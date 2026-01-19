Donald Trump sugerează că va anexa Groenlanda pentru că nu i s-a dat Premiul Nobel pentru Pace
Lumea Politică, 19 ianuarie 2026 13:50
Donald Trump, președintele SUA, a trimis o scrisoare prim-ministrului Norvegiei, Jonas Gahr Store, în care își justifică pretențiile asupra Groenlandei. Trump leagă această cerere de nemulțumirea că nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace. Donald Trump a adresat o scrisoare prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Store, justificându-și pretențiile asupra Groenlandei prin faptul că nu a […]
• • •
Acum 30 minute
13:50
13:50
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând lipsa finanțării pentru reparațiile la Electrocentrale Craiova. Edilul susține că mii de locuitori și compania Ford au rămas fără căldură din această cauză. Într-o conferință de presă, Lia Olguța Vasilescu a acuzat guvernul condus de Ilie Bolojan că a […]
13:50
„Marea economie” pe care Bolojan a făcut-o la buget după ce a tăiat biletele de tren pentru studenți: 0,0021% # Lumea Politică
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Guvernului să elimine măsura de limitare a subvențiilor pentru studenți la transportul feroviar. Organizația susține că economia realizată în 2025 este nesemnificativă, reprezentând doar 0,0021% din bugetul de stat. ANOSR a reacționat vehement la aplicarea Legii nr. 141/2025, care a redus subvențiile pentru studenții ce călătoresc […]
Acum o oră
13:40
PSD discută ruperea coaliției. Lia Olguța Vasilescu: „Suntem într-o procedură de consultare dacă mai rămânem sau nu la guvernare” # Lumea Politică
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că PSD consultă membrii pentru a decide dacă mai rămâne la guvernare alături de premierul Ilie Bolojan. Ea acuză premierul de acțiuni unilaterale și ignorarea partenerilor de coaliție. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că PSD își consultă membrii pentru a decide dacă va continua parteneriatul de […]
13:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va propune în coaliție un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri reduse. În același timp, salariul minim va suferi modificări abia la jumătatea anului, potrivit declarațiilor făcute la DIGI24. Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat că intenționează să propună un proiect de lege pentru ajutorarea pensionarilor […]
13:40
Mărturia indianului erou de la Craiova după ce a salvat o fetiță din apa lacului înghețat: “Eram într-o plimbare, cu un prieten al meu” # Lumea Politică
Vipan Kumar, un muncitor indian, a devenit erou după ce a salvat o fetiță căzută în apa înghețată a unui lac din Parcul Nicolae Romanescu, Craiova. Gestul său curajos ar putea fi recompensat de angajator și autorități. Vipan Kumar, muncitor indian, a sărit în lacul înghețat din Craiova pentru a salva o fetiță de 5 […]
13:40
Cât de pregătită este România dacă Vladimir Putin atacă la Gurile Dunării. Ce spune Radu Miruţă, ministrul Apărării # Lumea Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a asigurat că România este pregătită pentru orice scenariu care ar putea afecta teritoriul național, pe fondul amenințărilor venite din partea Rusiei. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor crescute din regiunea Gurilor Dunării. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat într-un interviu pentru Antena 3 CNN că România are un plan […]
13:40
FBI se alătură căutării lui Emil Gânj, scrie presa maghiară. Criminalul s-ar putea ascunde în tuneluri # Lumea Politică
Emil Gânj, acuzat de uciderea brutală a fostei partenere, este căutat de peste șase luni fără succes. Autoritățile române au apelat la sprijinul FBI pentru a-l localiza, în timp ce familia victimei speră la o capturare rapidă. Căutarea internațională a lui Emil Gânj, suspectat că și-a ucis fosta parteneră, continuă de mai bine de șase […]
Acum 2 ore
12:30
„Blue Monday”: Mitul „cele mai deprimante zile” și impactul real asupra sănătății mintale # Lumea Politică
„Blue Monday", a treia zi de luni din ianuarie, este considerată „cea mai deprimantă zi a anului". Deși conceptul a fost creat în scopuri de marketing, efectele iernii asupra sănătății mintale sunt reale. Termenul „Blue Monday" se referă la a treia luni din ianuarie, anul acesta fiind pe 19 ianuarie 2026. Această zi a ajuns […]
12:20
Nu mai avem timp. Nu pentru că ne lipsește, ci pentru că îl cheltuim prost. Zilele sunt pline, agenda e încărcată, notificările nu se opresc. Totul merge repede. Prea repede. Iar ritmul ăsta nu e o întâmplare — e regula jocului. Viteza nu mai este un avantaj competitiv, ci o condiție de bază. Dacă nu […]
12:20
Poziționările din ce în ce mai clare ale lui Nicușor Dan și ale lui Ilie Bolojan arată ceea ce era inevitabil: între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni începe războiul. Primul conflict a fost din cauza majorării TVA. Președintele semnase în campania electorală o promisiune că această taxă nu va crește. Premierul a ignorat situația și […]
Acum 4 ore
11:50
Posibilă numire a lui Lazurca la conducerea SRI sau SIE. „Sunt la dispoziția președintelui” # Lumea Politică
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate confirma sau infirma zvonurile privind o posibilă propunere a președintelui Nicușor Dan pentru conducerea SRI sau SIE. Lazurca a subliniat că, din perspectiva sa de diplomat, se pune la dispoziția președintelui în orice circumstanță. Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională, a fost […]
11:00
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a răspuns speculațiilor legate de o posibilă numire a sa ca director al SRI. El a subliniat că decizia finală aparține președintelui și că nu au fost discutate nume concrete în coaliție. Claudiu Manda a declarat la Antena 3 CNN că nu crede că va deveni viitorul director al […]
10:50
Taxa pentru miliardari agită spiritele în California. E vorba de 100 de miliarde de dolari. Contramăsura bogaților # Lumea Politică
California este scena unei dezbateri intense privind o propunere de taxare a miliardarilor. O taxă de 5% pe averile de peste un miliard de dolari ar putea aduce statului 100 de miliarde de dolari. Însă inițiativa provoacă reacții puternice în toate direcțiile. Propunerea de a impune o taxă de 5% pe averile miliardarilor din California […]
10:40
Jurnalistul Cristian Popescu prezintă un nou scenariu, după ce liderii europeni s-au luat la trântă cu președintele SUA pe tema Groenlandei – în timp ce Donald Trump trimite invitații oficiale șefilor de stat pentru alăturarea în Consiliul pentru Pace. O astfel de invitație a primit și România. CTP: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei? Întrucât președintele Dan […]
10:40
Florin Manole avertizează: ‘Va fi greu pentru pensionari’, pensiile rămân înghețate. Ministrul Muncii explică ce sprijin pot primi aceștia # Lumea Politică
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensiile nu vor fi indexate în 2026. Pensionarii cu venituri mici vor resimți cel mai mult impactul inflației și al majorării TVA. Guvernul pregătește măsuri de sprijin financiar pentru cei mai vulnerabili. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că anul 2026 va fi dificil pentru pensionari, în special […]
10:40
România va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos cu cea mai amplă delegaţie guvernamentală din istoria sa, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe. Reuniunea din Elveţia, programată pentru 19-23 ianuarie, va aduce laolaltă lideri globali pentru a aborda provocări majore. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, duminică, participarea României la ediţia din 2026 a Forumului […]
10:40
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă # Lumea Politică
Casa de Pensii avertizează pensionarii și persoanele aproape de pensionare să analizeze cu atenție opțiunea de a cumpăra ani de cotizare. De la 1 iulie 2026, prețul acestei opțiuni va crește semnificativ din cauza majorării salariului minim brut. Casa de Pensii atrage atenția că regulile privind completarea vechimii în muncă au implicații financiare importante. Opțiunea […]
10:20
Creșterea costurilor locative îi determină pe români să ia în calcul plecarea din țară # Lumea Politică
România rămâne lider european în privința proprietății locuințelor, dar presiunea financiară tot mai mare îi face pe mulți români să se gândească la mutarea în străinătate. Raportul RE/MAX dezvăluie că peste 30% dintre români ar vinde și s-ar muta pentru o viață mai bună. Deși 83% dintre români dețin o locuință, comparativ cu media europeană […]
10:20
PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur # Lumea Politică
Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat că viitorul partidului în coaliția de guvernare depinde de Legea Bugetului. Manda a subliniat rolul PSD în blocarea unor măsuri controversate propuse de Ilie Bolojan și a sugerat posibila schimbare a „lăutarului" dacă diferențele persistă. PSD continuă să evalueze oportunitatea de a rămâne la guvernare, a anunțat […]
Acum 6 ore
09:30
George Simion, liderul AUR, a lansat un atac virulent la adresa coaliției de guvernare, acuzând-o că a anulat alegerile prezidențiale de anul trecut. Simion a transmis susținătorilor săi un mesaj clar: când coaliția se va destrăma, va cădea și Guvernul pe care îl consideră „gropar". George Simion a postat pe Facebook un mesaj în care […]
Acum 12 ore
01:40
Tensiuni între SUA și Europa din cauza Groenlandei. Keir Starmer o ia pe urmele lui Macron # Lumea Politică
Premierul britanic Keir Starmer s-a alăturat liderilor europeni care avertizează că amenințările președintelui Trump privind un război comercial din cauza Groenlandei ar putea destabiliza NATO. Statele europene au răspuns prompt la declarațiile lui Trump, subliniind importanța suveranității și integrității teritoriale. Premierul britanic Keir Starmer a condamnat amenințările președintelui Donald Trump privind un război comercial cu […]
Acum 24 ore
01:00
Ce pensie are Traian Băsescu după recalculare. Fostul președinte câștiga 2.950 de lei, dar suma s-a mărit brusc # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit despre pensia sa, precizând că aceasta a fost majorată cu 6.000 de lei. El a criticat sistemul de pensii, considerând că transferul de resurse către pensii nu este justificat. Traian Băsescu, fostul președinte al României, a declarat că pensia sa a ajuns la 11.000 de lei, subliniind că nu […]
00:10
Pentagonul a alertat trupe pentru Minnesota în mijlocul tensiunilor legate de operațiunile ICE. Vine și Garda Națională # Lumea Politică
Pentagonul a pus în alertă 1.500 de soldați pentru o posibilă desfășurare în Minnesota, pe fondul protestelor și tensiunilor legate de acțiunile ICE. În același timp, Garda Națională a fost mobilizată pentru a gestiona situația. Tensiunile din Minneapolis au crescut după ce un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good. Într-un alt incident, […]
18 ianuarie 2026
23:30
Armata germană a fost nevoită să-și retragă rapid echipa de recunoaștere din Groenlanda, la doar câteva zile după sosire. Decizia a fost luată fără explicații, în contextul unor tensiuni geopolitice crescânde. Echipa de recunoaștere a Forțelor Armate Germane, formată din 15 soldați, a primit ordinul urgent de a părăsi Groenlanda duminică. Acțiunea a avut loc […]
22:40
Salariul minim în România va crește din iulie 2026. De ce impactul măsurii nu se limitează doar la angajați # Lumea Politică
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut va urca la 4.325 de lei, marcând o creștere de 6,8%. Această schimbare va afecta direct peste 1,7 milioane de angajați, aducând modificări și în alte domenii legate de legislația muncii și fiscalitate. Salariul minim brut pe țară va crește la 4.325 de lei de la 1 […]
22:00
Primarul din Satu Mare, obligat să plătească despăgubiri unui deputat PNL. De la ce a plecat totul # Lumea Politică
Curtea de Apel Oradea a decis că primarul din Satu Mare, Kereskenyi Gabor, trebuie să-i plătească 10.000 de lei deputatului PNL Adrian Cozma. Verdictul vine după ce edilul l-a numit pe Cozma „mincinos şi dictator" într-o conferință de presă. Primarul Kereskenyi Gabor (UDMR) din Satu Mare a fost obligat de Curtea de Apel Oradea să […]
21:10
Curtea de Conturi: 32 de milioane de lei pentru vila de pe Bulevardul Aviatorilor. „Palatul Iohannis” # Lumea Politică
Un audit al Curții de Conturi a dezvăluit că statul român a investit peste 32 de milioane de lei în reabilitarea unei vile din Bulevardul Aviatorilor, București. Cunoscută ca „Palatul Iohannis", vila nu a fost utilizată de fostul președinte Klaus Iohannis, deși destinația acesteia a fost contestată. Curtea de Conturi a efectuat un audit de […]
20:30
Băsescu: PSD nu va ieși din coaliție, nici nu va face alianță cu AUR: joc de teatru # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că nu vede posibilă o
20:00
Nicușor Dan, îngrijorat de tensiunile transatlantice după amenințările lui Trump: „aceasta este o situație foarte periculoasă” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea față de tensiunile dintre aliații transatlantici, după ce Donald Trump a anunțat tarife vamale pentru opt țări europene. Aceste măsuri sunt legate de prezența trupelor în Groenlanda, insula pe care Trump vrea să o cumpere. Președintele Nicușor Dan a transmis, printr-o postare pe rețeaua X, că este „profund îngrijorat […] The post Nicușor Dan, îngrijorat de tensiunile transatlantice după amenințările lui Trump: „aceasta este o situație foarte periculoasă” first appeared on Lumea Politică.
20:00
Băsescu explică gestul de la înmormântarea lui Iliescu: „Am ajuns în fața catafalcului lui Iliescu fără să mă gândesc ce o să fac” # Lumea Politică
Traian Băsescu a oferit detalii despre gestul său de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Fostul președinte a explicat că salutul său a fost unul de despărțire, fără o planificare prealabilă. Traian Băsescu a fost printre primii demnitari care au ajuns la catafalcul lui Ion Iliescu, în august 2025. Iliescu, fost președinte, a decedat la vârsta […] The post Băsescu explică gestul de la înmormântarea lui Iliescu: „Am ajuns în fața catafalcului lui Iliescu fără să mă gândesc ce o să fac” first appeared on Lumea Politică.
Ieri
22:30
Cristian Tudor Popescu avertizează asupra pericolelor regresiei globale. „Sub Trump, SUA se afirmă ca statul cel mai lacom” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra unei regresii periculoase la nivel global, unde puterea este dictată de controlul teritorial și al armelor, nu de progresul tehnologic. Jurnalistul recunoaște că a greșit când a crezut că tehnologia va face oamenii mai raționali și mai puțin violenți. Cristian Tudor Popescu susține că istoria demonstrează cum, timp de […] The post Cristian Tudor Popescu avertizează asupra pericolelor regresiei globale. „Sub Trump, SUA se afirmă ca statul cel mai lacom” first appeared on Lumea Politică.
21:40
Oana Țoiu, despre fondurile europene pentru apărare și economie: locuri de muncă pentru români # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România va primi peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE, aprobat de Comisia Europeană. Fondurile sunt destinate atât apărării, cât și dezvoltării companiilor românești. Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat că fondurile alocate prin programul SAFE nu vizează doar achiziția de echipamente militare, ci și […] The post Oana Țoiu, despre fondurile europene pentru apărare și economie: locuri de muncă pentru români first appeared on Lumea Politică.
21:00
Romtehnica cere despăgubiri de 40 milioane euro de la Otokar pentru întârzieri. Turcii apelează la instanță # Lumea Politică
Romtehnica solicită despăgubiri de 40 milioane euro de la Otokar, acuzând întârzieri la livrarea vehiculelor militare. Contractul semnat cu MApN, în valoare de 857 milioane euro, prevede furnizarea a 1.059 de vehicule blindate COBRA II. Otokar a anunțat că va contesta cererea în instanță. Compania Națională Romtehnica, aflată sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale, cere despăgubiri […] The post Romtehnica cere despăgubiri de 40 milioane euro de la Otokar pentru întârzieri. Turcii apelează la instanță first appeared on Lumea Politică.
20:10
România nu intenționează să trimită trupe în Groenlanda, dar presiunile internaționale cresc. Germania, Franța, Norvegia și Suedia au format o coaliție de apărare, iar Polonia a refuzat să participe. SUA și alte puteri mondiale sunt implicate în tensiuni legate de teritoriul arctic. România nu va trimite trupe în Groenlanda în viitorul apropiat, a declarat ministrul […] The post Cum ar putea să beneficieze România de trimiterea de trupe în Groenlanda first appeared on Lumea Politică.
19:30
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași, pe fondul nemulțumirilor economice ale populației. Evenimentul a fost organizat de Instituția Prefectului și Consiliul Județean Iași, vizând dialogul între autoritățile locale și Guvern. Deși Bolojan și-a păstrat calmul, tensiunile politice au fost evidente. Ilie Bolojan a sosit la Iași pentru a participa la un […] The post Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Iași. Reacția uimitoare a premierului first appeared on Lumea Politică.
18:40
Ofițer ICE primește donații masive după un incident controversat. Peste 21.000 de donatori # Lumea Politică
Ofițerul ICE Jonathan Ross a strâns peste un milion de dolari pe platforme de crowdfunding, după ce a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Incidentul a stârnit reacții și investigații intense. Ofițerul ICE, Jonathan „Jon” Ross, a primit donații semnificative după un incident controversat în care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Suma totală […] The post Ofițer ICE primește donații masive după un incident controversat. Peste 21.000 de donatori first appeared on Lumea Politică.
18:00
Automecanica Mediaș, rol strategic în producția vehiculelor blindate. Aproape de producția Cobra-2 # Lumea Politică
Fabrica Automecanica SA Mediaș este pregătită pentru producția vehiculelor blindate COBRA II 4×4, esențiale pentru Armata Română. În colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, uzina își consolidează capacitatea de a menține operaționalitatea vehiculelor de luptă. În cadrul parteneriatului cu Ministerul Apărării Naționale, Automecanica SA Mediaș avansează în pregătirea pentru producția vehiculelor blindate tactice COBRA II 4×4. […] The post Automecanica Mediaș, rol strategic în producția vehiculelor blindate. Aproape de producția Cobra-2 first appeared on Lumea Politică.
17:10
Un focșănean a atacat majorarea taxelor locale în instanță. De ce e o consideră nelegală și nulă # Lumea Politică
Un focșănean a depus o plângere prealabilă împotriva unei hotărâri a Consiliului Local care a crescut taxele și impozitele locale pentru 2026. Locuitorii sunt nemulțumiți de creșterile semnificative, iar primăria dă vina pe modificările legislative de la nivel central. Un focșănean a contestat oficial hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 474, care stabilește noile niveluri de […] The post Un focșănean a atacat majorarea taxelor locale în instanță. De ce e o consideră nelegală și nulă first appeared on Lumea Politică.
16:30
Un bărbat ucrainean stabilit în Elveția a fost condamnat să returneze peste 67.000 de franci elvețieni după ce s-a descoperit că deținea un Porsche și a făcut vacanțe luxoase. Instanța a decis că nu era îndreptățit la ajutor social. Un bărbat ucrainean refugiat în cantonul Vaud, Elveția, în 2022, a fost obligat de instanță să […] The post Refugiat ucrainean cu Porsche, obligat să restituie ajutoarele sociale first appeared on Lumea Politică.
15:40
Bulgaria se îndreaptă către alegeri anticipate, fără o majoritate stabilă. A opta oară # Lumea Politică
Președintele Rumen Radev a anunțat organizarea de alegeri anticipate în Bulgaria, după ce toate principalele partide au refuzat să formeze un guvern. Decizia vine pe fondul demisiei administrației anterioare și a protestelor anti-corupție. Bulgaria va organiza alegeri anticipate, conform anunțului făcut de președintele Rumen Radev. Partidele principale au refuzat mandatul de a forma un guvern, […] The post Bulgaria se îndreaptă către alegeri anticipate, fără o majoritate stabilă. A opta oară first appeared on Lumea Politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Primăria Timișoara a depus cereri de finanțare pentru două proiecte majore de mobilitate urbană prin Programul Regional Vest 2021-2027. Proiectele vizează completarea Inelului 2 în estul orașului și crearea Magistralei Verzi în vest, ambele fiind esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Primăria Timișoara a depus două cereri de finanțare pe apelul de mobilitate sustenabilă din […] The post Timișoara solicită finanțare europeană pentru proiecte de mobilitate urbană first appeared on Lumea Politică.
08:10
În Galați, iarna a adus nu doar temperaturi scăzute, ci și numeroase accidente din cauza poleiului. Primăria orașului susține că a acționat prompt, dar spitalele au primit deja peste 20 de persoane rănite în căzături. Intervențiile continuă, în ciuda criticilor. Primăria Galați a declarat că a intervenit rapid pentru a combate poleiul, după ce avertizările […] The post Gălățenii, provocați de polei: Primăria intervine, dar accidentele continuă first appeared on Lumea Politică.
07:30
Constănțenii vor avea acces rapid la servicii stomatologice de urgență, grație unui nou cabinet ce va funcționa în cadrul Spitalului Județean „Sf. Apostol Andrei”. Inițiativa vine cu toate autorizațiile necesare și promite intervenții rapide în caz de urgențe dentare. Spitalul Județean „Sf. Apostol Andrei” din Constanța va găzdui în curând un cabinet de stomatologie de […] The post Cabinet de stomatologie de urgență la Spitalul Județean Constanța first appeared on Lumea Politică.
06:40
Tot mai mulți români, inclusiv din Iași, aleg să călătorească în Ucraina, dar nu pentru război, ci pentru distracție pe pârtiile din Bukovel. Stațiunea atrage turiști prin prețuri accesibile și facilități diverse, însă sunt câteva lucruri esențiale de știut înainte de a pleca la drum. Stațiunea Bukovel din Ucraina devine o destinație tot mai populară […] The post Românii aleg pârtiile din Ucraina pentru distracție first appeared on Lumea Politică.
05:10
Primăria Craiova intenționează să concesioneze producția de energie termică și electrică a orașului pentru următorii 12 ani, în contextul problemelor generate de insolvența Electrocentrale Craiova. Valoarea maximă a contractului este de 2,6 miliarde lei. Primăria Craiova a lansat o licitație pentru concesionarea serviciului de producție de energie termică și electrică, pe o perioadă de 12 […] The post Primăria Craiova caută investitor privat pentru producția de energie first appeared on Lumea Politică.
16 ianuarie 2026
20:10
România, considerată o destinație sigură pentru turiști. Raportul Departamentului de Stat SUA # Lumea Politică
România se bucură de o reputație pozitivă în privința siguranței oferite turiștilor și localnicilor. Departamentul de Stat al SUA a clasificat țara ca fiind o destinație cu risc minim, iar sondajele confirmă percepția de siguranță pe timp de noapte. România este apreciată pentru nivelul ridicat de siguranță, atât pentru turiști, cât și pentru cei care […] The post România, considerată o destinație sigură pentru turiști. Raportul Departamentului de Stat SUA first appeared on Lumea Politică.
19:30
Primul român condamnat în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Pedeapsa primită # Lumea Politică
Un șofer moldovean cu cetățenie română a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia. Acesta a devenit prima persoană acuzată de „ajutor oferit inamicului”, o infracțiune nou introdusă în codul penal rus. Gheorghi Maroglo, în vârstă de 33 de ani, originar din Republica Moldova, a fost condamnat de un tribunal rus pentru „ajutor […] The post Primul român condamnat în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Pedeapsa primită first appeared on Lumea Politică.
18:40
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum. Afirmația vine în contextul în care președinta Maia Sandu a exprimat recent un punct de vedere similar. Între timp, socialiștii cer demisia președintei, acuzând-o de trădare. Premierul Alexandru Munteanu, aflat într-o vizită în nordul Republicii Moldova, a […] The post Pe urmele lui Maia. Încă un oficial moldovean care susține unirea cu România first appeared on Lumea Politică.
18:00
Primăria Caracal a decis să majoreze impozitele pentru clădirile lăsate în paragină cu 500%. De la implementarea măsurii în 2023, au fost emise 24 de hotărâri care impun această creștere, conform primarului Ion Doldurea, citat de Agerpres. Primarul Ion Doldurea a anunțat că una dintre clădirile vizate de impozitul crescut este fostul restaurant „Caracal”, situat […] The post Taxe pe proprietate mai mari cu 500% în Caracal. Cum s-a ajuns aici first appeared on Lumea Politică.
