Surpriză în grupa României la Europeanul de handbal. Campioana mondială și olimpică, învinsă la limită
Antena Sport, 20 ianuarie 2026 23:50
Danemarca a fost învinsă de Portugalia în ultimul meci al Grupei B din faza preliminară de la Campionatul European de Handbal Masculin. La câteva ore după ce România a fost învinsă în ultima secundă de Macedonia de Nord, naționala nordică a suferit un eșec surprinzător în fața lusitanilor cu scorul de 31-29. Grupa României de […]
• • •
Acum 10 minute
00:00
Inter – Arsenal 1-3. Cristi Chivu, duş rece în Liga Campionilor. Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City # Antena Sport
UEFA Champions League a adus meciuri de top în faza principală a grupelor, iar ziua de marți a adus în scenă dueluri fantastice, transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de afiș al serii a fost disputa care l-a avut în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – Arsenal. Inter […]
Acum 30 minute
23:50
Surpriză în grupa României la Europeanul de handbal. Campioana mondială și olimpică, învinsă la limită # Antena Sport
Danemarca a fost învinsă de Portugalia în ultimul meci al Grupei B din faza preliminară de la Campionatul European de Handbal Masculin. La câteva ore după ce România a fost învinsă în ultima secundă de Macedonia de Nord, naționala nordică a suferit un eșec surprinzător în fața lusitanilor cu scorul de 31-29. Grupa României de […]
Acum o oră
23:30
Interul lui Cristi Chivu insistă pentru o “repatriere” de senzație. Colegul lui Dennis Man, dorit pe Meazza # Antena Sport
Inter Milano are în plan să facă un transfer extrem de interesant. Conducătorii echipei antrenate de Cristi Chivu vor să îl aducă înapoi pe Giuseppe Meazza pe Ivan Perisic, jucătorul croat care a fost legitimat la formația din Serie A din 2015 până în 2022. Inter își dorește să se întărească în această perioadă de […]
Acum 2 ore
23:00
Kylian Mbappe i-a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo! Gestul francezului după ce a marcat cu AS Monaco # Antena Sport
Real Madrid a primit vizita celor de la AS Monaco, în primul meci al anului în UEFA Champions League. Kylian Mbappe a intrat din primul minut împotriva fostei sale echipe și a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Starul lui Alvaro Arbeloa a înscris de două ori în prima repriză a partidei de pe […]
23:00
Bodo/Glimt a obținut prima victorie din istorie în Liga Campionilor, iar succesul a fost reuşit chiar contra celor de la Manchester City. Victoria a fost una categorică, scor 1-3. Pep Guardiola a găsit o scuză pentru eşecul surprinzător, lipsa unui lot valid! „Avem senzația că multe lucruri merg prost la nivel de detalii și că […]
22:50
Dan Șucu, transfer de la echipa învinsă dramatic de FCSB în Europa League. Portar de națională pentru Genoa # Antena Sport
Genoa a oficializat în urmă cu puțin timp cel mai nou transfer efectuat în această perioadă de mercato. Formația "rossoblu", patronată de Dan Șucu, l-a adus marți seara pe portarul Justin Bijlow, care de când a promovat la seniori acum 10 ani a evoluat doar pentru Feyenoord. Genoa nu se află într-o situație foarte plăcută […]
22:40
Inter – Arsenal 1-2. Gabriel Jesus face dubla! Vezi toate rezultatele: Scor şoc în Bodo/Glimt – Manchester City 3-1 # Antena Sport
UEFA Champions League revine cu meciuri de top din faza principală a grupelor, iar ziua de marți ne pune în scenă dueluri fantastice, care sunt transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de afiș al serii este disputa care îl va avea în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – […]
22:20
S-a scris istorie în victoria lui Bodo/Glimt cu Manchester City! Premieră în toate competițiile europene # Antena Sport
Manchester City a suferit marți seara o înfrângere surprinzătoare în etapa a șaptea de Champions League, fiind învinsă de Bodo/Glimt în Norvegia cu scorul de 3-1. Partida de la Cercul Polar a fost una fabuloasă pentru nordici, care au setat o premieră în toată istoria competițiilor europene. Bodo/Glimt a oferit o prestație de excepție în […]
Acum 4 ore
21:40
Bodo/Glimt – Manchester City 3-1. De la 22:00 se joacă Inter – Arsenal. Cum arată echipele de start # Antena Sport
UEFA Champions League revine cu meciuri de top din faza principală a grupelor, iar ziua de marți ne pune în scenă dueluri fantastice, care sunt transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de afiș al serii este disputa care îl va avea în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – […]
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Radu Drăgușin a semnat pe viață appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Istorie în Ștefan cel Mare appeared first on Antena Sport.
21:30
Surpriză de proporţii: Xabi Alonso se pregăteşte să-l antreneze pe Radu Drăguşin. Cine face anunţul # Antena Sport
Radu Drăguşin plănuieşte să plece de la Tottenham, dar clubul stă pe un butoi de pulbere, iar ce părea ieri în dezavantajul lui, peste noapte se poate transforma în noroc, în cazul în care actualul antrenor de la Tottenham este schimbat. Thomas Frank este supus unei analize interne semnificative, conducătorii clubului luând în considerare încheierea […]
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Schimbare la FCSB appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Căpitanul Dobre dă tonul în vestiarul Rapidului și la modă appeared first on Antena Sport.
21:20
Incredibil! Rodri, eliminat în Bodo/Glimt – Manchester City după ce a încasat două „galbene” într-un minut # Antena Sport
UEFA Champions League a revenit marți cu primele meciuri din 2026, iar jocul dintre Bodo/Gimt și Manchester City a fost unul plin de momente fantastice, de la goluri superbe la cartonașe roșii. Rodri a fost protagonistul unui moment incredibil în repriza a doua a partdei, la scurt timp după ce echipa antrenată de Pep Guardiola […]
21:20
Ionuț Radu a numit “cel mai frumos sentiment trăit până acum”. Ce a povestit vedeta de la Celta Vigo # Antena Sport
Ionuț Radu a acordat recent un interviu în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre care și venirea sa în Spania la Celta Vigo, unde a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători de la club. Goalkeeper-ul de 28 de ani a vorbit despre adaptarea sa în Spania și despre momentul de referință de […]
20:50
Ofri Arad, primul interviu la FCSB. Îşi face planuri de Liga Campionilor: “Sper să fiu amuleta norocoasă” # Antena Sport
Ofri Arad a semnat un contract valabil doi ani și jumătate cu FCSB și va fi plătit cu 20.000 de euro lunar. Israelianul primește și un bonus de instalare consistent, în valoare de 400.000 de euro. Ajuns în ţară, Ofri Arad nu a apucat încă să adune informaţii suficiente, iar în primul interviu acordat de […]
20:40
Când va avea loc duelul dintre Gabriela Ruse și Ajla Tomljanovic, din turul doi la Australian Open # Antena Sport
Gabriela Ruse este una dintre cele două românce rămase pe tabloul principal la Australian Open, după o victorie spectaculoasă obținută în runda inaugurală a primului turneu de Grand Slam al anului. Sportiva din România va da peste Ajla Tomljanovic în turul al doilea, iar organizatorii au anunțat când și la ce oră va avea loc […]
20:10
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia # Antena Sport
Kevin Ciubotaru era dat ca sigur transferat de Gigi Becali la FCSB, dar mutarea nu s-a mai realizat. Chiar dacă jucătorul a lăsat de înţeles că este dispus să vină la FCSB, un acord între fotbalist şi clubul bucureştean nu s-a realizat. Şi asta pentru că pe numele lui au apărut mai multe oferte. Jurnaliștii […]
20:10
Max Verstappen, declarație surprinzătoare privind viitorul sezon din Formula 1: “Nu mă gândesc, nu-mi pasă” # Antena Sport
Max Verstappen a acordat un interviu din Detroit pentru jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, alături de care a vorbit despre mai multe subiecte, printre care și ce părere are despre viitorul sezon din "Marele Circ". Olandezul a fost prezent zilele acestea în orașul din Michigan, unde a fost prezentat noul monopost al celor de […]
Acum 6 ore
20:00
Pep Guardiola, cheltuieli uriașe pe transferuri în Anglia! Ce record a stabilit antrenorul lui Manchester City # Antena Sport
Manchester City a oficializat luni transferul lui Marc Guehi, după ce Crystal Palace a acceptat oferta de 23 de milioane de euro a „cetățenilor". Cu această mutare, Pep Guardiola a stabilit un record uluitor de când a fost instalat pe banca englezilor. Concret, de când este antrenorul formației de pe Etihad Stadium, tehnicianul a cheltuit […]
19:40
Ionuţ Lupescu, anunţ sumbru despre Cornel Dinu. De ce a lipsit de la demolarea stadionului Dinamo # Antena Sport
Cornel Dinu a avut mai multe probleme de sănătate în ultimul timp. După o operaţie de coxartroză, efectuată în septembrie 2024, Cornel Dinu a ajuns, în urmă cu câteva luni, la spital. Dinu a fost internat la Spitalul de Urgenţă, medicii făcându-i mai multe investigaţii cardiace. A fost lăsat să plece acasă, dar veştile sumbre […]
19:30
Kairat – Club Brugge 1-4. De la 19:45 se joacă Bodo/Glimt – City. Meci de gală și pentru Cristi Chivu # Antena Sport
UEFA Champions League revine cu meciuri de top din faza principală a grupelor, iar ziua de marți ne pune în scenă dueluri fantastice, care sunt transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de afiș al serii este disputa care îl va avea în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – […]
19:20
Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație # Antena Sport
Cazul suedezului Wilhelm Loeper a provocat intrigă în Liga 1, în contextul în care el susține a semnat din greșeală cu Csikszereda, fiind pregătit să evolueze într-o altă țară, mai exact în Coreea de Sud. Cu toate acestea, se pare că fotbalistul adus de la Helsingborgs IF va rămâne în România, după ce ciucanii l-au […]
19:00
România va avea în premieră o echipă oficială în cadrul unuia dintre cele mai faimoase raliuri de regularitate din lume, Rallye Monte-Carlo Historique, acolo unde va fi reprezentată de cinci echipaje, la 90 de ani de când Petre Cristea devenea primul și unicul câștigător al Raliului Monte Carlo, anunță Federația Română de Automobilism Sportiv. Echipajele […]
18:50
Afacerea lui Cristiano Ronaldo cu apă plată începe să aibă succes şi în Europa, iar Steaua Bucureşti a anunţat astăzi un parteneriat interesant cu compania deţinută de portughez. Cristiano Ronaldo are în administrație mai multe hoteluri, o clinică specializată pe transplant capilar, o marcă de apă îmbuteliată proprie, dar și un parfum propriu. Cum el […]
18:50
Brahim Diaz, mesaj de la prim-ministrul Marocului după penalty-ul din finala AFCON: “Ai intrat în inimile lor” # Antena Sport
Brahim Diaz a fost consolat de prim-ministrul Marocului, Aziz Akhannouch, în urma finalei Cupei Africii pe Națiuni pierdute de "leii din Atlas" în fața Senegalului chiar pe teren propriu. Ultimul act de la Rabat a fost unul nebun, jucătorul lui Real Madrid ratând penalty-ul care putea aduce trofeul țării sale în minutul 90+24, după ce […]
18:30
Conducerea celor de la Rapid face tot posibilul pentru ca echipa să se lupte în acest sezon pentru câștigarea titlului. Venirea lui Olimpiu Moruțan confirmă acest lucru, dar clubul se confruntă și cu anumite plecări. Venit la începutul acestui sezon în Giulești, Antoine Baroan are zilele numărate la echipa antrenată de Costel Gâlcă, conform anunțului […]
18:20
Cele mai noi detalii despre mutarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid: “Ajunge ori în seara asta, ori mâine” # Antena Sport
Victor Angelescu, oficialul celor de la Rapid, a vorbit recent din nou despre transferul lui Olimpiu Moruțan în Giulești. Președintele clubului din Giulești a anunțat ce mai ține în loc afacerea, dar și când ar trebui să ajungă mijlocașul de 26 de ani în România. Rapid a dat o adevărată lovitură în această perioadă de […]
18:20
Fiul lui Wesley Lopes se transferă în România! “Discutăm de o lună cu un om important” # Antena Sport
Wesley Lopes a fost unul dintre jucătorii străini foarte apreciaţi în România. Perioada petrecută la FC Vaslui, cu 61 de goluri în 113 partide, i-a adus şi un transfer la Al-Hilal, cu toate că din ţară Gigi Becali îl curta insistent să-l aducă la FCSB. Jucătorul s-a retras din fotbal în 2017 şi acum speră […]
Acum 8 ore
17:50
Nicolae Stanciu a ajuns la Genoa în vara anului 2025, după ce Dan Șucu l-a adus de la Damac, însă fotbalistul de 32 de ani nu a confirmat la revenirea în Europa. Ca urmare a formei slabe arătate de Stanciu, italienii au decis să se despartă de jucătorul român, pe care l-au lăsat liber de […]
17:40
România – Macedonia de Nord LIVE TEXT (19:00). “Tricolorii” își încheie aventura la EHF EURO 2026 # Antena Sport
România va disputa astăzi ultimul ei meci de la Campionatul European de Handbal Masculin. După două eșecuri contra Portugaliei și Danemarcei, jucătorii lui George Buricea speră să obțină un rezultat pozitiv contra Macedoniei de Nord, națională care încă poate obține calificarea în grupa principală a competiției. Duelul dintre România și Macedonia de Nord care va […]
17:40
Barcelona a pregătit deja prima mutare a verii! Are șase titluri în Premier League și vine gratis # Antena Sport
Barcelona încearcă în continuare să își revină pe plan financiar, iar conducerea trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a putea înregistra jucătorii în La Liga. Chiar și așa, oficialii s-au mișcat rapid și au bătut palma cu un star din Premier League, care va ajunge pe Camp Nou la finalul acestui sezon. Mai mult […]
17:30
Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 # Antena Sport
Există o companie din România care în 2026 plăteşte impozit de 41 de milioane de euro! Da, cifrele sunt reale. Firma este deţinută de un patron din Liga 1. Este vorba de Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani. Compania care genează un astfel de impozit anual este […]
17:10
Florentin Petre, declarație emoționantă la demolarea stadionului lui Dinamo: “Toate amintirile frumoase” # Antena Sport
Florentin Petre a fost una dintre legendele lui Dinamo prezente pe stadionul din Ștefan cel Mare în ziua în care au început demolările în arena care le-a fost casă "câinilor" din 1951 până în 2022. La eveniment, antrenorul secund al lui Zeljko Kopic a vorbit despre viitorul echipei, dar și despre ce va lua cu […]
17:00
Rapid București a dat cea mai importantă lovitură din acest mercato în Liga 1 și l-a transferat pe Olimpiu Moruțan, care va
17:00
Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide” # Antena Sport
Un club de mare tradiţie din România riscă falimentul în câteva zile. Anunţul alarmant a fost făcut chiar de patronul echipei. Clubul vizat este Ceahlăul Piatra Neamţ. După ce echipa patronată în urmă cu aproape 20 de ani de către Gheorghe Ștefan s-a dizolvat, Anton Măzărianu a încercat să susţină echipa şi să o ducă […] The post Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide” appeared first on Antena Sport.
16:40
Kairat – Club Brugge LIVE SCORE (17:30). Duel de foc și pentru Cristi Chivu. Programul zilei de marți # Antena Sport
UEFA Champions League revine cu meciuri de top din faza principală a grupelor, iar ziua de marți ne pune în scenă dueluri fantastice, care sunt transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Capul de afiș al serii este disputa care îl va avea în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – […] The post Kairat – Club Brugge LIVE SCORE (17:30). Duel de foc și pentru Cristi Chivu. Programul zilei de marți appeared first on Antena Sport.
16:40
Salut! Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei la Antena Sport Update 1. Ofri Arad, la FCSB Ofri Arad a fost prezentat oficial la FCSB. Înlocuitorul lui Adrian Şut la campioana României este al doilea transfer al roş-albaştrilor iarna aceasta. “Am ajuns la un club uriaş”, a declarat israelianul. 2. Zi istorică în Ştefan […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie appeared first on Antena Sport.
16:30
Gigi Becali, anunț despre strategia de transferuri de la FCSB: “6 milioane de euro, MM face ce vrea” # Antena Sport
Gigi Becali a declarat recent că el nu se va mai implica în campania de mercato a FCSB-ului în această iarnă, iar deciziile vor fi luate de acum înainte de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că bugetul pe care i l-a pus la dispoziție oficialului este de șase milioane de […] The post Gigi Becali, anunț despre strategia de transferuri de la FCSB: “6 milioane de euro, MM face ce vrea” appeared first on Antena Sport.
16:30
Imagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” # Antena Sport
Radu Drăguşin (23 de ani) s-a cununat civil cu Ioana Stan. Fericitul eveniment pentru fundaşul naţionalei a avut loc azi, în Bucureşti, în ziua în care Tottenham se duelează cu Borussia Dortmund în Champions League. Radu Drăguşin şi Ioana formează un cuplu de cinci ani, de pe vremea când fundaşul evolua la Juventus. Internaţionalul român […] The post Imagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” appeared first on Antena Sport.
16:30
Ce face azi omul care a eliminat România la ultimul Mondial la care “tricolorii” au participat # Antena Sport
28 de ani au trecut de când România a jucat ultimul ei meci la un Campionat Mondial. Se întâmpla la Bordeaux, pe 30 iunie 1998, în optimile de finală ale turneului disputat în Franța. “Tricolorii”, toți cu părul vopsit în galben după victoria spectaculoasă din grupe cu Anglia (2-1), au întâlnit Croația, aflată la primul […] The post Ce face azi omul care a eliminat România la ultimul Mondial la care “tricolorii” au participat appeared first on Antena Sport.
16:20
CFR Cluj a mutat din nou pe piața transferurilor și a oficializat marți mutarea lui Denis Crișan, fotbalist de doar 18 ani, format la academia celor de la PSV Eindhoven. Puștiul a evoluat ultima dată pentru echipa sub 19 ani a celor de la Mallorca. Denis este la bază mijlocaș ofensiv și are două selecții […] The post CFR Cluj și-a prezentat oficial noul jucător! A fost format de PSV Eindhoven appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:50
Simona Halep, într-o nouă ipostază! Ce rol va avea la Transylvania Open 2026: “Va fi prezentă toată săptămâna” # Antena Sport
Fosta jucătoare de tenis Simona Halep va fi ambasador onorific al turneului Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, urmând să înmâneze trofeul câştigătoarei ediţiei din 2026, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor remis, marţi, AGERPRES. “Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de […] The post Simona Halep, într-o nouă ipostază! Ce rol va avea la Transylvania Open 2026: “Va fi prezentă toată săptămâna” appeared first on Antena Sport.
15:50
Alegerea unor cursuri de inot pentru copii reprezinta o decizie importanta pentru orice parinte care isi doreste siguranta, sanatate si o dezvoltare armonioasa pentru copilul sau. In zona de nord a Capitalei si in Ilfov, interesul pentru cursuri de inot bine organizate a crescut constant, iar acest lucru este pe deplin justificat. Locatiile din Otopeni […] The post (P) Cursuri înot copii în Ilfov şi Bucureşti appeared first on Antena Sport.
15:20
Andre Duarte e gata să debuteze la FCSB. Fundaşul de 28 de ani şi-a primit dreptul de joc din partea FIFA şi va putea bifa primele minute pentru campioană duminică, în duelul cu CFR Cluj. Andre Duarte a ratat meciul cu FC Argeş, pierdut de FCSB cu scorul de 0-1, din prima etapă din 2026. […] The post Andre Duarte, gata să debuteze la FCSB. Anunţul oficial al campioanei appeared first on Antena Sport.
15:00
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu # Antena Sport
S-a aflat din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu. Melek Minca a primit despăgubiri de 300.000 de euro, sumă pe care a investit-o în mai multe domenii. În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini […] The post Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu appeared first on Antena Sport.
14:40
Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana. Primele imagini de la eveniment cu fundaşul român # Antena Sport
Radu Drăguşin (23 de ani) s-a cununat civil cu Ioana Stan. Fericitul eveniment pentru fundaşul naţionalei a avut loc azi, în Bucureşti, în ziua în care Tottenham se duelează cu Borussia Dortmund în Champions League. Radu Drăguşin a “profitat” de faptul că nu este inclus în lotul de Champions League pentru a-şi uni destinele cu […] The post Radu Drăguşin s-a cununat civil cu Ioana. Primele imagini de la eveniment cu fundaşul român appeared first on Antena Sport.
14:40
Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open! Va juca împotriva unei duble câştigătoare la Melbourne # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat marţi dimineaţă în turul 2 de la Australian Open, după ce a reuşit să revină în partida cu Eva Lys (39 WTA), din Germania, scor 3-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 11 minute de joc. La câteva ore distanţă, românca de pe locul 41 WTA şi-a aflat şi următoarea adversară […] The post Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open! Va juca împotriva unei duble câştigătoare la Melbourne appeared first on Antena Sport.
14:10
UEFA a anunţat arbitrul care va conduce meciul Dinamo Zagreb – FCSB!Brigadă olandeză la partida din Europa League # Antena Sport
Arbitrul olandez Sander van der Eijk va conduce meciul dintre Dinamo Zagreb şi FCSB, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Stadionul Maksimir din Zagreb, în etapa a şaptea a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenţi au fost delegaţi Rens Bluemink şi Stefan De Groot, iar al patrulea […] The post UEFA a anunţat arbitrul care va conduce meciul Dinamo Zagreb – FCSB!Brigadă olandeză la partida din Europa League appeared first on Antena Sport.
