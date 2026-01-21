Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului
Primasport.ro, 21 ianuarie 2026 09:50
Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
10:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League continuă la Prima Sport! Chelsea, Juventus, Liverpool şi Barcelona reintră în scenă! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League continuă la Prima Sport! Chelsea, Juventus, Liverpool şi Barcelona reintră în scenă! Programul complet
10:10
Cristi Chivu a recunoscut ce îi lipseşte Interului după eşecul cu Arsenal: „Nu trebuie să fim îngrijoraţi de asta” # Primasport.ro
Cristi Chivu a recunoscut ce îi lipseşte Interului după eşecul cu Arsenal: „Nu trebuie să fim îngrijoraţi de asta”
10:10
Haaland nu a mai suportat, după ce a echipa lui a fost umilită la el acasă: ”Ceva ne lipseşte!” # Primasport.ro
Haaland nu a mai suportat, după ce a echipa lui a fost umilită la el acasă: ”Ceva ne lipseşte!”
10:00
Ce a spus Arteta, după ce l-a învins şi pe Chivu: ”Nu avem mult timp la dispoziţie!” # Primasport.ro
Ce a spus Arteta, după ce l-a învins şi pe Chivu: ”Nu avem mult timp la dispoziţie!”
10:00
Emma Răducanu, eliminată în turul doi de Anastasia Potapova la Australian Open. Liderul WTA, Arina Sabalenka, merge mai departe # Primasport.ro
Emma Răducanu, eliminată în turul doi de Anastasia Potapova la Australian Open. Liderul WTA, Arina Sabalenka, merge mai departe
Acum o oră
09:50
Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului # Primasport.ro
Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului
09:40
Prima ligă de esports în realitate virtuală din România îşi caută echipele
09:30
E gata! Fotbalistul cu 78 de meciuri la FCSB pe care Gigi Becali l-a făcut praf semnează cu Steaua # Primasport.ro
E gata! Fotbalistul cu 78 de meciuri la FCSB pe care Gigi Becali l-a făcut praf semnează cu Steaua
Acum 2 ore
09:20
Surpriza zilei! Gabriel Debeljuh s-a înţeles cu o echipă din SuperLiga
Acum 12 ore
00:10
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guardiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!” # Primasport.ro
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guardiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!”
00:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Cristi Chivu, învins de Arteta în super-duelul Inter - Arsenal! Toate rezultatele serii # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Cristi Chivu, învins de Arteta în super-duelul Inter - Arsenal! Toate rezultatele serii
20 ianuarie 2026
23:30
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guerdiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!” # Primasport.ro
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guerdiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!”
23:00
Fostul Balon de Aur a luat nota 1, după ce echipa lui s-a făcut de râs în Champions League # Primasport.ro
Fostul Balon de Aur a luat nota 1, după ce echipa lui s-a făcut de râs în Champions League
22:10
Înfrângere pentru U BT Cluj în BKT EuroCup, chiar de ziua antrenorului Mihai Silvăşan # Primasport.ro
Înfrângere pentru U BT Cluj în BKT EuroCup, chiar de ziua antrenorului Mihai Silvăşan
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Inter - Arsenal se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Inter - Arsenal se joacă ACUM! Programul complet
Acum 24 ore
21:10
FC Bruges a dispus de Kairat Almaty, scor 4-1, în Champions League
21:10
Gică Craioveanu nu s-a mai putut abţine şi a răbufnit: ”Furt pe faţă! Ei nu au contat” # Primasport.ro
Gică Craioveanu nu s-a mai putut abţine şi a răbufnit: ”Furt pe faţă! Ei nu au contat”
20:50
România, la un pas de o victorie istorică la Campionatul European! „Tricolorii” încheie campania cu un eşec la limită în faţa Macedoniei de Nord # Primasport.ro
România, la un pas de o victorie istorică la Campionatul European! „Tricolorii” încheie campania cu un eşec la limită în faţa Macedoniei de Nord
20:40
Ce lovitură! Fotbalistul dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri # Primasport.ro
Ce lovitură! Fotbalistul dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri
20:30
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleacă!” # Primasport.ro
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleacă!”
20:30
Volei masculin | Dinamo Bucureşti a învins Poitiers, scor 3-0, în turul optimilor CEV Cup # Primasport.ro
Volei masculin | Dinamo Bucureşti a învins Poitiers, scor 3-0, în turul optimilor CEV Cup
20:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Surpriză de proporţii la Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Surpriză de proporţii la Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet
20:20
FC Bruges a dispus de Kairat Almati, scor 4-1, în Champions League
20:20
Efectul Cristi Chivu la Inter. Strategia antrenorului român i-a atras atenţia lui Mikel Arteta: ”Va fi dificil” # Primasport.ro
Efectul Cristi Chivu la Inter. Strategia antrenorului român i-a atras atenţia lui Mikel Arteta: ”Va fi dificil”
20:10
Reacţia categorică a lui Florin Prunea în momentul demolării stadionului Dinamo: ”Îmi venea să-i dau un pumn lui ăla când l-am văzut că dă cu macaraua” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Reacţia categorică a lui Florin Prunea în momentul demolării stadionului Dinamo: ”Îmi venea să-i dau un pumn lui ăla când l-am văzut că dă cu macaraua” | EXCLUSIV
20:00
VIDEO | Spectacol din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacol din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet
19:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet
19:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Urmează Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Urmează Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet
19:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Victorie fără probleme pentru Club Brugge în primul duel al zilei! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Victorie fără probleme pentru Club Brugge în primul duel al zilei! Programul complet
19:10
Simona Halep devine ambasador onorific al turneului de tenis din Cluj-Napoca - Transylvania Open WTA 250 # Primasport.ro
Simona Halep devine ambasador onorific al turneului de tenis din Cluj-Napoca - Transylvania Open WTA 250
19:00
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleca!” # Primasport.ro
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleca!”
18:50
E gata! Revenire de senzaţie la Dinamo! Atacantul va ajunge imediat sub comanda lui Zeljko Kopic # Primasport.ro
E gata! Revenire de senzaţie la Dinamo! Atacantul va ajunge imediat sub comanda lui Zeljko Kopic
18:10
Se conturează o nouă plecare de la Rapid! Jucătorul pentru care s-au achitat 400.000 de euro în vară nu mai are niciun viitor în Giuleşti: „Vrem să rezolvăm situaţia” # Primasport.ro
Se conturează o nouă plecare de la Rapid! Jucătorul pentru care s-au achitat 400.000 de euro în vară nu mai are niciun viitor în Giuleşti: „Vrem să rezolvăm situaţia”
17:50
Gabriela Ruse joacă miercuri dimineaţă, în turul doi la Australian Open. Sorana Cîrstea va evolua în primul tur la dublu feminin # Primasport.ro
Gabriela Ruse joacă miercuri dimineaţă, în turul doi la Australian Open. Sorana Cîrstea va evolua în primul tur la dublu feminin
17:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Kairat Almaty - Club Brugge se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Kairat Almaty - Club Brugge se joacă ACUM! Programul complet
17:40
Legenda continuă! Fiul lui Wesley Lopes va juca în România
17:10
Răsturnare de situaţie! Victor Angelescu a făcut anunţul despre transferul lui Moruţan la Rapid: „O tâmpenie. Avem reguli clare” # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Victor Angelescu a făcut anunţul despre transferul lui Moruţan la Rapid: „O tâmpenie. Avem reguli clare”
17:10
Gigi Becali, anunţul care aruncă în aer Superliga chiar după ce a oficializat un nou transfer: ”Are 6 milioane de euro în conturi!” # Primasport.ro
Gigi Becali, anunţul care aruncă în aer Superliga chiar după ce a oficializat un nou transfer: ”Are 6 milioane de euro în conturi!”
17:00
Cine o va arbitra pe FCSB cu Dinamo Zagreb
16:40
Bomba începutului de an în SuperLiga! CFR Cluj i-a adus înlocuitor lui Louis Munteanu! Atacantul trecut pe la PSV a fost prezentat oficial în Gruia # Primasport.ro
Bomba începutului de an în SuperLiga! CFR Cluj i-a adus înlocuitor lui Louis Munteanu! Atacantul trecut pe la PSV a fost prezentat oficial în Gruia
16:30
Surpriza zilei! Pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu altă echipă din SuperLiga
16:10
UEFA a stabilit arbitrul ce va conduce partida dintre FCSB şi Dinamo Zagreb
15:30
România a coborât două locuri şi este pe poziţia 49 în clasamentul FIFA ! Turcia, adversara de la baraj, pe poziţia 25 # Primasport.ro
România a coborât două locuri şi este pe poziţia 49 în clasamentul FIFA ! Turcia, adversara de la baraj, pe poziţia 25
15:20
Mijlocaşul Denis Hrezdac şi-a prelungit contractul cu UTA Arad
15:10
Jucătoarele din naţionala de fotbal a Coreei de Sud ameninţă cu greva din cauza discriminării # Primasport.ro
Jucătoarele din naţionala de fotbal a Coreei de Sud ameninţă cu greva din cauza discriminării
14:50
Bergodi mai aduce un jucător la Universitatea Cluj!
14:50
A venit ziua mult aşteptată de fanii lui Dinamo! Lucrările pentru construirea noului stadion au început # Primasport.ro
A venit ziua mult aşteptată de fanii lui Dinamo! Lucrările pentru construirea noului stadion au început
14:10
Alertă la FC Argeş! Bogdan Andone a intrat pe radarul unei echipe din străinătate
13:50
Fostul jucător de la FCSB este la un pas de a semna în Liga a 3-a! | EXCLUSIV
13:20
Marius Şumudică avertizează! Fostul antrenor al Rapidului crede că transferul lui Moruţan va crea probleme în formula de start a giuleştenilor: „Moruţan nu poate să joace inter” # Primasport.ro
Marius Şumudică avertizează! Fostul antrenor al Rapidului crede că transferul lui Moruţan va crea probleme în formula de start a giuleştenilor: „Moruţan nu poate să joace inter”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.