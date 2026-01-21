Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului

15:20

În 2026, se preconizează că veniturile din industria aeriană globală vor atinge noi recorduri, Jocurile Olimpice de iarnă şi Cupa Mondială FIFA urmând să stimuleze călătoriile, în timp ce transportul aerian de marfă ar putea beneficia de creşterea transporturilor legate de hardware pentru sistemele AI, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Companiile aeriene se aşteaptă la o creştere de 4,5% in acest an, după ce în 2025 se estimează că industria a înregistrat deja cea mai bună performanţă financiară din istorie, Asociaţia Internaţională de Transport Aerian (IATA) raportând că veniturile totale au depăşit pragul de 1 trilion de dolari pentru prima dată în istorie, a relatat comunicatul.