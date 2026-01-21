CNN: Nu toți consilierii lui Trump sunt de acord cu anexarea Groenlandei. Șeful NATO a găsit calea de mijloc: Chinei să-i fie interzise investițiile în Groenlanda

Echipa președintelui Donald Trump este, în general, de acord cu el că preluarea controlului asupra Groenlandei este importantă pentru securitatea națională, dar, în același timp, consilierii săi cheie nu au ajuns la un consens cu privire la cea mai bună modalitate de a realiza acest lucru. Unul dintre consilierii lui Trump a declarat că nu […]

