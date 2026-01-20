Armata Română: cum a prevenit atacurile Rusiei asupra țărilor NATO

18:20

Sorin Grindeanu, președintele PSD, afirmă că nu este momentul ca Ilie Bolojan să fie schimbat din fruntea Guvernului. În ciuda dificultăților de colaborare între cei doi, Grindeanu subliniază că nu există alternative viabile de guvernare și așteaptă numirile la șefia serviciilor secrete pentru a decide asupra coaliției. Sorin Grindeanu afirmă că nu este momentul pentru