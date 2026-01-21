Bursele europene au scăzut

15:40

Paralela45 finalizează un proces de transformare organizaţională, devenind societate pe acţiuni, Paralela45 Turism, cu un capital social de 90.000 de lei, şi îşi consolidează structura de guvernanţă prin numirea unui nou board administrativ şi a unui CEO, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Din structura de conducere fac parte Ioana Burcea, Ondina Dobriban, Valentina Breazu, Dawid Manicki, în poziţii de directori, şi Mariusz Kozlowski, în calitate de CEO, a relatat sursa citată. Alin Burcea continuă colaborarea cu Paralela45, agenţie pe care a înfiinţat-o în urmă cu 36 de ani, în calitate de Preşedinte al Boardului de Supervizare, a mai relatat comunicatul.