Bolojan, liderul PSD a recunoscut că este grea, el arătând că este „un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee”. El a comentat şi o schimbare a premierului, afirmând că „nu suntem încă în acel moment”, iar despre o colaborare cu AUR a spus că în prezent „balanța e negativă”
17:00
Ministrul Finanțelor: „Bugetul pe 2026 nu prevede creșteri de TVA și nici modificări ale pensiilor magistraților” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, 20 ianuarie, că în procesul de elaborare a bugetului de stat nu sunt avute în vedere majorări ale taxei pe valoare adăugată, nici pentru sectorul HoReCa și nici pentru alte domenii economice.
16:50
Taxă de 1 miliard de dolari pentru un loc în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Cine va lua decizia în cazul României # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în aşa-numitul Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump este „o sumă importantă”, el subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT.
16:40
Apariție de senzație a lui Emmanuel Macron. Președintele francez a purtat ochelari de soare în timp ce a susținut un discurs la Davos # Digi24.ro
Prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, Emmanuel Macron a urcat pe scenă și și-a susținut discursul în fața liderilor mondiali purtând ochelari de soare, după ce cu câteva zile înainte apăruse în public cu un ochi roșu.
16:40
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite acceptă invitația lui Donald Trump privind „Consiliul pentru Pace” # Digi24.ro
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, se va alătura „Consiliului pentru Pace” propus de preşedintele american Donald Trump pentru a contribui la soluţionarea conflictelor, a anunţat marţi Ministerul de Externe al EAU despre iniţiativa liderului de la Casa Albă, considerată de unii comentatori ca fiind mai degrabă o încercare de a crea o instituţie paralelă Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi menită să urmărească realizarea intereselor SUA, relatează agenţiile EFE şi AFP, citate de Agerpres.
Acum 2 ore
16:20
Încă o țară europeană anunță că se alătură „Consiliului pentru Pace” propus de Trump, ca unul dintre „membrii fondatori” # Digi24.ro
Premierul socialist albanez Edi Rama a acceptat, marţi, invitaţia primită din partea preşedintelui american Donald Trump de a se alătura aşa-numitului „Consiliu pentru Pace" propus de liderul SUA, invitaţie transmisă şi altor circa 60 de lideri, dar care implică plata unei taxe de un miliard de dolari pentru statele care doresc să fie membre permanente ale organismului internațional.
16:20
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul statului vecin.
16:00
Ciucu anunță „o primă soluție” pentru căldură și apă caldă în București. „Vorbim de probleme care nu pot fi rezolvate peste noapte” # Digi24.ro
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că vor fi amplasate 24 de containere modulare care să producă apă caldă și căldură pentru bucureșteni în zonele în care nu ajunge agentul termic. Este „o primă soluție”, spune edilul, amintind că sunt în derulare investiții pentru CET Sud, CET Progresul, CET Grozăvești.
16:00
Parlamentul European a decis să grăbească procesul legislativ pentru un pachet financiar destinat Ucrainei și urmează ca eurodeputații să voteze propunerea unui împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro în cadrul unei sesiuni plenare viitoare.
15:40
Președintele Donald Trump pleacă marți spre Davos mai încrezător ca niciodată în propria sa putere de a influența evenimentele globale și mai dispus să intimideze și să mustre pe oricine îi stă în cale, consideră jurnaliștii de la Axios. În ultimele săptămâni, Trump a demonstrat că nu se mai mulțumește doar să domine SUA și ciclul știrilor — el vrea să domine lumea.
Acum 4 ore
15:30
Minor din Dolj, prins la volan de polițiștii de frontieră cu un permis fals. Documentul părea eliberat de autorităţile din SUA # Digi24.ro
Poliţiştii de frontieră din Dolj au descoperit că un minor aflat la volanul unei maşini s-a legitimat cu un permis de conducere care părea eliberat de autorităţile din SUA, documentul dovedindu-se fals.
15:20
Universitățile, vizate de noi măsuri de austeritate. Rectorii au discutat cu Bolojan despre bugetul educației # Digi24.ro
Ilie Bolojan a discutat, marți la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor despre bugetul educației și cercetării pe 2026. Premierul, care deține interimar și funcția de ministru al Educației, a precizat că universitățile vor fi incluse în proiectul de lege pentru reducerea cheltuielilor publice, în contextul în care România trebuie să diminueze deficitul bugetar.
15:00
Un nou regulament UE pentru pacienții care au nevoie de medicamente critice. Cum vor avea acces la tratamentul necesar # Digi24.ro
Uniunea Europeană a finalizat un nou regulament care vizează stoparea penuriilor de medicamente critice, prin reguli mai stricte de achiziție, stocuri obligatorii și mecanisme de solidaritate între statele membre. Vlad Voiculescu, negociator Renew Europe pe dosar și fost ministru al Sănătății, spune că noul cadru pune, pentru prima dată, siguranța pacientului înaintea prețului și extinde beneficiile inclusiv către Republica Moldova.
14:50
Mega-ambasada dorită de China la Londra a fost aprobată de guvernul britanic, după ani de așteptări și îngrijorări legate de spionaj # Digi24.ro
Guvernul britanic a aprobat marţi construirea unei mega-ambasade a Chinei la Londra, în pofida criticilor exprimate de unii parlamentari care susţin că viitorul sediu al misiunii diplomatice chineze, care va avea şi încăperi subterane, ar putea fi folosit ca bază pentru operaţiuni de spionaj, informează Reuters.
14:50
China a pledat la Davos pentru apărarea liberului schimb și a cooperării internaționale, în contextul războiului comercial declanșat de administrația Trump. Vicepremierul He Lifeng a avertizat că revenirea la „legea junglei” ar avea consecințe grave pentru economia globală.
14:40
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul că locuitorii sunt obişnuiţi e altă chestiune # Digi24.ro
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul că locuitorii sunt obişnuiţi e altă chestiune
14:30
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare electrică externă. Anunțul AIEA # Digi24.ro
Centrala atomo-electrică de la Cernobîl, scena celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică externă, din afara amplasamentului, în urma acţiunilor militare intense de marţi dimineaţă, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) într-o postare pe platforma X.
14:30
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, şi-a înaintat demisia la Curtea Constituţională și aşteaptă acum decizia acesteia, a declarat marţi secretariatul de presă al şefului statului bulgar, potrivit agenției BTA.
14:20
Occidentul, în special liderii europeni, subminează negocierile de pace privind Ucraina, acuză ministrul rus de Externe Seghei Lavrov # Digi24.ro
Cu actualii lideri ai Europei, va fi imposibil să se ajungă la vreun acord, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, comentând un potențial acord de pace privind Ucraina, în cadrul conferinței de presă în care a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025, scrie protothema.gr.
14:10
Ursula von der Leyen avertizează SUA: Tarifele între aliați sunt „o greșeală”. UE promite un răspuns „ferm, unit și proporțional” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avertizat, marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, că impunerea unor tarife suplimentare între aliați ar fi „o greșeală” și a transmis că Uniunea Europeană va avea un răspuns „ferm, unit și proporțional” la presiunile anexioniste ale lui Donald Trump asupra Groenlandei. Ea a subliniat că UE și SUA au obiective comune privind securitatea Arcticii și că acordurile comerciale trebuie respectate.
13:50
Grindeanu: Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate prin angajarea răspunderii Guvernului # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, că măsurile de relansare economică propuse de partid vor fi adoptate de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament, împreună cu reforma administrației publice. Decizia a fost luată în unanimitate de Coaliția de guvernare, după luni de negocieri cu premierul Ilie Bolojan.
13:50
Tânăr din Constanța, reținut după ce și-a înjunghiat mama de 40 de ori. După crimă, s-a plimbat prin oraș și apoi s-a predat poliției # Digi24.ro
Tânărul de 20 de ani, reţinut după ce şi-a omorât mama prin înjunghiere, în apartamentul lor din municipiul Constanţa, i-a aplicat femeii 40 de lovituri de cuţit în timp ce victima dormea, agresorul comiţând fapta după ce băuse alcool, a declarat, marţi, procurorul criminalist Zafer Sadîc.
13:50
Pîslaru: „Voi folosi aceste zile de la Davos pentru a întări profilul României ca partener serios, care își face temele” # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a ajuns marți la Davos și a afirmat, într-o postare pe Facebook, că este esenţial ca România să ia parte activ la discuţiile în care se conturează marile direcţii de investiţii, tehnologie, securitate şi cooperare internaţională. El a arătat că rolul delegației guvernamentale este să promoveze România şi agenda sa de modernizare.
13:40
„Bine ați venit în iad”: Raport șocant despre abuzurile asupra palestinienilor aflați în închisorile israeliene # Digi24.ro
Tortura, abuzul sexual, privarea de somn, alimentația precară și lipsa îngrijirii medicale adecvate se numără printre practicile la care palestinienii sunt supuși în închisorile israeliene, potrivit unei actualizări a raportului „Bine ați venit în iad”, publicat de organizația israeliană pentru drepturile omului B’Tselem.
13:40
Programul Rabla este sub semnul întrebării în 2026. Şeful AFM: „Nu există o decizie finală. Suntem încă în analiză” # Digi24.ro
Programul Rabla nu are, nici în prezent, o decizie finală privind lansarea în 2026, a declarat marţi, 20 ianuarie, la Ploieşti, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Florin Bănică. Oficialul a precizat că subiectul se află încă în discuţie la nivelul Ministerului Mediului şi al Guvernului.
Acum 6 ore
13:30
Trump anunţă o reuniune privind Groenlanda pe marginea Forumului de la Davos. „Trebuie să o avem” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi „o reuniune a diferitelor părţi” privind Groenlanda, pe marginea Forumului Economic Mondial de la Davos.
13:20
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război” # Digi24.ro
Șeful Armatei, Vlad Gheorghiță, a vorbit într-o conferință de presă alături de generalul SUA, Alexus Grynkewich, despre situația actuală din de la flancul estic al NATO și provocările privind securitatea. Gheorghiță a declarat că „populația României trebuie să fie pregătită să susțină un efort de război”.
13:10
Fetiță de 2 ani din Maramureș, filmată în timp ce fumează. Poliţia a anunţat DGASPC, după ce imaginile au fost postate online # Digi24.ro
O fetiţă de doi ani şi şapte luni din judeţul Maramureş a fost filmată în timp ce fumează, imaginile fiind postate pe o reţea de socializare. În imagini, copila căreia i se dă să fumeze o ţigară electronică se află în braţele surorii sale mai mari, care este tot minoră. Poliţia a sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) cu privire la acest caz.
13:00
„Riscul de insolvențe crește accelerat”. Companiile din România nu își mai plătesc facturile la timp, din lipsă de lichidități # Digi24.ro
Tot mai multe companii din România ajung să nu își mai plătească facturile la timp, iar blocajul financiar se transmite rapid de la o firmă la alta. O analiză realizată de Sierra Quadrant, pe baza datelor Băncii Naționale a României (BNR), arată că finalul anului 2025 a adus o deteriorare accentuată a disciplinei de plată, cu efecte serioase asupra întregii economii. „Companiile nu își mai plătesc facturile între ele decât cu foarte mare dificultate. Caută tot felul de soluții, multe dintre ele ilegale, pentru a amâna plățile, iar faptul că sunt din ce în ce mai multe instrumente de plată care nu au acoperire arată că multe firme au ajuns la un nivel de disperare”, a explicat pentru Digi24.ro analistul economic Adrian Negrescu.
12:50
Președintele american Donald Trump a publicat marți dimineață capturi de ecran ale mesajelor trimise de președintele francez Emmanuel Macron în care acesta propunea organizarea unei reuniuni a G7 cu Rusia, joi, cu ocazia forumului de la Davos, scrie Le Figaro.
12:40
Represiunea din Iran se extinde la artiști și sportivi acuzați de susținerea protestelor. Bunuri confiscate de la cafenele # Digi24.ro
Procuratura din Teheran a deschis dosare judiciare în cazul a 25 de personalităţi din lumea artistică şi sportivă, precum şi împotriva a 60 de cafenele, cărora le-au fost confiscate bunuri, pentru presupusa susţinere sau stimulare a protestelor antiguvernamentale din Iran pe care autorităţile le-au calificat drept „tulburări” şi „acte teroriste”, informează marţi EFE.
12:40
Patriarhia Română: Participarea copiilor şi a tinerilor la orele de Religie este un drept constituţional # Digi24.ro
Patriarhia Română spune că participarea copiilor şi a tinerilor la orele de Religie reprezintă „un drept constituţional”, în urma apariţiei unor materiale jurnalistice care aduc în discuţie o presupusă predare „ilegală” a acestei discipline.
12:30
Lavrov amenință Chișinăul: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova # Digi24.ro
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei, a declarat, marţi, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informează Reuters. Totodată, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, a afirmat că Chișinăul ar putea ridica problema unirii cu România, după modelul din 1918, în cazul în care Federația Rusă va începe să amenințe suveranitatea și integritatea teritorială a țării, relatează Newsmaker.md.
12:10
VIDEO & FOTO Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul” # Digi24.ro
Peste 100 de vehicule s-au ciocnit sau au derapat de pe o autostradă din statul american Michigan, după o ninsoare puternică.
12:00
Câtă încredere au românii în Justiție? „Se conturează un paradox sociologic”. Datele celui mai recent sondaj INSCOP # Digi24.ro
Doar unul din patru români are încredere în Justiție, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research. În același timp, peste 92% consideră esențial ca sistemul judiciar să fie independent de influențe politice, însă 67% cred că acest lucru nu se întâmplă în realitate.
12:00
Sindicaliştii din sănătate cer ca spitalele publice să fie exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale # Digi24.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) declanşează un program de acţiuni pentru protejarea veniturilor angajaţilor din sănătate. Demersul sindicaliştilor este îndreptat împotriva intenţiei Guvernului de a-i include pe angajaţii din unităţile sanitare publice în categoria celor cărora le este aplicabilă reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale.
11:50
Atac sângeros la Kabul: cel puțin șapte morți și 30 de răniți. Statul Islamic revendică atentatul asupra unui restaurant chinezesc # Digi24.ro
Cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite, în urma unui atentat comis luni într-un restaurant chinezesc din centrul Kabulului. Explozia, revendicată de Statul Islamic, a vizat cetățeni chinezi, potrivit grupării teroriste.
11:40
Bilanțul morților în Spania crește la 41. Peste 120 de persoane au fost rănite în accidentul feroviar din Adamuz # Digi24.ro
Sunt folosite utilaje grele pentru a ajuta la operațiunile de salvare după coliziunea a două trenuri în sudul Spaniei, care s-a soldat cu cel puțin 41 de morți, scrie BBC. Salvatorii au lucrat pe parcursul celei de-a doua nopți și se tem că mai multe victime ar putea fi prinse încă sub dărâmături.
11:40
Ungaria refuză să susțină o poziție comună a UE în disputa dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda # Digi24.ro
Ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó a declarat că Budapesta nu intenționează să susțină o poziție unitară a Uniunii Europene cu privire la Groenlanda, ca răspuns la recentele declarații ale președintelui american Donald Trump, potrivit comentariilor lui Szijjártó în cadrul unei conferințe de presă la Praga, scrie RBC Ukraine.
Acum 8 ore
11:30
Coșmar pentru 31 de pasageri. Avionul a decolat fără ei, în timp ce mergeau spre poarta de îmbarcare # Digi24.ro
Un avion a decolat din Marea Britanie spre Spania fără 31 de pasageri care trecuseră deja de ckeck-in și urmau să urce la bord. Incidentul a avut loc deoarece oamenii au coborât pe o scară greșită la poarta de îmbarcare, relatează BBC.
11:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, după o revenire dramatică # Digi24.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o marți pe germanca Eva Lys în trei seturi, cu 3-6, 6-4, 6-3.
11:30
Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat de DGASPC că a murit, deşi trăieşte: „Un decedat funcţional”. Explicația oferită de intituție # Digi24.ro
Un bărbat din localitatea Valea Seacă a primit un document din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău prin care este înştiinţat că este decedat şi pierde anumite drepturi, deşi este cât se poate de viu.
11:10
China confirmă că a primit invitația SUA pentru a participa la Consiliul pentru Pace în Gaza # Digi24.ro
China a confirmat marţi că a primit din partea Statelor Unite o invitaţie de a se alătura Consiliului pentru Pace în Gaza, iniţiativa preşedintelui american Donald Trump, deşi a evitat să clarifice dacă va accepta propunerea sau cui anume i s-ar adresa la nivelul conducerii chineze.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.