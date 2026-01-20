Peste un milion de consumatori din Kiev nu au energie electrică, 4.000 de blocuri de apartamente nu au încălzire, afirmă președintele Zelenski

16:40

Ţinta de deficit bugetar pentru anul 2026 este spre 6%, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres. „În privinţa ţintei de deficit, aşa cum am discutat la fiecare rectificare în parte, aceasta este spre 6%, este în discuţie şi pe parcursul elaborării bugetului şi după ce continuăm şi închidem […] © G4Media.ro.