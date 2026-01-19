17:10

Proiectul „Canalul Dunăre-București" este amânat din nou și nu există un termen previzibil pentru reluarea lucrărilor demarate în urmă cu aproximativ 40 de ani. În prezent, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile (CNACN), titularul proiectului, desfășoară […]