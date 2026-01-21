Amenda recunoscută - o nouă propunere juridică „made in Romania”
Bihoreanul, 21 ianuarie 2026 10:20
Așa cum am arătat săptămâna trecută, în 14 octombrie 2025, Ministerul Afacerilor Interne prezenta cu surle și trâmbițe proiectul „Siguranță în trafic” - un proiect de modificare a Codului rutier prin care se introduce conceptul de „viteză medie”, se permite sancționarea directă a proprietarului mașinii și se creează un portal prin intermediul căruia se dorește comunicarea către cetățeni a tuturor sancțiunilor rutiere.
• • •
Acum 5 minute
10:50
Un TIR care transporta paleți de granule din plastic a luat foc în mers, miercuri dimineață, în localitatea Cornițel, comuna Borod. Totul s-a produs după ce un cauciuc al autotrenului a explodat în mers.
Acum 30 minute
10:20
Acum 2 ore
09:30
Biletele pentru concertul Nikos Vertis de la Oradea se vând rapid. Organizatorii promit o producție grandioasă (VIDEO) # Bihoreanul
Vânzările de bilete pentru concertul pe care îl va susține artistul grec Nikos Vertis la Oradea Arena, pe 26 martie, se vând rapid, anunță organizatorii, mai mult de jumătate dintre acestea fiind deja cumpărate, semn că orădenii, dar și alți fani nu vor să rateze primul concert al cântărețului în orașul de pe Crișul Repede.
09:10
Ales la coadă: Cum s-a băgat în seamă consilierul AUR Moza pe seama deszăpezirii din Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
Consilierul local Costel Moza (AUR) a depus săptămâna trecută la Primăria Oradea o cerere de informații publice privind traseele GPS ale utilajelor de deszăpezire, fișele de consum pentru sare și clorură de calciu, numărul de treceri și orele lucrate.
Acum 4 ore
08:40
Ingrediente naturale: Prăjitură Casei, una dintre cele mai apreciate cofetării din Bihor, oferă reduceri semnificative pentru evenimentele din 2026 (FOTO) # Bihoreanul
Cei care își planifică din timp evenimentele din 2026 pot beneficia, în această perioadă, de o reducere de 10% la pachetele oferite de cofetăria Prăjitura Casei. Discountul este valabil până duminică, 25 ianuarie, în baza semnării unui contract în perioada promoțională.
08:10
Vacanțe fără ocol: Anul acesta, de la Oradea vor zbura chartere spre Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Cipru și Tunisia # Bihoreanul
În 2026, sunt programate de la Oradea chartere spre Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Cipru și Tunisia. În oferta noului an rămân multe dintre destinațiile preferate de vacanță ale turiștilor orădeni, ca Antalya și Hurghada, se păstrează unele introduse în sezonul trecut, ca Sharm el-Sheikh sau Palma de Mallorca, și apare una nouă: insula grecească Rodos.
Acum 24 ore
20:10
Nicușor Dan anunță că analizează invitația lui Donald Trump de aderare la „Board of Peace”. Țările ar urma să contribuie cu câte un miliard de dolari # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți seara că a demarat o analiză aprofundată privind invitația adresată de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, de a lua parte la un nou organism internațional pentru pace și securitate globală, denumit Board of Peace sau „Consiliul pentru Pace”.
19:40
11 medalii și două recorduri naționale pentru arcașii CS Menumorut Biharia la Campionatul Național Indoor (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii CS Menumorut Biharia au obținut rezultate de excepție la Campionatul Național de Tir cu Arcul – Indoor, desfășurat la București, unde au cucerit 11 medalii, au stabilit două recorduri naționale și au obținut două calificări la Campionatul European.
19:10
Radu Drăgușin, fundașul echipei naționale și al lui Tottenham, s-a căsătorit civil cu Ioana Stan (VIDEO) # Bihoreanul
Fotbalistul român Radu Drăgușin, component al Tottenham Hotspur și al naționalei României, s-a căsătorit civil marți cu partenera sa, Ioana Stan, într-o ceremonie restrânsă care a avut loc la Primăria Sectorului 1, conform relatărilor din presa centrală. La eveniment au participat doar membrii apropiați ai familiei și câțiva prieteni.
18:30
Tensiuni în coaliție. Dominic Fritz, liderul USR: „PSD e nemulțumit pentru că Bolojan nu e Ciucă” (VIDEO) # Bihoreanul
Liderul Dominic Fritz a vorbit despre fricțiunile din coaliția de guvernare, într-un interviu acordat G4Media, în care a acuzat PSD de atacuri constante la adresa miniștrilor USR și a premierului Ilie Bolojan, dar și de o atitudine duplicitară față de participarea la guvernare.
18:10
O decizie CCR le-a dat muniție în instanță: zeci de magistrați pensionari din Bihor cer statului peste 2,4 milioane de lei # Bihoreanul
Un număr de 16 judecători pensionari din Bihor au deschis luni un proces la Tribunalul Bihor împotriva Casei Județene de Pensii Bihor și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, cerând restituirea sumelor reținute ca impozit progresiv pe pensii, în baza unui articol din Codul fiscal declarat neconstituțional în 2024 de Curtea Constituțională a României. Procesul nu este singular: potrivit informațiilor obținute de BIHOREANUL, pe rolul instanței se află 14 litigii similare, în care peste 70 de magistrați retraşi din activitate cer statului aproximativ 2,4 milioane de lei.
17:40
Muzică la înălțime: Un tânăr DJ din Oradea a mixat în Turnul Primăriei și a postat momentul online (VIDEO) # Bihoreanul
Turnul Primăriei, locul în care orădenii și turiștii urcă pentru panorama spectaculoasă asupra centrului orașului, a fost „transformat”, pentru câteva zeci de minute, într-o scenă neobișnuită. Un tânăr DJ orădean a mixat la înălțime, a filmat momentul și l-a publicat ulterior pe YouTube.
17:00
„Omulețul vioi”: Povestea farmacistului din Oradea care a ajuns în elita Budapestei, fără a uita de unde a pornit # Bihoreanul
Puțini orădeni știu astăzi că unul dintre cei mai respectați farmaciști și politicieni ai secolului al XIX-lea în Imperiul Austro-Ungar s-a născut chiar pe malurile Crișului Repede. George Stupa, orădeanul care a condus celebra farmacie Korona din inima Budapestei și a reprezentat interesele românilor în Parlamentul ungar, rămâne un model de succes clădit pe muncă și pe deviza: „Promisiuni cât mai puține, realizări cât mai multe”.
16:20
Analiză Storia: Oradea rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri medii de vânzare din țară și cele mai accesibile locuințe vechi # Bihoreanul
București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), iar Capitala a fost urmată de Craiova (creștere cu 19%) și Timișoara (creștere cu 12%).
16:00
Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat dintr-un muzeu # Bihoreanul
Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru cele 4 piese de tezaur dacic furate de la Muzeul Drents la începutul anului trecut. Printre obiectele furate a fost şi Coiful de la Coţofeneşti din România, piesa centrală a expoziției.
16:00
Bolojan prevestește austeritate în universități în 2026. Premierul s-a întâlnit cu 15 rectori din România (FOTO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a avut marți, la Palatul Victoria, consultări cu conducerea Consiliul Național al Rectorilor, întâlnirea fiind organizată la solicitarea rectorilor, pe fondul pregătirii bugetului pentru educație și cercetare în anul 2026. Prim-ministrul le-a spus celor 15 rectori participanți la întâlnire că învățământul superior și cercetarea vor trebui să-și reducă cheltuielile.
15:30
A murit Sanyi Neguș senior, unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din Oradea # Bihoreanul
Markovics Sandor, cunoscut în lumea interlopă drept Sanyi Neguș senior, unul dintre liderii temuți ai comunității de romi din Oradea, a murit în noaptea de luni spre marți. Potrivit informațiilor disponibile, Markovics a fost internat aproximativ două luni în unități medicale din Oradea şi Cluj, aflându-se în stare gravă după ce a suferit un accident vascular cerebral.
14:50
O nouă creștere a infecțiilor respiratorii acute și a pneumoniilor în Bihor, dar mai puține gripe # Bihoreanul
Cea de-a treia săptămână a acestui an a consemnat în județul Bihor o nouă creștere a cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și a pneumoniilor. Partea pozitivă este reducerea îmbolnăvirilor cu gripă.
14:30
Trump despre Groenlanda înainte de Davos: „Trebuie să o avem”. A publicat un mesaj privat primit de la Macron # Bihoreanul
Președintele SUA, Donald Trump, a reluat și a intensificat marți discursul privind Groenlanda, afirmând că Statele Unite „trebuie” să obțină insula arctică, în pofida opoziției exprimate de lideri europeni. Declarațiile au fost făcute înaintea deplasării sale la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit relatărilor BBC News. Totodată, în drum spre Davos, Trump a publicat pe contul său de pe platforma Truth Social mesaje private primite de la Emmanuel Macron și de la secretarul general NATO, Mark Rutte, precum și o fotografie trucată cu mesajul „Groenlanda - teritoriu al SUA”.
13:50
Au furat băuturi alcoolice și sucuri din magazinele din Marghita, dar și telefoane și bani din mașini. Doi tineri au fost reținuți de polițiști # Bihoreanul
Doi tineri din comuna Petreu au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din Marghita, fiind cercetați pentru mai multe spargeri comise în magazine, cafenele, autoturisme și chiar într-un taxi, prejudiciul total depășind 6.000 de lei.
13:30
Guvernul olandez a plătit României 5,7 milioane de euro pentru tezaurul dacic furat de la muzeul din Olanda # Bihoreanul
Guvernul olandez a plătit asigurarea de 5,7 milioane de euro pentru cele 4 piese de tezaur dacic furate de la Muzeul Drents la începutul anului trecut. Printre obiectele furate a fost şi Coiful de la Coţofeneşti din România, piesa centrală a expoziției.
12:50
CSM CSU Raiffeisen Oradea se deplasează la Sarajevo pentru un meci decisiv în FIBA Europe Cup. „Leii Roșii” vor înfrunta, miercuri seară, KK Bosna, într-un duel ce poate decide calificarea echipei în fazele superioare ale competiției.
12:10
Primarul Florin Birta îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după atacurile PSD: La Oradea, oamenii au căldură, la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare # Bihoreanul
Primarul Oradiei, Florin Birta, care este și vicepreședinte al PNL, a reacționat public la criticile lansate în ultimele zile de lideri ai PSD la adresa premierului Ilie Bolojan, atacându-i direct pe secretarul general al partidului, Claudiu Manda, care l-a asemănat pe prim-ministru cu un „lăutar” care „nu respectă playlistul”, și pe primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, soția acestuia. „La Oradea, oamenii au căldură”, dă replica Birta, iar „la Craiova se dansează pe muzică, dar nu se reabilitează sistemul de termoficare”, spune edilul.
11:30
Patru incendii în 13 ore, în Bihor, la o firmă, un bloc și două gospodării. Un tânăr de 19 ani a fost rănit # Bihoreanul
Pompierii bihoreni au intervenit, în decurs de aproximativ 13 ore, pentru stingerea a patru incendii izbucnite în județ, la o societate comercială, un bloc de locuințe și două gospodării din Săcueni, Ștei, Nucet și Oradea. Un tânăr a fost rănit, suferind arsuri, într-un incendiu cauzat de fumat.
11:10
Opriți poluarea! Peste 200 de elevi din Oradea și-au strigat revendicările ecologiste, în centrul orașului (FOTO) # Bihoreanul
Chiar dacă afară erau -8 grade Celsius, mai mulți elevi de liceu din Oradea n-au putut fi opriți în a-și striga revendicările ecologiste pe care le au de la toți oamenii din jurul lor. Marți dimineață, în fața Teatrului orădean, elevii au afișat mesaje pro-natură și anti-poluare și și-au prezentat o listă de 12 cereri. Flashmob-ul a fost punctul de final al unui proiect „verde” inițiat de asociația orădeană Colegiul Varadinum.
Ieri
10:30
De departe, bihoreanul care a prins cele mai mari demnități în Statul Român este Ilie Bolojan. Pornit de jos, dintr-un post de profesor de școală rurală, a ajuns până la cea mai mare demnitate posibilă: Președinte, chiar dacă interimar, la Cotroceni. Nu-i de colea să fii șef de Senat ca Mihail Sadoveanu, prim-ministru precum Mihail Kogălniceanu sau președinte de țară, ca Ceaușescu, că n-am găsit alt exemplu. Ei bine, acum s-a înscăunat și pe râvnitul post al lui Spiru Haret, cel de ministru al Educației.
09:30
De la Mega la Psihiatrie: Preotul Hulber s-a lepădat de „mentorul” său și și-a cerut iertare de la episcopul Sofronie # Bihoreanul
Fostul preot Ciprian Mega, caterisit anul trecut după ce Consistoriul Eparhial de pe lângă Episcopia Oradiei l-a găsit vinovat de numeroase încălcări ale regulamentului Bisericii Ortodoxe Române, a rămas fără cel mai credincios aghiotant al său.
09:20
Guvernul își va asuma răspunderea pe reforma administrației în 29 ianuarie, la pachet cu măsuri de relansare economică. Bugetul, luna viitoare # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan vrea ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pe pachetul de măsuri pentru restructurarea administrației la finalul acestei luni, după prima ședință a coaliției din acest an, când s-a discutat și despre necesitatea unui pachet de măsuri de relansare economică. În ce privește bugetul, acesta ar putea fi prezentat în Parlament în a doua jumătate a lunii februarie.
08:40
Aurora boreală, vizibilă din Bihor. Fenomen rar, provocat de o furtună geomagnetică severă (FOTO) # Bihoreanul
Un fenomen spectaculos și extrem de rar pentru latitudinile României a putut fi observat luni seara și din județul Bihor: aurora boreală. Cerul a fost luminat de nuanțe verzi, roșii și violet.
08:00
Pachețelul lui Bolo: După măsurile care i-au taxat doar pe contribuabili, Guvernul Bolojan propune și o serie de reforme administrative # Bihoreanul
După o serie de măsuri nepopulare care i-au taxat doar pe contribuabili, Guvernul Bolojan propune, „cu voie de la PSD”, și primele reforme administrative. BIHOREANUL vă prezintă principalele prevederi ale Pachetului 3 lansat în dezbatere publică de Ilie Bolojan, care nu reușește să impună în 2026 reduceri efective din schemele încărcate ale administrației centrale și locale, ci doar obligă instituțiile să-și micșoreze cheltuielile totale de personal cu 10%, introducând și o serie de supra-taxe și măsuri împotriva rău-platnicilor.
19 ianuarie 2026
21:20
Start spectaculos de sezon pentru arcașii orădeni: record național și cinci medalii la Naționalele indoor (FOTO) # Bihoreanul
Arcașii orădeni au început anul competițional cu rezultate remarcabile, obținând cinci medalii și stabilind un nou record național la Campionatul Național indoor de tir cu arcul pentru juniori și seniori, desfășurat la București.
20:50
Victorie importantă a României la Europenele de polo, cu aport orădean: Levente Vancsik a marcat, iar portarul Marius Țic s-a remarcat # Bihoreanul
Echipa României a învins, luni, Georgia, cu scorul de 15–10, la Campionatul European de polo pe apă 2026, într-un meci în care trei jucători de la CSM Oradea au evoluat, iar portarul orădean Marius Țic s-a remarcat prin intervenții decisive.
20:20
Cunoscutul designer Valentino Garavani, creatorul mărcii care îi poartă numele, s-a stins din viață la Roma, la vârsta de 93 de ani. Anunțul a fost făcut de Fundația Valentino Garavani și de Giancarlo Giammetti, partener co-fondator al casei de modă și fost partener de viață al designerului.
19:10
Un nou director general la Apele Române. Interviurile candidaților au fost făcute publice (VIDEO) # Bihoreanul
Ministerul Mediului a anunțat numirea lui Dragoș Doru Cazan în funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”, începând de marți. El a fost selectat în urma unui concurs public la care au participat 13 candidați.
18:40
Peste 200 de copii romi din Valea lui Mihai și Curtuișeni vor fi ajutați să învețe mai bine # Bihoreanul
Peste 200 de copii romi din nordul județului Bihor vor beneficia, în următorii doi ani, de sprijin educațional și social printr-un proiect amplu lansat de Grund Community din Oradea. Copiii vor beneficia de ore remediale la discipline de bază – limba română, limba maghiară și matematică –, consiliere psihologică, pachete de igienă și rechizite, dar și de activități extracurriculare menite să le stimuleze motivația pentru școală.
18:00
Hoți înarmați au furat cartonașe Pokémon în valoare de peste 100.000 de dolari dintr-un magazin din New York (VIDEO) # Bihoreanul
Un magazin cu produse și cartonașe Pokémon din Manhattan a fost jefuit de trei persoane înarmate, care au amenințat clienții și angajații și au fugit cu marfă și bani, potrivit HotNews.ro, care citează presa internațională.
17:30
Peste 4.300 de elevi bihoreni au simulat examenul de limba română la Evaluarea națională. O zecime din elevi au chiulit # Bihoreanul
Prima probă a simulării județene pentru Evaluarea Națională 2026, cea la Limba și literatura română, s-a desfășurat luni în județul Bihor, cu o rată ridicată de participare în rândul elevilor de clasa a VIII-a, de aproape 90%. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, examenul a avut loc în 138 de unități de învățământ, unde s-au prezentat 4.318 elevi. Alți 519 elevi înscriși au absentat de la probă.
17:10
Doi români, răniți ușor în accidentul feroviar din Spania. MAE: „Se află în afara oricărui pericol” # Bihoreanul
Doi cetățeni români care se aflau într-unul dintre trenurile implicate în gravul accident feroviar produs în sudul Spaniei au fost răniți ușor, dar se află în afara oricărui pericol, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit instituției, până în acest moment nu au fost primite solicitări de asistență consulară.
16:50
La patinaj pe lacul Balaton din Ungaria. Grosimea gheții este pe alocuri de 12-15 centimetri (VIDEO) # Bihoreanul
După mai multe zile de ger, lacul Balaton a înghețat suficient pe anumite porțiuni, iar autoritățile din Ungaria au confirmat că, în condiții strict delimitate, se poate sta și patina pe gheață. Agenția Reuters a publicat imagini spectaculoase cu o mulțime de oameni, de diferite vârste, care patinau pe lac, profitând de episodul de iarnă geroasă.
16:30
Adolescență în era „deepfake”: „Deșteptarea” a avut premiera la Teatrul Regina Maria din Oradea (VIDEO) # Bihoreanul
Spectacolul „Deșteptarea”, care a avut premiera sâmbătă și duminică la Teatrul Regina Maria din Oradea, a adus publicului câteva elemente atipice. Personajele au fost, în mare parte, adolescenți, dar aceștia nu au jucat pe scenă, ci din public, fiind filmați cu telefoanele, iar conversațiile lor, proiectate pe un ecran amplasat pe scenă, au conturat o poveste despre provocările adolescenței trăite online.
16:10
Încep lucrările pentru construirea noului pasaj pe sub Centura Oradea. Restricții ample de circulație în Calea Aradului, se schimbă sensul de mers pe strada Octavian Goga (FOTO) # Bihoreanul
Comisia municipală de circulație a aprobat mai multe restricții și devieri de trafic în Oradea, determinate de începerea lucrărilor pentru construirea pasajului pe sub centura orașului, care trebuie finalizat în această vară. Lucrările au început după ce Ministerul Transporturilor a întârziat câteva luni emiterea autorizației de construire, iar restricțiile vor dura până la finele lunii martie.
15:50
Sezonul „Oradea Joacă Padel” a început în forță la Padel Arena Oradea, cu meciuri spectaculoase în Etapa I. 47 de echipe au concurat pe probele feminin, mixt și profesioniști, oferind finaluri tensionate și dramatice. Sophie Simuț & Hanna Miklos și Andrei Dărăban & Alex Stohor s-au impus în competițiile lor, stabilind tonul noului sezon.
15:20
Pagube de cel puțin 500.000 lei la Universitatea din Oradea, după incendiul care a devastat un laborator. Clădirea nu avea asigurare # Bihoreanul
Incendiul care a mistuit un laborator al Departamentului de Autovehicule Rutiere a produs o pagubă de cel puțin jumătate de milion lei în bugetul Universității din Oradea. Încăperea va trebui reabilitată din temelii, iar toate echipamentele folosite de studenți vor trebui înlocuite. Rectorul Constantin Bungău speră că lucrările de renovare vor fi finalizate până la toamnă, dar nu crede că vor fi achiziționate și aparatele necesare. Clădirea nu avea asigurare, așa cum, de altfel, nu au nici alte clădiri ale Universității.
15:00
Anunț Primăria Budureasa: Sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice utilizând sursa de energie geotermală # Bihoreanul
COMUNA BUDUREASA cu sediul in localitatea Budureasa, Nr.15, Judetul Bihor, avand CIF 5431667, tel. 0259321243 ce intentioneaza să solicite de la ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE”, ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor: „SISTEM CENTRALIZAT DE PRODUCERE SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE UTILIZAND SURSA DE ENERGIE GEOTERMALA IN COMUNA BUDUREASA, JUDETUL BIHOR”.
14:50
Voleibalistele de la CSU Oradea și-au consolidat poziția de lider după două victorii în deplasare, la Tg. Jiu și Craiova. Sâmbătă au câștigat fără probleme cu 3-0 în fața echipei CSU „Constantin Brâncuși” Tg. Jiu, iar duminică s-au impus cu 3-1 la Craiova. Forma bună a echipei pregătite de Mariana Szabo-Alexi le dă moral pentru următorul meci, pe 7 februarie, acasă.
14:30
Proprietarul unui magazin din Marghita a ajuns la spital pentru investigații, în cursul zilei de sâmbătă, după ce magazinul său a luat foc, iar bărbatul a încercat să stingă flăcările înainte de sosirea pompierilor.
14:20
„Avalanșă” de accidente pe pârtiile din Bihor. Salvamontiștii le cer schiorilor să fie mai atenți # Bihoreanul
În primele 18 zile din acest an, echipajele Salvamont-Salvaspeo Bihor au intervenit de peste 30 de ori la accidente petrecute pe pârtiile de schi din județ, un număr mai mare de solicitări față de alte sezoane reci. Tocmai de aceea, salvamontiștii le cer schiorilor să fie precauți, să poarte echipamente de protecție și să își adapteze viteza la priceperea lor.
13:30
Handbal feminin: CSU Oradea, înfrângere în primul meci oficial din 2026, cu CSU Cluj-Napoca # Bihoreanul
Handbalistele de la CSU Oradea au debutat în 2026 cu o înfrângere pe teren propriu, scor 19-26, duminică, în fața celor de la CSU Cluj-Napoca. Meciul a început echilibrat, dar problemele de lot ale gazdelor au fost rapid exploatate de vizitatoare. Orădencele au încercat să reducă diferența, dar clujencele și-au păstrat avantajul până la final.
13:10
Bihorul, sub cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni # Bihoreanul
Județul Bihor intră în această seară sub cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, în toată țara urmând să se înregistreze temperaturi care ar putea coboră chiar la minus 20 de grade. Zilele viitoare, situația se schimbă, însă. Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică luni o nouă estimare a valorilor termice și precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni, adică perioada 19 ianuarie - 1 februarie.
13:10
Accident în Oradea: tânăr de 22 de ani, reținut după ce a fugit de la locul accidentului și s-a descoperit că nu avea permis (VIDEO) # Bihoreanul
Un tânăr de 22 de ani din comuna Tinca a fost reținut de polițiști, după ce a provocat un accident rutier fără victime în Oradea, a părăsit locul evenimentului și s-a constatat ulterior că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
