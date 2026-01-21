Premierul Canadei, aflat în dispută cu Trump. Discurs istoric la Davos

15:00

Nu mai este un secret pentru nimeni că în PNL sunt două tabere. A observat și Claudiu Manda, de la PSD, care a împărțit Partidul Național Liberal în tabăra Bolojan și Brătienii. Alții ar spune-o altfel. Tabăra Bolojan și tabăra Hubert Thuma. Cât de mare este opoziția la Ilie Bolojan din interiorul PNL? Ar putea facțiunea anti-Bolojan să pornească o răzmeriță cu șanse și să se alieze cu PSD pentru a schimba premierul?