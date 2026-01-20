Ryanair, în vizorul lui Elon Musk după ce l-a numit pe șeful companiei „idiot”. Sondaj pe X: „Ar trebui să cumpăr?”

17:00

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment, iar PSD poate să iasă din guvernare şi să meargă spre anticipate, întrebându-se dacă îşi doreşte cineva anticipate. Despre relaţia cu Bolojan, liderul PSD a recunoscut că este grea, el arătând că este „un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee”. El a comentat şi o schimbare a premierului, afirmând că „nu suntem încă în acel moment”, iar despre o colaborare cu AUR a spus că în prezent „balanța e negativă”