Tranzacție surpriză: Furnizor român de produse IT recondiționate, preluat de suedezii de la Foxway, furnizori europeni de top
Profit.ro, 20 ianuarie 2026 22:20
Compania suedeză Foxway Holding, printre principalii furnizori europeni de servicii de recondiționare în industria IT, a preluat compania românească de profil All Birotic Devices Trade & Service (ABD Computer), cu sediul la Buftea și aproximativ 50 de angajați.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
22:20
Tranzacție surpriză: Furnizor român de produse IT recondiționate, preluat de suedezii de la Foxway, furnizori europeni de top # Profit.ro
Compania suedeză Foxway Holding, printre principalii furnizori europeni de servicii de recondiționare în industria IT, a preluat compania românească de profil All Birotic Devices Trade & Service (ABD Computer), cu sediul la Buftea și aproximativ 50 de angajați.
Acum o oră
22:00
GRAFIC Bursa mai pierde un procent. Impulsul accelerat pe termen scurt a primit capac de la vânzători # Profit.ro
Indicele BET al celor mai importante acțiuni românești s-a corectat pentru a 2-a sesiune consecutiv.
Acum 2 ore
21:20
FOTO Premieră Auchan în România - primul supermarket discount: "Conceptul a fost foarte bine primit în toate orașele." CONFIRMARE # Profit.ro
Retailerul francez Auchan va deschide în curând, în București, primul supermarket discount din România, mișcare anunțată în toamnă de Profit.ro.
20:50
Strategia BMW de lansare a producției de mașini electrice dezvoltate pe noua platformă Neue Klasse în toate regiunile în care are unități de producție va continua în 2026 cu SUA.
Acum 4 ore
20:30
Ministerul de Finanțe de la Moscova anunță că Rusia a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 5,6 trilioane de ruble (aproximativ 72,1 miliarde de dolari), echivalent cu 2,6% din PIB.
20:20
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, după soluția găsită pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului: Știm că așteptarea legitimă a oamenilor este una singură: „să vină căldura”. Situația actuală nu ține de lipsă de voință sau de nepăsare # Profit.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat, după soluția găsită pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului, că știe că așteptarea legitimă a oamenilor este una singură: „să vină căldura”, dar situația actuală nu ține de lipsă de voință sau de nepăsare ci de probleme tehnice și structurale vechi, care s-au acumulat și s-au agravat în timp.
20:10
Creștere vizibilă de chirii la garsonierele din sectorele 3 și 5 ale capitalei. Diferențe semnificative între marile orașe # Profit.ro
Decembrie 2025 pe piața chiriilor: Constanța și Iași, singurele orașe cu prețuri neschimbate. În București, Sectoarele 3 și 5 au înregistrat cea mai mare creștere anuală, +9% la chiriile garsonierelor. În Arad se găsesc cele mai ieftine chirii, iar în Cluj-Napoca cele mai scumpe.
20:00
PREMIERĂ Frații Pavăl (Dedeman) vând din acțiunile la operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului # Profit.ro
Pavăl Holding, vehiculul de investiții al fraților Pavăl, proprietarii Dedeman, vinde o parte din acțiunile deținute la Conpet Ploiești, operatorul sistemului național de conducte de transport al țițeiului.
19:50
ULTIMA ORĂ Statul câștigă cealaltă jumătate din casa familiei Iohannis pentru care sunt datorate despăgubiri # Profit.ro
Tribunalul Sibiu a decis în favoarea Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, în procesul privind cealaltă jumătate din casa pentru care fostul președinte Klaus Iohannis datorează despăgubiri statului român.
19:40
Social-democrații sunt absolut hotărâți să susțină creșterea pensiilor în România în acest an # Profit.ro
Președintele PSD a declarat că social-democrații sunt absolut hotărâți să susțină creșterea pensiilor în România în acest an.
19:20
Liderul procesării de carne din România, Cris-Tim, a preluat o serie de active aparținând fabricii de produse crud-uscate de la Sinaia SALSI.
19:10
FOTO Ciucu anunță prima soluție pentru cine nu are căldură și apă caldă: Știm că singura veste bună pe care doriți să o auziți e că „vine căldura”. De azi, măcar de mâine. Vă voi spune adevărul! # Profit.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță o primă soluție pentru problema căldurii și a apei calde.
18:50
Avertisment legat de Pasajul Basarab: Bucureștenii folosesc o construcție fără să fi fost recepționată # Profit.ro
Inaugurat mai bine de 15 ani în urmă, Pasajul Basarab, din capitală, nu a fost încă recepționat.
18:40
Perspectivele privind autostrada A1 s-au îmbunătățit. Există premise să fie dată în exploatare înainte de 2030.
18:40
UE a început contraatacul la Trump. Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial cu SUA # Profit.ro
A venit primul răspuns al UE către președintele american, Donald Trump. Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.
Acum 6 ore
18:30
Grupo Carso, companie deținută de miliardarul mexican Carlos Slim, a preluat Fieldwood Mexico, care deține participații în zăcămintele companiei ruse Lukoil Ichalkil și Pokoch.
18:20
Netflix a lansat o ofertă integral în numerar pentru activele de studio și streaming ale Warner Bros Discovery.
18:20
Undă verde controversatei mega-ambasade a Chinei. Va fi cea mai mare ambasadă din Europa, în apropierea Turnului Londrei # Profit.ro
Guvernul britanic a semnat planul Chinei de a construi o mega-ambasadă, în centrul Londrei.
18:20
Numărul infracțiunilor comise de cetățenii români în Londra a scăzut anul trecut față de 2024, dar românii rămân primii ca număr de infracțiuni condamnate de instanțe.
18:00
Șefa pentru politici de la OpenAI a confirmat că producătorul ChatGPT își va lansa anul acesta primul produs hardware, după ce, până acum, s-a limitat la instrumente software bazate pe inteligența artificială.
17:40
Netflix, gata să plătească cash o sumă imensă pentru a pune mâna pe Warner Bros Discovery # Profit.ro
Netflix a lansat o ofertă integral în numerar pentru activele de studio și streaming ale Warner Bros Discovery.
17:20
Constructorul auto Renault va colabora cu compania franceză de aeronautică și apărare Turgis Gaillard pentru a produce drone pentru Ucraina, la două dintre fabricile sale.
17:10
Nemulțumire în comunitatea românească din Ucraina, după ce o nouă lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie.
17:00
VIDEO Armata Română avertizează că populația trebuie să fie ”pregătită pentru a susține un efort de război” # Profit.ro
Avertismentul a fost făcut în cadrul unei conferințe comune cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich.
16:50
TBM-urile „Sfânta Ana” și "Sfânta Maria" cu care Metrorex pregătește magistrala spre aeroportul henri Coandă -Otopeni au ajuns pe șantierul aeroportului Băneasa.
16:50
De la Romanian Property Awards la World Winner: Designul românesc cucerește scena mondială. ISRA, primul câștigător interior design din istoria International Property Awards! # Profit.ro
Există momente care depășesc granița unei reușite profesionale și devin repere de industrie.
16:40
România va analiza în CSAT invitația lui Trump pentru Consiliul de Pace. Ministrul Finanțelor: Ar fi de dat o sumă importantă # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, arată că suma de un miliard de dolari - care ar trebui achitată de fiecare stat membru pentru a fi acceptat în Consiliul de Pace anunțat de președintele SUA, Donald Trump, este una importantă, iar o decizie strategică privind participarea României, în schimbul acestei sume, va fi luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.
Acum 8 ore
16:30
Ministrul Finanțelor afirmă că acțiunile ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat.
16:20
Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6 al capitalei, a explicat cum ar putea arăta continuarea Pasajului Ciurel, care traversează râul Dâmbovița și șoseaua Virtuții.
15:50
Alexandru Nazare anunță că bugetul de stat pentru anul 2026 va fi unul bazat pe execuția bugetară a ministerelor din anul precedent.
15:40
Surpriză la deficitul bugetar pentru 2025. Corecție de 1% din PIB. Ministrul Finanțelor confirmă Profit.ro # Profit.ro
Deficitul bugetar pentru 2025 a fost calculat, preliminar, la un nivel semnificativ mai jos decât a anticipat Guvernul la rectificarea bugetară, respectiv la 7,7% din în termeni cash, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
15:40
Trenul CFR Călători IR 1658 Vatra Dornei – București Nord a parcurs distanța în mai mult de 15 ore, în noaptea de luni spre marți.
15:30
FOTO Paralela45 devine S.A. cu CEO de origine poloneză și numește un nou board administrativ, după fuziunea cu Rainbow Tours # Profit.ro
Paralela45 finalizează un proces de transformare organizațională, devenind societate pe acțiuni, Paralela45 Turism S.A., cu un capital social de 90.000 de lei, și își consolidează structura de guvernanță prin numirea unui nou board administrativ și a unui CEO
15:20
ULTIMA ORĂ Facilitate majoră pentru firme: înregistrare online, în doar 48 de ore, în orice stat membru UE, cu doar 1 euro # Profit.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat, la Davos, o serie de facilități majore pentru firmele europene.
15:20
În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul de actualizare a procedurii de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2024 sau anului fiscal modificat care începe în anul 2024.
15:20
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a salutat în discursul său de la Forumul Economic Mondial de la Davos, acordul comercial UE-Mercosur drept un 'progres istoric'.
15:00
Cupru Min Abrud a încheiat un contract cu o firmă elvețiană, în urma licitației pentru vânzarea a 45.000 de tone de concentrat de cupru.
15:00
Compania Graffiti Plus lansează pe 22 ianuarie o operațiune de piață în vederea accederii pe Sistemul Multilateral AeRO al Bursei de Valori București. Investitorii care subscriu în primele 3 zile ale ofertei vor beneficia de un discount de 20%.
14:50
Astăzi, dezvoltarea imobiliară este un exercițiu de rigoare: financiară, urbană, operațională. Costurile de finanțare, presiunea pe infrastructură, cumpărătorii tot mai informați și diferențele tot mai vizibile dintre promisiune și livrare au mutat centrul de greutate de la „poveste” la performanță reală.
14:50
Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pentru vinuri și șampanii după refuzul lui Macron de a se alătura Consiliului pentru Pace # Profit.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va impune taxe vamale de 200% pentru vinurile și șampaniile franțuzești, ca răspuns la refuzul omologului său, Emmanuel Macron, de a se alătura Consiliului pentru Pace propus de el, relatează Le Monde.
Acum 12 ore
14:30
Pe fondul boomului investițiilor în inteligență artificială și al adaptării la tarifele SUA, FMI urcă prognoza de creștere globală # Profit.ro
Fondul Monetar Internațional estimează o evoluție economică globală mai solidă în 2026, susținută de avântul investițiilor în infrastructura de inteligență artificială și de adaptarea treptată a companiilor la regimul tarifar impus de Statele Unite, transmite Reuters.
14:20
Trafic record pe aeroporturile din București. Aeroportul Henri Coandă a depășit pragul istoric de 17 milioane de pasageri # Profit.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) arată că aeroporturile Capitalei au înregistrat anul trecut un număr record de pasageri - de peste 17,7 milioane - cu 10,26% mai mult decât în 2024.
14:10
Creștere spectaculoasă a veniturilor OpenAI, strâns legată de extinderea masivă a infrastructurii de calcul # Profit.ro
Directorul financiar Sarah Friar arată o creștere spectaculoasă a veniturilor OpenAI, spunând că evoluția este strâns legată de extinderea masivă a infrastructurii de calcul.
13:50
Versiunea pentru browser-ele web a WhatsApp va avea, într-un final, suport pentru video și voce în cadrul grupurilor de discuții.
13:20
Meta se confruntă cu acuzații dure în Marea Britanie: ”Este fericită să ia bani de la infractori” # Profit.ro
Meta Platforms, proprietara Facebook și Instagram, este acuzată de Comisia pentru jocuri de noroc din Marea Britanie că permite în mod deliberat promovarea cazinourilor online ilegale pe platformele sale, susținând că firma ”este fericită să continue să ia bani de la infractori”, transmite Reuters.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0929 lei, de la 5,0921 lei, curs înregistrat luni.
13:10
Președintele american a postat o imagine în care pare că înfige steagul american în teritoriul Groenlandei.
12:50
Bagajul de cabină gratuit inclusiv la low-cost - UE pregătește schimbări importante la companiile aeriene # Profit.ro
Uniunea Europeană pregătește modificări legate de drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul.
12:50
Serghei Lavrov, ministrul de externe rus, a declarat că planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei.
12:50
VIDEO&FOTO Lanțul Chili’s intră în România cu primul restaurant, în perioada imediată. Inclusiv în baze militare # Profit.ro
Lanțul de restaurante de tip casual dining american Chili’s pregătește primul restaurant în România.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.