Alvaro Arbeloa, după scorul serii în Liga Campionilor: „Am avut mai multe conferințe decât antrenamente”
Gazeta Sporturilor, 21 ianuarie 2026 01:50
Real Madrid a oferit scorul etapei a 7-a din grupa unică a Ligii Campionilor, spulberând-o pe AS Monaco cu scorul de 6-1, pe „Santiago Bernabeu”. A fost debutul antrenorului Alvaro Arbeloa în cupele europene.Pentru madrileni au marcat Kylian Mbappe (dublă, chiar împotriva fostei sale echipe), Franco Mastantuono, Vinicius Jr., Jude Bellingham, în timp ce Thilo Kehrer a contribuit cu un autogol. Golul de onoare al francezilor a fost înscris de Jordan Teze. ...
Acum o oră
01:50
Acum 2 ore
01:40
Învins de Arsenal, Cristi Chivu evidențiază „hăul” tot mai mare din fotbal: „O nebunie! Noi, în Italia, nu suntem obișnuiți” # Gazeta Sporturilor
Inter a pierdut în fața lui Arsenal, scor 1-3. Meciul a fost întors pe toate părțile în presa din Italia, iar Cristi Chivu a făcut o analiză obiectivă a înfruntării cu Mikel Arteta.Cristi Chivu nu a depășit complexul „granzilor”. A pierdut din nou în fața unei echipe puternice, Arsenal, liderul la zi din Liga Campionilor și din Premier League. Pentru Inter este al treilea eșec consecutiv în Liga Campionilor. ...
01:10
Alvaro Arbeloa, declarații după scorul zdrobitor din Liga Campionilor: „Real Madrid este despre pasiune, sacrificiu și caracter” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a oferit recitalul etapei a 7-a din grupa unică a Ligii Campionilor, spulberând-o pe AS Monaco cu scorul de 6-1, pe „Santiago Bernabeu”. A fost cel mai categoric rezultat al serii în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Numit în funcția de „principal” în urmă cu o săptămâna, Alvaro Arbeloa și-a făcut debutul în Liga Campionilor. ...
01:00
Gigi Becali n-a fost original! Povestea incredibilă a unui alt blat cu valiza în Liga 1: „Le-am zis jucătorilor «Munciți pentru banii ăștia și sunt ai voștri!»” # Gazeta Sporturilor
Ilie Luca, 71 ani, a lucrat la FC Brașov aproape un sfert de veac, 1982-2005, interval în care a fost martorul unor momente epice în materie de meciuri strategice. El relatează azi fără reținere inclusiv povestea salvarii de la retrogradare a ardelenilor în 2000 după intervenția cu bani la o „indirectă” favorabilă galben-negrilor, cu Răzvan Lucescu portar și Halagian antrenorFost organizator de competiții la FC Brașov în perioada 1982-2005, Ilie Luca a trăit în ...
Acum 4 ore
00:40
„A sosit momentul unor decizii grele” » Notele primite de Cristi Chivu, după eșecul cu Arsenal » Cum îl descriu italienii pe român # Gazeta Sporturilor
Presa din Italia a reacționat după ce Inter Milano a pierdut cel de-al treilea meci consecutiv în Liga Campionilor. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a cedat pe teren propriu în fața lui Arsenal, scor 1-3.Antrenorul român a primit nota 6 din partea celor de la TMW. Jurnaliștii italieni susțin că Inter merita să obțină cel puțin un punct din această întâlnire, însă recunosc faptul că Arsenal este superioară majoritatea echipelor din Europa. ...
20 ianuarie 2026
23:40
Surpriză uriașă la Herning! Marea favorită Danemarca a fost învinsă și intră fără punct într-o grupă principală infernală # Gazeta Sporturilor
Marți, 20 ianuarie, la Herning, campioana mondială Danemarca a fost învinsă la o diferență de două goluri de Portugalia, scor 29-31, într-un meci din grupa B a Campionatului European de handbal masculin.Surpriză uriașă în grupa României de la EURO 2026. ...
23:10
Indiferent de antrenor, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso sau Alvaro Arbeloa, la Real Madrid există o constantă: Kylian Mbappe (27 de ani) marchează. A făcut-o de două ori și cu Monaco, în prima repriză, în etapa #7 a grupei unice de Liga Campionilor, și a ajuns la 18 reușite în UCL în tricoul „blanco”.În doar un an și jumătate, Kylian Mbappe i-a depășit pe Gareth Bale și Luis Figo la numărul de goluri în Liga Campionilor pentru Real Madrid. ...
23:10
Ce deziluzie! Contraperformanța bifată de Manchester City, după eșecul de la Cercul Polar # Gazeta Sporturilor
Surpriza acestei ediții de Liga Campionilor a venit marți! Manchester City a cedat lamentabil pe terenul micuței Bodo/Glimt, scor 1-3, în etapa 7.Trupa antrenată de Pep Guardiola (55 de ani) a fost de nerecunoscut la Cercul Polar de Nord, iar în minutul 58 era deja scor de neprezentare.„Cetățenii” au bifat și un record negativ în urma acestui insucces total neașteptat, ținând cont de valoarea loturilor celor două echipe. ...
23:10
De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în play-off-ul optimilor din Europa League # Gazeta Sporturilor
FCSB, campioana României, a început anul 2026 cu stângul. Roș-albaștrii au pierdut surprinzător, scor 0-1, în fața lui FC Argeș, în Superliga, rezultat care complică serios lupta pentru play-off-ul intern, o prezență pe care echipa nu a ratat-o niciodată de la introducerea actualului format competițional. Situația nu este însă deloc mai bună nici pe plan european. ...
Acum 6 ore
22:30
La prima participare din istorie în grupa principală de Liga Campionilor, Kairat Almaty a devenit și prima formație care părăsește ediția 2025-2026 a competiție. Antrenată de Rafael Urazbakhtin (47 de ani), Kairat a șocat lumea fotbalului după ce e eliminat-o în play-off pe Celtic și a obținut biletele pentru cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. ...
22:10
22:10
22:10
22:10
Show special organizat la Berlin » Audi Revolut F1 e gata pentru startul noului sezon de Formula 1: imagini spectaculoase de la lansare # Gazeta Sporturilor
Echipa Audi Revolut F1 și-a prezentat în această seară la Berlin schema de culori a monopostului de Formula 1 Audi R26, inclusiv elementele de branding. Piloții Nico Hulkenberg și Gabriel Bortoleto au prezentat și gama de vestimentație propusă de adidas pentru echipă, în cadrul unui eveniment organizat la Kraftwerk BerlinDupă ani de pregătiri, echipa Audi Revolut F1 a început astăzi o nouă eră în Campionatul Mondial de Formula 1. ...
22:00
22:00
Victimă a propriilor greșeli, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă la 6 puncte pe terenul Cedevitei Olimpija Ljubljana # Gazeta Sporturilor
Într-un meci din etapa a 15-a a BKT EuroCup, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Cedevita Olimpija Ljubljana cu 86-80. După această înfrângere, campioana României a ajuns la un bilanț de 8-7 în grupa A, iar situația ei s-a complicat. ...
22:00
„Kyrgios sau Kim Jong Un?” » Jannik Sinner a răspuns la „cea mai ridicolă întrebare” primită la Australian Open # Gazeta Sporturilor
Italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) a primit cea mai ciudată întrebare din carieră la Australian Open. Acesta a fost pus să aleagă cu cine ar prefera să joace la dublu, Nick Kyrgios (30 de ani, 673 ATP) sau dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.Sinner a debutat cu victorie la primul Grand Slam al anului. L-a învins pe francezul Hugo Gaston (25 de ani, 93 ATP), scor 6-2, 6-1, moment în care adversarul lui s-a retras din cauza unei accidentări. ...
22:00
22:00
22:00
21:50
Inter îi caută un înlocuit portarului Yann Sommer pentru sezonul viitor și l-a contactat pe Emiliano Martinez, de la Aston Villa.Conducerea echipei lui Cristi Chivu i-a transmis argentinianului, campion mondial în 2022, că e dorit la Milano. A fost doar faza incipientă a discuțiilor. Pentru a ajunge la Inter, Martinez ar trebui să accepte o scădere salarială față de cât primește la Aston Villa. ...
21:50
21:50
21:50
21:50
21:50
21:50
Povestea ritualului adus de Ionuț Radu la Celta: „Ia stați să mă pun în cap și să-mi faceți o poză!” # Gazeta Sporturilor
Portarul lui Celta Vigo, Ionuț Radu, a oferit un interviu-eveniment pentru Gazeta Sporturilor, primul pentru presa din România din 2019 încoace. Acesta a abordat diferite subiecte importante din carieră, a cântărit șansele naționalei în play-off-ul cu Turcia, l-a lăudat pe Chivu, mărturisind că nu urmărește decât meciurile lui Inter, și a dezvăluit cum i-a venit ideea de a celebra victorile într-un mod inedit în Spania. ...
21:30
Gael Monfils și-a luat adio de la Australian Open după un meci-maraton și cu umor: „Am fost la 100% de azi, care nu e chiar 100%” # Gazeta Sporturilor
Francezul Gael Monfils (39 de ani, locul 110 ATP) a disputat ultimul său meci la Australian Open, cedând în fața lui Dane Sweeny (24 de ani, numărul 182 ATP), 7-6 (3), 5-7, 4-6, 5-7 în 3 ore și 51 de minute.Ultimul sezon din cariera lui Gael Monfils, unul dintre puținii jucători activi din generația ‘86-’87, cea care a oferit tenisului masculin talent, strălucire și multe, multe trofee. ...
21:20
Final de drum! Desemnat MVP, Mihai Popescu și-a luat rămas-bun în lacrimi de la națională: „Cred că e modul perfect” # Gazeta Sporturilor
România a fost învinsă de Macedonia de Nord, scor 23-24, în ultima etapă a primei faze a grupelor de la Campionatul European din Danemarca, Norvegia și Suedia. „Tricolorii” s-au aflat într-o cursă de urmărire pe tot parcursul meciului, însă au cedat dramatic la ultima fază.A fost ultimul meci la echipa națională pentru portarul Mihai Popescu (40 de ani), cel care își anunțase retragerea înainte de turneul final. ...
21:10
Kevin Ciubotaru, pe radarul cluburilor din Olanda și Spania: „Ar putea închide afacerea” # Gazeta Sporturilor
Kevin Ciubotaru, fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, este tot mai aproape de un transfer în străinătate. Jucătorul în vârstă de 21 de ani se află pe lista mai multor cluburi din Europa, precum Fortuna Sittard, Heerenveen, Go Ahead Eagles (fosta adversară a FCSB-ului), dar și Valladolid sau Celta Vigo.Ciubotaru a fost unul dintre numele intens vehiculate în mercato-ul de iarnă în fotbalul românesc. ...
21:00
Cătălin Cîrjan spune ce vor să audă fanii lui Dinamo: „Am plecat de la Rapid ca să ajung la echipa visurilor mele” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul celor de la Dinamo, a vorbit deschis despre oferta importantă primită din Ucraina, despre motivul pentru care a urcat în Peluză după victoria cu Universitatea Cluj, dar și despre perioada petrecută la Rapid, club de la care a plecat înainte de a-și împlini visul din tricoul alb-roșu.Căpitanul „câinilor” a început ca titular partida cu Universitatea Cluj, fiind schimbat în minutul 87, când i-a lăsat locul lui Georgi Milanov. ...
21:00
Ofri Arad, început tare la FCSB: „Multe echipe m-au căutat, dar când am auzit de Steaua...” # Gazeta Sporturilor
Ofri Arad (27 de ani) a oferit primul interviu după ce a semnat cu FCSB. Mijlocașul central a ajuns la campioana României liber de contract, după despărțirea de Kairat Almaty.Arad a declarat că i-a fost ușor să aleagă atunci când a auzit de interesul celor de la FCSB, deși mai avea oferte și din alte campionate. Mijlocașul a numit-o pe FCSB Steaua, spunând că rezonanța numelui clubului și performanțele europene l-au făcut să nu aibă dubii. ...
21:00
Dan Șucu ia un „expirat” de la Feyenoord » Portarul a încasat șase goluri într-un meci de Liga Campionilor! # Gazeta Sporturilor
Genoa a completat lotul în 2026 cu primul transfer din acest mercato de iarnă. Clubul patronat de Dan Șucu i l-a adus antrenorului Daniele De Rossi pe Justin Bijlow. Portarul de 27 de ani, fost căpitan al lui Feyenoord, a semnat un contract până la sfârșitul sezonului, echipa rossoblu având opțiunea de prelungire în vară cu trei ani.Genoa a avut alt nume în fruntea listei pentru postul de goalkeeper. ...
Acum 8 ore
20:40
Clubul din Liga 2 dispare înainte de reluarea campionatului: „Mai sunt câteva zile și se închide” # Gazeta Sporturilor
Anton Măzărianu, fostul finanțator de la Ceahlăul, a susține că echipa din Piatra Neamț se va desființa „peste câteva zile”. GSP scria la începutul anului că formația nemțeană ar putea trage obloanele pe 25 ianuarie.După retragerea lui Măzărianu, Ceahlăul nu a găsit un alt finanțator. Acesta a declarat că a fost păcălit de autoritățile locale, care i-ar fi promis că se vor implica alături de el la clubul nemțean. ...
20:40
Legenda lui Real Madrid critică atitudinea lui Arbeloa: „Nu face decât să păteze imaginea clubului” # Gazeta Sporturilor
Fanii lui Real Madrid și-au exprimat nemulțumirea la meciul cu Levante din cauza rezultatelor, iar antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani) a ieșit public în apărarea lui Florentino Perez. Reacția sa nu a rămas fără răspuns, potrivit abola.pt.Jorge Valdano (70 de ani), fost jucător, antrenor și director al clubului, l-a criticat dur pe Arbeloa, tehnician instalat în locul lui Xabi Alonso. ...
20:40
Fostul jucător dorit de FCSB și Rapid, pe radarul cluburilor din Olanda și Spania: „Ar putea închide afacerea” # Gazeta Sporturilor
20:10
„Încă nu ne-a plătit banii opriți abuziv” » Noi bătăi de cap la Petrolul: clubul a fost chemat în instanță, urmează primul termen de judecată # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești, club aflat într-un moment delicat atât sportiv, cât și din punct de vedere financiar, nu și-a achitat încă obligațiile față de platforma de ticketing căreia îi e datoare. „Găzarii” au fost chemați în instanță, iar procesul va avea o primă înfățișare pe 23 martie. Gazeta Sporturilor a prezentat cazul pe larg în luna august anului trecut. ...
20:10
FCSB, cu o față nouă în Europa League » Cum va arăta în meciul cu Dinamo Zagreb # Gazeta Sporturilor
După o înfrângere în primul meci oficial din 2026, 0-1 cu FC Argeș, FCSB va juca acum în Europa League. Iar în echipa de start vor apărea câteva modificări.Dinamo Zagreb – FCSB se joacă joi, de la ora 22:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport.Victoria dramatică în fața celor de la Feyenoord, 4-3, cu un gol marcat la ultima fază, le-a dat speranțe roș-albaștrilor pentru o eventuală calificarea în runda următoare. ...
20:00
UTA a anunțat că i-a prelungit contractul mijlocașului Denis Hrezdac (24 de ani), un produs al academiei arădene.Noua înțelegere a lui Hrezdac se întinde pe următorii doi ani și jumătate. Mijlocașul defensiv are 20 de partide în acest sezon de Superliga în tricoul arădenilor, care sunt pe locul 6, de play-off.În stagiunea precedentă, el a evolua în 25 de partide în Liga 1. A mai jucat în carieră la Corvinul, în Liga 2, unde a fost împrumutat în sezonul 2023-2024. ...
20:00
UEFA a anunțat arbitrul pentru Dinamo Zagreb - FCSB, meci în etapa 7 din grupa principală de Europa League. Echipa antrenată de Elias Charalambous (45 de ani) are nevoie de cel puțin un punct pentru a mai putea spera la calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.Dinamo Zagreb - FCSB se joacă joi, 22 ianuarie, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
