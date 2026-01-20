Fermierii români protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur. Peste 10.000 de fermieri, cu utilajele lor

Fermierii români se alătură colegilor din UE într-un protest masiv la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur. Cu peste 200 de participanți din România, evenimentul vizează impactul negativ asupra agriculturii. Mai mult de 200 de fermieri din România, membri ai Pro Agro și Alianței pentru Agricultură și Cooperare, vor participa la protestele de la Strasbourg împotriva Acordului […] The post Fermierii români protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur. Peste 10.000 de fermieri, cu utilajele lor first appeared on Lumea Politică.

