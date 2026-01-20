Brahim Diaz, mesaj de la prim-ministrul Marocului după penalty-ul din finala AFCON: “Ai intrat în inimile lor”

16:30

Gigi Becali a declarat recent că el nu se va mai implica în campania de mercato a FCSB-ului în această iarnă, iar deciziile vor fi luate de acum înainte de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că bugetul pe care i l-a pus la dispoziție oficialului este de șase milioane de […] The post Gigi Becali, anunț despre strategia de transferuri de la FCSB: “6 milioane de euro, MM face ce vrea” appeared first on Antena Sport.