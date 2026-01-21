Românca Gabriela Ruse reușește performanța carierei după ce s-a calificat în turul 3 la Australian Open 2026

09:50

Un băiat de 15 ani a fost ucis de alţi doi adolescenţi şi îngropat în curtea unei case din Cenei. Băiatul plecase de acasă cu trotineta şi nu s-a mai întors. Poliţiştii procedează mercuri dimineaţă la dezgroparea cadavrului, iar cei care l-ar fi omorât, doi adolescenţi, au fost reţinuţi şi sunt audiaţi. Băiatul ucis a fost […]