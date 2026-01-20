După un an cu Trump se profilează o ruptură transatlantică
Adevarul.ro, 20 ianuarie 2026 19:00
Odată cu al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, în relațiile germano-americane aproape nimic nu mai este cum era. Disputa pe marginea Groenlandei ar putea duce la destrămarea definitivă a parteneriatului.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
19:00
Odată cu al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, în relațiile germano-americane aproape nimic nu mai este cum era. Disputa pe marginea Groenlandei ar putea duce la destrămarea definitivă a parteneriatului.
Acum 30 minute
18:45
România va avea în premieră o echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo. Fostul premier Tăriceanu va pilota un model Lancia Fulvia # Adevarul.ro
România va avea reprezentare la o cursă istorică.
18:45
Rogobete: 2026 va fi anul în care România va trata marile cazuri de arși acasă și va inaugura spitale noi # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat la „Interviurile Adevarul”, că anul 2026 ar putea marca un pas important pentru sistemul medical românesc, odată cu posibilitatea de a trata pacienți cu arsuri grave în țară și cu planuri de inaugurare a unor spitale noi.
18:45
Limbaj extrem de vulgar în subtitrarea unui film în care joacă și Sebastian Stan, difuzat de AXN # Adevarul.ro
Subtitrările în limba română ale filmului „Eu, Tonya”, în care joacă și actorul român Sebastian Stan, au stârnit controverse, după ce limbajul extrem de vulgar a fost tradus direct, fără nicio atenționare.
18:45
Un judecător american și soția sa, împușcați prin ușă. Ce a făcut atacatorul înainte să tragă # Adevarul.ro
Un incident armat petrecut duminică după-amiază în Lafayette, Indiana, în care un judecător și soția sa au fost împușcați, a declanșat o amplă anchetă coordonată de autoritățile locale, statale și federale.
18:45
Cine va lua decizia în România privind taxa de 1 miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace lansat de Trump # Adevarul.ro
România va analiza dacă acceptă invitația adresată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, de a deveni membru al aşa‑numitului „Consiliu pentru Pace”.
Acum o oră
18:30
„Timpul lingușelilor s-a terminat. Ajunge!”. Fostul șef NATO cere fermitate față de Donald Trump # Adevarul.ro
Fostul secretar general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, cere ca Trump să nu mai fie „lingușit”.
18:30
Pensionarii cu venituri mici ar putea primi sprijin financiar și anul acesta. Ministrul Muncii: „Inflația i-a afectat puternic” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți că intenționează să propună ca și în 2026 să fie acordat ajutor pensionarilor cu venituri mici, pentru a sprijini categoriile cele mai vulnerabile.
18:30
România, parte a unui proiect european pentru decizii mai transparente privind medicamentele # Adevarul.ro
Ministerul Sănătății din România este beneficiar al unui grant european care va fi derulat în cadrul proiectului CAPRICORD, începând din luna ianuarie, pe o perioadă de trei ani.
Acum 2 ore
18:00
„Discriminatoriu”. România n-a fost inclusă pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie de noua lege întrată în vigoare în Ucraina # Adevarul.ro
O nouă lege privind dobândirea şi păstrarea cetăţeniei ucrainene, care a intrat în vigoare în data de 16 ianuarie 2026, stârneşte nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina, potrivit Agerpres.
18:00
Ministrul Energiei, soluție pentru termoficarea Bucureștiului: 24 de containere modulare vor fi amplasate în zonele cu probleme # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți o primă soluție pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului, în contextul problemelor persistente legate de furnizarea căldurii și a apei calde.
17:45
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA: tensiunile cu Trump ating cote maxime # Adevarul.ro
Uniunea Europeană oprește temporar acordul comercial cu SUA, pe fondul conflictelor tot mai mari cu Donald Trump
17:45
Statutul „Consiliului pentru pace” ar putea fi revizuit. Inițiativa lui Trump nu a stârnit entuziasmul liderilor mondiali # Adevarul.ro
Propunerea președintelui american Donald Trump de a crea un Consiliu pentru Pace se confruntă cu scepticism din partea mai multor state, pe fondul unor prevederi considerate inacceptabile.
17:45
Nicușor Dan anunță că va analiza intrarea României în Consiliul Păcii și salută inițiativa lui Donald Trump # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan salută inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale. Șeful statului a anunțat totodată demararea unui proces de analiză cu privire la angajamentele internaționale asumate de România.
17:45
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, în prezent, nu există o alternativă de guvernare, dar PSD poate ieși din coaliție și să meargă spre alegeri anticipate.
17:45
Oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc, prins cu mai multe acte de identitate false, vizat într-un nou dosar # Adevarul.ro
Vladimir Plahotniuc, prins anul trecut în Grecia cu mai multe acte de identitate false, este vizat într-un nou dosar pentru deținerea și folosirea acestora, au anunțat procurorii de la Chișinău în cadrul unei ședințe de judecată din dosarul privind furtul miliardului, în care este judecat oligarhul.
17:30
Apariție neobișnuită la Davos. Emmanuel Macron a ținut un discurs grav purtând ochelari de soare # Adevarul.ro
Emmanuel Macron a atras atenția la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a urcat pe scenă și și-a susținut discursul purtând ochelari de soare.
17:30
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți” # Adevarul.ro
Localnicii unei comune din județul Galați s-au adunat marți la primărie, revoltați, după ce au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite pentru locuințele lor chiar și de 30 de ori mai mari decât în anii anteriori.
17:30
Ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui război în Republica Moldova. Generalul Gheorghiţă Vlad spune că poate fi apărată prin „formate ale coaliţiilor de voință” # Adevarul.ro
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict.
17:30
„Un miracol printre epave”: fetiță de 6 ani, singura supraviețuitoare a familiei din accidentul feroviar din Spania # Adevarul.ro
Cristina, o fetiță de șase ani, este singura supraviețuitoare a unei familii care se afla într-unul dintre trenurile care s-au ciocnit lângă Cordoba, în localitatea Adamuz, scrie El Mundo.
17:30
Ce spune ambalajul despre produs în 2026? Importanța cutiei de brioșe în patiseriile moderne # Adevarul.ro
În HoReCa, detaliile care mai ieri păreau minore, astăzi sunt ridicate la rang înalt. Ambalaje precum cutiile pentru brioșe influențează masiv experiența clientului. Simplă la prima vedere, cutia de brioșe are un impact real asupra felului în care sunt percepute, transportate și consumate produsele
Acum 4 ore
17:00
O țară balcanică intră în Consiliul lui Trump. Lista statelor care au acceptat să intre în „Consiliul pentru Pace” # Adevarul.ro
Invitația președintelui american Donald Trump de a se alătura așa-numitului „Consiliu pentru Pace” a fost acceptată.
16:45
Președintele american Donald Trump pleacă marți spre Forumul Economic Mondial de la Davos cu o încredere sporită în capacitatea sa de a influența scena globală.
16:45
Vârsta de pensionare în Europa se schimbă radical: tot mai multe țări urcă pragul spre 67 de ani, iar unele merg chiar până la 70 # Adevarul.ro
Sub presiunea îmbătrânirii populației și a lipsei de forță de muncă, tot mai multe state europene ridică pragul de ieșire la pensie spre 67 de ani sau chiar mai mult.
16:30
Zelenski: Ucraina și Europa ar trebui să aibă o forță comună de apărare de 3 milioane de oameni # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina și Europa ar trebui să creeze o forță de apărare comună formată din 3 milioane de persoane, potrivit agenției Reuters.
16:30
Președintele României, Nicușor Dan, participă joi, 22 ianuarie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European.
16:15
Un minor din județul Dolj a fost prins la volan de polițiștii de frontieră, după ce s-a legitimat cu un permis de conducere care părea eliberat de autoritățile din SUA.
16:15
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos. „Un act de mare prostie”, a scris președintele SUA # Adevarul.ro
Donald Trump l-a acuzat marți pe premierul britanic Keir Starmer că a „cedat” către Mauritius insula Diego Garcia „fără niciun motiv”, el calificând decizia un „act de mare prostie”, care ar justifica cu atât mai mult cererea sa de a avea Groenlanda, relatează Daily Mail.
16:00
Orașul în care colectarea deșeurilor devine digitală: acces doar cu card sau aplicație. Cum funcționează sistemul # Adevarul.ro
Municipalitatea va schimba aproximativ 35% din punctele gospodărești din oraș, prin implementarea a 175 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor menajere.
16:00
Kim Jong Un demite public un vicepremier, după ce l-a comparat cu „o capră”. Atac dur la oficialii „incompetenți” # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a demis brusc un vicepremier și a lansat atacuri la adresa oficialilor de rang înalt, într-o rară mustrare publică. Vicepremierul Yang Sung Ho a fost destituit „pe loc”, Kim acuzându-l de incompetență și iresponsabilitate.
15:45
Nazare: "Ținta de deficit pe 2026 este spre 6%. Pornim de la o bază de investiții foarte bună" # Adevarul.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat marți câteva date importante legate de bugetul de stat pe 2026, precizând că ținta de deficit este spre 6% și că se pleacă de la o bază credibilă, având în vedere că deficitul cash pe anul trecut este estimat la 7,7% din PIB
15:45
Parlamentul European vrea să grăbească acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Adevarul.ro
Eurodeputații au decis să aplice „procedura de urgență” pentru un nou pachet financiar al UE destinat Ucrainei.
15:45
Washingtonul, avertizat de UE că tarifele între aliați sunt „o greșeală”. Mesaj ferm legat de Groenlanda, înainte de sosirea lui Trump la Davos # Adevarul.ro
Președinta Comisiei Europene a transmis un mesaj ferm Statelor Unite în cadrul discursului susținut marți la Forumul Economic Mondial de la Davos: „Solidaritatea cu Groenlanda și Regatul Danemarcei este deplină, iar suveranitatea lor nu este nenegociabilă”.
15:30
În „Groapă” se ridică o arenă ultramodernă.
15:30
Ministrul Dragoș Pîslaru, la Davos: România își promovează agenda de modernizare și vrea să atragă investiții majore # Adevarul.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți că rolul delegației guvernamentale a României la Forumul Economic Mondial de la Davos este de a promova țara și agenda sa de modernizare.
15:30
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România” # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, cetățean indian, a fost externat recent după ce a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, pentru a salva o fetiță de 5 ani care căzuse accidental.
15:30
Companiile aeriene rusești vor primi în 2026 - 2027 aeronave sovietice și rusești scoase din uz pentru a menține traficul de pasageri, a declarat conglomeratul industrial de stat Rostec pentru cotidianul pro-Kremlin Izvestia.
15:30
Serghei Lavrov: Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei. Moscova respinge orice posibil interes privind preluarea insulei # Adevarul.ro
Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov a declarat marţi că Groenlanda nu este „o parte naturală” a Danemarcei şi a subliniat că problema fostelor teritorii coloniale devine tot mai acută, pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite şi Europa.
15:30
Cum influențează fenomenele meteo severe zborurile din România și ce măsuri iau piloții # Adevarul.ro
În contextul fenomenelor meteo severe care afectează în această perioadă România și multe alte state europene, Tarom a prezentat principalele condiții meteorologice cu impact asupra operării zborurilor și modul în care acestea sunt gestionate pentru menținerea siguranței.
15:15
Momentul în care un TIR scăpat de sub control dărâmă casa unei bătrâne. Șoferul camionului era beat # Adevarul.ro
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc marți, 20 ianuarie, în comuna Smeeni din județul Buzău. Un TIR a părăsit carosabilul și a intrat în curtea și locuința unei femei, provocând pagube uriașe..
15:15
Un deţinut român, spaima gardienilor dintr-un penitenciar italian: și-a dat foc la saltea și a atacat personalul # Adevarul.ro
Un deținut român, recidivist, a provocat mai multe incidente grave în penitenciarul Vercelli, determinând sindicatul polițiștilor să ceară măsuri urgente pentru siguranța angajaților.
15:15
Centrala nucleară de la Cernobîl, fără electricitate externă în urma bombardamentelor rusești. Avertisment AIEA # Adevarul.ro
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut complet alimentarea cu energie electrică din exterior, în urma luptelor intense de marți dimineață.
Acum 6 ore
15:00
Mai mulți tineri care petreceau într-un club de manele din centrul Iașului s-au luat la bătaie cu bodyguarzii, conflictul mutându-se ulterior în stradă, unde au fost rănite mai multe persoane.
15:00
Gerul îngreunează circulația feroviară. Un tren pe ruta Vatra Dornei - București a avut o întârziere de 6 ore # Adevarul.ro
Un tren pe ruta Vatra Dornei - București a avut o întârziere de aproximativ 6 ore, în noaptea de 19 spre 20 ianuarie. Cauza întârzierii, potrivit CFR Călători, a fost defectarea locomotivelor de remorcare, iar factorii agravanți au fost condițiile meteorologice extreme.
14:45
Rusia a fost descurajată să atace Alianța datorită pregătirii Armatei Române, spune șeful NATO # Adevarul.ro
Generalul Alexus G. Grynkewich a declarat marți, la Sibiu, că Rusia a fost descurajată să atace un stat membru NATO datorită nivelului ridicat de pregătire al Armatei Române.
14:45
Naomi Osaka a făcut senzație la Melbourne cu ținuta de meduză. Opelka, îmbrăcat cu 1.400 de dolari # Adevarul.ro
Nipona Naomi Osaka a trecut în turul secund și va da peste Sorana Cîrstea.
14:45
Înalta Curte judecă cererea de recurs în casaţie a fostului episcop de Huşi Cornel Onilă, condamnat pentru viol # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) judecă marţi, 20 ianuarie, cererea de recurs în casaţie a fostului episcop de Huşi Cornel Onilă, condamnat la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală şi şantaj.
14:45
Criză fără precedent în NATO: aliații restricționează accesul SUA la informații sensibile pe fondul amenințărilor lui Trump privind Groenlanda # Adevarul.ro
Tensiunile provocate de intențiile președintelui american Donald Trump privind preluarea Groenlandei au început să producă efecte grave în interiorul NATO, afectând unul dintre pilonii fundamentali ai Alianței: schimbul de informații.
14:45
Contrar afirmațiilor președintelui american Donald Trump, vicepreședintelui JD Vance și susținătorilor lor din mișcarea MAGA, Uniunea Europeană nu se află în declin, susține Alberto Alemanno, profesor de drept al Uniunii Europene la HEC Paris.
14:30
Congelarea pâinii, mai mult decât un truc de păstrare: beneficii pentru glicemie și digestie # Adevarul.ro
Congelarea pâinii nu doar că îi prelungește termenul de valabilitate, ci transformă o parte din amidon în amidon rezistent, cu beneficii pentru digestie, glicemie și sănătatea intestinală. Acest proces încetinește absorbția carbohidraților și sprijină bacteriile bune din colon.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.