Franţa cere NATO organizarea unui exerciţiu în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite
TeleM Iași , 21 ianuarie 2026 09:50
Franța a solicitat miercuri NATO să organizeze un exercițiu în Groenlanda și a declarat că este "gata să contribuie", deoarece eforturile președintelui american Donald Trump de a prelua teritoriul autonom danez răstoarnă alianța transatlantică. "Franța solicită un exercițiu NATO în Groenlanda și este gata să contribuie la acesta", a declarat biroul președintelui Emmanuel Macron.
Incendiu devastator în comuna Săvinești, pe strada Vulturului. O locuință a fost distrusă complet, iar un bărbat de 38 de ani a ajuns la spital. Cauza probabilă: fumatul. Incendiu puternic în comuna Săvinești Un incendiu violent a izbucnit în cursul nopții, în jurul orei 01:36, într-o locuință din comuna Săvinești, județul Neamț. Pompierii au fost
Trei ierarhi ortodocși au încercat să-l scape pe fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, de o condamnare pentru abuzuri sexuale # TeleM Iași
Trei ierarhi din conducerea Bisericii Ortodoxe au încercat să-l scape de o condamnare pentru abuzuri sexuale pe fostul episcop de Huși, susține publicația „Să fie lumină". Cornel Onilă a primit totuși opt ani de închisoare, în urma dezvăluirilor jurnaliștilor publicației. El a fost primul înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române condamnat pentru abuzuri sexuale. În
Primarul care se opune la creșterea taxelor locale: anunță un referendum local, pentru 1 martie # TeleM Iași
La Sfântu Gheroghe va fi organizat un referendum cu privire la politica fiscală pe care ar trebui să o aplice administrația orașului în următorii ani, a anunțat primarul Árpád Antal, potrivit relatării presei maghiare din Transilvania, informează MTI, conform Rador Radio România. Context În România, rata anuală a impozitului pe proprietate a crescut cu aproximativ
Ilie Bolojan, discuție privată cu Mugur Isărescu la Banca Națională: Se decide soarta bugetului # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan se află, la ora transmiterii acestei știri, la Banca Națională, acolo unde are o discuție cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. Discuția se poartă doar între premier și guvernatorul BNR, ministrul de Finanțe nefiind prezent. Bolojan discută cu Isărescu la sediul BNR Cei doi oficiali discută despre Lege bugetului, care se construiește în
Alexus Grynkewich: Parteneriatul strategic dintre România şi SUA este unul foarte puternic şi el va continua # TeleM Iași
Comandantul suprem al forţelor aliate din Europa şi al forţelor americane din NATO, generalul Alexus Grynkewich, a efectuat marți o vizită la Comandamentul Grupului Multinaţional de Sud-Est din Sibiu. Alexus Grynkewich, a efectuat marți o vizită la Comandamentul Grupului Multinaţional de Sud-Est din Sibiu, însoţit de şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad. În
Un băiat de 15 ani a fost ucis de alţi doi adolescenţi şi îngropat în curtea unei case din Cenei. Băiatul plecase de acasă cu trotineta şi nu s-a mai întors. Poliţiştii procedează mercuri dimineaţă la dezgroparea cadavrului, iar cei care l-ar fi omorât, doi adolescenţi, au fost reţinuţi şi sunt audiaţi. Băiatul ucis a fost
ANAF câștigă în instanță și cealaltă jumătate a casei lui Klaus Iohannis din Sibiu: “Nu ştim dacă vor plăti” # TeleM Iași
ANAF a obținut o nouă victorie în instanță în dosarul imobilului din centrul Sibiului folosit de fostul președinte Klaus Iohannis, scrie Agerpres. Tribunalul Sibiu a decis, pe fond, ca și cealaltă jumătate a casei să intre în proprietatea statului, pas esențial pentru intabularea completă a imobilului și continuarea demersurilor de recuperare a despăgubirilor cerute de
Ieri dupa amiaza, la ora 15.17, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. Un ieșean a comis un accident mortal ieri după amiază în județul Neamt În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 37 de
Incendiu puternic într-o gospodărie din comuna Crăcăoani, satul Cracăul Negru. Un bărbat de 60 de ani a suferit arsuri pe 40% din corp. Cauza probabilă: folosirea benzinei la aprinderea focului. Incendiu violent într-o gospodărie din Cracăul Negru Un incendiu a izbucnit în noaptea trecută, în jurul orei 01:00, într-o gospodărie din satul Cracăul Negru, comuna
Franţa cere NATO organizarea unui exerciţiu în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite # TeleM Iași
Franța a solicitat miercuri NATO să organizeze un exercițiu în Groenlanda și a declarat că este "gata să contribuie", deoarece eforturile președintelui american Donald Trump de a prelua teritoriul autonom danez răstoarnă alianța transatlantică. "Franța solicită un exercițiu NATO în Groenlanda și este gata să contribuie la acesta", a declarat biroul președintelui Emmanuel Macron.
Ținta de deficit bugetar pentru anul 2026 este spre 6%, iar creșterea economică este prognozată la aproximativ 1%, a anunțat marți ministrul de finanțe, Alexandru Nazare. El a precizat că în coaliție a fost agreat un calendar pentru adoptarea bugetului. Alexandru Nazare: Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al
Președintele rus Vladimir Putin a petrecut aproape două decenii încercând să submineze puterea NATO. Acum, în timp ce președintele american Donald Trump dorește să controleze Groenlanda, Rusia urmărește cu bucurie problemele Alianței, relatează The Wall Street Journal . Vladimir Putin se bucură de divizarea NATO din cauza Groenlandei Anterior, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins afirmația lui
Ministerul Muncii va propune coaliţiei de guvernare acordarea unui ajutor pentru persoanele cu pensii mici # TeleM Iași
Ministerul Muncii va propune coaliţiei de guvernare acordarea unui ajutor pentru persoanele cu pensii mici, în funcţie de resursele bugetare pentru anul în curs, a spus aseară, într-un interviu televizat, ministrul de resort, Florin Manole. El a adăugat că va prezenta astăzi premierului variantele pentru acordarea unui sprijin financiar destinat pensionarilor afectaţi de creşterea inflaţiei.
Premierul Belgiei l-a avertizat pe Donald Trump că devine un monstru prin amenințările cu anexarea Groenlandei # TeleM Iași
Prim-ministrul belgian Bart De Wever a denunțat vehement amenințările lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, avertizând că președintele american devine un „monstru" prin presiuni asupra Danemarcei pentru a renunța la controlul asupra teritoriului arctic bogat în minerale. Premierul Belgiei l-a avertizat pe Donald Trump că devine un monstru prin amenințările cu anexarea Groenlandei Într-o
Azi noapte, la ora 23:36, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la un autobuz, în municipiul Iași, pe strada Nicolina. Incendiu azi noapte în Nicolina la un autobuz fără călători al CTP Iași Evenimentul a fost identificat în timpul retragerii la subunitate a echipajului încadrat
În cursul acestei seri, pompierii ieșeni intervin pentru stingerea unui incendiu produs la o anexă (garaj și camera centralei), în satul Horpaz, comuna Miroslava. La fața locului s-au deplasat:• 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu 10 militari;• 1 autospecială de stingere (ASAS) din cadrul
60 de țări au fost invitate de Trump să se alăture Consiliului pentru Pace. Nicușor Dan se gândește dacă România va plăti 1 miliard de dolari taxa de membru # TeleM Iași
Aproape 60 de țări au fost invitate să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza, care va guverna Fâșia Gaza, a scris The Wall Street Journal. Conform raportului, majoritatea celor invitați au răspuns „prudent" din cauza potențialelor riscuri geopolitice. „Consiliul pentru Pace este o organizație internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească o guvernare fiabilă
Un nou centru de consultații și investigații oftalmologice vine în sprijinul ieșenilor. Allevio oferă servicii complete pentru sănătatea ochilor, adresate întregii familii – de la copii, la adulți și vârstnici. În cadrul centrului Allevio, pacienții pot beneficia de investigații oftalmologice moderne, precum refracția computerizată, examenul biomicroscopic, măsurarea presiunii intraoculare, verificarea acuității vizuale și examinarea fundului
Un fost șef al NATO susține că alianța se confruntă cu cea mai mare criză din istoria sa # TeleM Iași
NATO se confruntă cu cea mai mare criză din istoria sa din cauza amenințărilor lui Donald Trump la adresa Groenlandei, iar timpul „lingușirii" liderului american a apus, a declarat marți pentru AFP fostul șef al alianței, Anders Fogh Rasmussen. Un fost șef al NATO susține că alianța se confruntă cu cea mai mare criză din
Asociația Grupul Zâmbetul Nostru a demarat proiectul „Trimite un copil la școală" ca o inițiativă menită să reducă abandonul școlar și să ofere copiilor din comunitățile vulnerabile șansa unei educații mai bune. Acest demers vine în sprijinul a 250 de copii din cele mai defavorizate zone ale Moldovei. Echipa Asociației Grupul Zâmbetul Nostru a fost
Sindicatele din Educație analizează declanșarea unor proteste sau chiar a unei greve generale, pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate anunțate de Guvern. În acest moment, la nivel național, este în desfășurare o consultare amplă în rândul membrilor de sindicat, pentru a evalua disponibilitatea profesorilor și a personalului din școli de a participa la
Galați | Situație tensionată în Vânători după explozia impozitelor locale pentru imobilele din extravilan # TeleM Iași
Situația tensionată din comuna Vânători din județul Galați, generată de creșterea abruptă a impozitelor locale. Galați | Situație tensionată în Vânători după explozia impozitelor locale pentru imobilele din extravilan Acum a iesit la iveala o problemă administrativă mai veche, ignorată ani la rând și ajunsă la un punct critic. Peste 300 de imobile construite în
Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei" din Buhuși a înregistrat, în anul 2025, un număr total de peste 36.000 de prezentări. Dintre acestea, doar peste 1.000 de pacienți, adică 2,79%, au necesitat transferul către unități sanitare de urgență de rang superior. Transferurile au fost realizate, în principal, pentru specialități medicale care
Primele insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor au fost inaugurate astăzi la Iași. Aceste ansambluri inteligente, finanțate din fonduri europene, sunt echipate cu containere pentru fiecare tip de deșeu – biodegradabil, plastic și metal, hârtie și carton, sticlă și rezidual – și
Sistemul centralizat de termoficare din municipiul Iași funcționează normal, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute din ultimele zile. Autoritățile locale dau asigurări că nu au existat întreruperi majore în furnizarea agentului termic și că eventualele avarii au fost remediate rapid. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anuntat că funcționarea CET nu a fost afectată de […] Articolul CET Iași funcționează fără întreruperi majore, în ciuda gerului apare prima dată în TeleM Regional.
Într-o declarație adresată Forumului Economic Mondial, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că șocurile geopolitice trebuie „să servească drept o oportunitate pentru Europa”. Ursula von der Leyen: “Este timpul să construim o nouă Europă independentă!” Ursula von der Leyen spune că „schimbarea seismică” pe care o vede lumea este o oportunitate de […] Articolul Ursula von der Leyen: “Este timpul să construim o nouă Europă independentă!” apare prima dată în TeleM Regional.
Sorin Grindeanu: “Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament!” # TeleM Iași
Coaliția de guvernare a decis, în unanimitate, ca măsurile de relansare economică propuse de PSD să fie aprobate de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice. Decizia vine după luni de negocieri și presiuni politice exercitate de social-democrați pentru ca susținerea firmelor românești să devină o prioritate explicită a Executivului. […] Articolul Sorin Grindeanu: “Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament!” apare prima dată în TeleM Regional.
Întâlnire a rectorilor din România cu Ilie Bolojan privind bugetul educației din acest an # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, consultări cu Biroul Permanent al Consiliului Național al Rectorilor (CNR), ca răspuns la solicitarea CNR de a avea o discuție cu privire la bugetul educației și cercetării în anul 2026. Întâlnire a rectorilor din România cu Ilie Bolojan privind bugetul educației din acest an Discuțiile s-au […] Articolul Întâlnire a rectorilor din România cu Ilie Bolojan privind bugetul educației din acest an apare prima dată în TeleM Regional.
Pe 2 februarie intra in dezbatere publica un amplu proiect imobiliar pe un teren de 1624 metri patrati situat pe Aleea Grigore Ghica Voda nr.4 detinut de Dan si Raluca Fiterman. Proiect imobiliar propus în perimetrul Centrului Istoric și Curții Domnești din Copou Pe terenul studiat sunt edificate 3 cladiri dupa cum urmeaza: Locuinta cu […] Articolul Proiect imobiliar propus în perimetrul Centrului Istoric și Curții Domnești din Copou apare prima dată în TeleM Regional.
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional” # TeleM Iași
Un bărbat din Valea Seacă a primit de la DGASPC Bacău un document care îl declara decedat și îi anula anumite drepturi, deși este viu.Păţania a fost prezentată chiar de persoana în cauză, Eugen Popa, care a făcut haz de necaz. “Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o […] Articolul Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional” apare prima dată în TeleM Regional.
La ora 03:00 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la un service auto situat pe strada Bogdan Dragoș. Incendiu violent azi noapte la un service auto din municipiul Roman La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman (patru […] Articolul Incendiu violent azi noapte la un service auto din municipiul Roman apare prima dată în TeleM Regional.
Comuna Miroslava face un pas important spre dezvoltarea unei comunități mai echitabile și mai bine pregătite pentru viitor, prin implementarea proiectului „Construire centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii, localitatea Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași” – cod SMIS 334477. Proiectul reprezintă o investiție strategică dedicată copiilor din comunitate, cu accent pe sprijinirea celor […] Articolul Centrul multifuncțional pentru copii prinde contur la Miroslava apare prima dată în TeleM Regional.
Sindicaliştii din sănătate declanşează acţiuni pentru protejarea veniturilor angajaţilor din sistem # TeleM Iași
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) declanşează un program de acţiuni pentru protejarea veniturilor angajaţilor din sănătate. Acţiunea sindicaliştilor este îndreptată împotriva intenţiei Guvernului de a-i include pe angajaţii din unităţile sanitare publice în categoria celor cărora le este aplicabilă reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale. „În ultimele zile, în spaţiul public au fost prezentate […] Articolul Sindicaliştii din sănătate declanşează acţiuni pentru protejarea veniturilor angajaţilor din sistem apare prima dată în TeleM Regional.
Piețele globale sub presiune după noile amenințări tarifare ale lui Trump: revine strategia „Sell America” # TeleM Iași
Piețele financiare globale au început săptămâna în scădere, după ce președintele SUA, Donald Trump, a relansat amenințările cu tarife vamale împotriva aliaților europeni, pe fondul escaladării tensiunilor legate de Groenlanda. Retorica agresivă a readus în prim-plan strategia de investiții cunoscută drept „Sell America”, caracterizată prin reducerea expunerii pe activele americane – dolar, acțiuni de pe […] Articolul Piețele globale sub presiune după noile amenințări tarifare ale lui Trump: revine strategia „Sell America” apare prima dată în TeleM Regional.
Prognoza meteo ANM pe patru săptămâni: vremea se încălzește, dar precipitațiile persistă până la mijlocul lui februarie # TeleM Iași
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, iar datele arată că, începând de săptămâna viitoare, vremea va intra într-un proces de încălzire. Până la jumătatea lunii februarie 2026, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, însă precipitațiile vor continua, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, potrivit Mediafax. […] Articolul Prognoza meteo ANM pe patru săptămâni: vremea se încălzește, dar precipitațiile persistă până la mijlocul lui februarie apare prima dată în TeleM Regional.
Tânără din Republica Moldova, prinsă cerșind în Iași: folosea scaun cu rotile fără a avea probleme medicale # TeleM Iași
O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost depistată de polițiștii locali din Iași în timp ce cerșea în spațiul public, apelând la mila trecătorilor. Femeia folosea un scaun cu rotile, susținând că are probleme grave de sănătate, însă verificările autorităților au arătat că nu suferă de afecțiuni medicale care să îi […] Articolul Tânără din Republica Moldova, prinsă cerșind în Iași: folosea scaun cu rotile fără a avea probleme medicale apare prima dată în TeleM Regional.
Lege nouă privind poliția locală: zeci de comune din județul Bacău riscă desființarea serviciului # TeleM Iași
Un proiect de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) ar putea produce schimbări majore în organizarea poliției locale din județul Bacău. Conform noilor prevederi, unitățile administrativ-teritoriale cu mai puțin de 4.500 de locuitori nu vor mai putea înființa sau menține poliție locală, decât dacă pot demonstra că pot […] Articolul Lege nouă privind poliția locală: zeci de comune din județul Bacău riscă desființarea serviciului apare prima dată în TeleM Regional.
Fenomenul de zăpor s-a format pe râul Bistrița, în județul Neamț, ca urmare a temperaturilor extrem de scăzute înregistrate în ultimele zile. Specialiștii avertizează că situația ar putea persista, întrucât prognoza meteo indică menținerea gerului pentru cel puțin încă o săptămână. Aglomerări de gheață în creștere pe Bistrița Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) […] Articolul Zăpor pe Bistrița, în Neamț: Circa 9 km de gheață pe Valea Muntelui apare prima dată în TeleM Regional.
Coșmar în desfășurare în trenul Vatra Dornei – București: locomotive stricate, peste 300 de minute de întârziere, frig crunt în vagoane # TeleM Iași
Călătorii trenului IR 1658 Vatra Dornei – București Nord au avut parte de o experiență extrem de dificilă, după ce garnitura a suferit defecțiuni repetate la locomotivă, lăsând pasagerii fără căldură și fără lumină, în plin ger. Printre cei afectați s-au aflat copii, vârstnici și familii întregi. Întârziere uriașă: aproape șase ore față de program […] Articolul Coșmar în desfășurare în trenul Vatra Dornei – București: locomotive stricate, peste 300 de minute de întârziere, frig crunt în vagoane apare prima dată în TeleM Regional.
Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor # TeleM Iași
În ședința coaliției s-a agreat un calendar clar pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, procedurile urmând să se finalizeze până pe 27 februarie, susțin surse politice pentru Știrile ProTV. Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a transmis că partidele din coaliție au ajuns la un consens în ceea ce privește calendarul de lucru și aprobare a […] Articolul Când va fi gata bugetul de stat pe 2026. Surse: Guvernul va discuta cu primarii după creșterea taxelor și impozitelor apare prima dată în TeleM Regional.
Aurora boreală, vizibilă în România după cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani # TeleM Iași
Cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani, spun specialiștii, a făcut vizibilă Aurora Boreală, și de pe teritoriul României. În Bucovina, mai exact în localitatea Dumbrăveni, culori intense de roz, verde și violet au luminat noaptea. O feerie de culori fost și pe cerul Maramureșului, în zona localității Baia Sprie. Este prima […] Articolul Aurora boreală, vizibilă în România după cea mai puternică explozie solară din ultimii 20 de ani apare prima dată în TeleM Regional.
În această dimineață, Secția de Pompieri Huși a intervenit în municipiul Huși, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la un accident rutier. O mașină cu ucraineni a derapat la Huși și s-a răsturnat la marginea drumului În eveniment a fost implicat un autoturism care a derapat și s-a răsturnat în rigola de […] Articolul O mașină cu ucraineni a derapat la Huși și s-a răsturnat la marginea drumului apare prima dată în TeleM Regional.
Conducta care poate lăsa Piatra-Neamț fără apă, înlocuită integral: Investiție anunțată de Apa Serv # TeleM Iași
Problema magistralei care alimentează municipiul Piatra-Neamț revine în prim-plan, odată cu anunțul unei investiții majore pregătite de Apa Serv. În cadrul unei emisiuni, Vlad Angheluță, directorul general al companiei, a vorbit despre intervenția considerată strategică, care vizează înlocuirea integrală a rețelei de apă în zona Petru Movilă, de pe traseul Sarata – Vaduri. Subiectul a […] Articolul Conducta care poate lăsa Piatra-Neamț fără apă, înlocuită integral: Investiție anunțată de Apa Serv apare prima dată în TeleM Regional.
Europarlamentarul Rareș Bogdan a reapărut, luni, în fața conducerii Partidului Național Liberal (PNL) pentru a semnala nemulțumiri legate de modul în care partidul este condus și de strategia politică adoptată în cadrul coaliției guvernamentale. Rareș Bogdan critică conducerea partidului și apropierea de USR Reacția sa vine după discuții purtate cu aproape 200 de primari PNL […] Articolul Rareș Bogdan critică conducerea partidului și apropierea de USR apare prima dată în TeleM Regional.
Ungaria se detașează de Uniunea Europeană în privința pretențiilor SUA asupra Groenlandei # TeleM Iași
Viitorul Groenlandei nu este o problemă a Uniunii Europene şi Ungaria a semnalat deja că nu va susţine la nivelul UE o declaraţie comună pe acest subiect, a declarat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenţiilor Reuters şi EFE. “Noi considerăm că este vorba despre o chestiune bilaterală (între Danemarca şi SUA). Nu […] Articolul Ungaria se detașează de Uniunea Europeană în privința pretențiilor SUA asupra Groenlandei apare prima dată în TeleM Regional.
Cel puțin 39 de persoane au murit într-o coliziune a unui tren de mare viteză în sudul Spaniei, iar eforturile de salvare sunt în curs de desfășurare, a anunțat poliția luni. Spaniolii consideră ciudat accidentul feroviar soldat cu 39 persoane decedate Coliziunea s-a produs duminică, la ora 19:45, când partea din spate a unui tren […] Articolul Spaniolii consideră ciudat accidentul feroviar soldat cu 39 persoane decedate apare prima dată în TeleM Regional.
Într-un discurs televizat adresat națiunii, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de președinte” al Bulgariei. El a spus că își va prezenta demisia din funcția de șef de stat marți exprimandu-si convingerea că vicepreședinta Iliana Iotova va fi un șef de stat demn. El este primul președinte bulgar care […] Articolul Șoc politic în Bulgaria după ce președintele țării și-a anunțat demisia apare prima dată în TeleM Regional.
In această seară pompierii din cadrul Detașamentului Focșani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuințe din municipiul Focșani. La fața locului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, care au acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, pentru […] Articolul Tânăr găsit carbonizat la subsolul unui bloc din Focșani apare prima dată în TeleM Regional.
Cartel pe piața reparațiilor auto sancționat de Consiliul Concurenței cu aproape 3 milioane de euro # TeleM Iași
Consiliul Concurenței a sancționat 27 de companii (25 service-uri auto și două societăți de asigurare) cu amenzi în valoare totală de 14,73 milioane de lei (aprox 2,9 milioane de euro) pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor din România. Cartel pe piata reparatiilor auto sanctionat de Consiliul Concurentei […] Articolul Cartel pe piața reparațiilor auto sancționat de Consiliul Concurenței cu aproape 3 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
Ca urmare a finalizării procedurii de selecție și a deliberărilor împreună cu membrii comisiei de evaluare, ministrul mediului a semnat Ordinul privind numirea ing. dr. Doru Dragoș Cazan în funcția de director general al Administrației Naționale Apele Romane, începând de mâine, 20 ianuarie. Director general nou la Apele Române Cu trei decenii de experiență în […] Articolul Director general nou la Apele Române apare prima dată în TeleM Regional.
