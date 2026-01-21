Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic”

Primasport.ro, 21 ianuarie 2026 14:50

Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
14:50
Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic” Primasport.ro
Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic”
Acum 2 ore
14:00
Alexi Pitu, revenire de senzaţie în SuperLiga! Două echipe cu pretenţii se bat pentru semnătura fostului jucător de la Farul Primasport.ro
Alexi Pitu, revenire de senzaţie în SuperLiga! Două echipe cu pretenţii se bat pentru semnătura fostului jucător de la Farul
13:50
Pep Guardiola nu îşi explică rezultatele dezastruoase ale lui Manchester City: ”Totul este împotriva noastră de la începutul anului” Primasport.ro
Pep Guardiola nu îşi explică rezultatele dezastruoase ale lui Manchester City: ”Totul este împotriva noastră de la începutul anului”
13:50
Handbal feminin | Orlane Kanor şi Oceane Sercien-Ugolin se alătură clubului CS Rapid din vară Primasport.ro
Handbal feminin | Orlane Kanor şi Oceane Sercien-Ugolin se alătură clubului CS Rapid din vară
13:40
OFICIAL | OUT de la CFR Cluj! Atacantul a plecat din Gruia şi a semnat cu UTA Arad: „Mult succes” Primasport.ro
OFICIAL | OUT de la CFR Cluj! Atacantul a plecat din Gruia şi a semnat cu UTA Arad: „Mult succes”
13:30
Patronul revelaţiei din SuperLiga a dat de pământ cu FCSB! Elias Charalambous, principala ţintă a omului de afaceri: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ţine să faci fotbal cu antrenori visaţi” Primasport.ro
Patronul revelaţiei din SuperLiga a dat de pământ cu FCSB! Elias Charalambous, principala ţintă a omului de afaceri: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ţine să faci fotbal cu antrenori visaţi”
Acum 4 ore
12:50
Declaraţiile lui Mourinho stârnesc controverse. Cristi Chivu, luat în colimator: ”Este o adevărată surpriză” Primasport.ro
Declaraţiile lui Mourinho stârnesc controverse. Cristi Chivu, luat în colimator: ”Este o adevărată surpriză”
12:40
Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 8 în turul trei la Australia Open Primasport.ro
Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 8 în turul trei la Australia Open
12:20
William Baeten e OUT! Fostul „număr 1” de la FCSB rămâne liber de contract şi este aşteptat să revină în România Primasport.ro
William Baeten e OUT! Fostul „număr 1” de la FCSB rămâne liber de contract şi este aşteptat să revină în România
11:30
Rapid şi-a dat acordul pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Decizia finală stă în mâinile jucătorului Primasport.ro
Rapid şi-a dat acordul pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Decizia finală stă în mâinile jucătorului
11:20
După Jaqueline Cristian, nici Sorana Cîrstea nu a trecut de primul tur la dublu la Australian Open Primasport.ro
După Jaqueline Cristian, nici Sorana Cîrstea nu a trecut de primul tur la dublu la Australian Open
11:10
Fanii l-au umilit pe Bernabeu, iar Vinicius a făcut anunţul chiar după ce a strălucit cu Monaco: ”Mai am un an de contract!” Primasport.ro
Fanii l-au umilit pe Bernabeu, iar Vinicius a făcut anunţul chiar după ce a strălucit cu Monaco: ”Mai am un an de contract!”
Acum 6 ore
10:30
Ce lovitură pentru FCSB! Un jucător s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Dinamo Zagreb Primasport.ro
Ce lovitură pentru FCSB! Un jucător s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Dinamo Zagreb
10:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League continuă la Prima Sport! Chelsea, Juventus, Liverpool şi Barcelona reintră în scenă! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League continuă la Prima Sport! Chelsea, Juventus, Liverpool şi Barcelona reintră în scenă! Programul complet
10:10
Cristi Chivu a recunoscut ce îi lipseşte Interului după eşecul cu Arsenal: „Nu trebuie să fim îngrijoraţi de asta” Primasport.ro
Cristi Chivu a recunoscut ce îi lipseşte Interului după eşecul cu Arsenal: „Nu trebuie să fim îngrijoraţi de asta”
10:10
Haaland nu a mai suportat, după ce a echipa lui a fost umilită la el acasă: ”Ceva ne lipseşte!” Primasport.ro
Haaland nu a mai suportat, după ce a echipa lui a fost umilită la el acasă: ”Ceva ne lipseşte!”
10:00
Ce a spus Arteta, după ce l-a învins şi pe Chivu: ”Nu avem mult timp la dispoziţie!” Primasport.ro
Ce a spus Arteta, după ce l-a învins şi pe Chivu: ”Nu avem mult timp la dispoziţie!”
10:00
Emma Răducanu, eliminată în turul doi de Anastasia Potapova la Australian Open. Liderul WTA, Arina Sabalenka, merge mai departe Primasport.ro
Emma Răducanu, eliminată în turul doi de Anastasia Potapova la Australian Open. Liderul WTA, Arina Sabalenka, merge mai departe
09:50
Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului Primasport.ro
Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului
09:40
Prima ligă de esports în realitate virtuală din România îşi caută echipele Primasport.ro
Prima ligă de esports în realitate virtuală din România îşi caută echipele
09:30
E gata! Fotbalistul cu 78 de meciuri la FCSB pe care Gigi Becali l-a făcut praf semnează cu Steaua Primasport.ro
E gata! Fotbalistul cu 78 de meciuri la FCSB pe care Gigi Becali l-a făcut praf semnează cu Steaua
09:20
Surpriza zilei! Gabriel Debeljuh s-a înţeles cu o echipă din SuperLiga Primasport.ro
Surpriza zilei! Gabriel Debeljuh s-a înţeles cu o echipă din SuperLiga
Acum 24 ore
00:10
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guardiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!” Primasport.ro
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guardiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!”
00:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Cristi Chivu, învins de Arteta în super-duelul Inter - Arsenal! Toate rezultatele serii Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Cristi Chivu, învins de Arteta în super-duelul Inter - Arsenal! Toate rezultatele serii
20 ianuarie 2026
23:30
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guerdiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!” Primasport.ro
Manchester City a fost umilită, iar Pep Guerdiola a vorbit: ”Sigur că am pierdut. Ştim cât de bună e echipa asta!”
23:00
Fostul Balon de Aur a luat nota 1, după ce echipa lui s-a făcut de râs în Champions League Primasport.ro
Fostul Balon de Aur a luat nota 1, după ce echipa lui s-a făcut de râs în Champions League
22:10
Înfrângere pentru U BT Cluj în BKT EuroCup, chiar de ziua antrenorului Mihai Silvăşan Primasport.ro
Înfrângere pentru U BT Cluj în BKT EuroCup, chiar de ziua antrenorului Mihai Silvăşan
22:10
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Inter - Arsenal se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Inter - Arsenal se joacă ACUM! Programul complet
21:10
FC Bruges a dispus de Kairat Almaty, scor 4-1, în Champions League Primasport.ro
FC Bruges a dispus de Kairat Almaty, scor 4-1, în Champions League
21:10
Gică Craioveanu nu s-a mai putut abţine şi a răbufnit: ”Furt pe faţă! Ei nu au contat” Primasport.ro
Gică Craioveanu nu s-a mai putut abţine şi a răbufnit: ”Furt pe faţă! Ei nu au contat”
20:50
România, la un pas de o victorie istorică la Campionatul European! „Tricolorii” încheie campania cu un eşec la limită în faţa Macedoniei de Nord Primasport.ro
România, la un pas de o victorie istorică la Campionatul European! „Tricolorii” încheie campania cu un eşec la limită în faţa Macedoniei de Nord
20:40
Ce lovitură! Fotbalistul dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri Primasport.ro
Ce lovitură! Fotbalistul dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB a intrat la negocieri
20:30
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleacă!” Primasport.ro
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleacă!”
20:30
Volei masculin | Dinamo Bucureşti a învins Poitiers, scor 3-0, în turul optimilor CEV Cup Primasport.ro
Volei masculin | Dinamo Bucureşti a învins Poitiers, scor 3-0, în turul optimilor CEV Cup
20:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Surpriză de proporţii la Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Surpriză de proporţii la Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet
20:20
FC Bruges a dispus de Kairat Almati, scor 4-1, în Champions League Primasport.ro
FC Bruges a dispus de Kairat Almati, scor 4-1, în Champions League
20:20
Efectul Cristi Chivu la Inter. Strategia antrenorului român i-a atras atenţia lui Mikel Arteta: ”Va fi dificil” Primasport.ro
Efectul Cristi Chivu la Inter. Strategia antrenorului român i-a atras atenţia lui Mikel Arteta: ”Va fi dificil”
20:10
Reacţia categorică a lui Florin Prunea în momentul demolării stadionului Dinamo: ”Îmi venea să-i dau un pumn lui ăla când l-am văzut că dă cu macaraua” | EXCLUSIV Primasport.ro
Reacţia categorică a lui Florin Prunea în momentul demolării stadionului Dinamo: ”Îmi venea să-i dau un pumn lui ăla când l-am văzut că dă cu macaraua”  | EXCLUSIV
20:00
VIDEO | Spectacol din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacol din Champions League, LIVE pe Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet
19:50
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Bodo/Glimt - Manchester City se joacă ACUM! Programul complet
19:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Urmează Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Urmează Bodo/Glimt - Manchester City! Programul complet
19:30
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Victorie fără probleme pentru Club Brugge în primul duel al zilei! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Victorie fără probleme pentru Club Brugge în primul duel al zilei! Programul complet
19:10
Simona Halep devine ambasador onorific al turneului de tenis din Cluj-Napoca - Transylvania Open WTA 250 Primasport.ro
Simona Halep devine ambasador onorific al turneului de tenis din Cluj-Napoca - Transylvania Open WTA 250
19:00
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleca!” Primasport.ro
Surpriză mare! Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunţul chiar după ce jucătorul a semnat cu FCSB: ”Mâine pleca!”
18:50
E gata! Revenire de senzaţie la Dinamo! Atacantul va ajunge imediat sub comanda lui Zeljko Kopic Primasport.ro
E gata! Revenire de senzaţie la Dinamo! Atacantul va ajunge imediat sub comanda lui Zeljko Kopic
18:10
Se conturează o nouă plecare de la Rapid! Jucătorul pentru care s-au achitat 400.000 de euro în vară nu mai are niciun viitor în Giuleşti: „Vrem să rezolvăm situaţia” Primasport.ro
Se conturează o nouă plecare de la Rapid! Jucătorul pentru care s-au achitat 400.000 de euro în vară nu mai are niciun viitor în Giuleşti: „Vrem să rezolvăm situaţia”
17:50
Gabriela Ruse joacă miercuri dimineaţă, în turul doi la Australian Open. Sorana Cîrstea va evolua în primul tur la dublu feminin Primasport.ro
Gabriela Ruse joacă miercuri dimineaţă, în turul doi la Australian Open. Sorana Cîrstea va evolua în primul tur la dublu feminin
17:40
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Kairat Almaty - Club Brugge se joacă ACUM! Programul complet Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League revine la Prima Sport! Kairat Almaty - Club Brugge se joacă ACUM! Programul complet
17:40
Legenda continuă! Fiul lui Wesley Lopes va juca în România Primasport.ro
Legenda continuă! Fiul lui Wesley Lopes va juca în România
17:10
Răsturnare de situaţie! Victor Angelescu a făcut anunţul despre transferul lui Moruţan la Rapid: „O tâmpenie. Avem reguli clare” Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Victor Angelescu a făcut anunţul despre transferul lui Moruţan la Rapid: „O tâmpenie. Avem reguli clare”
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.