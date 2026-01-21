Indicele ROBOR continuă să scadă
Cotidianul de Hunedoara, 21 ianuarie 2026 11:40
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR. The post Indicele ROBOR continuă să scadă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
12:00
Planul secret de la Ciolpani ajunge în fața judecătorilor. Anchetatorii descriu cum mercenarii lui Potra se pregăteau să atace instituțiile statului pentru a schimba ordinea constituțională. The post Georgescu și Potra, împreună în fața instanței appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:40
Primarul Daniel Băluță spune că a reușit să elimine o mare cantitate de otravă din organism. Edilul sectorului 4 anunța la începutul lunii că ar fi fost otrăvit. The post Băluță va afla cine l-a otrăvit, spune că nu va mai dura mult! appeared first on Cotidianul RO.
11:40
11:40
„Privim către Statele Unite cu speranță. Privim către Statele Unite ca spre un exemplu de democrație. Ne ridicăm în apărarea libertății de exprimare și a alegerilor libere și corecte”, a spus Simion după primirea premiului. The post Simion se laudă cu un premiu primit de la populiștii din SUA appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
11:30
Inter pierde din nou în Champions League. Ce scrie presa din Italia despre Chivu și echipa sa # Cotidianul de Hunedoara
Jurnaliștii din Italia nu se grăbesc să-l condamne pe antrenor, remarcând superioritatea celor de la Arsenal. The post Inter pierde din nou în Champions League. Ce scrie presa din Italia despre Chivu și echipa sa appeared first on Cotidianul RO.
11:20
ASF, instituție preferată de sinecuriști, se plânge de tăierile lui Bolojan. Cât este leafa șefului # Cotidianul de Hunedoara
ASF reclamă efectele tăierilor impuse de Guvernul Bolojan: salarii reduse cu circa 30%, zeci de posturi desființate și concedieri de la 1 ianuarie. The post ASF, instituție preferată de sinecuriști, se plânge de tăierile lui Bolojan. Cât este leafa șefului appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Portretul sinecuristului desăvârșit: agricultură, mediu, patru partide, bun și pentru comerț exterior # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Constantin, politician la al patrulea carnet de partid, revine în prim plan, de data aceasta ca șef la o agenție pentru comerț exterior, după o pauză de peste un an din funcțiile publice. The post Portretul sinecuristului desăvârșit: agricultură, mediu, patru partide, bun și pentru comerț exterior appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Sistemul medical din Buzău primește o promisiune nouă. Ciolacu anunță construcția unei unități moderne, încercând să rezolve problemele actuale din Spitalul Județean. The post S-a întors Ciolacu. Promite spital la Buzău appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:00
Televiziune românească, lăsată de CNA fără licență. Turcescu și Mihaiu, în grilă # Cotidianul de Hunedoara
Bucătăria TV a primit licența de emisie în ianuarie 2024. De atunci, trebuia să se lanseze într-un an. Deși a primit două amânări de șase luni, programul nu a apărut pe sticlă până în prezent. The post Televiziune românească, lăsată de CNA fără licență. Turcescu și Mihaiu, în grilă appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Metroul din Cluj caută finanțare europeană. Primăria se asociază cu Metrorex pentru accesarea fondurilor UE destinate Magistralei I cu 19 stații și 21 km. The post Primăria Cluj-Napoca, parteneriat cu Metrorex pentru viitorul metrou appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Varșovia retrage drepturile speciale la sănătate și locuință pentru ucraineni, deși patronatele se tem de un blocaj economic. The post Polonia taie ajutoarele pentru refugiații ucraineni appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Jucătoarea româncă Gabriela Ruse a obținut cea mai bună performanță a carierei la Australian Open, reușind calificarea în turul al treilea, după o victorie fără emoții în fața reprezentantei gazdelor, Ajla Tomljanovic. The post Gabriela Ruse, victoria carierei la Australian Open appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Pe sub Prut trec constant și zilnic 5,7 - 5,8 milioane de metri cubi, practic cam tot necesarul de consum al moldovenilor. Țara vecină este total dependentă de noi la gaze The post Am înregistrat cel mai mare consum de gaze din această iarnă appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, nu participă la discuții. The post Bolojan, vizită la BNR. Discuții cu Isărescu despre buget – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Președintele american a distribuit un clip pus de el, pe care l-a prefațat prin a folosi o captură de ecran a unei postări care definește adevăratul pericol pentru SUA. The post Trump: Nu China și Rusia, ci ONU, NATO și islamul sunt pericolul real appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Medvedev: Gargantua Trump entuziasmat va înghiți o bucată imensă de pământ și apoi va scuipa salivă lipicioasă în fața ridată a vechii și josnice Europe The post Medvedev: „Trump vrea să devină ca președintele Rusiei“ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:00
SUA a plătit acum peste 100 de ani 25 de milioane de dolari în aur către danezi pentru achiziționarea Indiilor Daneze de Vest, care acum se numesc Insulele Virgine ale SUA. The post Ultima tranzacție dintre Danemarca și SUA a inclus insula lui Epstein appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Mai multe țări europene, inclusiv Franța, Germania și Regatul Unit, au trimis deja personal militar pe acest teritoriu pentru o misiune de recunoaștere The post Franţa cere un „exerciţiu NATO” în Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Mark Carney a cerut la Davos unitatea puterilor medii în fața „realității brutale” a geopoliticii actuale. Premierul canadian a subliniat că țările care nu se unesc riscă să fie excluse de la masa negocierilor, făcând referire la presiunile exercitate de Donald Trump și Statele Unite. The post Premierul Canadei, aflat în dispută cu Trump. Discurs istoric la Davos appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Alin Mario Berinde a fost dat dispărut marţi de familie. Băiatul plecase de acasă luni cu trotineta şi nu s-a mai întors, iar a doua zi, mama lui a anuntat Poliţia The post Adolescent de 15 ani ucis de prieteni appeared first on Cotidianul RO.
09:00
O fetiță de șase ani, singura supraviețuitoare a familiei sale în tragedia feroviară din Spania # Cotidianul de Hunedoara
O copilă de șase ani a scăpat miraculos din coliziunea de trenuri de lângă Córdoba, unde și-a pierdut întreaga familie. Aceștia se întorceau acasă după o excursie la Madrid. The post O fetiță de șase ani, singura supraviețuitoare a familiei sale în tragedia feroviară din Spania appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Donald Trump a schimbat avionul spre Davos după o defecțiune electrică la Air Force One. Președintele a decolat din nou cu o altă aeronavă spre Forumul Economic Mondial. The post Air Force One se „stinge”. Trump, forțat să schimbe aeronava appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:00
Deși mii de localnici protestează, Trump merge la Davos pentru a discuta cu cei „direct implicați”, refuzând invitația lui Macron la Paris. The post Trump nu dă înapoi. Soluția care ar trebui să „mulțumească” NATO appeared first on Cotidianul RO.
08:00
INTERVIU Vasile Dîncu: Trump este un lider autoritar care forțează democrația – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Nu trebuie să alegem între mamă și tată”, spune europarlamentarul PSD, Vasile Dîncu, despre conflictul dintre liderii UE și Donald Trump, în contextul noilor tarife anunțate de liderul de la Casa Albă. The post INTERVIU Vasile Dîncu: Trump este un lider autoritar care forțează democrația – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Vânătoarea de „atârnători”. Radu Miruţă declară război sistemului de pile al PSD # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Apărării lucrează la strategii pentru creștere economică reală și investiții chibzuite în echipamente. The post Vânătoarea de „atârnători”. Radu Miruţă declară război sistemului de pile al PSD appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Sorina Pintea află astăzi dacă iese din închisoare. Termen crucial la ÎCCJ # Cotidianul de Hunedoara
Sorina Pintea a fost condamnată definitiv la trei ani și jumătate de închisoare cu executare în vara anului trecut. The post Sorina Pintea află astăzi dacă iese din închisoare. Termen crucial la ÎCCJ appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Dîncu ține isonul PSD în duetul cu „lăutarul” Bolojan: Ne apărăm electoratul INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Este o relație funcțională”, spune europarlamentarul PSD Vasile Dîncu, despre relația dintre social-democrați și premierul Ilie Bolojan. The post Dîncu ține isonul PSD în duetul cu „lăutarul” Bolojan: Ne apărăm electoratul INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Culisele planului „Jos, Bolojan!”. PSD e dispus să renunțe la funcția de prim-ministru și să anuleze rotativa – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Președintele PSD Sorin Grindeanu ar ceda șefia Guvernului pentru PNL până în decembrie 2028, cu condiția ca liberalii să-l răstoarne în următoarele săptămâni pe premierul Ilie Bolojan, susțin surse din conducerea PSD și PNL pentru Cotidianul. The post Culisele planului „Jos, Bolojan!”. PSD e dispus să renunțe la funcția de prim-ministru și să anuleze rotativa – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Topul orașelor cu cele mai mari prețuri ale chiriilor. Cine ocupă prima poziție # Cotidianul de Hunedoara
O analiză a Profit.ro arată valoarea pe care o au chiriile garsonierelor și apartamentelor în cele mai mari orașe ale țării. Datele vizează luna decembrie a anului trecut. The post Topul orașelor cu cele mai mari prețuri ale chiriilor. Cine ocupă prima poziție appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Ministrul Agriculturii despre acordul UE-Mercosur: Mâncarea nu se face din birouri şi din hârtii # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Florin Barbu a precizat că sunt necesare condiţii clare pentru protejarea securităţii alimentare. The post Ministrul Agriculturii despre acordul UE-Mercosur: Mâncarea nu se face din birouri şi din hârtii appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Topul orașelor cu cele mai mari prețuri ale chiriilor. Cluj-Napoca, pe prima poziție # Cotidianul de Hunedoara
O analiză a Profit.ro arată valoarea pe care o au chiriile garsonierelor și apartamentelor în cele mai mari orașe ale țării. Datele vizează luna decembrie a anului trecut. The post Topul orașelor cu cele mai mari prețuri ale chiriilor. Cluj-Napoca, pe prima poziție appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Premierul Groenlandei, avertisment către locuitori cu privire la o posibilă invazie a SUA # Cotidianul de Hunedoara
În contextul tensiunilor provocate de Donald Trump, premierul Groenlandei i-a avertizat pe locuitorii insulei să se pregătească pentru o posibilă invazie americană. The post Premierul Groenlandei, avertisment către locuitori cu privire la o posibilă invazie a SUA appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Primar reținut după ce a trimis poze indecente unei minore. Edilul, călcat de mascați # Cotidianul de Hunedoara
Edilul localității Izvoarele, din județul Giurgiu, a fost reținut în această seară pe baza unei ordonanțe pe care au emis-o procurorii DIICOT. The post Primar reținut după ce a trimis poze indecente unei minore. Edilul, călcat de mascați appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Liderul partidului Forța Dreptei lansează un mesaj de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. The post Ludovic Orban, mesaj pro-Bolojan: E bine să fie susținut appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Parlamentul European, reacție dură împotriva lui Trump: Se îngheață ratificarea acordului comercial cu SUA # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. The post Parlamentul European, reacție dură împotriva lui Trump: Se îngheață ratificarea acordului comercial cu SUA appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei, pusă la îndoială de Moscova. Ce spune șeful dimplomației ruse # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, susține că „Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei”. The post Suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei, pusă la îndoială de Moscova. Ce spune șeful dimplomației ruse appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Republica Moldova: abandonarea CSI, războiul pentru Unire și lecția Paula Seling # Cotidianul de Hunedoara
În Republica Moldova, limba nu este doar un instrument neutru de comunicare, ci poartă o încărcătură identitară și politică. The post Republica Moldova: abandonarea CSI, războiul pentru Unire și lecția Paula Seling appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Ucraina, invitată alături de Rusia în „Consiliul de Pace” al lui Trump. Ce spune Zelenski # Cotidianul de Hunedoara
După a lansat invitația Rusiei să se alăture „Consiliului de Pace” pe care intenționează să-l înființeze, Donald Trump vrea să includă în acest organism și Ucraina. The post Ucraina, invitată alături de Rusia în „Consiliul de Pace” al lui Trump. Ce spune Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Peste 17 milioane de pasageri pe Aeroportul Henri Coandă, în 2025. Cele mai importante investiții # Cotidianul de Hunedoara
Anul trecut, Compania Națională Aeroporturi București a înregistrat un trafic record de pasageri pe ambele aeroporturi din Capitală. The post Peste 17 milioane de pasageri pe Aeroportul Henri Coandă, în 2025. Cele mai importante investiții appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Cu USR unicul aliat sigur în interiorul coaliției, Ilie Bolojan duce o luptă tăcută pentru a-și păstra fotoliul de premier. PSD nu pronunță numele PNL în atacurile publice. Și-a identificat clar și țintit dușmanii - USR și premierul Bolojan. În fața tirului social-democrat, PNL tace „timid". The post Premier fără scut: PSD lovește, PNL ezită, USR apără – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Macron acuză SUA, la Davos. ”Încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa” # Cotidianul de Hunedoara
Şeful statului francez, care promovează revenirea la multilateralism, cere ”să nu acceptăm pasiv această legea ”celui mai puternic”. The post Macron acuză SUA, la Davos. ”Încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa” appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Criza politică și corupția fac ca și un politician vechi să pară Albă ca Zăpada și să aducă speranță într-o țară cu tot mai multe partide naționaliste și pro-ruse The post Va schimba ceva în Bulgaria demisia strategică a președintelui? appeared first on Cotidianul RO.
17:30
O țară fără ieșire la mare și fără resurse devine hub energetic și atrage investiții germane, ocolind UE, negociind cu Rusia și SUA The post Investiții și energie: Ungaria joacă după propriile reguli appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Ucraina exclude România de pe lista statelor cu care acceptă dubla cetățenie # Cotidianul de Hunedoara
Noua lege a cetățeniei din Ucraina permite dubla cetățenie doar cu anumite state. România nu este inclusă, fapt care provoacă reacții critice din partea comunității românești. The post Ucraina exclude România de pe lista statelor cu care acceptă dubla cetățenie appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Lectura în familie: cum să transformi cititul într-o rezoluție de Anul Nou cu Editura Arthur? # Cotidianul de Hunedoara
Cititul dezvoltă imaginația și creativitatea copilului, iar cunoștințele acumulate devin o adevărată comoară pentru viitorul său The post Lectura în familie: cum să transformi cititul într-o rezoluție de Anul Nou cu Editura Arthur? appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Nicușor Dan ia în calcul să adere la Consiliul de Pace al lui Donald Trump # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a confirmat duminică primirea invitației din partea lui Donald Trump. The post Nicușor Dan ia în calcul să adere la Consiliul de Pace al lui Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Primarul Capitalei anunţă prima soluţie la problema căldurii şi a apei calde din Bucureşti # Cotidianul de Hunedoara
Pe 4 ianuarie, compania Termoenergetica anunţa că la CET Sud s-a produs o avarie, astfel că furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă a fost afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în sectoarele 4 şi 5. The post Primarul Capitalei anunţă prima soluţie la problema căldurii şi a apei calde din Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Antonio Guterres îşi anulează vizita la Davos din cauza unei „răceli puternice” # Cotidianul de Hunedoara
Secretarul general al ONU António Guterres nu mai participă la Forumul Economic Mondial de la Davos din cauza unei răceli puternice, a anunțat ONU. The post Antonio Guterres îşi anulează vizita la Davos din cauza unei „răceli puternice” appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Grindeanu, ironii la adresa lui Tudor Chirilă. Nu știe ce caută în grupul pentru Legile Justiției # Cotidianul de Hunedoara
Liderul PSD mărturisește că privește „cu îngrijorare" activitatea grupului de lucru înființat de Ilie Bolojan la Guvern pentru a propune modificarea Legilor Justiției. Grupul a apărut în urma documentarului Recorder despre problemele din Justiție. The post Grindeanu, ironii la adresa lui Tudor Chirilă. Nu știe ce caută în grupul pentru Legile Justiției appeared first on Cotidianul RO.
16:20
WhatsApp testează apeluri audio și video pentru grupuri direct în browser. Funcția este în fază beta și permite până la 16 participanți fără aplicația desktop. The post Grupurile de WhatsApp vor avea sunet și video în browser-ele web appeared first on Cotidianul RO.
