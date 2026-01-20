Adrian Câciu îl dă de gol pe premier: „Minciuna grotescă a lui Bolojan. Ori habar nu are de buget, ori a minţit conştient”

10:50

California este scena unei dezbateri intense privind o propunere de taxare a miliardarilor. O taxă de 5% pe averile de peste un miliard de dolari ar putea aduce statului 100 de miliarde de dolari. Însă inițiativa provoacă reacții puternice în toate direcțiile. Propunerea de a impune o taxă de 5% pe averile miliardarilor din California […] The post Taxa pentru miliardari agită spiritele în California. E vorba de 100 de miliarde de dolari. Contramăsura bogaților first appeared on Lumea Politică.