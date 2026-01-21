Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic”
Primasport.ro, 21 ianuarie 2026 14:50
Acum 30 minute
14:50
Acum 2 ore
14:00
Alexi Pitu, revenire de senzaţie în SuperLiga! Două echipe cu pretenţii se bat pentru semnătura fostului jucător de la Farul # Primasport.ro
13:50
Pep Guardiola nu îşi explică rezultatele dezastruoase ale lui Manchester City: ”Totul este împotriva noastră de la începutul anului” # Primasport.ro
13:50
Handbal feminin | Orlane Kanor şi Oceane Sercien-Ugolin se alătură clubului CS Rapid din vară # Primasport.ro
13:40
OFICIAL | OUT de la CFR Cluj! Atacantul a plecat din Gruia şi a semnat cu UTA Arad: „Mult succes” # Primasport.ro
13:30
Patronul revelaţiei din SuperLiga a dat de pământ cu FCSB! Elias Charalambous, principala ţintă a omului de afaceri: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ţine să faci fotbal cu antrenori visaţi” # Primasport.ro
Acum 4 ore
12:50
Declaraţiile lui Mourinho stârnesc controverse. Cristi Chivu, luat în colimator: ”Este o adevărată surpriză” # Primasport.ro
12:40
Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 8 în turul trei la Australia Open
12:20
William Baeten e OUT! Fostul „număr 1” de la FCSB rămâne liber de contract şi este aşteptat să revină în România # Primasport.ro
11:30
Rapid şi-a dat acordul pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Decizia finală stă în mâinile jucătorului # Primasport.ro
11:20
După Jaqueline Cristian, nici Sorana Cîrstea nu a trecut de primul tur la dublu la Australian Open # Primasport.ro
11:10
Fanii l-au umilit pe Bernabeu, iar Vinicius a făcut anunţul chiar după ce a strălucit cu Monaco: ”Mai am un an de contract!” # Primasport.ro
Acum 6 ore
10:30
Ce lovitură pentru FCSB! Un jucător s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Dinamo Zagreb # Primasport.ro
10:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League continuă la Prima Sport! Chelsea, Juventus, Liverpool şi Barcelona reintră în scenă! Programul complet # Primasport.ro
10:10
Cristi Chivu a recunoscut ce îi lipseşte Interului după eşecul cu Arsenal: „Nu trebuie să fim îngrijoraţi de asta” # Primasport.ro
10:10
Haaland nu a mai suportat, după ce a echipa lui a fost umilită la el acasă: ”Ceva ne lipseşte!” # Primasport.ro
10:00
Ce a spus Arteta, după ce l-a învins şi pe Chivu: ”Nu avem mult timp la dispoziţie!” # Primasport.ro
10:00
Emma Răducanu, eliminată în turul doi de Anastasia Potapova la Australian Open. Liderul WTA, Arina Sabalenka, merge mai departe # Primasport.ro
09:50
Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului # Primasport.ro
09:40
Prima ligă de esports în realitate virtuală din România îşi caută echipele
09:30
E gata! Fotbalistul cu 78 de meciuri la FCSB pe care Gigi Becali l-a făcut praf semnează cu Steaua # Primasport.ro
09:20
Surpriza zilei! Gabriel Debeljuh s-a înţeles cu o echipă din SuperLiga
Acum 24 ore
00:10
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guardiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!” # Primasport.ro
00:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Cristi Chivu, învins de Arteta în super-duelul Inter - Arsenal! Toate rezultatele serii # Primasport.ro
20 ianuarie 2026
23:30
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guerdiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!” # Primasport.ro
23:00
Fostul Balon de Aur a luat nota 1, după ce echipa lui s-a făcut de râs în Champions League # Primasport.ro
22:10
Înfrângere pentru U BT Cluj în BKT EuroCup, chiar de ziua antrenorului Mihai Silvăşan # Primasport.ro
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Inter - Arsenal se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
21:10
FC Bruges a dispus de Kairat Almaty, scor 4-1, în Champions League
21:10
Gică Craioveanu nu s-a mai putut abţine şi a răbufnit: ”Furt pe faţă! Ei nu au contat” # Primasport.ro
20:50
România, la un pas de o victorie istorică la Campionatul European! „Tricolorii” încheie campania cu un eşec la limită în faţa Macedoniei de Nord # Primasport.ro
20:40
Ce lovitură! Fotbalistul dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri # Primasport.ro
20:30
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleacă!” # Primasport.ro
20:30
Volei masculin | Dinamo Bucureşti a învins Poitiers, scor 3-0, în turul optimilor CEV Cup # Primasport.ro
20:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Surpriză de proporţii la Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet # Primasport.ro
20:20
20:20
Efectul Cristi Chivu la Inter. Strategia antrenorului român i-a atras atenţia lui Mikel Arteta: ”Va fi dificil” # Primasport.ro
20:10
Reacţia categorică a lui Florin Prunea în momentul demolării stadionului Dinamo: ”Îmi venea să-i dau un pumn lui ăla când l-am văzut că dă cu macaraua” | EXCLUSIV # Primasport.ro
20:00
VIDEO | Spectacol din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
19:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
19:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Urmează Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet # Primasport.ro
19:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Victorie fără probleme pentru Club Brugge în primul duel al zilei! Programul complet # Primasport.ro
19:10
Simona Halep devine ambasador onorific al turneului de tenis din Cluj-Napoca - Transylvania Open WTA 250 # Primasport.ro
19:00
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleca!” # Primasport.ro
18:50
E gata! Revenire de senzaţie la Dinamo! Atacantul va ajunge imediat sub comanda lui Zeljko Kopic # Primasport.ro
18:10
Se conturează o nouă plecare de la Rapid! Jucătorul pentru care s-au achitat 400.000 de euro în vară nu mai are niciun viitor în Giuleşti: „Vrem să rezolvăm situaţia” # Primasport.ro
17:50
Gabriela Ruse joacă miercuri dimineaţă, în turul doi la Australian Open. Sorana Cîrstea va evolua în primul tur la dublu feminin # Primasport.ro
17:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Kairat Almaty - Club Brugge se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
17:40
Legenda continuă! Fiul lui Wesley Lopes va juca în România
17:10
Răsturnare de situaţie! Victor Angelescu a făcut anunţul despre transferul lui Moruţan la Rapid: „O tâmpenie. Avem reguli clare” # Primasport.ro
