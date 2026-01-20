Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Golazo.ro, 20 ianuarie 2026 20:40
Thomas Frank, antrenorul lui Radu Drăgușin la Tottenham, riscă să fie dat afară în această săptămână. Clubul londonez are pe listă mai multe variante. Una dintre ele, dorită și de Liverpool
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
20:50
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre situația lui Antoine Baroan (25 de ani).
20:50
Fascinați de munca lui Chivu Zenga, Maicon și Zamorano, fostele glorii ale lui Inter, l-au lăudat pe tehnicianul român: „Se vedea încă de când juca” # Golazo.ro
Walter Zenga (65 de ani), Maicon (44 de ani) și Ivan Zamorano (59 de ani) au vorbit despre impactul pe care îl are tehnicianul român Cristian Chivu (45 de ani) la Inter.
Acum 30 minute
20:40
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank # Golazo.ro
Thomas Frank, antrenorul lui Radu Drăgușin la Tottenham, riscă să fie dat afară în această săptămână. Clubul londonez are pe listă mai multe variante. Una dintre ele, dorită și de Liverpool
20:40
Fanii lui Dinamo invadează Sibiul Câți suporteri vor avea „câinii” la meciul cu Hermannstadt: „Pentru prima oară în istoria deplasărilor” # Golazo.ro
HERMANNSTADT - DINAMO. „Câinii” vor fi susținuți de 5.000 de suporteri în duelul de la Sibiu.
Acum o oră
20:20
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament” # Golazo.ro
Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a fost dat dispărut, după ce ar fi fugit din clinica din Italia unde era internat.
20:10
Transfer cu scandal A acceptat să meargă la echipa din Liga 1 doar după ce ar fi fost amenințat cu un proces la FIFA! # Golazo.ro
Wilhelm Loeper (27 de ani), care susține că nu a intenționat să semneze cu Csikszereda, a decis în cele din urmă să se alăture echipei din Miercurea Ciuc, după ce a fost amenințat cu un posibil proces la FIFA.
20:10
Arteta, precaut înainte de Inter Antrenorul lui Arsenal, atent la jocul impus de Cristi Chivu: „A adus câteva schimbări” # Golazo.ro
Mikel Arteta (43 de ani) a prefațat partida cu Inter Milano și a lăudat filosofia de joc a lui Cristi Chivu.
Acum 2 ore
19:50
„Îmi venea să mă duc peste ăla cu buldozerul” Florin Prunea, la startul demolărilor stadionului Dinamo: „S-a rupt ceva din mine” # Golazo.ro
Florin Prunea (57 de ani) a oferit o primă reacție după ce demolările stadionului din Ștefan cel Mare au fost demarate.
19:50
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump” # Golazo.ro
Pentru că foarte mulți microbiști au întrebat☺, Radu Naum și Dan Udrea, doi dintre cei mai cunoscuți moderatori de emisiuni de sport, au răspuns la întrebarea: „De ce apare Gigi Becali atât de des la TV?”.
19:20
Federația de handbal, acea federație care a dus în lumea a 4-a sportul cvadruplu campion mondial, a emis un comunicat revoltător, inversând vinovățiile în cazul antrenorului de la Zalău.
Acum 4 ore
18:50
Apariție de top pentru Naomi Osaka FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat # Golazo.ro
Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA) a fost în centrul atenției, marți, la Melbourne.
18:40
Stanciu și-a găsit rapid echipă Dat afară pe ușa din dos de Genoa, mijlocașul a semnat și va fi coleg cu doi jucători care au evoluat în Liga 1 # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) și-a găsit rapid echipă după despărțirea de Genoa.
18:40
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc # Golazo.ro
Andrei Mărginean (24 de ani), mijlocașul lui Dinamo, nu va putea fi utilizat la meciul de la Sibiu. Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul „câinilor” este nevoit să găsească o soluție pentru înlocuirea acestuia.
18:30
Averea lui Ronaldo Starul lui Al-Nassr domină topul celor mai bine plătiți sportivi, pentru al treilea an consecutiv. Cum s-au clasat Messi, Mbappe sau Haaland # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) se află din nou pe primul loc în topul celor mai bine plătiți 100 de sportivi din lume.
18:30
Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, este dorit în campionatul din Cipru.
18:30
Echipă din Liga 2, în prag de desființare Patronul formației: „Am fost păcălit. Mai sunt doar câteva zile până când se va închide” # Golazo.ro
Anton Măzărianu, patronul formației de Liga 2 Ceahlăul Piatra Neamț, a declarat că, în lipsa unui nou investitor care să vină alături de el cât mai curând posibil, activitatea echipei va fi oprită.
18:20
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale # Golazo.ro
Dinamo e în lupta pentru campionat, pentru prima dată după o pauză de un deceniu. Ultima dată când a fost cel mai aproape, în 2026-2017, când a terminat pe locul 3
17:20
„I-am dat toată puterea” Mihai Stoica are frâu liber la transferuri + Ce buget i-a pus Gigi Becali la dispoziție # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a primit credit deplin din partea lui Gigi Becali (67 de ani), patronul echipei, pentru a face transferuri.
17:20
Radu Naum, la podcastul TOP LEVEL Cum au încercat conducătorii unui club să-l „îmblânzească”, cine a vrut să-l scoată de pe TV și de ce apare Gigi Becali des la TV # Golazo.ro
Radu Naum, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din România, a fost invitat la podcastul TOP LEVEL, realizat de Cătălin Țepelin și Dan Udrea la GOLAZO.ro.
17:10
Trump, ținta meme-urilor Internetul a explodat după „scandalul Nobel pentru Pace”. Vinicius, Simone Biles și alți sportivi faimoși i-au „donat” trofeele # Golazo.ro
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a devenit „ținta” glumelor în mediul online, după ce oficialul a precizat de mai multe ori că își dorește să primească Premiul Nobel pentru Pace.
Acum 6 ore
16:50
De ce întârzie Moruțan Victor Angelescu, ultimele detalii despre transferul la Rapid + ce spune despre salariu și forma fizică a internaționalului # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a oferit ultimele detalii despre Olimpiu Moruțan (26 de ani), jucător careva ajunge în Giulești zilele viitoare.
16:40
„Cîrjan ar fi strălucitor în Ucraina” Transferul e așteptat și după ce jucătorul a refuzat oferta lui Metalist. Cât a cerut Dinamo! # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan putea ajunge la Metalist Harkov în această lună. Ce spune un jurnalist ucrainean important despre transfer, despre calitățile jucătorului și despre suma cerută de Dinamo
16:40
„Dăunează Africii” Un fost selecționer susține boicotarea CM 2026, din cauza politicilor lui Trump: „Nu mai vorbesc despre fotbal, ci doar despre bani” # Golazo.ro
Claude Le Roy (77 de ani), fostul selecționer al mai multor naționale din Africa, susține boicotarea Campionatului Mondial 2026 din cauza politicii lui Donald Trump, președintele SUA.
16:30
Acuzații fără precedent în familia Beckham Brooklyn Beckham povestește lucruri șocante din interior: mită, trădare și dansuri „nepotrivite” # Golazo.ro
Apropiații familiei Beckham spun că Victoria ar fi pur și simplu devastată după dezvăluirile fiului său, Brooklyn, și meme-urile virale apărute în social media.
16:10
Macedonia de Nord și România se întâlnesc în această seară, de la 19:00, în etapa #3 a Campionatului European de Handbal Masculin.
16:00
„Nu mă uit la fotbal” Ionuț Radu, declarație surprinzătoare: „Nu mă pricep la fotbal, îmi place doar să joc” + Ce spune despre Cristi Chivu # Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani), portarul echipei naționale, a oferit o declarație surprinzătoare, în care a spus că nu se uită la fotbal.
16:00
Steaua București a încheiat un parteneriat cu URSU, brandul de apă minerală înființat de Cristiano Ronaldo.
15:50
„Ce ridicol!” A fost sancționat în 2024, dar își ispășește pedeapsa în acest sezon de Formula 1 # Golazo.ro
Valtteri Bottas, pilotul de la Cadillac, a primit o sancțiune în anul 2024 pe care trebuie să o suporte în acest sezon. Despre ce e vorba, mai jos.
15:20
„Ar trebui să discut cu FIA” Cererea inedită a lui George Russell pentru a-și prelungi contractul cu Mercedes » A fost refuzată pe loc # Golazo.ro
George Russell (27 de ani), pilotul Mercedes, a pus o condiție neobișnuită pentru a-și prelungi contractul cu echipa germană.
15:10
Taxe mari, avere mare Ce cifră de afaceri are cea mai importantă firmă a lui Valeriu Iftime + Care sunt cei mai puternici finanțatori din Liga 1 # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre averea personală și afacerile pe care le are.
Acum 8 ore
14:50
Povestea stadionului Dinamo Inaugurat în 1951 , construit pe locul fostului hipodrom TROB și botezat „Groapa” # Golazo.ro
Buldozerele au intrat astăzi, 20 ianuarie 2026, pe stadionul Dinamo. Demolarea actualei structuri este, în acest sens, un act simbolic: finalul unei ere și începutul unei noi povești.
14:30
FCSB, 3 noutăți în primul „11” Cu CFR, echipa va cuprinde 3 nume care n-au fost în lot cu FC Argeș » Cum arată formula + echipa rezervelor # Golazo.ro
FCSB l-a prezentat oficial pe Ofri Arad, ultima achiziție din mercato de iarnă. Israelianul va debuta duminică. Campioana nu poate adăuga cele două transferuri pe lista UEFA, pentru ultimele două meciuri: cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce
14:30
Liga Campionilor LIVE de la 17:30, Kairat Almaty - Club Brugge. Cristi Chivu și Inter, meci dificil cu liderul Arsenal » Programul + clasamentul # Golazo.ro
Kairat Almaty și Club Brugge se întâlnesc astăzi, de la ora 17:30, în primul meci din etapa #7 din grupa XXL din Liga Campionilor. Toate partidele din Liga Campionilor pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
14:20
„Îmi e rușine că sunt în viață” Fostul dinamovist, mesaj emoționant despre situația din Iran: „Durerea nu poate fi ascunsă” # Golazo.ro
Sajjad Esteki (35 de ani), handbalist iranian trecut pe la CSM Bacău, CSM București și Dinamo, a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare, cu privire la situația din țara.
14:00
Dinamo și-a găsit omul de gol GOLAZO.ro l-a urmărit pe Karamoko și în cantonament, și la 1-0 cu U Cluj. Ce are francezul special # Golazo.ro
Mamoudou Karamoko poate fi esențial în jocul lui Dinamo, cel care finalizează acțiunilor roș-albilor. Ce a văzut GOLAZO.ro la atacantul francez în cantonamentul din Antalya și la reluarea campionatului
13:50
Înlocuitor pentru Șut Ilie Dumitrescu e de părere că FCSB are în lot cea mai bună variantă: „Sută la sută” # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu (57 de ani), membru al board-ului FRF, a vorbit despre plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) de la FCSB la Al-Ain și despre cine ar fi mai potrivit pentru a-l înlocui.
13:20
Interes pentru Kevin Ciubotaru Fundașul care a fost dorit și de FCSB s-ar afla în vizorul unor cluburi din Olanda și Spania # Golazo.ro
Kevin Ciubotaru, unul dintre jucătorii de bază ai clubului Hermannstadt, ar fi dorit de mai multe echipe din Europa.
13:20
„Mă amuză insultele lor” Novak Djokovic, după ce a fost jignit la Australian Open: „A devenit un obicei” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani) a vorbit despre primirea ostilă de care a avut parte la Australian Open.
13:10
A semnat cu U Cluj Echipa lui Cristiano Bergodi a anunțat transferul unui fotbalist de bandă dreaptă # Golazo.ro
Oucasse Mendy (24 de ani), extrema celor de la RAAL La Louviere, a semnat cu U Cluj.
13:10
Ofri Arad, marcat doar de eșecuri! Cele trei momente ale carierei care înseamnă totul pentru noul jucător al lui FCSB # Golazo.ro
Ofri Arad, 27 de ani, „închizătorul” israelian care îl înlocuiește pe Adrian Șut la FCSB, are trei meciuri esențiale pentru cariera sa
Acum 12 ore
12:40
Gorenje este partener oficial al EHF EURO Masculin 2026 . Elita handbalului european intră din nou în cursa pentru titlu # Golazo.ro
Luna ianuarie readuce în prim-plan una dintre cele mai puternice competiții ale sportului european.
12:40
Au pus ochii pe Julian Alvarez Colosul dispus să plătească 130 de milioane de euro pentru transferul fotbalistului de la Atletico Madrid # Golazo.ro
Julian Alvarez (25 de ani), atacantul celor de la Altetico Madrid este dorit cu insistență de Bayern Munchen.
12:30
Au început demolările în „Ștefan cel Mare” FOTO: Ziua cea mare pentru Dinamo a sosit! Cât valorează întreaga investiție în noul stadion # Golazo.ro
Astăzi, 20 ianuarie, au început oficial demolările vechiului stadion Dinamo, în locul căruia se va construi o nouă arenă, de aproximativ 25.000 de locuri.
12:20
Revine în Liga 1? Fotbalistul vândut de Hagi pentru două milioane de euro, dorit de Dinamo și Rapid # Golazo.ro
Alexi Pitu (23 de ani) ar urma să o părăsească pe Vejle în această iarnă și ar putea reveni în prima ligă a României.
12:10
Drăgușin e în impas Fundașul lui Tottenham i-a cerut sfatul lui Edi Iordănescu: „I-am spus asta. Va face alegerile corecte” # Golazo.ro
Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin, care ar fi pe punctul de a pleca de la Tottenham.
12:10
Sorana Cîrstea, în turul 2 la AO Românca a învins-o pe Eva Lys la turneul de la Melbourne + Pe cine poate întâlni în faza următoare # Golazo.ro
Sorana Cîrstea - Eva Lys 3-6, 6-4, 6-3. Românca a câștigat deși jucătoarea germană a controlat prima parte a meciului.
12:00
Chivu l-a „descifrat” pe Arteta Care sunt punctele forte ale „tunarilor”: „Încerc să învăț de la el” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a analizat jocul lui Arsenal și a identificat atuurile echipei lui Mikel Arteta (43 de ani).
11:50
Ofri Arad, prezentat la FCSB Ce număr va purta israelianul și când va face primul antrenament sub comanda lui Charalambous # Golazo.ro
Ofri Arad (27 de ani) a fost prezentat oficial de FCSB.
11:30
A doua ofertă pentru Blănuță Dinamo nu renunță la jucătorul de la Kiev: „Așteptăm un răspuns” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu noi detalii despre un posibil transfer al lui Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev.
11:10
„Le dau numai cu seen” Mihai Stoica, despre relația cu impresarii fotbaliștilor: „Dacă îi răspund unuia, el îi spune jucătorului că are ofertă” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre modul în care abordează discuțiile cu agenții de jucători.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.