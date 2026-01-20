Alexandru Nazare, despre aderarea României la Consiliul pentru Pace: Suma de un miliard de dolari este importantă. „Deciziile privind aceste lucruri se iau în CSAT” | AUDIO

19:20

Prezență record la Davos, la Forumul Economic Mondial. Peste 400 de lideri politici – șefi de state și de guverne – și 800 de oameni de afaceri de top, reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, se reunesc timp de patru zile la Davos, unde discută planurile de viitor ale omenirii. Este o întâlnire marcată de un context […]