FOTO | Răspunsul lui Ciucu pentru o bucureșteancă disperată că plătește enorm căldura pe care nu primește, dar nu numai: „Sunt primar de o lună!”
B365.ro, 20 ianuarie 2026 09:20
Ieri, când zeci de mii de bucureșteni tremurau în case fără căldură pentru a insuportabil de multa zi, primarul general Ciprian Ciucu ne-a comunicat, încruntat, că zilele acestea „se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare".
• • •
Acum 10 minute
09:50
Spectacol pe gheață la Veranda Mall, pe 24 ianuarie ⛸️ Spectatorii pot vedea gratuit show-ul organizat de Clubul Sportiv ACS Skating # B365.ro
Veranda Mall din Capitală invită bucureștenii pe 24 ianuarie 2026, la un spectacol special, pe gheață. Totul va fi organizat pe patinoarul sezonier amplasat în aer liber, chiar lângă Piața Obor. La Veranda Mall va
Acum o oră
09:20
FOTO | Răspunsul lui Ciucu pentru o bucureșteancă disperată că plătește enorm căldura pe care nu primește, dar nu numai: „Sunt primar de o lună!” # B365.ro
Ieri, când zeci de mii de bucureșteni tremurau în case fără căldură pentru a insuportabil de multa zi, primarul general Ciprian Ciucu ne-a comunicat, încruntat, că zilele acestea „se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare".
Acum 2 ore
08:50
BREAKING | Coșmar prelungit pentru zeci de mii de bucureșteni: termen nou pentru „manevrele de echilibrare hidraulică” de la CET Sud. Azi, 1.500 de blocuri sunt congelatoare # B365.ro
Termoenergetica a înaintat un nou termen pentru remedierea problemelor care au apărut în urma avariei de la CET Sud, astfel că bucureștenii afectați ar urma să aibă din nou apă caldă și căldură din data
08:50
„Rulează filmul «Bucureștiul congelat», inspirat din fapte reale”. Mai rău decât să n-ai căldură e să te mintă termo-aplicația că ai. Oamenii dorm în șube, „nici înainte de ’89 nu era așa” # B365.ro
Deși Termoalert indică funcționarea sistemului de termoficare din Capitală în proporție de 84%, bucureștenii reclamă în continuare calorifere reci, temperaturi scăzute în apartamente și o situație care pare „fără precedent". Apa caldă și căldura lipsesc
Acum 4 ore
06:10
FOTO | Balada bucureșteanului în papuci la Obor, la -10°C. Ce lucruri uimitoare mai fac oamenii pe frigul ăsta # B365.ro
Fie vremea cât de rea, dacă te trimite nevasta la Mega Image acum, păi acum te duci. Nu contează că afară e un ger de-ți îngheață și sufletul. Pare-se că acest domn a plecat în
Acum 8 ore
03:10
FOTO | Surviving Hell, jocul la care devenim zilnic mai buni fără să vrem și unde gropile sunt probe. În București, suntem în cel mai greu nivel din ultimii 10 ani # B365.ro
Că tot e la modă cu 2016 vs 2026, ei bine, Bucureștiul pare să fi făcut călătoria înapoi în timp. Căci, hey, în 2016 gropile istorice din orașul nostru chiar începeau să dispară și au
Acum 24 ore
20:00
Ateliere pentru copii la MINA, la finalul lunii ianuarie. Pictură în lumină UV, actorie, dans și creații Lego, pe lista de activități # B365.ro
În acest final de lună ianuarie, Mina Museum din București organizează o serie de ateliere creative și educative pentru copii. Cei mici vor putea participa la activități de pictură fluorescentă, robotică, actorie și dans. Mina
19:30
Cunoscutul designer de modă italian, Valentino Garavani, a murit la vârsta de 93 de ani. A murit Valentino Garavani Celebrul designer de modă italian Valentino Garavani a murit la vârsta de 93 de ani, a
19:20
Două noi trenuri PESA au ajuns în Gara Obor din București, alte două vor fi livrate săptămâna viitoare. Urmează testele, pentru a fi puse în circulație cu pasageri # B365.ro
Alte două trenuri PESA au ajuns, luni după-amiază, în Gara Obor din București, în baza contractului semnat cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Numărul trenurilor livrate de compania din Polonia a ajuns la cinci. Primele
18:30
FOTO | Stadiul lucrărilor pe tronsonul dintre DN1A și DN1 din Lotul 1 A0 Nord. Retter: Ne asumăm că deschidem traficul în mai 2026 pe acest segment din Autostrada Bucureștiului # B365.ro
Retter Group, antreprenorul care se ocupă de lucrările de pe segmentul dintre DN1A și DN1 al Lotului 1 A0 Nord, anunță că muncitorii au revenit pe șantier imediat după sărbători. Constructorul promite că va da
17:50
Drumul Radial 3 – Giulești Expres: S-a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate. Ofertele pot fi depuse până pe 16 martie # B365.ro
Autoritățile lansează, din nou, licitația pentru studiul de fezabilitate al Drumului Radial 3 (DR3) – Giulești Expres. DR3 este parte din proiectul orbital de infrastructură care vizează fluidizarea traficului din Capitală și zona metropolitană. S-a
17:40
FOTO | Seară de luni cu trafic de coșmar pe DN1, pe sensul spre Otopeni. „De la Brico Depot e coadă” # B365.ro
Pe podul de la Ikea Băneasa, cu o lungime de nici un kilometru, șoferii circulă bară la bară, așteptând să-l străbată timp de zeci de minute. De dimineață, puțin după ora 06:00, conducătorii auto au
16:30
Ciucu, încruntat iar, anunță explozie de șantiere la infrastructura de tramvai. „Orașul are nevoie de șine sigure și riscăm să pierdem bani”. Problema e că nu știm ce e sub căile de rulare # B365.ro
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță reabilitări în infrastructura de tramvai din București. Acesta a avertizat că lucrările vor genera disconfort, dar sunt esențiale pentru a nu pierde sute de milioane de euro. Se
16:20
FOTO | Avertisment oficial: Nu vă aventurați pe gheața de pe Lacul Morii, este periculos! Promenada este supravegheată video # B365.ro
Temperaturile negative au dus automat la înghețarea lacurilor din București, iar locuitorii se aventurează pe suprafața înghețată, punându-și în pericol viața. Lacul Morii din Sectorul 6 a devenit o atracție, însă Poliția Locală Sector 6
15:40
FOTO | Cățelușa Nona, frumusețea blândă care se uită-n toate părțile după cineva care s-o ia acasă. Dacă v-a cucerit, vă așteaptă la adăpostul ASPA din Bragadiru # B365.ro
Uneori cățeii ajung la ASPA și așteaptă o bună perioadă până vine un nou stăpân după ei. Acesta este cazul și bândei cățelușe Nona. Blănoasa cu ochii ca două mărgele strălucitoare a stat de sărbători
15:40
FOTO | Probabil cea mai ruptă și periculoasă șină de tramvai din București. A sărit de pe traseu și a ajuns de-a latul unei benzi de pe Calea Călărași, la nr. 46 # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, pe Calea Călărași, numărul 46, șoferii se confruntă cu o problemă îngrozitoare. O șină s-a desprins. Ea este un adevărat pericol pentru cei care se află în traficul din București.
15:00
Gabriela Cristea, furioasă pe traficul de pe DN1, blocat nonstop de la noile restricții pentru M6. „E bătaie de joc! Trezim copiii la 6 dimineața ca să doarmă în mașină” # B365.ro
Gabriela Cristea și-a început ziua de luni blocată în traficul de la DN1. Aceasta și spus supărarea pe Facebook, menționând de traficul infernal, sacrificiile părinților și lipsa de soluții reale. Gabriela Cristea e supărată că
14:30
Bucureștean disperat că simte că trăiește într-un bloc dotat cu biserică. În fiecare duminică, un miros de tămâie arsă de vecini credincioși îi umple casa # B365.ro
Un bucureștean a povestit pe Reddit că vecinii lui aprind duminică de duminică tămâie. Iar din această cauză, mirosul pătrunde și pe aerisirea de la baie a internautului. A vrut să știe ce ar putea
14:30
Ciucu, în zi cu ger și cu 1.500 de blocuri fără căldură: „Mă concentrez pe salvarea de la faliment a sistemului de termoficare”. Anunță controale la Termoenergetica și ELCEN # B365.ro
„Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare", spune primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, când în continuare bucureșteni din 1.500 de blocuri dârdâie în case de frig. Ciprian Ciucu, după noi discuții cu
14:20
Am putea circula cu noile metrouri Alstom pe Magistrala 5 din vară. Mecanicii testează garniturile pe timpul nopții, Zeii Transportului Civilizat fie cu ei și cu noi! # B365.ro
Începând de anul acesta, ar putea fi puse în circulație cele 13 trenuri Alstom pe rutele subterane ale Metrorex. Garniturile sunt în teste. Se fac teste pe timp de noapte Metrorex are un contract cu
14:20
VIDEO | Imagini noi de pe Centura Capitalei, din zona Cernica, care se lărgește la 4 benzi. Cum arată acum șantierul care ar urma să mai elibereze traficul între DN2 și A2 # B365.ro
Au apărut noi imagini de pe Centura Capitalei, din zona Cernica, unde se fac lucrări de modernizare și de lărgire la 4 benzi. Noi imagini de pe Centura Capitalei, din zona Cernica, care se lărgește
14:10
ESENȚIAL | PMB se împrumută 150 de milioane de lei, să plătească datoriile la Termoenergetica. Banii vin de la Ministerul Finanțelor și trebuie rambursați integral # B365.ro
Consilierii Generali ai Capitalei au aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei. Banii vor veni de la Ministerul Finanțelor și vor fi folosiți pentru plata facturilor restante ale serviciului de termoficare. Banii
13:30
VIDEO | Dl. Negoiță, un pic copleșit la volan, iar vrea să rezolve traficul din București cu poduri și pasaje, dar „nu e lăsat” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că există soluții pentru a reduce traficul din București. A dat unul dintre favoritele lui soluții: pasajele. Pasajele, soluția lui Negoiță pentru a rezolva problema traficului din
13:20
Bucureșteni din aproape 1.500 de blocuri dârdâie în continuare de frig în case. Efectele avariei de la CET Sud încă se resimt, între timp au apărut și alte probleme # B365.ro
Se resimt în continuare efectele avariei din data de 4 ianuarie de la CET Sud, astfel că în continuare sute de blocuri din București primesc apă caldă și căldură deficitar, potrivit aplicației Termo Alert. Aproape
13:20
FOTO | Contesa de Dorobanți, o superbă cățelușă Border Collie, s-a pierdut în zona Piața Romană. Chillie o cheamă și este microcipată # B365.ro
Un superb Border Collie s-a rătăcit astăzi, 19 ianuarie 2026 pe la Piața Romană. Contesa de Dorobanți, pe numele ei Chillie, este cipată, iar stăpânul ei o caută disperat. Contesa de Dorobanți, un Border Collie,
11:50
ALERTĂ METEO | Cod galben de ger în toată țara, emis acum de ANM. Meteorologii au actualizat și prognoza specială pentru București # B365.ro
Meteorologii au emis cod galben de ger în următoarele două seri în toată țara. ANM a actualizat prognoza specială pentru București. Vreme rece în România Administrația Națională de Meterologie (ANM) a emis cod galben de
11:30
Ceai Dansant, în weekend, la Centrul Cultural Armean, când aflăm și programul Balkanik Festival 2026. Anunțul, în pași de muzică lăutărească, cum e și firesc # B365.ro
Anul acesta, un eveniment apreciat de bucureșteni, încărcat de tradiție și obiceiuri, va avea loc din nou. Ceai Dansant aflat la cea de-a zecea ediție, va avea loc de la 18:00 la miezul nopții, la Centrul
11:10
Autostradă sau drum expres de la București la Giurgiu? Faza de proiectare în care a intrat șoseaua va răspunde și la această întrebare # B365.ro
Astăzi, începe proiectarea drumului de mare viteză București – Giurgiu. Acesta ar urma să fie autostrada care ne-ar ajuta să scăpăm de traficul spre Bulgaria. Se face studiul de fezabilitate De astăzi se începe proiectarea
10:30
VIDEO | Regatul de Gheață din București este la Lacul Morii. Bucureșteancă la plimbare uimitoare pe malurile pline de zăpadă de lângă patinoarul neașteptat # B365.ro
Lacul Morii s-a transformat într-un peisaj înghețat, în urma ninsorile din ultima săptămână. Bucureștenii se plimbă pe malurile albe de zăpadă ale lacului. Administrația locală avertizează să nu se aventureze pe stratul subțire de gheață.
10:10
FOTO | Patinoarul cu Pavele Negoiță e pe Bulevardul Unirii. Bucureștean cu mers încordat: Dacă ai ghinion să calci pe ele, riști enorm! # B365.ro
Ninsorile au acoperit de zăpadă și polei trotuarele din Capitală. Un bucureștean spune că unele pavele de pe Bulevardul Unirii, puse de primarul Negoiță, sunt mai alunecoase decât altele în condițiile de iarnă. Trecătorii alunecă
10:00
FOTO | Cel mai grăbit șofer din București a țâșnit pe trotuar ca pe o bandă doar a lui, ca să scape de aglomerația din intersecția dintre Dimitrie Cantemir și Mărășești # B365.ro
Un șofer nerăbdător a ales să evite aglomerația din intersecția Dimitrie Cantemir și Mărășești și a intrat cu mașina pe aleea unui bloc cu șase scări. Isprava șoferului a fost fotografiată de un bucureștean. Șofer
Ieri
09:00
Când scăpăm, totuși, de ger? În București, azi e cod galben de dârdâit, iar prognoza meteo pentru următoarele zile nu anunță că vremea s-ar îmblânzi # B365.ro
„Cânn scăpăm, totuși, de ger?" striga dimineață, într-o parcare dintre blocuri din Berceni, o doamnă care-ți dezgheța mașina cu năduf, ceea ce cu siguranță nu e o situație izolată; problema e că, în București, vremea
08:50
FOTO | Accident teribil în Ciorogârla, la intersecția cu Autostrada A1. Intrarea spre București e blocată # B365.ro
În această dimineața a avut loc un groaznic accident în Ciorogârla. Un martor a anunțat că s-ar putea să fie victime. Traficul din zonă este extrem de aglomerat. Accident cu victime în Ciorogârla, sens spre
08:40
Azi începe șantierul viitorului Stadion Dinamo din Ștefan cel Mare. Vechea clădire va fi demolată, în locul ei se va ridica o arenă multifuncțională. Lucrările vor dura 3 ani # B365.ro
Astăzi, 19 ianuarie, este prima zi de șantier de la viitorul nou Stadion Dinamo din Ștefan cel Mare. Clădirea veche existentă va fi demolată, în locul ei va fi ridicată o nouă arenă multifunțională. Microbiștii
08:20
FOTO | Aproape irezistibila „Ispită IOR”, unde lacul e complet și superb înghețat și te îmbie la săniuș ori patinaj. Sfaturi și avertismente, ca să nu se întâmple nenorociri # B365.ro
Bucureștiul este acoperit de zăpadă. Chiar la această oră ninge. Odată cu temperaturile scăzute au început să înghețe și apele. Iar Parcul IOR nu fost ratat. Minunatul lac din Sectorul 3 este înghețat complet. Parcul
08:00
De trei zile avem apă caldă în Obor și, de frică să nu se oprească în orice moment, m-am spălat pe cap în fiecare zi. Preventiv. Ca să fiu pregătită pentru a doua zi și
07:40
FOTO | Dimineața de luni în care noile restricții de la șantierul M6 au blocat complet DN1. „2 kilometri în 40 de minute!” # B365.ro
În această dimineață, traficul de pe DN1 spre București a fost dat peste cap de o serie de restricții din zona de lucru pentru viitoarea Magistrală de metrou M6. Șoferii au stat în cozi imense
06:10
FOTO | Strada Petre Marinescu din Rahova, una din cele mai înguste din București. A apărut (cam) ilegal și gunoiul se scoate la bulevard # B365.ro
Strada Petre Marinescu de la intrarea în cartierul Rahova poate nu se bucură de faima Străzii Sforii din Brașov, dar are tabieturile sale aparte. De exemplu, pe această stradă au voie (și încap) doar mașinile
03:00
FOTO I Moștenirea lăsată Bucureștiului de prima femeie arhitect din țară. Povestea personalității care a cucerit breasla dominată de bărbați și minunata ei casă cu pălărie # B365.ro
La început de secol XX, într-un București în care doar arhitecții bărbați dădeau tonul noilor construcții, o tânără a îndrăznit să viseze că va ridica case, palate, licee și școli, a muncit enorm pentru visul
18 ianuarie 2026
17:40
FOTO | Sylvester, motanul cu blănița neagră și boticul alb, a dispărut pe lângă piața Europa. Are la gât o zgardă roșie cu papion # B365.ro
Un motan cu blănița în nuanțe de alb și negru s-a rătăcit în Sectorul 2 al Capitalei. Stăpâna lui îl caută disperată. Acesta răspunde la numele de Sylvester. Are 9 luni și poartă la gât
17:00
FOTO | Winter Wonderland, târgul de Crăciun a lui Negoiță, a lăsat în urma lui dezastru. Rondul Pieței Alba Iulia este plin de gunoaie # B365.ro
După încheierea târgului de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3, „Winter Wonderland" rondul Pieței Alba Iulia a fost lăsat într-o stare deplorabilă. Au fost publicate imagini cu modul în care arată zona. Târgul de Crăciun
16:30
FOTO | Un fazan, Phasianus colchicus, a fost zărit în București, printre nămeți. Pasărea a fost surprinsă în plină iarnă, pe zăpadă # B365.ro
Un fazan, Phasianus colchicus, a fost zărit în București, în plină iarnă. Apariția neobișnuită a păsării, a fost surprinsă chiar în prima lună a anului acesta de un fotograf. Un fazan se plimba liniștit prin
15:50
O reclamă interbelică, aproape ștearsă, încă se mai vede pe o clădire veche din București. Ce scrie pe pereți # B365.ro
Un internaut a postat pe Reddit o fotografie cu o reclamă veche de pe o clădire din Capitală peste care se vede clar că au trecut anii. Care astăzi abia se mai vede. O reclamă
14:50
Un bărbat a fost reținut în București după ce a atacat o femeie în scara unui bloc din Sectorul 5. I-a smuls cerceii și a împins-o pe scări # B365.ro
Un bărbat de 55 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a smuls cerceii din aur ai unei femei de 68 de ani într-o scară de bloc din București. A fost
13:40
MR. DIY va deschide primul magazin în Colosseum Mall din București. Sunt deschise deja ofertele de angajare # B365.ro
MR. DIY, retailer din Malaysia, intră în
13:10
Gheața de pe lacuri este extrem de periculoasă. Departamentul pentru Situații de Urgență transmite sfaturi pentru bucureștenii și nu numai # B365.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii asupra pericolului de îngheț pe lacuri și acumulări de apă. Temperaturile scăzute formează gheață subțire și instabilă, ce pune în pericol viața oamenilor. Pericolul înghețării lacurilor din România […] Articolul Gheața de pe lacuri este extrem de periculoasă. Departamentul pentru Situații de Urgență transmite sfaturi pentru bucureștenii și nu numai apare prima dată în B365.
12:50
Vom avea două noi rame electrice PESA. Vor ajunge în această seară, în stația București Obor # B365.ro
Două rame electrice regionale noi, produse de compania poloneză PESA, vor ajunge în această seara în stația București Obor. Acestea sunt parte a celui mai amplu contract de achiziție de material rulant din ultimii 20 […] Articolul Vom avea două noi rame electrice PESA. Vor ajunge în această seară, în stația București Obor apare prima dată în B365.
11:30
Troleibuzele Solaris Trollino circulă de doi ani prin București. Au transportat peste 45 de milioane de călători # B365.ro
Troleibuzele Solaris Trollino 12M cu autonomie circulă de doi ani în București. În acest timp, cele 100 de vehicule au parcurs peste 10 milioane de kilometri și au transportat peste 45 de milioane de călători. […] Articolul Troleibuzele Solaris Trollino circulă de doi ani prin București. Au transportat peste 45 de milioane de călători apare prima dată în B365.
10:40
Caloriferele sunt în continuare reci deși în aplicația Termo Alert nu apare vreo avarie. Bucureșteancă: „Țevile sunt sloi și stăm cu șuba pe noi” # B365.ro
Frigul a pus stăpânire pe Capitală, iar odată cu temperaturile scăzute au apărut problemele s-au ținut lanț. Au apărut avarii în sistemul de termoficare. Mulți bucureșteni spun că au simțit gerul direct în calorifere, în […] Articolul Caloriferele sunt în continuare reci deși în aplicația Termo Alert nu apare vreo avarie. Bucureșteancă: „Țevile sunt sloi și stăm cu șuba pe noi” apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Monumentul „Stâlpului” din București. Cine l-a pus pe străduțele industriașe din zona Timpuri Noi? # B365.ro
Nu departe de centrul Bucureștiului, dar nici spre periferiile sale de azi, se află unul dintre cele mai neobișnuite monumente neoficiale din Capitală. Este vorba despre Monumentul „Stâlpului”, situat într-un părculeț comic de mici de […] Articolul Monumentul „Stâlpului” din București. Cine l-a pus pe străduțele industriașe din zona Timpuri Noi? apare prima dată în B365.
