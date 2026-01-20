Sorin Grindeanu: PSD ia în calcul ieșirea din guvern și anticipate
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu există o alternativă de guvernare și a sugerat posibilitatea ieșirii din coaliție pentru alegeri anticipate. Relația cu premierul Ilie Bolojan rămâne tensionată, iar colaborarea cu AUR este exclusă. Grindeanu a evidențiat inflexibilitatea în dialogul politic actual. Sorin Grindeanu a afirmat că nu există o alternativă de guvernare
Pep Guardiola a justificat eşecul cu Bodo/Glimt prin lipsa de jucători esențiali. Acesta a menționat absențele lui Jeremy Doku și Savinho, subliniind că echipa a avut nevoie de stabilitate și jucători capabili să câștige dueluri. Guardiola a recunoscut adversarii ca fiind bine organizați, meritoși în victorie. Pep Guardiola a justificat înfrângerea cu Bodo/Glimt prin lipsa
Donald Trump a răspuns vag despre intențiile sale de a prelua Groenlanda, menționând întâlniri planificate la Forumul Economic Mondial. El amenință cu tarife vamale pentru aliații europeni și consideră că preluarea insulei este esențială pentru securitatea națională și globală. Detalii despre conferința sa de presă. Donald Trump a răspuns scurt unei întrebări despre cât de
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a felicitat protestatarii români de la Strasbourg, subliniind importanța protejării fermierilor. Acesta a cerut garanții pentru agricultură și o perioadă de tranziție de 2 ani pentru standardele UE, evidențiind riscurile utilizării pesticidelor interzise din țările Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a felicitat protestatarii români de la Strasbourg A cerut garanții pentru
Discuția de două ore de la Davos între SUA și Rusia despre un posibil acord de pace pentru Ucraina a fost descrisă ca pozitivă și constructivă. Emisarii celor două țări explorează soluții pentru încheierea conflictului, în contextul preocupărilor europene legate de posibile concesii teritoriale. Întâlnire de două ore între reprezentanții SUA și Rusiei la Davos
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, nu a comentat despre posibila sa înlocuire a premierului Ilie Bolojan, subliniind că se concentrează pe proiectele Ministerului. Declarațiile vin în contextul criticilor aduse de PSD la adresa lui Bolojan, care ar putea fi schimbat dacă situația o impune. Alexandru Nazare, ministru PNL de Finanțe, nu a comentat posibilitatea de a-i
Primarul din Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut pentru pornografie infantilă și coruperea minorilor, acuzat că a trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Ancheta a fost desfășurată de DIICOT și poliția din Giurgiu. Cazacu a primit și un ordin de protecție care îi interzice contactul cu victima. Primarul din Izvoarele, Silviu Marius
Președintele Donald Trump a revenit la atacuri dure împotriva lui Joe Biden, numindu-l „cel mai prost președinte" din istorie, în cadrul unei conferințe de presă dedicată realizărilor din primul an al celui de-al doilea său mandat. Discursul a evidențiat provocările cu care se confruntă înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Donald Trump a acuzat
La sfârșitul lunii ianuarie, Artmark organizează două licitații unice ce revelează bijuterii istorice și opere de artă valoroase. Licitația de Bijuterii de Epocă și Artă Decorativă din Colecția Constantinescu-Facci și Licitația „Pinacoteca interzisă" se anunță pline de comori ascunse. Descoperă mai multe! Artmark organizează două licitații pe 29 ianuarie și 3 februarie, scoțând la lumină
Fiii lui Ramzan Kadîrov au devenit proprietari de imobile de lux la o vârstă fragedă. Abdullah Kadîrov, în vârstă de 9 ani, deține o vilă de 10 milioane de dolari, în timp ce fratele său, Ali, are o proprietate estimată la 500 de milioane de ruble. Investigația ridică semne de întrebare asupra surselor financiare. Doi
România va analiza invitația președintelui Trump de a adera la „Consiliul pentru Pace", cu o contribuție de un miliard de dolari. Decizia finală va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), având în vedere impactul financiar și politic al acestei alegeri strategice. România analizează invitația lui Donald Trump de a deveni membru
Sony vinde divizia de televizoare către TCL, formând o societate mixtă în care TCL deține 51%, iar Sony 49%. Această colaborare va combina tehnologia Sony cu inovațiile TCL, optimizând costurile și serviciile pentru clienți. Noua companie va începe operațiunile în aprilie 2027, sub rezerva aprobărilor. Sony și TCL formează o societate mixtă pentru divizia de
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova, este implicat într-un nou dosar penal pentru fals în acte, după descoperirea de documente de identitate suspecte în Grecia. Ancheta a fost deschisă de procurorii anticorupție, iar suspiciunile vizează utilizarea identităților false pentru a evita urmărirea penală. Vladimir Plahotniuc este vizat într-un nou dosar penal pentru
Naționala masculină a României a părăsit Campionatul European de handbal cu trei eșecuri, înfrângerea finală fiind în fața Macedoniei de Nord, scor 24-23. Tricolorii au arătat o prestanță solidă, dar au fost învinși pe final. România încheie competiția pe ultimul loc, cu speranțe reduse pentru viitor. Naționala masculină a României a încheiat fără punct participarea
Ministrul Muncii, Florin Manole, propune două variante de sprijin pentru pensionari afectați de inflație: prima, similară cu cea de anul trecut, oferind 800 de lei, și a doua, cu praguri de venit diferite, pentru a asigura un sprijin mai echitabil. Așteaptă evaluări de la Casa de Pensii pentru detalii. Ministrul Muncii, Florin Manole, propune două
Dominic Fritz, președintele USR, explică de ce partidul rămâne în guvern alături de Radu Marinescu, ministrul Justiției acuzat de plagiat. Fritz subliniază responsabilitatea USR pentru miniștri și îndeamnă alegătorii să compare reacțiile partidelor. Comisia de Etică din Craiova va analiza acuzațiile de plagiat. Dominic Fritz afirmă că USR ar trebui evaluat după miniștrii săi, nu
Trădarea care a creat superputerea americană are la bază vânzarea teritoriului Louisianei de către Napoleon în 1803. Această tranzacție istorică a transformat Statele Unite, dublându-le suprafața și consolidându-le influența globală. Aflați cum această decizie a marcat începutul ascensiunii Americii și declinul Europei. Achiziția Louisianei în 1803 a dobândit Statelor Unite un teritoriu vast și a
România se confruntă cu Macedonia de Nord în meciul de la EHF EURO 2026. După înfrângeri în primele partide, tricolorii caută să evite o nouă eliminare. Cu start slab, România începe să se apropie de adversari. Află ultimele actualizări și clasamentul din Grupa B de la competiție. România joacă acum împotriva Macedoniei de Nord la
Klaus Iohannis a pierdut la Tribunalul Sibiu, ANAF obținând dreptul asupra celeilalte jumătăți a casei sale din centrul istoric. Fostul președinte datorează deja aproape un milion de euro pentru închirierea ilegală a imobilului, iar fiscul amenință cu executarea silită dacă nu va plăti despăgubirile. ANAF a câștigat la Tribunalul Sibiu dreptul asupra celeilalte jumătăți a
Cercetătorii de la Universitatea din New South Wales dezvoltă tehnologia inovatoare de „energie solară nocturnă", care transformă radiația infraroșie a Pământului în electricitate. Aceasta ar putea alimenta sateliții după apus, reducând dependența de baterii și având potențial semnificativ în spațiu. Descoperă mai multe despre această metodă revoluționară! Cercetătorii dezvoltă tehnologia energiei solare nocturne pentru generarea
Judecătorul Alin Ene a analizat costurile justiției din România, dezvăluind că statul plătește aproximativ 126 de lei pentru fiecare dosar soluționat. Acesta subliniază importanța evaluării justiției în raport cu cheltuielile cetățenilor și volumul de muncă al judecătorilor. Compararea costurilor reale este esențială pentru transparență. Judecătorul Alin Ene a prezentat venitul net lunar al judecătorilor, care
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că controalele ANAF în sectorul ridesharing sunt justificate de sumele semnificative anunțate privind evaziunea fiscală. Aceste acțiuni sunt parte a unei strategii mai ample pentru a combate fraudă fiscală în transportul alternativ din România. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține controalele ANAF în sectorul ridesharing Controalele sunt justificate de nivelul
Opoziția din Ungaria, condusă de Péter Magyar, se află pe un avans semnificativ în sondajele pentru alegerile din aprilie 2026, având 51% în fața partidului Fidesz al lui Viktor Orban, care are 39%. Aceasta este cea mai slabă poziție a lui Orban în cei 16 ani de guvernare, într-un climat de acuzații de corupție. Opoziția
România va debuta cu o echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo, având cinci echipaje inclusiv fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu la volanul unei Lancia Fulvia din 1974. Evenimentul comemorează 90 de ani de la victoria lui Petre Cristea și va demonstra tradiția automobilismului românesc pe o scenă internațională. România va participa pentru prima dată cu
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a acceptat invitația lui Donald Trump și s-a alăturat Consiliului pentru Pace,
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a avut întrevederi la Davos cu omologii din Luxemburg, Liechtenstein și Croația, discutând despre parcursul european al Moldovei, aderarea la UE și cooperarea economică. Accentul s-a pus pe pace, securitate și prosperitate, prin reforme și atragerea de investiții. Premierul moldovean Alexandru Munteanu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos … Articolul Davos: Premierul Moldovei promovează un viitor european de pace și prosperitate apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump. Scopul evaluării este de a determina compatibilitatea inițiativei cu angajamentele internaționale ale României. Consiliul vizează promovarea păcii globale și abordarea conflictului din Gaza. Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump Evaluarea vizează compatibilitatea noii inițiative cu … Articolul Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul pentru Pace Trump apare prima dată în Main News.
Marea Britanie ia în considerare interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, inspirată de Australia. Premierul Keir Starmer subliniază riscurile pentru tineri și nevoia de măsuri stricte. Analiza situației și vizitele oficialilor britanici în Australia vor sprijini această inițiativă. Marea Britanie ia în considerare interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, inspirată de … Articolul O țară europeană ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru copii sub 16 ani apare prima dată în Main News.
Oamenii nu cred în cifrele guvernamentale din cauza experiențelor zilnice negative și a știrilor alarmante, deși indicatorii economici sugerează altceva. Cartea lui Dan Ariely, „Ce îi face pe oamenii raționali să creadă lucruri iraționale”, explorează neîncrederea și prejudecățile cognitive care alimentează aceste percepții. Oamenii percep economia mai rău decât sugerează cifrele oficiale din cauza experiențelor … Articolul De ce scepticismul față de cifrele guvernamentale persistă? apare prima dată în Main News.
Noul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat un sistem pentru antrenarea inteligenței artificiale pe baza datelor de luptă acumulate în conflictul cu Rusia. Aceste informații sunt esențiale pentru aliați, având o valoare extraordinară în analiza tacticilor militare. Ucraina colaborează cu parteneri din SUA și Marea Britanie. Noul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, … Articolul Sistem inovator al Ucrainei: date valoroase pentru aliați în negocieri apare prima dată în Main News.
Bundeswehr-ul german a atins un maxim al recrutării, cu 184.200 de soldați activi, cea mai bună cifră din ultimii 15 ani. Germania plănuiește extinderea forțelor la 260.000 de militari până în 2030, în contextul creșterii amenințărilor din partea Rusiei și al unei mai mari angajări în securitatea internațională. Numărul soldaților germani a ajuns la 184.200, … Articolul Recrutări record în Bundeswehr: maxim decadal și planuri de extindere apare prima dată în Main News.
Nicolae Stanciu a semnat cu Dalian Yingbo FC după despărțirea de Genoa, unde nu a confirmat. Căpitanul naționalei României a avut o performanță slabă, bifând doar șapte meciuri. Dalian Yingbo FC devine astfel clubul numărul 11 din cariera sa profesională, după o lungă experiență internațională. Nicolae Stanciu a semnat un contract cu Dalian Yingbo FC … Articolul Nicolae Stanciu a semnat cu noul club! Detalii despre transfer apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a răspuns inițiativei lui Donald Trump pentru crearea Consiliului pentru Pace, afirmând că analizează implicarea României. Inițiativa, care implică o taxă de un miliard de dolari pentru statutul de membru permanent, vizează soluționarea conflictelor globale. Evaluarea este în curs pentru compatibilitate cu angajamentele internaționale. Președintele Nicușor Dan salută inițiativa lui Donald Trump privind … Articolul Nicușor Dan respinge oferta lui Trump pentru un loc în Consiliul pentru Pace apare prima dată în Main News.
Vladimir Plahotniuc, oligarhul basarabean, este cercetat într-un nou dosar pentru folosirea de acte de identitate false. Acesta a fost prins în Grecia și riscă până la 20 de ani de închisoare pentru furtul miliardului. Procurorii cer prelungirea arestului preventiv, iar apărătorul său contestă acuzațiile. Vladimir Plahotniuc, oligarh basarabean, a fost prins cu acte de identitate … Articolul Vladimir Plahotniuc, oligarh basarabean, prins cu acte false într-un nou dosar apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu, președintele PSD, afirmă că nu este momentul ca Ilie Bolojan să fie schimbat din fruntea Guvernului. În ciuda dificultăților de colaborare între cei doi, Grindeanu subliniază că nu există alternative viabile de guvernare și așteaptă numirile la șefia serviciilor secrete pentru a decide asupra coaliției. Sorin Grindeanu afirmă că nu este momentul pentru … Articolul Sorin Grindeanu: Momentul plecării lui Ilie Bolojan din Guvern nu a sosit încă apare prima dată în Main News.
DeepSky este o nouă rețea de sateliți AI care promite să revoluționeze monitorizarea vremii la nivel global. Proiectul, dezvoltat de Tomorrow.io, își propune să îmbunătățească frecvența și precizia observațiilor meteorologice, abordând deficitul de date în regiunile slab monitorizate, precum oceanele și zonele polare. DeepSky este o rețea de sateliți AI destinată să îmbunătățească monitorizarea vremii … Articolul DeepSky: Revoluția sateliților AI în monitorizarea globală a vremii apare prima dată în Main News.
Netflix a lansat o ofertă integral în numerar de 27,75 dolari pe acțiune pentru Warner Bros Discovery, răspunzând astfel la propunerea rivalului Paramount Skydance. Această mișcare ar putea duce la consolidarea poziției Netflix pe piața media, incluzând francize celebre precum Harry Potter și Game of Thrones. Netflix a făcut o ofertă integral în numerar de … Articolul Netflix intră în lupta pentru Warner Bros și HBO, după oferta Paramount apare prima dată în Main News.
Președintele ucrainean Zelenski și-a exprimat îngrijorarea față de distragerea atenției internaționale de la conflictul din Ucraina, din cauza disputei legate de Groenlanda, provocată de Donald Trump. Zelenski a cerut negocieri diplomație cu SUA și a subliniat importanța sprijinului internațional pentru Ucraina în fața agresiunii ruse. Zelenski își exprimă îngrijorarea că disputa privind Groenlanda distrage atenția … Articolul Zelenski își exprimă îngrijorarea în disputa asupra Groenlandei apare prima dată în Main News.
Propunerea lui Donald Trump de a crea un Consiliu pentru Pace se confruntă cu scepticism global, fiind criticată de lideri europeni și israelieni. Inițiativa include condiții controversate, precum contribuția financiară de 1 miliard de dolari. Aliații europeni explorează modificări, în timp ce unii lideri, precum Orban, confirmă participarea. Inițiativa lui Donald Trump de a crea … Articolul Revizuirea statutului „Consiliului pentru pace”: Inițiativa lui Trump, fără ecou global. apare prima dată în Main News.
Scene de panică au avut loc la meciul dintre Luciano Darderi și Cristian Garin, unde italianul s-a tăvălit de durere pe teren din cauza unor crampe. Darderi, care a învins cu 7-6, 7-5, 7-6, a avut nevoie urgentă de o pauză, dar regulamentul permite doar între seturi. Detalii despre incident și declarații după meci. Luciano … Articolul Incident șocant la meciul Darderi – Garin: Italianul, pe teren de durere apare prima dată în Main News.
Lanțul american de restaurante casual dining Chili’s se pregătește să deschidă primul său restaurant în România, cu o investiție de peste 1 milion de euro. Noua unitate va fi situată în Mall Băneasa, iar brandul va include locații și în baze militare, marcând o expansiune semnificativă pe piața românească. Lanțul american de restaurante Chili’s își … Articolul Chili’s deschide primul restaurant în România, inclusiv în baze militare apare prima dată în Main News.
Președintele României, Nicușor Dan, participă pe 22 ianuarie la reuniunea extraordinară a Consiliului European, subliniind angajamentul României față de valorile europene. Valentin Naumescu, consilier pe afaceri europene, afirmă că societatea românească susține ferm apartenența la Uniunea Europeană. Delegația include ministrul de Externe și un consilier prezidențial. Nicușor Dan participă pe 22 ianuarie la reuniunea extraordinară … Articolul Nicușor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European pe 22 ianuarie apare prima dată în Main News.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță un deficit bugetar pentru 2025 de 7,7% din PIB, sub prognoza inițială de 8,4%. Investițiile au crescut cu 15%, iar România câștigă încrederea Comisiei Europene. Nu se iau în calcul creșteri de TVA pentru 2026, asigurând un impact pozitiv asupra economiei. Deficitul bugetar al României pentru 2025 este de 7,7% … Articolul Deficit bugetar sub prognoze în România; TVA fără creșteri pentru 2026 apare prima dată în Main News.
Familia Simonei Halep a dat în judecată Primăria Constanța pentru un teren valoros din Mamaia, afectat de modificări urbanistice. Litigiul, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, contestă o hotărâre a municipalității care stabilește o diferență de preț de 339.800 de euro. Detalii despre proiectul imobiliar și implicațiile financiare. Familia Simonei Halep, printr-o firmă controlată de unchiul … Articolul Familia Simonei Halep acționează în judecată Primăria Constanța pentru teren în Mamaia apare prima dată în Main News.
Kim Jong Un demite public un vicepremier, acuzându-l de incompetență și comparându-l cu o capră. Această mustrare rară subliniază criza economică și provocările cu care se confruntă Coreea de Nord. Liderul solicită accelerarea modernizării economiei în contextul primului congres al partidului după cinci ani. Kim Jong Un a demis public un vicepremier din cauza incompetenței … Articolul Kim Jong Un demite un vicepremier, comparându-l cu o capră apare prima dată în Main News.
Cristian Tudor Popescu critică sever atitudinea lui Nicușor Dan în scandalul UE-Trump, calificând-o drept „curluntrism ridicol și umilitor”. El subliniază necesitatea unor reacții ferme în fața provocărilor internaționale, evidențiind lipsa de influență a României pe scena geopolitică mondială. Cristian Tudor Popescu critică atitudinea președintelui Nicușor Dan în conflictul SUA-UE Nicușor Dan a fost invitat la … Articolul Cristian Tudor Popescu critică răspunsul ambiguu al lui Nicușor Dan în scandalul UE-Trump apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu a anunțat consens în coaliția de guvernare pentru un pachet de măsuri de relansare economică, după eforturi susținute de convingere a prim-ministrului Ilie Bolojan. Guvernul își va angaja răspunderea pentru reforme și se așteaptă ca oficialii să nu se laude cu o scădere a deficitului bugetar. Sorin Grindeanu a anunțat asumarea răspunderii Guvernului … Articolul Consens în coaliție după eforturi intense pentru a-l convinge pe Bolojan apare prima dată în Main News.
Primarul comunei Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, este investigat de DIICOT pentru corupere a minorilor și pornografie infantilă. Percheziții au avut loc la sediul primăriei și la locuința sa, în urma unor acuzații grave. Autoritățile analizează dovezile pentru a asigura protecția minorilor și clarificarea situației legale a edilului. Primarul din Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, este investigat … Articolul Primar din Izvoarele, percheziții și anchetă pentru corupere a minorilor apare prima dată în Main News.
Stadionul Dinamo din Șoseaua Ștefan cel Mare a fost demolat azi, iar suporterii au avut ocazia să ia suveniruri din istoria clubului. În locul vechiului stadion va fi construită o arenă nouă, promițând un termen de finalizare de maximum 25 de luni. Emoții mari pentru fanii dinamoviști! Stadionul Dinamo a început să fie demolat pentru … Articolul Buldozerele demolează Stadionul Dinamo pe Șoseaua Ștefan cel Mare apare prima dată în Main News.
Iași ocupă un loc important în topul salariilor din România, cu un fond de salarii de 1,405 miliarde de lei și un salariu mediu brut de 6.763 lei, conform datelor din octombrie 2025. Comparativ cu Bucureștiul și Clujul, Iașiul se situează în rândul județelor cu cele mai mari salarii din estul țării. Iași a avut … Articolul Salariile angajaților din Iași: clasament în topul României apare prima dată în Main News.
