Adrian Câciu îl dă de gol pe premier: „Minciuna grotescă a lui Bolojan. Ori habar nu are de buget, ori a minţit conştient”
Lumea Politică, 20 ianuarie 2026 14:20
Deputatul Adrian Câciu a lansat un atac dur la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzându-l de o administrare defectuoasă a bugetului. Câciu susține că guvernul Bolojan a ratat țintele financiare stabilite inițial de guvernul Ciolacu II și că premierul „ori habar nu are de buget, ori a mințit conștient". Adrian Câciu a publicat pe […]
• • •
Acum 10 minute
14:50
Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic” # Lumea Politică
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat că ordinea mondială bazată pe reguli occidentale a colapsat, fiind înlocuită de „legea celui mai puternic". El a acuzat NATO că se pregătește de război cu Rusia și a discutat despre propunerile de creare a unui nou „Consiliu de Pace". Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a […]
Acum 30 minute
14:30
Timișoara, Cluj-Napoca și Iași oferă cel mai bun echilibru între venituri, costuri și confort în România. Bucureștiul, deși lider la salarii și oportunități de muncă, se află la coada clasamentului privind calitatea vieții. Timișoara ocupă primul loc în topul orașelor din România care oferă un trai confortabil. Locuințele sunt mai accesibile raportat la salarii, traficul […]
Acum o oră
14:20
Prima reacție a Rusiei după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distructive pentru statalitate” # Lumea Politică
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că intențiile Republicii Moldova de a se uni cu România amenință statalitatea țării. Declarația vine după ce președinta Maia Sandu a afirmat că ar susține unirea prin referendum, pentru a proteja democrația moldovenească de presiunile rusești. Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a calificat ca „distructive" […]
14:20
Ciprian Ciucu: Polițiștii locali din București vor amenda șoferii care nu plătesc parcarea, de săptămâna viitoare # Lumea Politică
Începând de săptămâna viitoare, șoferii care nu plătesc parcarea în București vor fi amendați de Poliția Locală. Primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat măsuri stricte pentru creșterea veniturilor din parcări, criticând actualul sistem drept "o glumă". Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că Poliția Locală va începe să amendeze șoferii care nu […]
14:20
Primarul Buzăului: ”Banii pe care îi luăm de la oameni în plus să ne rămână” nouă, primăriilor # Lumea Politică
Constantin Toma, primarul Buzăului, solicită ca fondurile suplimentare din taxe și impozite să rămână la bugetele locale. Toma pledează pentru utilizarea acestor fonduri în serviciile locale și cofinanțarea proiectelor europene. Primarul Buzăului, Constantin Toma, a declarat că va solicita ca fondurile suplimentare din taxe și impozite să rămână la bugetele locale, dacă primarii din țară […]
14:20
Adrian Câciu îl dă de gol pe premier: „Minciuna grotescă a lui Bolojan. Ori habar nu are de buget, ori a minţit conştient” # Lumea Politică
Deputatul Adrian Câciu a lansat un atac dur la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzându-l de o administrare defectuoasă a bugetului. Câciu susține că guvernul Bolojan a ratat țintele financiare stabilite inițial de guvernul Ciolacu II și că premierul „ori habar nu are de buget, ori a mințit conștient". Adrian Câciu a publicat pe […]
14:20
Diana Șoșoacă s-a supărat pe Maria Zaharova și a protestat la Ambasada Rusiei. “Epoca imperiilor și a dictatelor asupra popoarelor a apus” # Lumea Politică
Diana Șoșoacă, lidera SOS, reacționează vehement la afirmațiile Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a guvernului rus, despre relațiile dintre România și Republica Moldova. Șoșoacă a trimis o scrisoare de protest Ambasadei Rusiei în România. Diana Șoșoacă a trimis o scrisoare oficială de protest Ambasadei Federației Ruse la București. Documentul este adresat ambasadorului rus și critică […]
14:20
Zelenski anunță un nou sistem de apărare antiaeriană în Ucraina. Va include grupuri mobile de foc și drone interceptoare # Lumea Politică
Ucraina pregătește o schimbare majoră în apărarea antiaeriană, introducând unități mobile dotate cu drone interceptoare. Anunțul a fost făcut de președintele Volodimir Zelenski, anticipând noi atacuri rusești. Forțele armate ale Ucrainei își modernizează sistemul de apărare antiaeriană prin introducerea unor unități mobile mici echipate cu drone interceptoare. Președintele Volodimir Zelenski a făcut acest anunț pe […]
14:20
Călin Georgescu, din nou în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar: „Adevărul nu a fost încă spus” # Lumea Politică
Călin Georgescu s-a prezentat la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar. În fața secției, sute de susținători au scandat pentru el. Georgescu a declarat că adevărul nu a fost încă spus și a subliniat importanța conștiinței și curajului. Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, a ajuns marți la Poliția din […]
Acum 2 ore
13:10
Trump cere Europei să prioritizeze conflictul din Ucraina. Cum a răspuns când a fost întrebat direct dacă preia Groenlanda prin forță # Lumea Politică
Donald Trump a cerut Europei să își concentreze atenția asupra conflictului din Ucraina, aflat deja în al patrulea an, și nu asupra Groenlandei. El invocă securitatea națională a SUA în fața amenințărilor din partea Chinei și Rusiei. Președintele american a afirmat că nu exclude utilizarea forței pentru a ocupa Groenlanda, răspunzând „Fără comentarii" la o […]
Acum 4 ore
12:30
PNL a validat noi nominalizări pentru funcții cheie, privind exporturile și investițiile # Lumea Politică
Luni, 19 ianuarie 2026, Biroul Politic Național al PNL a aprobat două propuneri pentru funcții publice importante. Daniel Constantin și Adrian Zvînca au fost validați pentru roluri în ARICE și ANOFM. Premierul Ilie Bolojan a prezentat reforme și planuri economice în cadrul ședinței. Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a întrunit luni, 19 ianuarie […]
11:40
Acuzații grave la Chișinău: Ion Ceban, suspectat de legături cu FSB. „Este un cal troian” # Lumea Politică
Membrii PAS din Consiliul Municipal Chișinău îl acuză pe primarul Ion Ceban de legături cu serviciile secrete rusești. Aceștia cer desecretizarea documentelor și anchete oficiale. Partidul primarului neagă acuzațiile și amenință cu acțiuni în instanță. Membrii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) au cerut public desecretizarea documentelor semnate cu entități rusești […]
11:00
Cât poate să cumpere o româncă în China cu 250 de lei. „În România cumperi doar brânza și covrigii” # Lumea Politică
O româncă stabilită în Hong Kong a atras atenția pe TikTok după ce a prezentat cumpărăturile făcute cu 250 de lei într-un supermarket. Videoclipul a generat multiple reacții din partea românilor, care au comparat prețurile din România cu cele din China. Sunny, o tânără din Craiova stabilită în Hong Kong, a postat pe TikTok un […]
Acum 6 ore
10:20
Ungaria refuză implicarea Uniunii Europene în chestiunea Groenlandei, aliniindu-se poziției pro-Trump. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a declarat că problema este bilaterală și nu privește Uniunea Europeană. Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a subliniat că viitorul Groenlandei nu este o chestiune pentru Uniunea Europeană. Ungaria nu va susține o eventuală declarație comună a […]
10:10
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul PSD confirmă că ar putea urma „schimbarea lăutarului” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu a lansat critici dure la adresa direcției economice propuse de premier, sugerând că schimbările la vârf ar putea fi necesare. Afirmațiile vin pe fondul unor tensiuni crescânde în cadrul coaliției de guvernare. Sorin Grindeanu a sugerat posibilitatea unor schimbări în conducerea guvernului, în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare. La România TV, el […]
10:10
Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei # Lumea Politică
Prima ședință de Coaliție din acest an a fost marcată de tensiuni între ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanții USR. Discuțiile au vizat bugetul pentru 2026 și reformele în administrația publică, dar și nemulțumirile legate de atacurile asupra legilor justiției. Întâlnirea liderilor coaliției de guvernare de la Palatul Victoria s-a transformat într-un schimb tensionat […]
10:10
Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit sumele mari pe care le plătește lunar statului român. Acesta a subliniat povara fiscală impusă de salariile mari ale jucătorilor și de activitățile sale financiare. Gigi Becali, cunoscut pentru generozitatea salariilor oferite fotbaliștilor de la FCSB, se confruntă cu o presiune fiscală semnificativă. Impozitele cresc proporțional cu valoarea contractelor, […]
10:10
BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie. Motivul pentru care a luat această decizie # Lumea Politică
BNR decide să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Această hotărâre a fost adoptată în cadrul primei ședințe de politică monetară din 2026, fiind însoțită de menținerea ratelor dobânzilor pentru facilitățile de creditare și de depozit, pentru a asigura stabilitatea financiară la început de an. Ce alte valori a mai stabilit […]
10:00
Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea pentru tăierile din administrație și pachetul economic # Lumea Politică
Liderii coaliției de guvernare au decis ca Guvernul să își asume răspunderea în Parlament pentru reforma administrației publice și pachetul de relansare economică propus de PSD. Premierul Ilie Bolojan a stabilit data de 29 ianuarie pentru prezentarea proiectelor, ce vor fi depuse separat pentru a evita blocajele juridice. Liderii partidelor din coaliția guvernamentală — PSD, […]
10:00
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, dorește ca modernizarea rețelei de apă și canalizare să fie finalizată înaintea reabilitării liniilor de tramvai. Această decizie vizează evitarea săpăturilor ulterioare și a risipei de bani publici. Primarul Ciprian Ciucu a subliniat importanța modernizării rețelei de apă și canalizare înaintea reabilitării șinelor de tramvai. Edilul a explicat că această abordare […]
10:00
Lia Olguţa Vasilescu îl va premia pe salvatorul fetiţei din Craiova: „Primăria îi va acorda titlul de cetățean de onoare” # Lumea Politică
Un bărbat indian a devenit erou în Craiova după ce a salvat o fetiță de 5 ani căzută în lacul înghețat din Parcul Romanescu. Acesta s-a avântat pe gheață cu o sanie, riscându-și propria viață, iar acum va fi recompensat de autorități. Un indian a salvat o fetiță de 5 ani care a căzut în […]
10:00
Ambițiile lui Trump în Groenlanda, motiv de satisfacție la Moscova: „Dezintegrarea uniunii transatlantice” # Lumea Politică
Kremlinul consideră că Donald Trump ar putea intra în istorie dacă reușește să preia controlul asupra Groenlandei. În același timp, Moscova salută „dezintegrarea uniunii transatlantice", văzând în aceasta un avantaj strategic. Kremlinul susține că președintele american Donald Trump ar putea să-și câștige un loc în istorie prin inițiativa sa de a prelua controlul asupra Groenlandei, […]
10:00
Ilie Bolojan propune asumarea răspunderii pentru reforma administrației și relansarea economică # Lumea Politică
Luni, în prima ședință a Biroului Politic Național al PNL din acest an, Ilie Bolojan a propus asumarea răspunderii Guvernului pentru reforma administrației și un pachet de relansare economică pe 29 ianuarie. Detaliile au fost discutate anterior în cadrul coaliției de guvernare. Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni pentru a discuta agenda guvernării. […]
09:30
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că nu există negocieri cu președintele Nicușor Dan pentru numirea procurorilor-șefi sau a șefilor serviciilor de informații. De asemenea, Grindeanu a infirmat zvonurile privind o posibilă nominalizare a sa pentru conducerea SRI. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a fost întrebat la România TV dacă ar negocia cu președintele Nicușor […]
Acum 8 ore
08:40
Europarlamentarul Rareș Bogdan a declanșat un scandal în PNL, cerând clarificări despre relația partidului cu USR. Criticile sale vizează și lipsa de consultare cu primarii liberali, pe fondul crizei politice și economice. Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a provocat tensiuni în partid, cerând explicații despre legăturile cu USR. El a susținut că unii lideri […]
07:10
Grindeanu amenință cu schimbări majore în guvern dacă nu se revine la măsuri economice # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat la RomâniaTV că ar putea înlocui „lăutarul" dacă guvernul continuă cu tăieri și taxe fără relansare economică. Nemulțumirea sa nu vizează persoanele, ci politica guvernamentală. Sorin Grindeanu a afirmat că ar putea schimba premierul dacă nu se schimbă direcția guvernării. Declarațiile lui Claudiu Manda au atras atenția liderului PSD, […]
Acum 12 ore
06:30
Dorian Popa, la Curtea de Apel pentru acuzații de conducere sub influența drogurilor # Lumea Politică
Dorian Popa s-a prezentat la Curtea de Apel București pentru apelul în dosarul în care este acuzat de conducere sub influența substanțelor interzise. Acesta a fost depistat cu urme de canabis în organism la volan.
Acum 24 ore
21:30
Pentagonul investește 150 de milioane de dolari să submineze dominația chinezilor într-un domeniu în care controlează 99% din ofertă # Lumea Politică
Pentagonul a realizat o investiție majoră de 150 de milioane de dolari în compania Atlantic Alumina din Louisiana pentru a contracara dominația chineză asupra lanțurilor de aprovizionare cu galiu. Această mișcare face parte din eforturile SUA de a asigura materiale esențiale pentru apărare. Compania Atlantic Alumina a anunțat că investiția Pentagonului va fi urmată de […] The post Pentagonul investește 150 de milioane de dolari să submineze dominația chinezilor într-un domeniu în care controlează 99% din ofertă first appeared on Lumea Politică.
20:40
Băsescu avertizează asupra pericolului dobânzilor mari la împrumuturi. „Tehnic nu prea văd o rezolvare” # Lumea Politică
Traian Băsescu atrage atenția asupra unei probleme majore pentru România: creșterea rapidă a dobânzilor la împrumuturi, care ar putea atinge 11 miliarde de euro în 2025. Acesta avertizează că situația ar putea deveni critică fără măsuri urgente. Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi 24 că dobânzile la împrumuturi reprezintă cea mai mare provocare […] The post Băsescu avertizează asupra pericolului dobânzilor mari la împrumuturi. „Tehnic nu prea văd o rezolvare” first appeared on Lumea Politică.
20:00
Lipsa somnului, efecte devastatoare asupra sănătății. Presiunea socială și tehnologia, printre cauze # Lumea Politică
Studiile arată că oamenii dorm cu o oră și jumătate mai puțin decât acum 50 de ani. Psihologii belgieni avertizează asupra consecințelor grave ale privării de somn, cauzate de presiunea socială și tehnologie. Un studiu din Belgia relevă că oamenii dorm în medie cu o oră și jumătate mai puțin decât acum 50 de ani. […] The post Lipsa somnului, efecte devastatoare asupra sănătății. Presiunea socială și tehnologia, printre cauze first appeared on Lumea Politică.
19:10
Fostul președinte Traian Băsescu l-a numit „șarlatan” pe Călin Georgescu, dar a recunoscut că acesta este și „talentat”. Georgescu se află sub control judiciar, fiind acuzat de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat. Traian Băsescu a abordat la Digi24 subiectul discursului lui Călin Georgescu, explicând de ce unii români sunt atrași de acesta. […] The post Traian Băsescu, despre discursul lui Călin Georgescu: „ori talentat ori șarlatan” first appeared on Lumea Politică.
18:30
Problemele de termoficare lasă zeci de mii de români în frig. Nimeni nu spune că le dublează facturile # Lumea Politică
Avariile din sistemul de termoficare afectează zeci de mii de români, nu doar în București, ci și în alte orașe precum Craiova. Cetățenii sunt nevoiți să utilizeze aparate electrice pentru încălzire, ceea ce duce la creșteri semnificative ale facturilor la energia electrică. Facturile pentru încălzirea unui apartament cu două camere în București se ridică la […] The post Problemele de termoficare lasă zeci de mii de români în frig. Nimeni nu spune că le dublează facturile first appeared on Lumea Politică.
17:40
Mario Iorgulescu, declarații șocante: „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap”. # Lumea Politică
Mario Iorgulescu a făcut declarații uluitoare într-un live pe rețelele de socializare despre accidentul mortal pe care l-a provocat. Fiul președintelui LPF a susținut că victima, Dani Vicol, ar fi fost sub influența drogurilor și a afirmat că justiția nu are ce să-i facă. Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a […] The post Mario Iorgulescu, declarații șocante: „Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap”. first appeared on Lumea Politică.
17:00
Florin Manole propune sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, „așa cum am avut anul anterior” # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, intenționează să propună în coaliția de guvernare un proiect de lege destinat sprijinirii pensionarilor cu venituri mici. Propunerea vine pe fondul unei creșteri planificate a salariului minim până la mijlocul anului. Ministrul Florin Manole a anunțat că va propune coaliției un sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici, similar cu cel […] The post Florin Manole propune sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, „așa cum am avut anul anterior” first appeared on Lumea Politică.
Ieri
13:50
Donald Trump sugerează că va anexa Groenlanda pentru că nu i s-a dat Premiul Nobel pentru Pace # Lumea Politică
Donald Trump, președintele SUA, a trimis o scrisoare prim-ministrului Norvegiei, Jonas Gahr Store, în care își justifică pretențiile asupra Groenlandei. Trump leagă această cerere de nemulțumirea că nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace. Donald Trump a adresat o scrisoare prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Store, justificându-și pretențiile asupra Groenlandei prin faptul că nu a […] The post Donald Trump sugerează că va anexa Groenlanda pentru că nu i s-a dat Premiul Nobel pentru Pace first appeared on Lumea Politică.
13:50
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând lipsa finanțării pentru reparațiile la Electrocentrale Craiova. Edilul susține că mii de locuitori și compania Ford au rămas fără căldură din această cauză. Într-o conferință de presă, Lia Olguța Vasilescu a acuzat guvernul condus de Ilie Bolojan că a […] The post Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că a lăsat Craiova și Ford fără căldură first appeared on Lumea Politică.
13:50
„Marea economie” pe care Bolojan a făcut-o la buget după ce a tăiat biletele de tren pentru studenți: 0,0021% # Lumea Politică
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Guvernului să elimine măsura de limitare a subvențiilor pentru studenți la transportul feroviar. Organizația susține că economia realizată în 2025 este nesemnificativă, reprezentând doar 0,0021% din bugetul de stat. ANOSR a reacționat vehement la aplicarea Legii nr. 141/2025, care a redus subvențiile pentru studenții ce călătoresc […] The post „Marea economie” pe care Bolojan a făcut-o la buget după ce a tăiat biletele de tren pentru studenți: 0,0021% first appeared on Lumea Politică.
13:40
PSD discută ruperea coaliției. Lia Olguța Vasilescu: „Suntem într-o procedură de consultare dacă mai rămânem sau nu la guvernare” # Lumea Politică
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că PSD consultă membrii pentru a decide dacă mai rămâne la guvernare alături de premierul Ilie Bolojan. Ea acuză premierul de acțiuni unilaterale și ignorarea partenerilor de coaliție. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că PSD își consultă membrii pentru a decide dacă va continua parteneriatul de […] The post PSD discută ruperea coaliției. Lia Olguța Vasilescu: „Suntem într-o procedură de consultare dacă mai rămânem sau nu la guvernare” first appeared on Lumea Politică.
13:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va propune în coaliție un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri reduse. În același timp, salariul minim va suferi modificări abia la jumătatea anului, potrivit declarațiilor făcute la DIGI24. Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat că intenționează să propună un proiect de lege pentru ajutorarea pensionarilor […] The post Ministrul Muncii propune sprijin pentru pensionarii cu venituri mici first appeared on Lumea Politică.
13:40
Mărturia indianului erou de la Craiova după ce a salvat o fetiță din apa lacului înghețat: “Eram într-o plimbare, cu un prieten al meu” # Lumea Politică
Vipan Kumar, un muncitor indian, a devenit erou după ce a salvat o fetiță căzută în apa înghețată a unui lac din Parcul Nicolae Romanescu, Craiova. Gestul său curajos ar putea fi recompensat de angajator și autorități. Vipan Kumar, muncitor indian, a sărit în lacul înghețat din Craiova pentru a salva o fetiță de 5 […] The post Mărturia indianului erou de la Craiova după ce a salvat o fetiță din apa lacului înghețat: “Eram într-o plimbare, cu un prieten al meu” first appeared on Lumea Politică.
13:40
Cât de pregătită este România dacă Vladimir Putin atacă la Gurile Dunării. Ce spune Radu Miruţă, ministrul Apărării # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a asigurat că România este pregătită pentru orice scenariu care ar putea afecta teritoriul național, pe fondul amenințărilor venite din partea Rusiei. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor crescute din regiunea Gurilor Dunării. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat într-un interviu pentru Antena 3 CNN că România are un plan […] The post Cât de pregătită este România dacă Vladimir Putin atacă la Gurile Dunării. Ce spune Radu Miruţă, ministrul Apărării first appeared on Lumea Politică.
13:40
FBI se alătură căutării lui Emil Gânj, scrie presa maghiară. Criminalul s-ar putea ascunde în tuneluri # Lumea Politică
Emil Gânj, acuzat de uciderea brutală a fostei partenere, este căutat de peste șase luni fără succes. Autoritățile române au apelat la sprijinul FBI pentru a-l localiza, în timp ce familia victimei speră la o capturare rapidă. Căutarea internațională a lui Emil Gânj, suspectat că și-a ucis fosta parteneră, continuă de mai bine de șase […] The post FBI se alătură căutării lui Emil Gânj, scrie presa maghiară. Criminalul s-ar putea ascunde în tuneluri first appeared on Lumea Politică.
12:30
„Blue Monday”: Mitul „cele mai deprimante zile” și impactul real asupra sănătății mintale # Lumea Politică
„Blue Monday”, a treia zi de luni din ianuarie, este considerată „cea mai deprimantă zi a anului”. Deși conceptul a fost creat în scopuri de marketing, efectele iernii asupra sănătății mintale sunt reale. Termenul „Blue Monday” se referă la a treia luni din ianuarie, anul acesta fiind pe 19 ianuarie 2026. Această zi a ajuns […] The post „Blue Monday”: Mitul „cele mai deprimante zile” și impactul real asupra sănătății mintale first appeared on Lumea Politică.
12:20
Nu mai avem timp. Nu pentru că ne lipsește, ci pentru că îl cheltuim prost. Zilele sunt pline, agenda e încărcată, notificările nu se opresc. Totul merge repede. Prea repede. Iar ritmul ăsta nu e o întâmplare — e regula jocului. Viteza nu mai este un avantaj competitiv, ci o condiție de bază. Dacă nu […] The post Prea repede ca să fie bine — despre ritmul care ne consumă viața first appeared on Lumea Politică.
12:20
Poziționările din ce în ce mai clare ale lui Nicușor Dan și ale lui Ilie Bolojan arată ceea ce era inevitabil: între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni începe războiul. Primul conflict a fost din cauza majorării TVA. Președintele semnase în campania electorală o promisiune că această taxă nu va crește. Premierul a ignorat situația și […] The post Război între Palate! Cum suferă România de trei decenii first appeared on Lumea Politică.
11:50
Posibilă numire a lui Lazurca la conducerea SRI sau SIE. „Sunt la dispoziția președintelui” # Lumea Politică
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate confirma sau infirma zvonurile privind o posibilă propunere a președintelui Nicușor Dan pentru conducerea SRI sau SIE. Lazurca a subliniat că, din perspectiva sa de diplomat, se pune la dispoziția președintelui în orice circumstanță. Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională, a fost […] The post Posibilă numire a lui Lazurca la conducerea SRI sau SIE. „Sunt la dispoziția președintelui” first appeared on Lumea Politică.
11:00
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a răspuns speculațiilor legate de o posibilă numire a sa ca director al SRI. El a subliniat că decizia finală aparține președintelui și că nu au fost discutate nume concrete în coaliție. Claudiu Manda a declarat la Antena 3 CNN că nu crede că va deveni viitorul director al […] The post Manda, întrebat dacă va fi șeful SRI: Nu cred. E alegerea președintelui first appeared on Lumea Politică.
10:50
Taxa pentru miliardari agită spiritele în California. E vorba de 100 de miliarde de dolari. Contramăsura bogaților # Lumea Politică
California este scena unei dezbateri intense privind o propunere de taxare a miliardarilor. O taxă de 5% pe averile de peste un miliard de dolari ar putea aduce statului 100 de miliarde de dolari. Însă inițiativa provoacă reacții puternice în toate direcțiile. Propunerea de a impune o taxă de 5% pe averile miliardarilor din California […] The post Taxa pentru miliardari agită spiritele în California. E vorba de 100 de miliarde de dolari. Contramăsura bogaților first appeared on Lumea Politică.
10:40
Jurnalistul Cristian Popescu prezintă un nou scenariu, după ce liderii europeni s-au luat la trântă cu președintele SUA pe tema Groenlandei – în timp ce Donald Trump trimite invitații oficiale șefilor de stat pentru alăturarea în Consiliul pentru Pace. O astfel de invitație a primit și România. CTP: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei? Întrucât președintele Dan […] The post Tensiuni între SUA și UE: România, invitată în Consiliul pentru Pace first appeared on Lumea Politică.
10:40
Florin Manole avertizează: ‘Va fi greu pentru pensionari’, pensiile rămân înghețate. Ministrul Muncii explică ce sprijin pot primi aceștia # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensiile nu vor fi indexate în 2026. Pensionarii cu venituri mici vor resimți cel mai mult impactul inflației și al majorării TVA. Guvernul pregătește măsuri de sprijin financiar pentru cei mai vulnerabili. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că anul 2026 va fi dificil pentru pensionari, în special […] The post Florin Manole avertizează: ‘Va fi greu pentru pensionari’, pensiile rămân înghețate. Ministrul Muncii explică ce sprijin pot primi aceștia first appeared on Lumea Politică.
