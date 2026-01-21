Am înregistrat cel mai mare consum de gaze din această iarnă
Cotidianul de Hunedoara, 21 ianuarie 2026 10:20
Pe sub Prut trec constant și zilnic 5,7 - 5,8 milioane de metri cubi, practic cam tot necesarul de consum al moldovenilor. Țara vecină este total dependentă de noi la gaze
Acum 5 minute
10:50
Metroul din Cluj caută finanțare europeană. Primăria se asociază cu Metrorex pentru accesarea fondurilor UE destinate Magistralei I cu 19 stații și 21 km.
Acum 30 minute
10:30
Varșovia retrage drepturile speciale la sănătate și locuință pentru ucraineni, deși patronatele se tem de un blocaj economic.
10:30
Jucătoarea româncă Gabriela Ruse a obținut cea mai bună performanță a carierei la Australian Open, reușind calificarea în turul al treilea, după o victorie fără emoții în fața reprezentantei gazdelor, Ajla Tomljanovic.
Acum o oră
10:20
Pe sub Prut trec constant și zilnic 5,7 - 5,8 milioane de metri cubi, practic cam tot necesarul de consum al moldovenilor. Țara vecină este total dependentă de noi la gaze The post Am înregistrat cel mai mare consum de gaze din această iarnă appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, nu participă la discuții.
10:20
Președintele american a distribuit un clip pus de el, pe care l-a prefațat prin a folosi o captură de ecran a unei postări care definește adevăratul pericol pentru SUA.
10:10
Medvedev: Gargantua Trump entuziasmat va înghiți o bucată imensă de pământ și apoi va scuipa salivă lipicioasă în fața ridată a vechii și josnice Europe
10:00
SUA a plătit acum peste 100 de ani 25 de milioane de dolari în aur către danezi pentru achiziționarea Indiilor Daneze de Vest, care acum se numesc Insulele Virgine ale SUA.
Acum 2 ore
09:50
Mai multe țări europene, inclusiv Franța, Germania și Regatul Unit, au trimis deja personal militar pe acest teritoriu pentru o misiune de recunoaștere
09:50
Mark Carney a cerut la Davos unitatea puterilor medii în fața „realității brutale" a geopoliticii actuale. Premierul canadian a subliniat că țările care nu se unesc riscă să fie excluse de la masa negocierilor, făcând referire la presiunile exercitate de Donald Trump și Statele Unite.
09:40
Alin Mario Berinde a fost dat dispărut marţi de familie. Băiatul plecase de acasă luni cu trotineta şi nu s-a mai întors, iar a doua zi, mama lui a anuntat Poliţia
09:00
O fetiță de șase ani, singura supraviețuitoare a familiei sale în tragedia feroviară din Spania # Cotidianul de Hunedoara
O copilă de șase ani a scăpat miraculos din coliziunea de trenuri de lângă Córdoba, unde și-a pierdut întreaga familie. Aceștia se întorceau acasă după o excursie la Madrid.
Acum 4 ore
08:20
Donald Trump a schimbat avionul spre Davos după o defecțiune electrică la Air Force One. Președintele a decolat din nou cu o altă aeronavă spre Forumul Economic Mondial.
08:00
Deși mii de localnici protestează, Trump merge la Davos pentru a discuta cu cei „direct implicați", refuzând invitația lui Macron la Paris.
08:00
INTERVIU Vasile Dîncu: Trump este un lider autoritar care forțează democrația – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Nu trebuie să alegem între mamă și tată", spune europarlamentarul PSD, Vasile Dîncu, despre conflictul dintre liderii UE și Donald Trump, în contextul noilor tarife anunțate de liderul de la Casa Albă.
07:40
Vânătoarea de „atârnători”. Radu Miruţă declară război sistemului de pile al PSD # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Apărării lucrează la strategii pentru creștere economică reală și investiții chibzuite în echipamente.
Acum 6 ore
06:10
Sorina Pintea află astăzi dacă iese din închisoare. Termen crucial la ÎCCJ # Cotidianul de Hunedoara
Sorina Pintea a fost condamnată definitiv la trei ani și jumătate de închisoare cu executare în vara anului trecut.
06:10
Dîncu ține isonul PSD în duetul cu „lăutarul” Bolojan: Ne apărăm electoratul INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Este o relație funcțională", spune europarlamentarul PSD Vasile Dîncu, despre relația dintre social-democrați și premierul Ilie Bolojan.
06:10
Culisele planului „Jos, Bolojan!”. PSD e dispus să renunțe la funcția de prim-ministru și să anuleze rotativa – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Președintele PSD Sorin Grindeanu ar ceda șefia Guvernului pentru PNL până în decembrie 2028, cu condiția ca liberalii să-l răstoarne în următoarele săptămâni pe premierul Ilie Bolojan, susțin surse din conducerea PSD și PNL pentru Cotidianul.
Acum 12 ore
23:00
Topul orașelor cu cele mai mari prețuri ale chiriilor. Cine ocupă prima poziție # Cotidianul de Hunedoara
O analiză a Profit.ro arată valoarea pe care o au chiriile garsonierelor și apartamentelor în cele mai mari orașe ale țării. Datele vizează luna decembrie a anului trecut.
23:00
Ministrul Agriculturii despre acordul UE-Mercosur: Mâncarea nu se face din birouri şi din hârtii # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Florin Barbu a precizat că sunt necesare condiţii clare pentru protejarea securităţii alimentare.
22:50
Topul orașelor cu cele mai mari prețuri ale chiriilor. Cluj-Napoca, pe prima poziție # Cotidianul de Hunedoara
O analiză a Profit.ro arată valoarea pe care o au chiriile garsonierelor și apartamentelor în cele mai mari orașe ale țării. Datele vizează luna decembrie a anului trecut.
22:40
Premierul Groenlandei, avertisment către locuitori cu privire la o posibilă invazie a SUA # Cotidianul de Hunedoara
În contextul tensiunilor provocate de Donald Trump, premierul Groenlandei i-a avertizat pe locuitorii insulei să se pregătească pentru o posibilă invazie americană.
Acum 24 ore
20:50
Primar reținut după ce a trimis poze indecente unei minore. Edilul, călcat de mascați # Cotidianul de Hunedoara
Edilul localității Izvoarele, din județul Giurgiu, a fost reținut în această seară pe baza unei ordonanțe pe care au emis-o procurorii DIICOT.
20:10
Liderul partidului Forța Dreptei lansează un mesaj de susținere pentru premierul Ilie Bolojan.
20:00
Parlamentul European, reacție dură împotriva lui Trump: Se îngheață ratificarea acordului comercial cu SUA # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.
19:50
Suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei, pusă la îndoială de Moscova. Ce spune șeful dimplomației ruse # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, susține că „Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei".
19:00
Republica Moldova: abandonarea CSI, războiul pentru Unire și lecția Paula Seling # Cotidianul de Hunedoara
În Republica Moldova, limba nu este doar un instrument neutru de comunicare, ci poartă o încărcătură identitară și politică.
18:50
Ucraina, invitată alături de Rusia în „Consiliul de Pace” al lui Trump. Ce spune Zelenski # Cotidianul de Hunedoara
După a lansat invitația Rusiei să se alăture „Consiliului de Pace" pe care intenționează să-l înființeze, Donald Trump vrea să includă în acest organism și Ucraina.
18:30
Peste 17 milioane de pasageri pe Aeroportul Henri Coandă, în 2025. Cele mai importante investiții # Cotidianul de Hunedoara
Anul trecut, Compania Națională Aeroporturi București a înregistrat un trafic record de pasageri pe ambele aeroporturi din Capitală.
18:10
Cu USR unicul aliat sigur în interiorul coaliției, Ilie Bolojan duce o luptă tăcută pentru a-și păstra fotoliul de premier. PSD nu pronunță numele PNL în atacurile publice. Și-a identificat clar și țintit dușmanii - USR și premierul Bolojan. În fața tirului social-democrat, PNL tace „timid".
17:50
Macron acuză SUA, la Davos. ”Încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa” # Cotidianul de Hunedoara
Şeful statului francez, care promovează revenirea la multilateralism, cere "să nu acceptăm pasiv această legea "celui mai puternic".
17:50
Criza politică și corupția fac ca și un politician vechi să pară Albă ca Zăpada și să aducă speranță într-o țară cu tot mai multe partide naționaliste și pro-ruse
17:30
O țară fără ieșire la mare și fără resurse devine hub energetic și atrage investiții germane, ocolind UE, negociind cu Rusia și SUA
17:30
Ucraina exclude România de pe lista statelor cu care acceptă dubla cetățenie # Cotidianul de Hunedoara
Noua lege a cetățeniei din Ucraina permite dubla cetățenie doar cu anumite state. România nu este inclusă, fapt care provoacă reacții critice din partea comunității românești.
17:30
Lectura în familie: cum să transformi cititul într-o rezoluție de Anul Nou cu Editura Arthur? # Cotidianul de Hunedoara
Cititul dezvoltă imaginația și creativitatea copilului, iar cunoștințele acumulate devin o adevărată comoară pentru viitorul său
17:30
Nicușor Dan ia în calcul să adere la Consiliul de Pace al lui Donald Trump # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a confirmat duminică primirea invitației din partea lui Donald Trump.
17:20
Primarul Capitalei anunţă prima soluţie la problema căldurii şi a apei calde din Bucureşti # Cotidianul de Hunedoara
Pe 4 ianuarie, compania Termoenergetica anunţa că la CET Sud s-a produs o avarie, astfel că furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă a fost afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în sectoarele 4 şi 5.
17:10
Antonio Guterres îşi anulează vizita la Davos din cauza unei „răceli puternice” # Cotidianul de Hunedoara
Secretarul general al ONU António Guterres nu mai participă la Forumul Economic Mondial de la Davos din cauza unei răceli puternice, a anunțat ONU.
16:40
Grindeanu, ironii la adresa lui Tudor Chirilă. Nu știe ce caută în grupul pentru Legile Justiției # Cotidianul de Hunedoara
Liderul PSD mărturisește că privește „cu îngrijorare" activitatea grupului de lucru înființat de Ilie Bolojan la Guvern pentru a propune modificarea Legilor Justiției. Grupul a apărut în urma documentarului Recorder despre problemele din Justiție.
16:20
WhatsApp testează apeluri audio și video pentru grupuri direct în browser. Funcția este în fază beta și permite până la 16 participanți fără aplicația desktop.
16:10
Șeful Statului Major al Apărării: „Populația trebuie să fie pregătită pentru susținerea unui efort de război” # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă vă referiţi la pregătirea populaţiei în general, am mai spus, de fiecare dată când aducem în discuţie rezilienţa naţională, trebuie să luăm în calcul foarte multe alte aspecte. Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru diferite situaţii de criză şi aici mă refer la incendii, la cutremure, la inundaţii, dar în egală măsură şi […]

Șeful Statului Major al Apărării: „Populația trebuie să fie pregătită pentru susținerea unui efort de război"
16:00
Emmanuel Macron este nevoit să folosească acest accesoriu pentru a-și „proteja imaginea", susțin reprezentanții președintelui francez.
15:50
Undeva, într-o bază de date, cineva a apăsat un buton şi a decis că povestea acestui bărbat s-a încheiat. El dă semne de viață și scrie însă.
15:50
Nazare, replică pentru Grindeanu: deficitul din 2025, mai mic decât cel prognozat # Cotidianul de Hunedoara
„Această surpriză va avea un efect și în costul de finanțare pe care îl vom avea în acest an, care va fi mai scăzut, și, în același timp, transmite și un semnal de credibilitate".
15:10
Musk își întreabă fanii dacă să cumpere o companie aeriană populară în România # Cotidianul de Hunedoara
„Cât ar costa să te cumpăr?", a întrebat Musk în comentariile unei postări ale companiei Ryanair.
15:10
Romii îi cer lui Bolojan tratament special pentru taxe: Cum să plătim cât românii? # Cotidianul de Hunedoara
Nicolae Păun, liderul Asociaţiei Partida Romilor, susține că majorarea uniformă a taxelor locale nu este corectă pentru comunitățile de romi, invocând lipsa condițiilor de locuit și a actelor de proprietate, și cere Guvernului Bolojan aplicarea unor măsuri concrete pentru protejarea și sprijinirea acestora.
15:00
Cât de mare e gruparea anti-Bolojan din PNL. Toți oamenii lui Hubert Thuma – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Nu mai este un secret pentru nimeni că în PNL sunt două tabere. A observat și Claudiu Manda, de la PSD, care a împărțit Partidul Național Liberal în tabăra Bolojan și Brătienii. Alții ar spune-o altfel. Tabăra Bolojan și tabăra Hubert Thuma. Cât de mare este opoziția la Ilie Bolojan din interiorul PNL? Ar putea facțiunea anti-Bolojan să pornească o răzmeriță cu șanse și să se alieze cu PSD pentru a schimba premierul?

Cât de mare e gruparea anti-Bolojan din PNL. Toți oamenii lui Hubert Thuma – ANALIZĂ
14:50
Kremlinul anunţă că ”nu a primit” nicio invitaţie la un summit G7 la Paris # Cotidianul de Hunedoara
Kremlinul declară că nu a primit invitație oficială la summitul G7 de la Paris, sugerat printr-un mesaj între Emmanuel Macron și Donald Trump, în care se propunea includerea Rusiei și a altor țări în discuții.
14:40
Corespondență. Șoșoacă s-a lipit la protestul fermierilor de la Strasbourg – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Eurodeputații vor vota miercuri dacă vor solicita avizul Curții de Justiție a UE cu privire la compatibilitatea acordului UE-Mercosur cu tratatele UE.

Corespondență. Șoșoacă s-a lipit la protestul fermierilor de la Strasbourg – VIDEO
