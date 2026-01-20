Trump vrea să înlocuiască ONU cu Consiliul Păcii: „Nu a fost foarte utilă, ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu”
Adevarul.ro, 21 ianuarie 2026 00:00
Președintele american Donald Trump a declarat marți că noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui Organizația Națiunilor Unite (ONU), pe care o consideră incapabilă să rezolve conflictele internaționale.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
00:00
Cum putem să obținem tot ce ne dorim doar cu ajutorul minții. Tehnicile recomandate de specialiști de top prin care ne putem reprograma creierul # Adevarul.ro
Omul are capacitatea de a-și reprograma creierul. Cu alte cuvinte, cu ajutorul unor tehnici care includ o corelare între minte, limbaj și comportament pentru a avea o sănătate psihică mai bună dar și o dezvoltarea armonioasă. Practic ne învățăm creierul să gândească pozitiv.
00:00
Trump vrea să înlocuiască ONU cu Consiliul Păcii: „Nu a fost foarte utilă, ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui Organizația Națiunilor Unite (ONU), pe care o consideră incapabilă să rezolve conflictele internaționale.
Acum 30 minute
23:45
Miruță, despre reforma în administrație: „Vom înlocui combinațiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiți, pilele cu meritocrația” # Adevarul.ro
Vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat că România este „în sfârșit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul țării” și a subliniat importanța reformelor în administrație și gestionarea responsabilă a banului public.
Acum o oră
23:30
Un mare oraș al României, fără căldură și apă caldă timp de 30 de ore din cauza unei avarii la Electrocentrale # Adevarul.ro
Locuitorii unui mare oraș din sudul țării au rămas marţi seara fără încălzire timp de peste 30 de ore, din cauza unei avarii la instalaţiile energetice, anunţă producătorul de agent termic al municipiului.
23:30
Burse sociale și la taxă și la buget - cer studenții. „Guvernul refuză dialogul și ignoră cerințele tuturor actorilor relevanți” # Adevarul.ro
Uniunea Studenților din România critică lipsa de dialog manifestată de guvern. Studenții lansează totodată mai multe propuneri care să atenueze efectele măsurilor de austeritate.
23:15
Incendiu violent, cu degajări mari de fum, la un abator din Harghita. Un angajat şi un pompier au ajuns la spital # Adevarul.ro
Un incendiu violent a izbucnit marți seară într-o hală a unui abator din municipiul Gheorgheni. Două persoane - un angajat şi un pompier- au ajuns la spital.
Acum 2 ore
23:00
Trump: Macron și Starmer devin puțin duri când nu sunt eu prin preajmă. Ce spune despre Groenlanda # Adevarul.ro
Președintele SUA Donald Trump spune că se înțelege bine cu Keir Starmer și Emmanuel Macron, dar afirmă că aceștia devin „puțin duri” atunci când el nu este prezent.
23:00
Lavrov spune că Marea Britanie ar trebui să renunțe la cuvântul „Mare” din denumirea sa: „Se numește singură așa” # Adevarul.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sugerat marți că Regatul Unit ar trebui denumit „Britania”, argumentând că este singura țară care își atribuie în mod explicit calificativul de „mare” în propria denumire oficială.
22:45
Un român stabilit în Minnesota, unde Trump amenință că trimite armata, descrie atmosfera tensionată: „E întuneric și în suflet, și pe stradă” # Adevarul.ro
Un român stabilit de două decenii în Minnesota, Romel Mircea Roman, inginer automatist și muzician originar din Brașov, descrie, într-un interviu pentru HotNews.ro atmosfera tensionată din statul american după ce o femeie de 37 de ani, Renee Good, a murit împușcată de un agent federal ICE.
22:45
Premierul Canadei, avertisment de la Davos: „Ordinea veche nu se mai întoarce. Ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții” # Adevarul.ro
Premierul Canadei, Mark Carney, a lansat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, unul dintre cele mai directe și incomode diagnostice ale ordinii internaționale postbelice: sistemul global bazat pe reguli, dominat timp de decenii de Statele Unite, s-a încheiat.
22:30
Decizia unei femei de 70 de ani: și-a vândut casa și s-a angajat fotograf pe un vas de croazieră: „Am obținut libertatea” # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de 70 de ani, din Statele Unite, a luat o decizie radicală: și-a vândut casa, și-a donat lucrurile și a plecat pe mare pentru a-și urma pasiunea pentru fotografie. „Am început cel mai creativ capitol al vieții mele”, a spus aceasta.
22:15
Ziua de 21 ianuarie aduce vești extraordinare pentru două semne zodiacale, care în ultimele luni au simțit că înaintează greu, deși și-au dat toată silința.
22:15
Rusia a testat „Zircon” pe teritoriul Ucrainei. Cât de periculoasă este racheta hipersonică 3M22 # Adevarul.ro
Atacul masiv lansat de Rusia pe 20 ianuarie împotriva Ucrainei a avut o miză dublă: lovirea infrastructurii energetice și testarea unor sisteme de armament încă nevalidate pe deplin în luptă.
Acum 4 ore
22:00
Căldura întârzie din nou în București. „Echilibrarea sistemului” se prelungește, iar mii de apartamente rămân în frig # Adevarul.ro
Furnizarea căldurii în București a fost din nou amânată. Termoenergetica a prelungit perioada de „echilibrare a sistemului” până pe 23 ianuarie.
22:00
Un expert în securitate explică de ce întrebarea: „Cu SUA sau cu UE?” este greșită pentru România. „Discuția reală ar trebui să fie despre ierarhia relațiilor” # Adevarul.ro
Într-un moment în care garanțiile de securitate sunt tot mai discutate pe flancul estic al NATO, expertul în securitate Marius Ghincea atrage atenția că România nu ar trebui să gândească în termeni de „SUA sau UE”.
22:00
Primarul acuzat de pornografie infantilă și coruperea sexuală a unei minore a fost reţinut de DIICOT # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT au dispus, marţi,10 ianuarie, reţinerea pentru 24 de ore a primarului comunei Izvoarele din judeţul Giurgiu, Silviu Marius Cazacu, pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor şi influenţarea declaraţiilor.
21:30
„Suraj”, tatăl lui Abi Talent, în comă, după ce s-a răsturnat cu mașina. Interlopul s-ar fi urcat la volan, deși avea permisul suspendat # Adevarul.ro
Tatăl trapperului Abi Talent, Julien Panțic, zis ,,Suraj”, este în comă după ce s-a răsturnat cu mașina pe câmpul dintre Hanul lui Țintă și Pasarela Nehoiu, pe sensul de mers către Buzău, potrivit Campus TV.
21:15
Cum răspund danezii planurilor lui Trump: „Să cumpărăm California”, propunere lansată printr-o petiție # Adevarul.ro
O petiție satirică inițiată în Danemarca, care propune cumpărarea statului american California, a strâns deja peste 280.000 de semnături.
21:00
România, ciuca bătăilor la Europenele de la handbal. Părăsește Campionatul European cu trei eșecuri # Adevarul.ro
Româna pierdut toate meciurile de la turneul final continental.
21:00
Băutura care îi ajută pe ucraineni să nu înghețe în apartamente: alcoolul nu e soluția, spun medicii # Adevarul.ro
O băutură fierbinte poate fi soluția salvatoare pentru ucrainenii care îngheață în apartamentele fără căldură sau electricitate.
20:45
Atenționare MAE pentru românii din Italia: Codul roșu pentru vreme extremă în Sicilia se menține # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români aflați în Italia sau care intenționează să călătorească acolo că Departamentul Național de Protecție Civilă din Italia a emis alerta de cod roșu pentru regiunea Sicilia, valabilă în perioada 20- 21 ianuarie.
20:30
Fiscul din Sibiu a câștigat în instanță și cealaltă jumătate din casa din centrul Sibiului pentru care fostul președinte Klaus Iohannis datorează despăgubiri statului.
20:15
Un american antrenează ciori să smulgă șepcile roșii cu „Make America Great Again”. Povestea a aprins rețelele sociale # Adevarul.ro
Povestea unui american care susține că a reușit să antreneze ciori să smulgă celebrele șepci roșii „Make America Great Again” purtate de susținătorii lui Trump a aprins rețelele sociale și a declanșat o dezbatere intensă despre inteligența păsărilor și a animalelor și limitele eticii.
20:15
Premierul Groenlandei le cere locuitorilor să se pregătească pentru o posibilă invazie americană # Adevarul.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, lansează un avertisment fără precedent: locuitorii insulei trebuie să se pregătească pentru o posibilă invazie americană.
Acum 6 ore
20:00
Răspunsul Canadei la o ipotetică invazie americană: tactici de tip mujahedin și gherilă inspirate din luptele talibanilor # Adevarul.ro
Forțele Armate Canadiene au modelat pentru prima dată în aproape un secol o posibilă invazie militară a Statelor Unite în Canada și răspunsul potențial al țării, potrivit unui raport al mass-mediei canadiene de marți.
20:00
Accident crâncen în Chiajna. O persoană încarcerată după ce un autoturism a fost lovit de tren # Adevarul.ro
Un accident feroviar s-a produs pe strada Tineretului din localitatea Chiajna, unde un autoturism a fost implicat într-o coliziune cu un tren. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare.
20:00
Un fost consilier al lui Donald Trump, despre planurile președintelui: „Groenlanda va rămâne Groenlanda” # Adevarul.ro
Un fost consilier de vârf al lui Donald Trump spune că președintele SUA nu poate forța Groenlanda să își schimbe statutul și că o astfel de idee ar fi „o măsură excesivă”.
20:00
Renault va construi drone de atac asemănătoare aparatelor iraniene Shahed, folosite intens de Rusia în Ucraina # Adevarul.ro
Renault se pregătește să intre pe piața producției de drone militare, printr-un parteneriat strategic cu compania franceză de apărare Turgis & Gaillard. Proiectul vizează fabricarea în Franța a unei noi drone de atac și recunoaștere, denumită Chorus.
19:30
CTP critică lipsa de reacție a României față de tensiunile internaționale: „Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Aghiasmă, nu e luată în seamă” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a critică dur politica externă a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump și poziția României, pe care o descrie ca fiind lipsită de relevanță internațională.
19:30
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari # Adevarul.ro
Doi dintre fiii liderului cecen Ramzan Kadîrov au devenit, încă din copilărie, proprietarii unor imobile de lux în centrul capitalei Groznîi, cu o valoare totală estimată la aproximativ 17 milioane de dolari, potrivit unui raport al proiectului de investigație We Can Explain.
19:15
Zelenski respinge ideea ca Ucraina să facă parte din „Consiliul Păcii” dacă Rusia este inclusă: „Este foarte dificil să ne imaginăm” # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu îşi poate imagina să participe la „Consiliul Păcii” propus de Donald Trump, dacă Rusia ar face parte din acesta.
19:00
Odată cu al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, în relațiile germano-americane aproape nimic nu mai este cum era. Disputa pe marginea Groenlandei ar putea duce la destrămarea definitivă a parteneriatului.
18:45
România va avea în premieră o echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo. Fostul premier Tăriceanu va pilota un model Lancia Fulvia # Adevarul.ro
România va avea reprezentare la o cursă istorică.
18:45
Rogobete: 2026 va fi anul în care România va trata marile cazuri de arși acasă și va inaugura spitale noi # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la „Interviurile Adevarul”, că anul 2026 ar putea marca un pas important pentru sistemul medical românesc, odată cu posibilitatea de a trata pacienți cu arsuri grave în țară și cu planuri de inaugurare a unor spitale noi.
18:45
Limbaj extrem de vulgar în subtitrarea unui film în care joacă și Sebastian Stan, difuzat de AXN # Adevarul.ro
Subtitrările în limba română ale filmului „Eu, Tonya”, în care joacă și actorul român Sebastian Stan, au stârnit controverse, după ce limbajul extrem de vulgar a fost tradus direct, fără nicio atenționare.
18:45
Un judecător american și soția sa, împușcați prin ușă. Ce a făcut atacatorul înainte să tragă # Adevarul.ro
Un incident armat petrecut duminică după-amiază în Lafayette, Indiana, în care un judecător și soția sa au fost împușcați, a declanșat o amplă anchetă coordonată de autoritățile locale, statale și federale.
18:45
Cine va lua decizia în România privind taxa de 1 miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace lansat de Trump # Adevarul.ro
România va analiza dacă acceptă invitația adresată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, de a deveni membru al aşa‑numitului „Consiliu pentru Pace”.
18:30
„Timpul lingușelilor s-a terminat. Ajunge!”. Fostul șef NATO cere fermitate față de Donald Trump # Adevarul.ro
Fostul secretar general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, cere ca Trump să nu mai fie „lingușit”.
18:30
Pensionarii cu venituri mici ar putea primi sprijin financiar și anul acesta. Ministrul Muncii: „Inflația i-a afectat puternic” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți că intenționează să propună ca și în 2026 să fie acordat ajutor pensionarilor cu venituri mici, pentru a sprijini categoriile cele mai vulnerabile.
18:30
România, parte a unui proiect european pentru decizii mai transparente privind medicamentele # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății din România este beneficiar al unui grant european care va fi derulat în cadrul proiectului CAPRICORD, începând din luna ianuarie, pe o perioadă de trei ani.
Acum 8 ore
18:00
„Discriminatoriu”. România n-a fost inclusă pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie de noua lege întrată în vigoare în Ucraina # Adevarul.ro
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, care a intrat în vigoare în data de 16 ianuarie 2026, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, potrivit Agerpres.
18:00
Ministrul Energiei, soluție pentru termoficarea Bucureștiului: 24 de containere modulare vor fi amplasate în zonele cu probleme # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți o primă soluție pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului, în contextul problemelor persistente legate de furnizarea căldurii și a apei calde.
17:45
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA: tensiunile cu Trump ating cote maxime # Adevarul.ro
Uniunea Europeană oprește temporar acordul comercial cu SUA, pe fondul conflictelor tot mai mari cu Donald Trump
17:45
Statutul „Consiliului pentru pace” ar putea fi revizuit. Inițiativa lui Trump nu a stârnit entuziasmul liderilor mondiali # Adevarul.ro
Propunerea președintelui american Donald Trump de a crea un Consiliu pentru Pace se confruntă cu scepticism din partea mai multor state, pe fondul unor prevederi considerate inacceptabile.
17:45
Nicușor Dan anunță că va analiza intrarea României în Consiliul Păcii și salută inițiativa lui Donald Trump # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan salută inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale. Șeful statului a anunțat totodată demararea unui proces de analiză cu privire la angajamentele internaționale asumate de România.
17:45
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, în prezent, nu există o alternativă de guvernare, dar PSD poate ieși din coaliție și să meargă spre alegeri anticipate.
17:45
Oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc, prins cu mai multe acte de identitate false, vizat într-un nou dosar # Adevarul.ro
Vladimir Plahotniuc, prins anul trecut în Grecia cu mai multe acte de identitate false, este vizat într-un nou dosar pentru deținerea și folosirea acestora, au anunțat procurorii de la Chișinău în cadrul unei ședințe de judecată din dosarul privind furtul miliardului, în care este judecat oligarhul.
17:30
Apariție neobișnuită la Davos. Emmanuel Macron a ținut un discurs grav purtând ochelari de soare # Adevarul.ro
Emmanuel Macron a atras atenția la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a urcat pe scenă și și-a susținut discursul purtând ochelari de soare.
17:30
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți” # Adevarul.ro
Localnicii unei comune din județul Galați s-au adunat marți la primărie, revoltați, după ce au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite pentru locuințele lor chiar și de 30 de ori mai mari decât în anii anteriori.
17:30
Ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui război în Republica Moldova. Generalul Gheorghiţă Vlad spune că poate fi apărată prin „formate ale coaliţiilor de voință” # Adevarul.ro
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.